TradeVille – Numărul investitorilor de la BVB a crescut cu 25,8% într-un an

Numărul investitorilor de la BVB a crescut cu 25,8% într-un an

Numărul total al investitorilor de la Bursa de Valori București a ajuns la 345,316 la finalul lunii septembrie, în creștere cu 25,8% față de aceeași perioadă a anului trecut (plus 70,904 persoane) și cu 6,25% față de trimestrul anterior, potrivit Fondului de Compensare a Investitorilor. Dintre aceștia, 62,695 de persoane, respectiv 18,16% din total, dețin exclusiv titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor. Cea mai numeroasă categorie rămâne cea a investitorilor cu portofolii sub plafonul de compensare de 20,000 EUR, care a urcat cu 8,04% față de trimestrul anterior, la 239,399 de persoane (69,33% din total). Valoarea totală a portofoliilor a crescut cu 0,54% față de trimestrul anterior, la 494,97 mld. RON, în timp ce portofoliul mediu al investitorilor din această categorie a scăzut cu 1,17%, la 3.922,41 EUR. Fondul precizează că datele sunt raportate de cei 28 de participanți și nu țin cont de investitorii care lucrează simultan cu mai mulți intermediari, astfel că numărul real poate fi mai mic. (Sursa: ZF)

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Piața berii continuă să scadă

Piața berii din România continuă să scadă în 2026, potrivit datelor preliminare ale Asociației Berarii României, după ce anul trecut a coborât la un minim istoric de 14,4 milioane de hectolitri. Reprezentanții industriei pun contracția în principal pe seama majorărilor de accize din ultimele 18 luni și solicită un cadru fiscal predictibil. Sectorul susține circa 57,800 de locuri de muncă pe întregul lanț valoric, dintre care 9,000 în agricultură, în condițiile în care 80% din ingredientele folosite, orzul și hameiul, provin din culturi locale. Peste 95,5% din consumul intern de bere este acoperit din producția locală, astfel că evoluția pieței se transmite direct fabricilor, furnizorilor de materii prime și fermierilor. Printre membrii asociației se numără marii producători Ursus Breweries, Bergenbier, Heineken România și United Romanian Breweries Bereprod. (Sursa: ZF)

Comenzile de bunuri durabile din SUA accelerează

Comenzile de bunuri durabile din SUA au crescut în septembrie cu 1,8%, cel mai mare avans din ultimele cinci luni, după un plus revizuit în sus de 0,1% în august, potrivit Departamentului Comerțului. Evoluția a fost susținută în principal de comenzile de aeronave comerciale, în urcare cu 28,4%, dar și de cele pentru computere, utilaje și autovehicule. Comenzile de bunuri de capital de bază, care exclud aeronavele și echipamentele militare și sunt folosite ca indicator al investițiilor în echipamente, au avansat cu 0,5%, iar livrările din aceeași categorie au urcat cu 1,2%. În ultimele trei luni, aceste livrări au crescut într-un ritm anualizat de 16,5%, cel mai rapid din 2011 încoace, exceptând revenirea de după pandemie, pe fondul investițiilor legate de inteligența artificială. Datele preced estimarea inițială a PIB-ului pentru trimestrul al treilea, programată joi. (Sursa: Bloomberg)

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Băncile din zona euro înăspresc creditarea

Băncile din zona euro au înăsprit condițiile de creditare în trimestrul al treilea și au raportat o scădere a cererii de credite, potrivit sondajului BCE privind creditarea bancară, principalele motive fiind percepția ridicată asupra riscurilor și toleranța mai redusă la risc. Cererea de credite a fost afectată în primul rând de nivelul general al dobânzilor, dar și de investițiile mai slabe ale IMM-urilor, în timp ce unele bănci au resimțit presiuni din cauza incertitudinii geopolitice și a volatilității piețelor de energie. Sondajul a fost publicat înaintea ședinței de politică monetară de două zile a BCE, la care dobânzile sunt așteptate să rămână neschimbate, după două majorări începând din iunie. Inflația din zona euro este aproape dublă față de ținta de 2%, însă creșterea recentă a randamentelor obligațiunilor pe termen lung adaugă presiuni asupra economiei. Băncile au semnalat totodată o creștere graduală, dar susținută, a cererii de credite pentru finanțarea infrastructurii de inteligență artificială. (Sursa: Bloomberg)

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Erste Group Bank Ag | Preț curent 570.0 RON (1.33%) | MCap 233B | P/E 9.2

Acțiunile Erste Group Bank, grupul austriac care deține BCR, au scăzut cu 17,6% în ultima lună, în contextul în care investitorii și-au redus expunerea pe sectorul bancar european, pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor guvernamentale, al tensiunilor de pe piețele de energie și al incertitudinilor economice și fiscale din zona euro. În același interval, indicele ATX al bursei de la Viena a coborât cu 10,6%, iar indicele bancar Stoxx Europe 600 Banks a pierdut 11%. Corecția vine după un avans de 25% al titlurilor în ultimul an. Banca va publica rezultatele financiare pentru primele nouă luni din 2026 pe 30 octombrie. (Sursa: ZF)

S.n.g.n. Romgaz | Preț curent 18.22 RON (-0.44%) | MCap 70.2B | P/E 20.72

Romgaz a raportat pentru primele nouă luni din 2026 o producție totală de hidrocarburi de 23,5 milioane de barili echivalent petrol, în scădere cu 2% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor operaționale preliminare transmise la BVB. Producția brută de gaze naturale a fost de 3,6 miliarde de metri cubi, cu 2,1% sub nivelul din 2025, iar volumele din producția internă valorificate au coborât cu 5,6%, la 3,4 miliarde de metri cubi. În trimestrul al treilea, producția de hidrocarburi a crescut cu 0,6%, la 7,8 milioane de barili echivalent petrol, iar extracția de gaze a avansat cu 0,7%, la 1,2 miliarde de metri cubi. Producția de energie electrică a ajuns în T3 la 302 GWh, cu 118% peste nivelul din T3 2025, în timp ce pe nouă luni avansul a fost de 0,8%, la 484 GWh. Compania va publica rezultatele financiare consolidate pe nouă luni pe 13 noiembrie. (Sursa: ZF)

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United Parcel Service Inc | Preț curent 106.100 USD (5.76%) | MCap 91.2B

United Parcel Service a raportat pentru trimestrul al treilea venituri în creștere cu 6,7%, la 22,9 mld. USD, și un profit ajustat de 1,69 USD pe acțiune, ambele peste așteptările analiștilor (22,29 mld. USD, respectiv 1,63 USD), potrivit LSEG. Compania și-a majorat prognoza anuală pentru al doilea trimestru la rând, estimând acum venituri consolidate de circa 92,6 mld. USD, față de 91,2 mld. USD anterior. Divizia de soluții pentru lanțul de aprovizionare a avut o creștere a veniturilor de 18,2%, susținută de expediții și logistică, inclusiv în domeniul sănătății, unde veniturile au depășit 3 mld. USD pentru al treilea trimestru consecutiv. Pentru trimestrul al patrulea, UPS se așteaptă la o scădere a volumelor zilnice pe piața internă, pe fondul reducerii colaborării cu Amazon. Acțiunile au urcat ușor în prima parte a ședinței. (Sursa: CNBC)

The Coca-Cola Company | Preț curent 91.19 USD (-1.63%) | MCap 394B

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Coca-Cola a raportat pentru trimestrul al treilea venituri în creștere cu 7%, la 13,4 mld. USD, și un profit ajustat de 0,91 USD pe acțiune, peste așteptările analiștilor (12,92 mld. USD, respectiv 0,88 USD), potrivit LSEG. Compania și-a majorat prognoza anuală pentru al treilea trimestru consecutiv și estimează acum o creștere a profitului comparabil pe acțiune de cel puțin 11%, față de 9-10% anterior, și un avans organic al veniturilor de cel puțin 5%. Volumele vândute au crescut cu 5%, susținute de cererea din afara Americii de Nord, în timp ce pe piața internă au stagnat, afectate de calendarul sărbătorii de 4 iulie și de lipsa de pe piață a apei minerale Topo Chico. Potrivit companiei, Coca-Cola a câștigat cotă de piață în fața PepsiCo, al cărei segment de băuturi carbogazoase întâmpină dificultăți. Acțiunile au scăzut cu mai puțin de 1% în prima parte a ședinței, pe fondul perspectivelor prudente privind consumatorii din America de Nord, care rămân sub presiune. (Sursa: CNBC)

Boeing Co | Preț curent 168.07 USD (-10.75%) | MCap 100B

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Boeing estimează că va crește producția modelului 737 Max la 52 de aeronave pe lună abia în a doua jumătate a lui 2027, de la circa 47 în prezent, din cauza ritmului mai lent decât se aștepta al producției de aripi, iar acțiunile au scăzut cu 10% marți. În trimestrul al treilea, compania și-a redus pierderea netă la 116 mil. USD, de la 5,34 mld. USD cu un an înainte, când înregistrase o depreciere de aproape 5 mld. USD pe programul 777X. Pierderea ajustată pe acțiune a fost de 0,34 USD, mai mare decât cea de 0,21 USD estimată de analiști, în timp ce veniturile au urcat cu 4%, la 24,19 mld. USD, peste consensul LSEG de 23,84 mld. USD. Divizia de apărare a avut o creștere a veniturilor de 15%, la 7,94 mld. USD, în timp ce veniturile diviziei de avioane comerciale au scăzut cu 3%, la 10,72 mld. USD, cu o marjă operațională negativă de 6,5%. Boeing a livrat 161 de avioane comerciale în trimestru, cu unul mai mult decât anul trecut, iar Administrația Federală a Aviației a certificat săptămâna trecută modelul 737 Max 10, ultimul din familie. (Sursa: CNBC)

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General Motors Co | Preț curent 80.61 USD (5.63%) | MCap 111B

General Motors își va transfera listarea acțiunilor de pe Bursa din New York (NYSE) pe Nasdaq, unde urmează să se tranzacționeze din 17 noiembrie, în încercarea de a se poziționa mai mult ca o companie de tehnologie. Mutarea îi oferă eligibilitate pentru o posibilă includere în indicele Nasdaq-100, iar acționarii actuali nu trebuie să întreprindă nicio acțiune. Constructorul auto s-a listat pe NYSE în 1911 și urmează exemplul unor companii precum Walmart, DoorDash și Palantir, iar săptămâna trecută și Hilton a anunțat un transfer similar. Decizia vine la o săptămână după un eveniment în care conducerea a prezentat strategia companiei în inteligența artificială și conducerea autonomă. Acțiunile, care s-au mai mult decât dublat din 2024 pe fondul răscumpărărilor agresive, au închis marți în creștere cu 5%, la 80,54 USD. (Sursa: CNBC)

Qualcomm Inc | Preț curent 184.10 USD (2.51%) | MCap 205B

Qualcomm și compania de tehnologie pentru apărare Anduril Industries au lansat BlueChip, o gamă de laptopuri proiectate și asamblate în SUA, destinată guvernului, sectorului de apărare și serviciilor de urgență, cu obiectivul unui lanț de aprovizionare integral american. Qualcomm va furniza procesoarele, partea grafică și capacitățile de inteligență artificială ale dispozitivelor, cipurile urmând să fie produse în Arizona de TSMC, iar plăcile de circuite vor fi asamblate în fabrica Arsenal-1 a Anduril din Ohio. Prototipurile funcționale au deja 90% din componente de la furnizori din SUA sau din țări aliate, principala piesă lipsă fiind ecranul, produs în prezent mai ales în Coreea de Sud, Taiwan și China, potrivit domnului Palmer Luckey, fondatorul Anduril. Producția ar urma să înceapă anul viitor, însă nu au fost stabilite încă data livrărilor și prețul, domnul Luckey recunoscând că, pe termen scurt, laptopurile vor fi mai scumpe decât cele produse în China. (Sursa: Bloomberg)

Paypal Holdings Inc | Preț curent 56.030 USD (1.89%) | MCap 62.2B

PayPal a raportat pentru trimestrul al treilea un profit ajustat de 1,45 USD pe acțiune, față de 1,34 USD cu un an înainte și peste estimarea de 1,31 USD a analiștilor, în timp ce veniturile nete au crescut cu 2%, la 8,58 mld. USD, ușor sub consensul FactSet de 8,72 mld. USD. Volumul total al plăților procesate a avansat cu 7%, în termeni constanți de curs valutar, la 487,14 mld. USD. Compania și-a majorat prognoza anuală de profit ajustat pe acțiune la 5,60 USD, de la 5,38 USD anterior, peste așteptările pieței de 5,39 USD. Rezultatele vin pe fondul restructurării conduse de directorul general, domnul Enrique Lores, care a redus personalul cu peste 2,000 de angajați și folosește inteligența artificială și automatizarea pentru creșterea productivității. Acțiunile au urcat cu 1,4%, la 55,76 USD, după ce recent Bank of America și Cleveland Research au retrogradat recomandarea la underperform, opinia aparținând exclusiv acestora și nereprezentând poziția TradeVille. (Sursa: Barron's)

Novartis Ag | Preț curent 156.67 USD (1.86%) | MCap 342B

Novartis și-a majorat prognoza pentru 2026 și estimează acum o creștere modestă, de un procent de o singură cifră, a profitului operațional de bază, excluzând efectele valutare, după ce anterior anticipa o scădere, pe fondul vânzărilor solide și al economiilor de costuri obținute în mare parte prin inteligența artificială. În trimestrul al treilea, vânzările au urcat cu 4%, la 14,52 mld. USD, iar profitul operațional de bază a crescut cu 10% la curs constant, la 6,04 mld. USD, peste consensul Visible Alpha de 5,61 mld. USD. Profitul net a scăzut însă la 1,20 mld. USD, de la 3,93 mld. USD cu un an înainte, după o depreciere de 1,9 mld. USD legată de medicamentul experimental del-desiran, preluat prin achiziția Avidity Biosciences, care nu și-a atins obiectivele într-un studiu clinic în fază avansată. În schimb, remibrutinib a avut rezultate pozitive în scleroza multiplă, iar directorul general, domnul Vas Narasimhan, consideră că ar putea deveni cel mai mare medicament din istoria companiei. (Sursa: WSJ)

Robinhood Markets | Preț curent 95.10 USD (2.43%) | MCap 81.5B

Acțiunile Robinhood au scăzut în after-hours, după ce veniturile din tranzacții pentru trimestrul al treilea, de 867 mil. USD, au fost sub estimarea StreetAccount de 879 mil. USD, în pofida unei creșteri de 19% față de anul trecut. Veniturile totale au urcat cu 12%, la 1,42 mld. USD, în linie cu așteptările analiștilor, potrivit LSEG, în timp ce profitul net a coborât la 468 mil. USD, de la 556 mil. USD. Veniturile din contractele pe evenimente au crescut cu peste 500%, cele din opțiuni cu 31%, la 399 mil. USD, iar cele din acțiuni cu 41%, la 121 mil. USD, în timp ce veniturile din criptomonede au scăzut cu 55%, la 120 mil. USD. Depozitele nete de pe platformă au totalizat 15,7 mld. USD în trimestru, echivalentul unei creșteri anualizate de 17%. (Sursa: CNBC)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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