Necesarul brut de finanțare scade în 2027

Necesarul brut de finanțare al statului, adică suma necesară pentru acoperirea deficitului și rambursarea împrumuturilor anterioare, este estimat să scadă în 2027 cu circa 31 mld. RON, de la aproximativ 279 mld. RON în 2026 la 248 mld. RON, a anunțat ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, potrivit ZF. Reducerea vine atât din diminuarea deficitului, cât și din faptul că anul viitor ajung la scadență mai puține datorii. Din necesarul de anul acesta, circa 130 mld. RON (47%) acoperă deficitul bugetar, iar 149 mld. RON (53%) sunt destinate rambursării unor împrumuturi mai vechi, aproape 71 mld. RON provenind din finanțările atrase în 2024-2025, când deteriorarea perspectivelor de rating și incertitudinea politică au împins statul spre împrumuturi pe termen scurt. Ministrul a subliniat că un buget credibil pentru 2027 este necesar pentru protejarea accesului la finanțare și a ratingului, în condițiile în care continuitatea reducerii deficitului este o temă centrală în evaluările agențiilor. (Sursa: ZF)

Producția industrială, în scădere pentru al patrulea trimestru

Volumul producției industriale din România a scăzut în trimestrul III pentru al patrulea trimestru la rând, cu 4,5% față de perioada similară a anului trecut, în contrast cu avansurile din Polonia (+3,9%), Cehia (+1,9%) și Ungaria (+7,1%), potrivit datelor Eurostat analizate de domnul Andrei Rădulescu pentru Financial Intelligence. În luna septembrie, producția a coborât pentru a noua lună consecutiv, cu un ritm anual în accelerare la 6,1%, trasă în jos de industria prelucrătoare (-7,2%) și de ramura energie și utilități (-3,4%), în timp ce industria extractivă a avansat cu 5,2%. Producția de bunuri de capital s-a contractat cu 12,9%, cel mai sever declin din aprilie 2025, semnal de deteriorare a investițiilor productive pe termen scurt, după ce formarea brută de capital fix crescuse cu 17,6% în trimestrul II. Potrivit analizei, divergența față de regiune a fost determinată în principal de scumpirea energiei: în primul semestru, prețul electricității pentru consumatorii non-casnici a urcat în România cu 10,6%, peste ritmurile din Polonia (3,2%) și Ungaria (4,2%), în timp ce în Cehia a scăzut cu 8,0%. (Sursa: Financial Intelligence)

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Trump, Xi și Putin, la summitul APEC

Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns miercuri la Shenzhen pentru summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), înaintea unor discuții trilaterale cu liderul chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin, programate joi, potrivit CNBC. Xi a deschis summitul cu apeluri la comerț liber și la cooperare în domeniul inteligenței artificiale, iar întâlnirea celor trei lideri ar urma să se concentreze pe războiul din Iran și pe cel din Ucraina, deși așteptările privind rezultate concrete sunt reduse. Trump va avea și discuții bilaterale cu Xi, pe fondul speranțelor privind un armistițiu comercial durabil după ianuarie 2027, în condițiile în care SUA urmărește să limiteze exporturile de cipuri AI și există preocupări că cipuri Nvidia ar fi fost deturnate către China. Trump este însoțit de secretarul de stat Marco Rubio, de secretarul Trezoreriei Scott Bessent și de secretarul Comerțului Howard Lutnick. (Sursa: CNBC)

Cererea de credite ipotecare, în scădere

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Volumul total al cererilor de credite ipotecare din SUA a scăzut săptămâna trecută cu 2,3% față de săptămâna anterioară, după ce dobânda medie la creditele cu dobândă fixă pe 30 de ani a urcat la 7,35%, de la 7,21%, cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni, potrivit Asociației Bancherilor Ipotecari. Randamentele titlurilor de stat americane au crescut pe fondul datelor care arată accelerarea inflației în octombrie și al semnalelor oficialilor Rezervei Federale că ar putea fi necesare noi majorări de dobândă în lunile următoare. Cererile de refinanțare au scăzut cu 2%, fiind cu 54% sub nivelul de acum un an, în timp ce cererile pentru achiziția unei locuințe au coborât cu 3%, la un nivel cu 18% sub cel de anul trecut. Cumpărătorii se confruntă atât cu probleme de accesibilitate, cât și cu o încredere mai slabă în economie, pe fondul inflației persistente. (Sursa: CNBC)

Debut astăzi pe Nasdaq

Acțiunile Anthropic încep astăzi, 19 noiembrie, să se tranzacționeze pe Nasdaq, sub simbolul ANT, după ce compania a stabilit prețul de listare la 83 USD pe acțiune, peste intervalul inițial de 70-78 USD, potrivit Reuters. Oferta, majorată cu circa 19%, la 980 de milioane de acțiuni, a atras 81,3 mld. USD, cea mai mare listare din istorie, peste recordul SpaceX din iunie, iar împreună cu un plasament privat de 26 mld. USD tranzacția totală ajunge la 107,3 mld. USD, ceea ce evaluează compania la circa 1,5 trilioane USD pe bază complet diluată și la 1,1 trilioane USD pe bază nediluată. Potrivit prospectului, veniturile din trimestrul trei au crescut cu 47% față de trimestrul anterior, la 16,96 mld. USD, însă compania a înregistrat o pierdere operațională de 567 mil. USD, după un profit operațional de 974 mil. USD în trimestrul doi, în condițiile în care costurile cu capacitatea de calcul au continuat să crească. Rata anualizată a veniturilor a ajuns la 81 mld. USD la 31 octombrie, iar angajamentele de cheltuieli cu infrastructura de calcul, inclusiv cu Amazon și Google, totalizează aproape 900 mld. USD. Listarea are loc pe fondul presiunilor asupra acțiunilor din sectorul AI, Goldman Sachs și Morgan Stanley fiind principalii intermediari ai ofertei. (Sursa: Yahoo Finance)

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Life Is Hard | Preț curent 0.51 RON (0.00%) | MCap 20.5M | P/E -1.00

Life Is Hard a raportat pentru primele nouă luni o pierdere netă individuală de 1,71 mil. RON, ușor sub cea de 1,80 mil. RON din perioada similară a anului trecut, în condițiile în care cifra de afaceri a scăzut cu 9,7%, la 17,60 mil. RON, pe fondul reducerii activității telecom, potrivit raportului neauditat. Cheltuielile operaționale au coborât cu 6,8%, iar pierderea din exploatare s-a redus cu 47,2%, la 1,32 mil. RON, însă rezultatul financiar a devenit negativ, după ce veniturile din dividende au scăzut la circa 282,000 RON, de la 1,50 mil. RON. Platforma 24Broker a generat venituri de circa 8,75 mil. RON, în linie cu anul trecut, iar activitatea IT&C a avansat cu 10,6%, la 5,95 mil. RON. La nivel de grup, într-o consolidare orientativă, cifra de afaceri a urcat la 33,33 mil. RON, iar EBITDA a crescut cu circa 78%, la 3,81 mil. RON, susținută de Innobyte, al cărei profit net a urcat cu 182%, la 2,19 mil. RON. Acțiunile companiei se vor tranzacționa din 20 noiembrie pe Piața de Creștere pentru IMM-uri a Bursei de Valori București. (Sursa: BVB)

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Sipex Company | Preț curent 0.270 RON (-3.57%) | MCap 107M | P/E 10.129

Sipex a înregistrat în primele nouă luni o cifră de afaceri de 255,26 mil. RON, în scădere cu 0,4% față de perioada similară din 2025, și un profit net de 2,45 mil. RON, cu 12,4% sub cel de anul trecut, potrivit raportului neauditat. Trimestrul trei s-a încheiat cu o pierdere netă de circa 356,000 RON, după ce presiunea pe costuri a revenit și a limitat marja brută trimestrială la 0,1%, de la 6,1% în trimestrul doi. Pe canale, vânzările B2B au crescut cu 6,1%, la 106,11 mil. RON, compensând parțial corecția de 5,3% a canalului Retail, care rămâne cel mai mare. Pentru întregul an, conducerea anticipează o cifră de afaceri apropiată de cea din 2025 și un profit net comparabil, cu posibilitatea unei ușoare diminuări, după ce acționarii au revocat în septembrie distribuirea dividendelor de 3,3 mil. RON din profitul anului 2025. (Sursa: BVB)

Novere Capital | Preț curent 0.585 RON (-2.50%) | MCap 69.5M | P/E 21.295

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Novere Capital a publicat raportul financiar pentru primele nouă luni, primul de la transferul pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, cu rezultate consolidate neauditate sub nivelul perioadei similare a anului trecut. Evoluția a fost influențată de reducerea volumului vânzărilor de unități rezidențiale și de diminuarea veniturilor nerecurente, în timp ce veniturile din chirii au crescut, reflectând contribuția activelor operaționale. Compania descrie perioada drept una de tranziție în cadrul strategiei 2026-2028, orientată spre un portofoliu cu venituri recurente și predictibile. Domnul Dan Petrișor, CEO, a precizat că prioritatea este transformarea progresului operațional în performanță financiară sustenabilă. Rezultatele vor fi prezentate investitorilor într-o teleconferință programată vineri, 20 noiembrie. (Sursa: BVB)

Smtl Group | Preț curent 35.0 RON (-2.51%) | MCap 284M | P/E -24.1

SMTL Group a încheiat primele nouă luni cu o pierdere netă consolidată de 18,9 mil. RON, față de un profit de 2,9 mil. RON în perioada similară a anului trecut, deși rezultatul a inclus un câștig nerecurent de 11,4 mil. RON din cedarea unei participații în ANT Power Energy, potrivit raportului neauditat. Cifra de afaceri a urcat cu 81%, la 581,9 mil. RON, susținută de segmentul de furnizare și vânzare a energiei, ale cărui venituri au crescut cu 108%, la 416,2 mil. RON, în timp ce veniturile din proiectele EPC au avansat cu 39%, la 160,4 mil. RON. EBITDA a coborât la -6,7 mil. RON, de la 14,8 mil. RON, pe fondul fazelor de execuție cu marje reduse ale proiectelor EPC și al contribuției limitate a noilor contracte, iar rezultatul financiar a fost afectat de costuri de finanțare mai mari și de pierderi din diferențe de curs valutar. Pe 13 noiembrie, compania și-a revizuit estimările pentru 2026 la un profit net consolidat de 13,3-20,0 mil. RON, cu 40-60% sub bugetul inițial, și la o EBITDA de 39,0-53,2 mil. RON, abaterea provenind în principal din decalarea semnării noilor contracte EPC. Atingerea acestor intervale depinde în mod semnificativ de rezultatele trimestrului patru, în special de avansarea lucrărilor la proiectele EPC. (Sursa: BVB)

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Farmaceutica Remedia Deva | Preț curent 0.814 RON (-0.25%) | MCap 77.7M | P/E 19.495

Farmaceutica Remedia a raportat pentru primele nouă luni un profit net consolidat de 2,87 mil. RON, sub jumătate din cei 6,56 mil. RON din perioada similară a anului trecut, potrivit raportului neauditat. Vânzările nete de mărfuri au scăzut cu 2,7%, la 530,64 mil. RON, iar rezultatul operațional s-a contractat cu 63,7%, la 4,12 mil. RON, în timp ce rezultatul financiar a urcat cu 70,1%, la 1,47 mil. RON. Distribuția a generat 70,4% din vânzări, iar segmentul spitale și clinici private 28%, farmaciile proprii și roboții BD ROWA având ponderi marginale. În perioada de raportare, compania a finalizat instalarea a doi roboți de farmacie, ajungând la 26 de unități operaționale, și a încheiat în iulie un contract de market maker cu IFB Finwest pentru creșterea lichidității acțiunilor. Capitalizarea bursieră era de circa 77,9 mil. RON la 18 noiembrie, la un preț de 0,816 RON pe acțiune. (Sursa: BVB)

Tjx Cos Inc | Preț curent 140.300 USD (8.05%) | MCap 161B

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TJX Companies, proprietarul lanțurilor TJ Maxx și Marshalls, a raportat vânzări de 15,95 mld. USD în trimestrul trei fiscal, cu 0,7% peste estimările analiștilor, iar câștigul ajustat pe acțiune a urcat cu 5%, la 1,34 USD, în linie cu așteptările. Vânzările comparabile au avansat cu 4%, față de 3% anticipat, susținute de HomeGoods, TJX Canada și TJX International, în timp ce marja brută ajustată s-a îngustat la 32,1%, de la 32,6%, pe fondul costurilor mai mari cu transportul și combustibilul. Compania a majorat prognoza anuală pentru câștigul ajustat pe acțiune la 5,17-5,20 USD, sub cei 5,22 USD estimați de analiști, și a primit în trimestru restituiri de taxe vamale de 132 mil. USD. Acțiunile TJX avansau cu circa 6% în pre-market, după ce închiseseră marți la 129,85 USD. (Sursa: Yahoo Finance)

Lowe's Companies | Preț curent 222.72 USD (1.03%) | MCap 132B

Lowe's a raportat pentru trimestrul trei fiscal vânzări nete de 22,76 mld. USD, peste estimările de 22,41 mld. USD, și un câștig ajustat pe acțiune de 3,10 USD, cu vânzări comparabile în creștere cu 1,8%, susținute de avansul de 17,4% al vânzărilor online și de clienții profesioniști. Compania a majorat prognoza de vânzări pentru întregul an la circa 92,5 mld. USD, de la 92 mld. USD, și estimează vânzări comparabile în urcare cu 0,5%, față de o evoluție plată anticipată anterior. Profitul net a crescut la 1,67 mld. USD, de la 1,62 mld. USD, rezultatul incluzând un beneficiu înainte de taxe de circa 250 mil. USD din restituiri de taxe vamale. Marvin Ellison, CEO, a precizat că este al șaselea trimestru consecutiv de creștere a vânzărilor comparabile, în contextul unei piețe imobiliare lente și al dobânzilor ipotecare ridicate, după ce rivalul Home Depot raportase la rândul său reziliența clienților profesioniști. (Sursa: CNBC)

Target Corp | Preț curent 165.96 USD (4.03%) | MCap 76.9B

Target a raportat în trimestrul trei fiscal cea mai puternică creștere a vânzărilor din ultimii peste cinci ani, cu vânzări nete în urcare cu 7,1%, la 27,07 mld. USD, peste estimările de 26,56 mld. USD, iar vânzările comparabile au avansat cu 5,6%, față de 3,8% anticipat. Profitul net a urcat la 1,21 mld. USD, sau 2,65 USD pe acțiune, de la 689 mil. USD cu un an în urmă, iar compania și-a majorat prognoza de câștig pe acțiune pentru întregul an la 10,65-11,40 USD, de la 9,90-10,90 USD. Retailerul a investit în acest an circa 3,8 mld. USD în cheltuieli de capital, cu aproape 1 mld. USD peste anul trecut, și estimează 5-6 mld. USD pentru anul viitor. Vânzările au fost susținute de categoriile cosmetice (+9%) și alimente și băuturi (circa +7%), după ce compania a redus prețurile la încă aproximativ 2,000 de produse în trimestru. Acțiunile Target au urcat cu peste 60% de la începutul anului. (Sursa: CNBC)

Palo Alto Networks Inc | Preț curent 339.92 USD (9.90%) | MCap 112B

Palo Alto Networks a raportat pentru primul trimestru fiscal 2027, încheiat la 31 octombrie, venituri în creștere cu 39%, la 3,44 mld. USD, peste estimările de 3,31 mld. USD, iar câștigul ajustat pe acțiune a urcat la 1,05 USD, de la 0,93 USD, peste consensul de 0,97 USD. Veniturile recurente anualizate din segmentul Next-Generation Security au avansat cu 66%, la 9,73 mld. USD, în timp ce profitul operațional GAAP a scăzut la 96 mil. USD, de la 309 mil. USD, în condițiile în care costurile cu remunerarea în acțiuni și amortizarea activelor necorporale achiziționate au urcat la 622 mil. USD, respectiv 282 mil. USD. Compania și-a majorat semnificativ prognoza pentru anul fiscal 2027, la venituri de 14,52-14,57 mld. USD, în creștere cu 26-27%, și la un câștig ajustat pe acțiune de 4,26-4,30 USD. Totodată, Palo Alto Networks a anunțat intenția de a achiziționa Applied Compute, o platformă pentru post-antrenarea și inferența modelelor AI cu ponderi deschise, valoarea tranzacției nefiind precizată în comunicat. Acțiunile avansau cu 8,8% în tranzacționarea de peste noapte, la 369,98 USD, după ce urcaseră cu 9,9% în ședința de miercuri, înaintea publicării rezultatelor, la 339,92 USD. (Sursa: Palo Alto Networks)

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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