TradeVille - Performanțe notabile la BVB în ianuarie

Performanțe notabile la BVB în ianuarie

Conform ultimelor date, 18 din cele 20 de acțiuni ale indicelui BET au înregistrat evoluții pozitive in luna ianuarie 2023. Astfel, cea mai buna evoluție a fost a acțiunii BVB, afișând o creștere de 13.3%, fiind urmata de Aquila Part Prod Com si MedLife, ambele cu +13%. La polul opus s-au situat Fondul Proprietatea si Banca Transilvania, care au înregistrat evoluții negative de -0.5%, respectiv -0.4%. (Sursa: ZF)

Comerțul Cu Amănuntul Rămâne ]n Urma Inflației

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in luna decembrie 2022, cu 7.5% brut comparativ cu noiembrie 2022, in timp ce fata de ultima luna din 2021, creșterea a fost de doar 3.6%. Spre comparație, rata anuala a inflației in luna decembrie 2022 a fost de 16.4%. (Sursa: INS)

Locomotiva Europei Repornește

Comenzile industriale germane au avut o creștere peste așteptări in decembrie 2022, înregistrând cea mai mare majorare din ultimul an, datorita cererii mai puternice din zona euro. Astfel comenzile noi industriale au crescut cu 3.2% lunar, după o scădere de 4.4% in noiembrie 2022, iar oficialii germani au declarat ca încetinirea economica va fi probabil mai blânda in aceasta iarna fata de previziunile anterioare. Producătorii germani au început anul 2023 pe un ton mai pozitiv, întrucât indicele PMI pentru industria prelucrătoare a crescut la 47.3 puncte in ianuarie fata de 47.1 in decembrie 2022. (Sursa: Reuters)

Europenii Cheltuie Mai Putin

Vânzările cu amănuntul din zona euro au scăzut cu 2.7% in decembrie fata de luna precedenta – mai mult fata de așteptările pieței de -2.4%. Acesta este cel mai mare declin din aprilie 2021, fiind un semn ca ratele de dobânda si preturile in creștere apasă asupra cheltuielilor de consum. Vânzările de alimente, băuturi si tutun au înregistrat cel mai mare declin (-2.9%), vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 2.6%, in timp ce cele de carburanți auto au crescut cu 2.3%. Scăderea anuala a vânzărilor cu amănuntul a fost de 2.8%. (Sursa: Seekingalpha)

Teraplast Preț curent 0.5860 RON ( -1.51% ) MCap 1.27B P/E 83.0561

TeraPlast a anunțat deschiderea unui nou depozit la Galați, pentru a deservi mai bine nevoile clienților din zona de sud-est a României. Depozitul are o suprafața de 6,500 mp si se adaugă altor șapte centre de distribuție pe care le controlează grupul TeraPlast, din care unul este in Ungaria. (Sursa: BVB)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0795 RON (0.00% ) MCap 2.11B P/E 8.6562

Compania Rompetrol Rafinare a anunțat revenirea la capacitatea optima de operare a rafinăriei Petromidia, ca urmare a finalizării operațiunilor tehnologice programate. Astfel, rafinăria va avea asigurat un nivel optim de utilizare a capacitații de rafinare pentru întreg anul. Lucrările de decocsare a echipamentelor si schimbare si regenerare a catalizatorilor au durat șapte zile, nefiind afectate livrările de carburanți si alte produse petroliere. (Sursa: BVB)

Renault SA Preț curent 39.120 EUR (0.28% ) MCap 11.5B

Nissan va achiziționa pana la 15% din Ampere, unitatea de vehicule electrice a Renault. Acordul este parte a înțelegerii potrivit căreia Renault va reduce din deținerile sale in Nissan, in scopul echilibrării de puteri in cadrul parteneriatului. Nu au fost divulgate amănunte privind prețul pe care-l va plăti producătorul auto francez, iar CEO al Renault, Luca de Meo, a indicat ca va lasă piața sa decidă valoarea Ampere. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 151.73 USD ( -1.79% ) MCap 2.41T P/E 25.34

Cele mai recente versiuni ale iPhone produs de Apple se vând la discount-uri de peste 100 USD, in China. O asemenea reducere de preț este neobișnuita, in condițiile in care noile modele au apărut cu câteva luni in urma, semnalând o potențiala reducere a cererii pentru dispozitivele „high-end”. Săptămâna trecuta, CEO-ul Tim Cook preciza ca exista așteptări ca vânzările din piața chinezeasca sa-si revină, odată cu ridicarea restricțiilor împotriva COVID-19. (Sursa: Bloomberg)

Newmont Corporation Preț curent 47.60 USD ( -4.51% ) MCap 37.7B P/E 37.76

Producătorul de aur Newmont Corp. oferă aproape 17 mld. USD pentru preluarea companiei australiene Newcrest Mining Ltd., in ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari tranzacții pentru un producător global de aur. Anterior, Newmont oferea 0.363 acțiuni proprii pentru fiecare acțiune Newcrest Mining, însă oferta a fost respinsa de acționarii companiei australiene. Tranzacția vine in contextul in care producătorii de aur fac eforturi intense pentru a extrage noi cantități. (Surse: The Wall Street Journal)

Chevron Corporation Preț curent 169.64 USD (0.11% ) MCap 327B P/E 9.59

Chevron a inițiat un sir de discuții in Algeria in scopul de a obține permisiunile necesare de a întreprinde explorări energetice in aceasta tara. In ultimele doua luni, compania a trimis mai mulți reprezentanți in domeniul relațiilor guvernamentale, al securității si al dezvoltării afacerilor, care au avut întâlniri cu oficialii algerieni. Știrea vine in contextul in care sectorul energetic din Algeria si-a revenit in 2022, după ce s-a confruntat cu mai mulți ani de declin din cauza scăderii preturilor la petrol. Chevron intenționează sa cheltuiască in 2023 cca. 17 mld. USD pentru proiecte energetice. (Surse: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

