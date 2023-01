TradeVille - Deficitul contului curent capătă amploare

Deficitul Contului Curent Capătă Amploare

In perioada ianuarie – noiembrie 2022, contul curent al balanței de plăti a înregistrat un deficit de 25.3 mld. EUR, cu aproape 10 mld. EUR in creștere fata de deficitul din perioada ianuarie – noiembrie 2021, care a fost de aproximativ 15.7 mld. EUR. Structural, balanța bunurilor si a serviciilor a consemnat un deficit de 18.5 mld. EUR (fata de un deficit de 12.3 mld. EUR, in perioada similara a anului trecut). Balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 8.6 mld. EUR (vs. 4.3 mld. EUR), iar surplusul balanței veniturilor secundare a fost de 1.7 mld. EUR (vs. 949 mil. EUR). (Sursa: BNR)

Resurse De Energie In Scădere

Conform raportului INS, in primele 11 luni din 2022, resursele de energie primara au scăzut cu 0.4%, in timp ce resursele de energie electrica au înregistrat o scădere de 4.1% vs. 11L 2021. Principalele resurse de energie primara au totalizat 30.5 mil. tone echivalent petrol (tep), din care, producția interna a înregistrat o pondere de 53.1% din total, iar importurile 46.9%. De asemenea, consumul final de energie electrica a fost cu 6.8% mai mic comparativ cu 11L 2021, scăzând pana la valoarea de 47.3 mld. kWh. (Surse: INS; Economica.net)

Fragmentarea Economiei Globale Nu Cruță PIB

FMI avertizează ca fragmentarea economiei mondiale, după decenii de globalizare, ar putea reduce PIB global cu 7%, însă pierderile ar putea creste la 8% - 12% in anumite tari, in cazul in care va fi întrerupta utilizarea tehnologiei in procesele de baza. (Sursa: Reuters)

Preturile Cu Amănuntul Nu Mai Cresc La Fel De Repede

In Germania, indicele preturilor cu amănuntul din luna decembrie 2022 a crescut cu 12.8% fata de sfârșitul anului 2021, in scădere fata de creșterea anuala din noiembrie 2022 (+14.9% vs. noiembrie 2021) si aproape la jumătate fata de vârful din aprilie 2022 (+23.8% vs. aprilie 2021). Fata de luna noiembrie 2022, indicele preturilor cu amănuntul a scăzut cu 1.6%. (Sursa: Reuters)

Bittnet Systems București

Operațiunea de majorare de capital social prin aporturi noi, decisa de Consiliul de Administrație al companiei in 16.09.2022, in baza hotărârii AGEA din 27.04.2021, va debuta in data de 18.01.2023, când se vor tranzacționa drepturile de preferință BNETR16, pana pe data de 25.01.2023. Ulterior, perioada de subscriere in baza drepturilor de preferință se va desfășura intre 30.01.2023 - 01.03.2023, având un preț de subscriere de 0.31 RON/acțiune, in baza a 5 drepturi BNETR16. Acțiunile ramase nesubscrise in aceasta etapa vor fi oferite in cadrul unui plasament privat derulat pe parcursul a 5 zile lucrătoare, începând din a 3-a zi lucrătoare după încheierea primei etape. (Sursa: BVB)

Softbinator Technologies

Softbinator Technologies a anunțat numirea in funcția de director financiar a lui Vlad Deliu, începând cu data de 16.01.2023. Acesta va fi responsabil de coordonarea activității departamentului financiar si implementarea strategiei financiare a grupului. Totodată, va contribui la elaborarea strategiei de creștere si expansiune globala a companiei si va fi implicat in activitățile privind atragerea de capital si viitoarele tranzacții de fuziuni si achiziții de companii (M&A). (Sursa: raport societate)

Concivia Brăila

Concivia, companie care activează in sectorul imobiliar, convoacă acționariatul la AGEA pentru data de 23 februarie 2023. Printre punctele de pe ordinea de zi se numără si aprobarea revocării mandatului administratorului provizoriu. Totodată, se propune spre aprobare alegerea si/sau prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație. Societatea Concivia din mun. Brăila este controlata in proporție de 73.1550% de către Bursagrirom SA. (Sursa: convocator societate)

Bayer AG

Compania germana Bayer a declarat ca își va concentra eforturile din domeniul farma asupra SUA, pe fondul gestionarii ineficiente a bugetelor pentru sănătate ale guvernelor din Europa si Marea Britanie si a lipsei de inovație de pe vechiul continent. Divizia farmaceutica a Bayer generează aproximativ 40% din vânzări in Europa, Orientul Mijlociu si Africa, in timp ce 23% sunt generate de America de Nord, iar restul de 37% de restul continentelor. Bayer a achiziționat recent, in SUA, doua companii de biotehnologie, in cadrul unor tranzacții in valoare totala de 5.5 mld. USD. (Sursa: Financial Times)

Severnav Severin

Constructorul naval SEVERNAV SA informează acționarii cu privire la încheierea a doua contracte comerciale. Unul dintre ele este intern, pentru construcția unui corp de barja tanc fluviala si a fost încheiat in data de 07.11.2022, având o valoare totala de 1.24 mil. EUR fără TVA. Cumpărătorul este GP Trans SRL, iar termenul de livrare este in 2023. Celălalt contract este extern, pentru construcția si livrarea unui corp de nava către societatea Reissen-Driessen Shipbuilding BV din Olanda si a fost încheiat in data de 10.01.2023, cu o valoare totala de 2.87 mil. EUR; termenul de livrare este in 2023. (Sursa: BVB)

Ford Motor Company

Compania auto Ford are in plan reducerea dependentei de tehnologia Volkswagen pentru următoarea sa generație de mașini electrice in Europa, începând cu mijlocul deceniului. Societatea se așteaptă pe viitor sa lanseze vehicule care sa folosească propriul sistem de propulsie, proiectat in SUA. Deocamdată, brand-ul American se pregătește sa lanseze doua tipuri de vehicule in acest an si in 2024, utilizând sistemul electric MEB (Modular Electric Drive Matrix) al Volkswagen. (Sursa: Financial Times)

Toyota Motor Corporation

Toyota Motors a anunțat ca se așteaptă la o producție de 10.6 mil. vehicule in acest an, totodată avertizând asupra riscului de scădere a estimărilor sale, pe fondul apariției unor posibile probleme in aprovizionarea cu piese. Compania a stabilit un volum de producție pentru care indica o posibila fluctuație negativa de 10%. (Sursa: Reuters)

