TradeVille – Inflația din SUA depășește așteptările

Debut puternic pentru Fidelis

Investitorii persoane fizice au subscris echivalentul a 466 mil. RON (87 mil. EUR) în primele două zile ale ofertei Fidelis din noiembrie, deschisă pe 6 noiembrie și programată să se încheie pe 13 noiembrie, potrivit datelor actualizate luni. Aproape 80% din sume au mers către tranșele în EUR, unde subscrierile au ajuns la 69 mil. EUR, cele mai căutate fiind titlurile pe 10 ani, cu o dobândă de 6,6% (43 mil. EUR), și cele pe 3 ani, cu o dobândă de 4,5% (23 mil. EUR). Pe tranșele în RON s-au subscris 98 mil. RON (18 mil. EUR), cea mai mare parte, 44 mil. RON, în titlurile pe 2 ani, cu o dobândă de 6,6%. Donatorii de sânge, care beneficiază de o dobândă de 7,6%, au subscris 20 mil. RON. De la începutul anului, statul a atras prin programul Fidelis de la populație echivalentul a 11,7 mld. RON (2,2 mld. EUR). (Sursa: ZF)

Inflația din SUA, peste așteptări

Indicele prețurilor de consum din SUA a crescut cu 0,4% MoM în octombrie, peste așteptările pieței (0,3%), dar sub avansul de 0,6% din septembrie, potrivit Departamentului Muncii. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a urcat cu 0,3%, peste estimările de 0,2%. Costurile cu locuința au avut o contribuție importantă, prețurile alimentelor au crescut cu 0,5%, iar avansul prețurilor la energie a încetinit la 0,7%, de la 5,2% în septembrie. Raportul nu include rata anuală a inflației, deoarece Biroul de Statistică a Muncii nu a putut publica datele complete pentru octombrie 2025, din cauza blocajului guvernamental de anul trecut. Datele, ultimele de acest tip înainte de ședința Rezervei Federale din 8-9 decembrie, alături de o piață a muncii solidă, au consolidat așteptările investitorilor pentru o majorare a dobânzii în decembrie. (Sursa: Yahoo Finance)

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Randamentele urcă după datele de inflație

Randamentele titlurilor de stat americane au crescut puternic marți, după ce inflația din octombrie a depășit așteptările, iar randamentul obligațiunilor pe 10 ani a atins pentru scurt timp pragul de 5%. Datele întăresc argumentele pentru majorări de dobândă din partea Rezervei Federale, în contextul în care Christopher Waller, membru al Consiliului Guvernatorilor, și Lorie Logan, președintele Rezervei Federale din Dallas, au sugerat că banca centrală ar putea lua în calcul un ritm mai rapid al majorărilor. După publicarea datelor, investitorii au început să estimeze o probabilitate de circa 10% pentru o majorare de 50 de puncte de bază luna viitoare. Pe bursă, indicele Nasdaq Composite a încheiat ședința în scădere cu 0,7%, iar acțiunile Nvidia, aflate în centrul unui scandal de spionaj, au scăzut cu aproape 5%, extinzând pierderile din ședința anterioară. (Sursa: WSJ)

Anthropic stabilește intervalul de preț pentru IPO

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Anthropic va oferi 825 milioane de acțiuni în cadrul ofertei publice inițiale, la un preț cuprins între 70 și 78 USD pe acțiune, potrivit unui document actualizat depus marți. La capătul superior al intervalului, compania ar obține încasări nete de până la 64,35 mld. USD și ar putea fi evaluată la până la 1,405 trilioane USD, pe o bază integral diluată, față de evaluarea de 965 mld. USD anunțată în luna mai. Stabilirea prețului este programată pentru 18 noiembrie, iar debutul la tranzacționare pe Nasdaq pentru 19 noiembrie, cu o alocare țintă de circa 20% pentru investitorii de retail, potrivit unor surse citate de CNBC. În paralel, AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC vor cumpăra acțiuni de 26 mld. USD printr-un plasament privat, la prețul din IPO. Pentru primele nouă luni ale anului, compania a raportat venituri de 33,24 mld. USD, în creștere cu circa 1,200% YoY, și o pierdere netă de 104 mld. USD, generată în mare parte de modificarea valorii juste a unor instrumente convertibile și derivate. (Sursa: CNBC)

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Nuclearelectrica | Pret curent 59.70 RON (-0.33%) | MCap 18B | P/E 6.94

Nuclearelectrica estimează că Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național miercuri, 11 noiembrie, cu o zi mai târziu decât termenul anunțat anterior, urmând să atingă puterea nominală joi, 12 noiembrie. Unitatea 1 rămâne oprită, iar compania estimează că lucrările de remediere a defecțiunii vor dura între două și patru zile, după care vor urma procedurile de repornire și sincronizare la rețea. Unitatea 1 fusese deconectată luni seara, la trei zile după repornire, din cauza unei defecțiuni în partea clasică a centralei, cea care nu ține de reactorul nuclear. Compania precizează că manevrele de repornire a Unității 2 se desfășoară cu respectarea condițiilor de siguranță nucleară și că va informa investitorii în cazul unor noi modificări ale calendarului. (Sursa: ZF)

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Christian ’76 Tour | Pret curent 1.314 RON (-0.45%) | MCap 283M | P/E 8.679

Christian Tour a înregistrat vânzări nete de peste 3,6 mil. EUR în cele patru zile ale campaniei de Black Friday (6-9 noiembrie), în creștere cu peste 41% față de ediția din 2025, potrivit unui raport publicat la BVB. Peste 4,400 de turiști și-au rezervat vacanțe, cu peste 25% mai mulți decât anul trecut, iar valoarea medie a unei rezervări a urcat cu 6,5%, la 2,053 EUR, pe fondul orientării clienților către pachetele cu zbor charter, ale căror vânzări au ajuns la 2,6 mil. EUR, de la 1,1 mil. EUR. Vacanțele cu plecări în perioada mai-octombrie 2027 au generat peste 2,8 mil. EUR, circa 76% din total, oferind companiei vizibilitate timpurie asupra cererii pentru sezonul estival. Turcia a rămas principala destinație, cu vânzări de peste 1,7 mil. EUR, de 2,5 ori mai mari decât în 2025, în timp ce vânzările pentru Egipt și Grecia au crescut cu peste 44%, respectiv peste 14%. Compania a prelungit o parte din oferte până la 15 noiembrie. (Sursa: BVB)

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Aquila Part Prod Com | Pret curent 1.560 RON (1.96%) | MCap 2.05B | P/E -4,483.841

Consiliul de Administrație al Aquila a aprobat, pe 10 noiembrie, fuziunea prin absorbție a Parmafood Group Distribution, subsidiara deținută integral de companie, potrivit unui raport publicat la BVB. Aprobarea Adunării Generale a Acționarilor nu a fost necesară, întrucât nu a fost formulată nicio opoziție la fuziune și nu a fost depusă nicio cerere de convocare a AGA de către acționari care dețin cel puțin 5% din capitalul social. Fuziunea produce efecte de la 31 decembrie 2026, iar operațiunile Parmafood vor fi considerate, din punct de vedere contabil, ca aparținând Aquila începând cu 1 ianuarie 2027. Parmafood își va înceta existența prin dizolvare fără lichidare, iar patrimoniul și punctele sale de lucru vor fi preluate de Aquila. Operațiunea nu modifică capitalul social și structura acționariatului și nu afectează activitatea operațională a grupului. (Sursa: BVB)

Novo Nordisk A/s | Pret curent 40.67 USD (-1.72%) | MCap 92.6B

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Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA obligă producătorii tuturor medicamentelor GLP-1 să adauge un avertisment privind un posibil risc crescut al unei afecțiuni oculare rare, care poate provoca pierderea bruscă a vederii, deși o relație de cauzalitate nu a fost stabilită. O analiză a 126 de studii clinice, cu peste 134,000 de pacienți, a identificat 6,4 cazuri la 100,000 de pacienți-ani în rândul utilizatorilor de GLP-1, față de 3,8 în cazul celor care au primit alte tratamente sau placebo. Novo Nordisk, producătorul Ozempic și Wegovy, susține că datele nu demonstrează o relație cauză-efect și își menține încrederea în profilul beneficiu-risc al medicamentelor sale. Analiștii Citi estimează că decizia va avea un impact limitat asupra adoptării acestor tratamente, având în vedere raritatea afecțiunii și beneficiile lor. În Europa, Agenția Europeană a Medicamentului semnalase acest risc pentru semaglutidă, substanța activă din Ozempic și Wegovy, încă din iunie 2025. (Sursa: CNBC)

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Boeing Co | Pret curent 174.10 USD (1.00%) | MCap 103B

Boeing Commercial Airplanes intenționează să își reducă personalul cu 5%, pe fondul dificultăților de creștere a ritmului de producție, potrivit unui memoriu intern transmis luni angajaților de Stephanie Pope, șefa diviziei. Reducerile se vor face prin plecări naturale și concedieri, primele notificări urmând să fie transmise cel mai devreme în decembrie, iar divizia avea 50,494 de angajați la finalul lui 2025. Compania se așteaptă acum să atingă un ritm de producție de 47 de avioane 737 pe lună la începutul lui 2027, față de prognoza anterioară de vara lui 2026, iar fluxul de numerar liber de 10 mld. USD nu este așteptat înainte de 2029, cu un an mai târziu decât estimau analiștii. Boeing întâmpină dificultăți și în creșterea producției modelului 787, de la 8 la 10 avioane pe lună. Acțiunile au scăzut cu mai puțin de 1% în ședința de luni. (Sursa: Reuters)

Alibaba Group Holding Ltd (adr) | Pret curent 102.83 USD (-2.42%) | MCap 265B

Alibaba a anunțat că bursa din Hong Kong a aprobat planul de separare și listare a diviziei sale de proiectare de cipuri, T-Head, care depusese cererea de listare pe 11 septembrie. Dimensiunea și structura ofertei nu au fost finalizate, iar T-Head, furnizor de procesoare pentru centre de date din China, va rămâne subsidiară Alibaba după listare. Potrivit grupului, separarea va permite evaluarea distinctă a afacerii cu cipuri și îi va oferi acces direct la piețele de capital și la finanțare bancară. T-Head a livrat 560,000 de unități din familia de procesoare Zhenwu, utilizate de peste 400 de clienți externi, în contextul în care China încearcă să reducă dependența de tehnologia importată, inclusiv de acceleratoarele Nvidia. Alibaba s-a angajat să investească peste 53 mld. USD în inteligența artificială pe o perioadă de trei ani. (Sursa: Bloomberg)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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