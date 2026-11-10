TradeVille – Deficitul comercial al României se adâncește

Deficitul comercial se adâncește

Deficitul balanței comerciale a României a crescut cu 3,6% în primele nouă luni ale anului, la 25,5 mld. EUR, în condițiile în care exporturile și importurile au avansat în ritmuri apropiate, potrivit datelor INS. Exporturile au urcat cu 4,3%, la 75,2 mld. EUR, iar importurile cu 4,1%, la 100,8 mld. EUR. În luna septembrie, importurile au accelerat la 9,8%, ajungând la 12,54 mld. EUR, peste ritmul exporturilor (+6,3%, la 9,46 mld. EUR), ceea ce a dus la un deficit lunar de 3 mld. EUR. Mașinile și echipamentele de transport au deținut cea mai mare pondere în structura comerțului (45,4% din exporturi și 36,9% din importuri), iar schimburile cu statele UE au reprezentat circa 72% din total. (Sursa: ZF)

Noua ofertă Fidelis, în derulare

Ministerul Finanțelor derulează, în perioada 6-13 noiembrie, a 11-a ofertă de titluri de stat Fidelis din acest an, prin intermediul BVB, cu șapte emisiuni, patru în RON și trei în EUR. Două dintre emisiuni, una în RON și una în EUR, sunt dedicate persoanelor care au donat sânge în perioada 1 iunie - 13 noiembrie. Prin cele 41 de oferte derulate de la relansarea programului, în iulie 2020, statul a atras de la populație aproape 73,7 mld. RON (14,7 mld. EUR). Titlurile pot fi subscrise prin sindicatul de intermediere, din care face parte și TradeVille, sau prin intermediarii autorizați de ASF care au semnat angajamentul privind condițiile ofertei, iar admiterea la tranzacționare este estimată pentru 19 noiembrie. Veniturile din dobânzi și câștigurile de capital obținute din aceste titluri sunt neimpozabile. (Sursa: BVB)

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Capitalul se îndreaptă spre Europa

Președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, a declarat că turbulențele de pe piețele din SUA direcționează capital către Europa, căutată de investitori ca refugiu, și se așteaptă ca tendința să continue. Calviño nu vede în prezent un impact negativ asupra investițiilor din Europa, menționând cererea foarte puternică pentru emisiunile de obligațiuni ale instituției, pe care o anticipează și în ianuarie. Declarațiile au venit în ziua primei reuniuni a miniștrilor de finanțe din zona euro de la închiderea nominalizărilor pentru succesiunea președintei BCE, Christine Lagarde, care se retrage cu aproape nouă luni mai devreme. Olandezul Klaas Knot și spaniolul Pablo Hernández de Cos sunt cei doi candidați oficiali, iar președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, a precizat că procesul de selecție ar trebui încheiat până la finalul anului. (Sursa: Bloomberg)

Prețurile de producție din China accelerează

Inflația prețurilor de producție din China a urcat la 5,7% în octombrie, peste așteptările pieței (5,3%), cel mai rapid ritm din iunie 2022, după a treia lună consecutivă de accelerare, susținută de scumpirile din industria minieră și a materiilor prime. În schimb, inflația prețurilor de consum a încetinit la 0,7%, de la 0,9% în septembrie, sub așteptări (0,8%), iar inflația de bază a coborât la 0,8%, de la 1%. Benzina a rămas principalul factor de creștere a prețurilor de consum, însă efectul a fost compensat de o scădere mai accentuată decât se aștepta a prețurilor alimentelor, potrivit Biroului Național de Statistică al Chinei. Indicele CSI 300 a urcat cu 0,56% după publicarea datelor, deși cererea internă rămâne slabă din cauza pieței imobiliare, potrivit lui Zhang Zhiwei, economist-șef la Pinpoint Asset Management. (Sursa: CNBC)

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Arobs Transilvania Software | Preț curent 0.746 RON (-0.53%) | MCap 822M | P/E 19.074

Departamentul de Equity Research al TradeVille a inițiat, pe 14 octombrie, acoperirea AROBS cu recomandarea STRONG BUY și un preț-țintă de 0,98 RON pe acțiune, determinat prin metoda DCF, cu un potențial de apreciere de 33,8% față de cotația de 0,734 RON din acea zi. Teza raportului este că 2026 închide ciclul de creștere prin achiziții (255,2 mil. RON plătiți în 2022-2025 și încă 72,3 mil. RON în primul semestru din 2026), iar integrarea One AROBS și creșterea ponderii segmentului Produse Software ar urma să ridice marja EBITDA de la 14,2% în 2026 la 17,5% în 2030. În primul semestru, cifra de afaceri a urcat cu 35,6%, la 292,1 mil. RON (organic cu 21,4%), iar marja EBITDA a crescut de la 12,3% în T1 la 15,1% în T2, peste ținta anuală de 14,9%. Raportul estimează o cifră de afaceri de 566,4 mil. RON pentru 2026 și un flux de numerar liber al firmei pozitiv din 2027 (46,6 mil. RON). La prețul din 14 octombrie, pe baza ajustată, acțiunea se tranzacționa la un P/E estimat pentru 2026 de 14,7x, în linie cu mediana companiilor comparabile (14,2x). (Sursa: AROBS)

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Dn Agrar Group | Preț curent 3.49 RON (0.87%) | MCap 555M | P/E 14.27

DN Agrar, cel mai mare producător de lapte de vacă din UE, a pornit producția și vânzările la noua fabrică de procesare a laptelui de la ferma Straja, din județul Alba, o investiție de circa 3,5 mil. EUR finanțată cu sprijinul Exim Banca Românească. Unitatea poate procesa peste 300,000 de litri de lapte pe zi și produce smântână și concentrat din lapte degresat pentru clienți B2B, primele livrări fiind făcute în noiembrie pe piața internă și la export, în special în Grecia și Italia. Lansarea vine cu o întârziere de circa două luni față de calendarul anunțat în raportul semestrial, iar capacitatea maximă va fi atinsă abia în 2028. Compania urmărește să dubleze producția de lapte până în 2030, de la 80 de milioane de litri în acest an la 150-200 de milioane de litri. Acțiunile au închis ședința de vineri în creștere cu 0,6%, la 3,46 RON, pentru o capitalizare de 550 mil. RON (103 mil. EUR). (Sursa: ZF)

One United Properties | Preț curent 33.25 RON (-0.15%) | MCap 3.64B | P/E 14.12

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One United Properties a semnat un acord de investiție în ORA by Casa Tua, o dezvoltare rezidențială cu funcțiuni mixte din cartierul Brickell din Miami, alăturându-se ca partener dezvoltatorului Fortune International Group, tranzacție care marchează intrarea companiei pe piața imobiliară din Miami, după investițiile din zona Nashville. Investiția se face prin vehiculul One 1210 Brickell SRL, care va aloca circa 41 mil. USD proiectului, din care 15 mil. USD reprezintă contribuția companiei, iar alături de un alt co-investitor suma totală ajunge la aproximativ 43 mil. USD. Compania va deține inițial 100% din vehicul, participația urmând să scadă la o poziție minoritară semnificativă după conversia în capital a finanțărilor acordate de ceilalți co-investitori. Proiectul, cu un cost total estimat la peste 1 mld. USD, include un turn de 77 de etaje și circa 292 de metri, cu 533 de unități rezidențiale livrate complet mobilate, restaurante, spații comerciale și birouri. Planul de dezvoltare a fost aprobat de autoritățile din Miami, iar lucrările de construcție sunt programate să înceapă în primul trimestru din 2027. (Sursa: BVB)

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Nuclearelectrica | Preț curent 59.90 RON (0.17%) | MCap 18B | P/E 6.96

Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie, din cauza unei defecțiuni în partea clasică a reactorului, fără impact asupra securității nucleare. Specialiștii centralei lucrează continuu la remedierea situației și efectuează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2, în vederea reconectării la rețea în cel mai scurt timp. Compania a anunțat și măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei, directorul tehnic al CNE Cernavodă urmând să fie înlocuit începând cu 1 decembrie. Cauza de profunzime a defecțiunii va face obiectul unui raport ulterior. (Sursa: BVB)

Alphabet Inc. - clasa A | Preț curent 289.370 USD (1.61%) | MCap 3.8T

Google, parte a grupului Alphabet, lansează două noi variante ale procesoarelor sale tensoriale (TPU) pentru inteligența artificială, 8tx și 8i Max, disponibile de anul viitor, intensificând competiția cu Nvidia. Varianta 8tx este destinată sarcinilor confidențiale ale agențiilor guvernamentale și companiilor din industrii reglementate și funcționează cu cipuri Advanced Micro Devices, în timp ce 8i Max rulează aplicații care necesită ferestre de context extinse, precum descoperirea de medicamente sau programarea. Divizia de cipuri lansa anterior un procesor nou la doi ani, însă în acest an a lansat două simultan. Potrivit Bloomberg Intelligence, vânzările de TPU, inclusiv software și hardware conex, ar urma să depășească 135 mld. USD până în 2028, de la circa 12 mld. USD estimat în acest an. Acțiunile Alphabet au urcat cu până la 3,2% în pre-market după anunț. (Sursa: Bloomberg)

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Nvidia Corporation | Preț curent 178.24 USD (-4.50%) | MCap 4.37T

Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 6% luni, după ce consiliul de administrație a deschis o investigație independentă privind relația directorului general Jensen Huang cu o femeie de afaceri, director al companiei de cloud MegaSpeed, despre care agențiile de informații americane susțin că transmite informații către Beijing, potrivit The New York Times și Financial Times. Compania a precizat că Huang ar fi fost ținta unui efort de informații străin și că acesta susține investigația și va coopera. Într-un e-mail către angajați, Huang a recunoscut că a fost infidel și că nu și-a îndeplinit responsabilitățile față de colegi, consiliu, parteneri și acționari. Ministerul chinez de Externe a calificat drept nefondată narațiunea privind spionajul. Dan Ives, de la Yorkville Ives & Co., consideră că episodul nu schimbă avansul de doi-trei ani al Nvidia față de China în cipurile AI, dar creează o incertitudine majoră privind rămânerea lui Huang în funcție. (Sursa: CNBC)

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Constellation Energy Corp | Preț curent 276.11 USD (10.47%) | MCap 89B

Constellation Energy a raportat pentru trimestrul al treilea un profit operațional ajustat de 5,06 USD pe acțiune, peste estimările analiștilor (3,89 USD) și față de 3,04 USD în perioada similară a anului trecut, iar veniturile au urcat cu 45,4% YoY, la 9,55 mld. USD (estimări: 9,35 mld. USD). Compania și-a majorat pentru a doua oară în acest an prognoza de profit operațional ajustat pentru 2026, la 12,50-12,80 USD pe acțiune, de la 11,50-12,50 USD anterior. Rezultatele au fost susținute de condițiile favorabile din piață și de contribuția Calpine, iar în octombrie compania a semnat cu Google un acord de achiziție de energie pe 20 de ani, care ar susține investiții de peste 4,3 mld. USD în 11 unități nucleare. Constellation a obținut și un angajament condiționat al Departamentului Energiei al SUA pentru garantarea unui împrumut de până la 5 mld. USD, destinat creșterii capacității centralelor nucleare. Acțiunile urcau cu 3,1% în pre-market. (Sursa: Yahoo Finance)

Occidental Petroleum | Preț curent 55.76 USD (-1.10%) | MCap 49.4B

Occidental Petroleum a raportat pentru trimestrul al treilea un profit ajustat de 1,91 USD pe acțiune, cu 29,8% peste estimările analiștilor (1,47 USD), în timp ce veniturile au urcat cu 20,6% YoY, la 6,77 mld. USD, ușor sub așteptările pieței (6,82 mld. USD). Marja operațională a crescut la 38,6%, de la 19,7% în perioada similară a anului trecut, iar marja EBITDA a urcat cu 5,7 puncte procentuale YoY, la 64,9%. EBITDA ajustată a depășit estimările analiștilor cu 4,2%. Acțiunile au urcat cu 1% imediat după publicarea rezultatelor. (Sursa: TradingView)

Rocket Lab Corporation | Preț curent 58.86 USD (10.91%) | MCap 25.4B

Rocket Lab a raportat pentru trimestrul al treilea o pierdere EBITDA de 18 mil. USD, la vânzări de 268 mil. USD, peste așteptările pieței (pierdere de 21 mil. USD, la vânzări de 257 mil. USD) și față de o pierdere de 26 mil. USD, la vânzări de 155 mil. USD, cu un an în urmă. Portofoliul de comenzi a urcat la 3,6 mld. USD, de la 2,4 mld. USD la finalul trimestrului al doilea. Pentru trimestrul al patrulea, compania estimează vânzări de 270-290 mil. USD și o pierdere EBITDA de 14-20 mil. USD, față de așteptările analiștilor de 265 mil. USD, respectiv 11 mil. USD. Cu toate acestea, acțiunile au scăzut cu 4,5% după închiderea ședinței, la 56,24 USD, după un avans de 10,9% în sesiunea regulată, când titlurile din sectorul spațial au fost susținute de noile contracte acordate de NASA altor companii. Rocket Lab menține planul de lansare în 2027 a rachetei Neutron, cu o capacitate de circa 13 tone, față de circa 300 de kilograme în cazul rachetei Electron folosite în prezent. (Sursa: Barron's)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (adr) | Preț curent 388.15 USD (3.39%) | MCap 2.02T

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a raportat pentru luna octombrie venituri de 586,89 mld. TWD (17,88 mld. USD), în creștere cu 59,7% YoY și cu 14,7% față de luna anterioară, susținute de cererea puternică pentru cipuri avansate, pe fondul investițiilor masive ale companiilor de tehnologie în inteligența artificială. Luna trecută, cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume a raportat pentru trimestrul al treilea un profit net record, de 763,1 mld. TWD (23,2 mld. USD), peste estimări, la venituri de 1,49 trilioane TWD (45,4 mld. USD), cu o marjă operațională de 58,7%, peste capătul superior al prognozei (58%). Compania se așteaptă ca cheltuielile de capital din perioada 2026-2028 să fie semnificativ mai mari decât în ultimii trei ani. Acțiunile au închis în creștere cu 2,24% la Taipei, pe o piață volatilă, după ce autoritatea de reglementare financiară a Taiwanului a înăsprit restricțiile privind vânzările în lipsă. (Sursa: CNBC)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3–5, Office Building, lot 3/1, etaj 3–4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF.

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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