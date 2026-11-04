TradeVille – Democrații preiau controlul Congresului SUA

Prețurile industriale, în urcare cu 13,8%

Prețurile producției industriale din România au crescut în luna septembrie cu 2,6% față de august și cu 13,8% față de septembrie 2025, potrivit datelor provizorii ale INS. Pe piața internă, avansul anual a fost de 14,8%, în timp ce pe piața externă prețurile au urcat cu 11,3%. Cea mai puternică scumpire a venit din industria energetică, unde prețurile au crescut cu 6,6% într-o singură lună și cu 25% YoY. La nivel de ramuri, prețurile produselor obținute din prelucrarea țițeiului au urcat cu 84,7% YoY, iar cele din extracția de petrol și gaze naturale cu 34,5%. (Sursa: INS)

Importurile de energie au urcat cu 10,6% în 2025

Resursele totale de energie disponibile în România au cumulat 42,8 milioane de tone echivalent petrol în 2025, în creștere cu 1,9% față de 2024, pe fondul unui avans de 10,6% al importurilor, potrivit INS. Producția de energie primară a scăzut cu 2,4%, trasă în jos de țiței (-7,1%), energia hidro, eoliană și solară (-4,7%) și cărbune (-5%), în timp ce importurile de gaze naturale au crescut cu 75%. Consumul intern brut de energie s-a redus cu 1,9%, iar consumul final a rămas practic stabil, scăderea de 15,8% din industrie fiind compensată de creșterile de la populație (+6,5%) și din transporturi (+2,9%). Exportul de energie, inclusiv buncărajul, a urcat cu 20,9%, la 9,05 milioane de tone echivalent petrol. (Sursa: INS)

Ads

Posturile vacante din SUA, în urcare puternică

Numărul locurilor de muncă vacante din SUA a crescut în luna septembrie cu 333,000, la 7,523 milioane, peste așteptările pieței (7,1 milioane), în timp ce disponibilizările au coborât la 1,641 milioane, cel mai redus nivel din martie 2025, potrivit Biroului de Statistică a Muncii. Demisiile au urcat cu 321,000, cel mai mare avans din mai 2023, iar raportul dintre posturile vacante și numărul șomerilor a crescut la 1,06, de la 1,02 în august. Rezistența pieței muncii, în pofida incertitudinii generate de conflictul cu Iranul, oferă Rezervei Federale mai mult spațiu pentru majorări de dobândă care să contracareze efectele inflaționiste ale războiului, unii economiști anticipând creșteri în decembrie și martie. Rezerva Federală a menținut săptămâna trecută dobânda de referință în intervalul 3,75%-4,00%, iar pentru octombrie economiștii estimează crearea a 65,000 de locuri de muncă și o rată a șomajului stabilă, la 4,2%. (Sursa: Reuters)

Ads

Datoriile pentru AI apasă pe obligațiunile europene

Companiile americane de tehnologie apelează tot mai des la investitorii europeni pentru a-și finanța investițiile în inteligența artificială, ceea ce ar putea majora costurile de finanțare pentru alte companii și pentru guverne. Alphabet a lansat luni a doua emisiune de obligațiuni în euro din acest an, după una de 9 mld. EUR în mai, iar investitorii se așteaptă ca Meta, Amazon și Microsoft să urmeze același drum. Emisiunile legate de tehnologie au depășit 250 mld. USD în SUA de la începutul anului (+81% YoY), față de 39,3 mld. USD în Europa (+5%), potrivit LSEG. BNP Paribas estimează că oferta netă de obligațiuni corporative în euro cu rating investițional va urca cu 83% în 2027, la 192 mld. EUR, din care 80-90 mld. EUR ar urma să provină de la emitenți americani, în principal marile companii de tehnologie. Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat săptămâna trecută că emisiunile acestor companii au contribuit la creșterea randamentelor obligațiunilor suverane. (Sursa: Reuters)

Ads

Democrații preiau controlul Congresului SUA

Partidul Democrat a obținut controlul ambelor camere ale Congresului SUA în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, potrivit proiecțiilor Associated Press și ale CNBC, care estimează pentru democrați cel puțin 245 de mandate în Camera Reprezentanților (majoritatea necesită 218) și cel puțin 51 în Senatul de 100 de locuri. Democrații au câștigat de la republicani locuri în Senat în Iowa, Kansas, Carolina de Nord, Ohio, Carolina de Sud și Texas, preluând și mai multe posturi de guvernator, inclusiv în Ohio și Texas, unde partidul nu mai câștigase un scrutin la nivel statal de peste trei decenii. Contractele futures pe indicele S&P 500 au scăzut cu 1,1% în timpul nopții, iar cele pe Nasdaq-100 cu 2%, pe fondul temerilor că un Congres controlat de democrați ar putea aduce restricții mai mari pentru centrele de date, cu impact asupra companiilor legate de inteligența artificială. Președintele Donald Trump a declarat că acceptă rezultatele și că se așteaptă să colaboreze cu democrații, inclusiv pe teme de imigrație. (Sursa: CNBC)

Ads

Bayer AG | Preț curent 281.4 RON (6.75%) | MCap 232B

Bayer și-a majorat prognoza de EBITDA ajustat pentru 2026 la 9,8-10,3 mld. EUR, ușor peste intervalul anterior, după ce vânzările medicamentelor Nubeqa (cancer de prostată) și Kerendia (boli renale) au depășit așteptările. Câștigurile din trimestrul al treilea, de 1,62 mld. EUR, au depășit estimările analiștilor, divizia farmaceutică compensând slăbiciunea din agricultură, unde profitul a scăzut cu 41%, și din segmentul de produse de sănătate pentru consumatori. Grupul și-a ridicat ținta de marjă pentru divizia farmaceutică la până la 27%, de la 25%, vânzările Nubeqa de circa 1 mld. EUR în trimestru compensând scăderea cu 30% a anticoagulantului Xarelto. Pe plan juridic, Bayer așteaptă aprobarea finală a propunerii de înțelegere de 7,25 mld. USD privind litigiile Roundup din SUA, tot mai mulți reclamanți solicitând să adere după decizia favorabilă a Curții Supreme din iunie. Acțiunile au urcat cu până la 6,4% la Frankfurt, cel mai mare avans intraday din iulie, după un plus de circa 41% de la începutul anului. (Sursa: Bloomberg)

Ads

S.n.g.n. Romgaz | Preț curent 18.40 RON (-1.60%) | MCap 70.9B | P/E 20.92

Romgaz estimează că primele contracte de vânzare pentru gazele din Neptun Deep, aferente cotei sale de 50% din proiect, vor fi încheiate începând cu trimestrul al patrulea din 2026, potrivit prospectului programului de obligațiuni EMTN de 1,5 mld. EUR. Prima livrare de gaze este vizată pentru 2027, iar începerea producției ar urma să coincidă cu expirarea, la 31 martie 2027, a plafonului de preț de 110 RON/MWh. La platou, proiectul va produce circa 8 miliarde de metri cubi de gaze pe an, timp de aproape zece ani, iar rezervele grupului vor crește cu circa 50 de miliarde de metri cubi, compania estimând pentru 2026 investiții de 3,99 mld. RON (745 mil. EUR) în Neptun Deep. Acțiunile Romgaz scădeau cu 1,2% marți, la 18,48 RON, pentru o capitalizare de 72,1 mld. RON (13,5 mld. EUR). (Sursa: ZF)

OMV Petrom | Preț curent 1.353 RON (0.22%) | MCap 84.3B | P/E 22.895

Analiștii BT Capital Partners mențin recomandarea Outperform și prețul-țintă de 1,464 RON pentru acțiunile OMV Petrom, cu 8,5% peste cotația de luni, după ce profitul net ajustat din trimestrul al treilea a depășit cu 2,1% estimările lor (opinia aparține BT Capital Partners și nu reprezintă o recomandare TradeVille). În grila brokerului, recomandarea Outperform presupune un randament de peste 15% în 12 luni, peste potențialul de 8,2% calculat la data raportului. Acțiunile OMV Petrom scădeau luni cu 0,4%, la 1,349 RON, pentru o capitalizare de circa 84 mld. RON (15,7 mld. EUR), după un avans de 35,7% de la începutul anului. Pe 12 luni, câștigul de circa 46% rămâne însă sub cel al indicelui BET (54,8%), în care OMV Petrom are o pondere de 17,1%. (Sursa: ZF)

Ads

Nuclearelectrica | Preț curent 59.10 RON (-0.67%) | MCap 17.8B | P/E 6.87

Nuclearelectrica a încheiat marți o nouă tranzacție de vânzare angro de energie electrică cu Engie Romania, în valoare de 225 mil. RON (42 mil. EUR), pentru livrări în perioada 2027-2028. Este a patra tranzacție bilaterală dintre cele două companii din septembrie încoace, cele patru contracte însumând 1,27 mld. RON (236 mil. EUR). Valoarea cumulată a contractelor cu Engie din noiembrie 2025 a ajuns la 1,8 mld. RON (341 mil. EUR), peste pragul de 10% din cifra de afaceri netă a anului 2025, ceea ce obligă compania să raporteze tranzacțiile către bursă și ASF. Acțiunile Nuclearelectrica au închis ședința de marți în scădere cu 0,7%, la 59,1 RON, cu 24,7% sub maximul ultimelor 52 de săptămâni, iar compania își publică rezultatele pe trimestrul al treilea pe 20 noiembrie. (Sursa: ZF)

Pfizer Inc | Preț curent 30.000 USD (-2.18%) | MCap 169B

Pfizer a raportat pentru trimestrul al treilea venituri de 16,58 mld. USD, relativ constante YoY, dar peste așteptările pieței (15,87 mld. USD), și un profit ajustat pe acțiune de 0,87 USD, față de 0,73 USD estimat. Compania și-a majorat prognoza de venituri pentru 2026 la 62-64 mld. USD, de la 60,5-62,5 mld. USD anterior, și estimarea de profit ajustat pe acțiune la 2,95-3,05 USD, de la 2,80-3,00 USD. Produsele nou lansate și cele achiziționate au generat venituri de 3,8 mld. USD (+32% la nivel operațional), iar vânzările anticoagulantului Eliquis au urcat cu 25%, la 2,52 mld. USD, compensând declinul veniturilor din produsele Covid. Profitul net a scăzut la 3,24 mld. USD, de la 3,54 mld. USD, fiind afectat și de o cheltuială unică de 650 mil. USD legată de acordul cu grupul chinez Innovent Biologics. Totodată, Cecile Guegan a preluat oficial funcția de director financiar, pe care o deținea interimar din august. (Sursa: CNBC)

Ads

Deutsche Lufthansa Ag | Preț curent 7.760 EUR (3.88%) | MCap 9.32B

Lufthansa și-a redus prognoza de profit operațional pentru 2026 la 1,7-2 mld. EUR, de la 1,7-2,2 mld. EUR anterior, după ce estimarea facturii pentru combustibilul de aviație a urcat la 9,3 mld. EUR, pe fondul scumpirii generate de războiul din Iran. În trimestrul al treilea, de regulă cel mai profitabil pentru companiile aeriene europene datorită sezonului de vară, grupul a raportat un profit operațional de 1,4 mld. EUR, în linie cu estimările analiștilor (1,37 mld. EUR). Creșterea veniturilor, susținută de cererea ridicată pentru segmentul premium și pe rutele spre Asia și America de Nord, a compensat majorarea cu peste 400 mil. EUR a costurilor cu combustibilul. Acțiunile Lufthansa urcau cu peste 3% marți, iar analiștii Goodbody anticipează revizuiri ușoare în sus ale estimărilor, pe fondul rezultatelor peste așteptări și al momentumului din trimestrul al patrulea. (Sursa: Reuters)

Booking Holding | Preț curent 155.67 USD (1.25%) | MCap 5.58B

Booking Holdings a raportat pentru trimestrul al treilea o creștere de 10% a rezervărilor brute, la 54,5 mld. USD, și de 7% a numărului de nopți rezervate, la 345 milioane, în timp ce veniturile ajustate au urcat cu 9%, la 9,8 mld. USD. Veniturile raportate au scăzut însă cu 1%, la 8,9 mld. USD, după o reducere de 900 mil. USD legată de o speță cu Comisia Federală pentru Comerț a SUA, pentru care compania a înregistrat și o pierdere estimată de 100 mil. USD. Profitul ajustat pe acțiune a crescut cu 17%, la 4,66 USD, iar marja EBITDA ajustată s-a menținut la 47%. Pentru trimestrul al patrulea, compania anticipează o încetinire a creșterii rezervărilor brute la 2-4%, pe fondul perturbărilor călătoriilor din și spre Orientul Mijlociu, al scumpirii biletelor de avion și al tensiunilor din unele orașe europene. În trimestrul al treilea, grupul a răscumpărat acțiuni proprii de 2,1 mld. USD și a declarat un dividend de 0,42 USD pe acțiune pentru trimestrul al patrulea. (Sursa: Booking Holdings)

Advanced Micro Devices, Inc | Preț curent 483.90 USD (3.65%) | MCap 834B

Acțiunile Advanced Micro Devices s-au aflat sub presiune înaintea publicării rezultatelor trimestriale, după scăderea record a Alphabet și rezultatele slabe ale Amazon și Intel. Intel, principalul rival al AMD pe segmentul procesoarelor, a anunțat o prognoză de venituri pentru trimestrul al patrulea mult sub consens și se așteaptă ca încetinirea pieței PC să continue cel puțin până în prima jumătate a anului viitor, acțiunile sale prăbușindu-se cu 29% vineri, cea mai slabă ședință din anii 1970. În acest context, acțiunile AMD au scăzut cu 10,9% vineri și cu încă 7,5% luni. Piața opțiunilor indică o mișcare a acțiunilor de circa 9% după raport, în linie cu media de 8,4% din ultimele zece raportări, reacțiile recente fiind mixte: -17% după trimestrul al patrulea din 2025, +18,6% după primul trimestru din 2026 și -7% după al doilea. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3–5, Office Building, lot 3/1, etaj 3–4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF.

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads