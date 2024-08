TradeVille - Planul de afaceri al CCP

Planul de afaceri al CCP

Planul de afaceri al Contrapartii Centrale, proiectul de introducere de derivate inițiat de BVB, prevede venituri de 10.6 mil. EUR si un profit de 4 mil. EUR după 10 ani de funcționare, in 2030. Prima varianta a planului de afaceri supus aprobării acționarilor la întâlnirea din 4/5 septembrie conține estimarea evoluției capitalului societății in ipoteza majorării capitalului social cu 5 mil. EUR in 2024, iar a doua prevede 1mil. EUR in 2024 si 4 mil. EUR in 2025. (Sursa: ZF)

Toamna listărilor?

Radu Hanga, președintele BVB, considera ca societăți de succes din Romania precum Prof, Dedeman, eMag, Salrom si Aeroporturi București ar putea face pasul la BVB. Aceste companii au atuurile necesare pentru a crea entuziasm in rândul investitorilor si a copia din rețeta de succes care a fost Hidroelectrica. Dintre companiile enumerate mai sus, Salrom si Aeroporturi București, care se afla in portofoliul FP, sunt pe lista actuala pentru listări a BVB. (Sursa: ZF)

DORA, aplicabila din 2025

Companiile de servicii financiare si furnizorii lor de tehnologie digitala sunt supuși unei presiuni intense pentru a se conforma noilor norme stricte ale UE, care le impun sa își sporească reziliența cibernetica. Pana la începutul anului viitor, firmele de servicii financiare si furnizorii lor vor trebui sa se asigure ca sunt in conformitate cu o noua lege a Uniunii Europene, cunoscuta sub numele de DORA, sau Digital Operational Resilience Act. (Sursa: CNBC)

Gazul, la maximul anului

Preturile europene la gaze au crescut la cel mai ridicat nivel din acest an in urma unui raport conform căruia trupele ucrainene au ocupat un punct-cheie de tranzit al gazelor in apropierea graniței cu Rusia. Preturile futures au crescut cu 4.8% in ședința de ieri, ajungând la 38.45 EUR/megawatt-ora, cel mai ridicat nivel din luna decembrie 2023 pana acum. (Sursa: Bloomberg)

One United Properties Preț curent 0.635 RON (0.16% ) MCap 2.43B P/E 5.341

Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat prospectul ONE United Properties prin care compania urmărește sa atragă 70 mil. EUR de la investitori prin emiterea a 1.75 mil. de acțiuni noi, pentru finanțarea următoarei etape de creștere a afacerii. Operațiunea se va desfășura in 2 etape. In prima etapa (19 august - 19 septembrie) vor participa investitorii care dețin ONE in portofoliu la data de 2 august 2024, respectând drepturile de preferință care intra la tranzacționare. Pentru a subscrie o noua acțiune la prețul de 0.2 RON, un investitor trebuie sa dețină 2.1879186 drepturi de preferință ONER03. Acțiunile care rămân nesubscrise vor fi oferite intr-un plasament privat la un preț stabilit prin decizie CA, luând in considerare prețul format in timpul procesului de bookbuilding. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori București Preț curent 64.0 RON (0.16% ) MCap 515M P/E 19.2

BVB a înregistrat, in primul semestru, un profit net de 8.44 mil. RON, la nivel de grup, cu 152% mai mare fata de anul trecut, in timp ce veniturile operaționale s-au majorat cu 51%. Cheltuielile au avut o dinamica de +24% in aceasta perioada, pana la suma de 31.76 mil. RON. Compania si-a atins, la nivel individual, 50% din ținta anuala pentru veniturile operaționale si 71% din profitul net bugetat. (Sursa: BVB)

Siemens AG Preț curent 763.3 RON ( -15.57% ) MCap 648B

Siemens a raportat un profit operațional trimestrial mai mare decât așteptările, de 3 mld. EUR, in creștere cu 11% fata de anul trecut. Compania si-a confirmat perspectiva pentru întregul an, datorita cererii puternice in domeniul EV si software-ului industrial, deși segmentul de automatizare a rămas provocator. Acțiunile Siemens au scăzut cu 0.76%. (Sursa: CNBC)

Dn Agrar Group Preț curent 1.500 RON ( -0.66% ) MCap 238M P/E 10.583

BRK Financial Group a oferit un preț ținta de 1.846 RON pentru acțiunile DN Agrar Group, pentru următoarele 12 luni. La prețul curent de tranzacționare, randamentul potențial este de aproximativ 22%. DN Agrar Group, cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, a înregistrat o creștere de 63% a profitului in 2023, depășind estimările anterioare. Compania si-a triplat cifra de afaceri in ultimii trei ani si plănuiește sa-si dubleze afacerile de acum pana in 2027. (Sursa: ZF)

Electromagnetica București Preț curent 0.2100 RON ( -2.78% ) MCap 141M P/E -3.7259

Electromagnetica, producător de energie electrica si echipamente electrice, a anunțat vânzarea cu succes a 11 microhidrocentrale pentru suma de 33.55 mil. RON. Astfel, licitația a fost organizata in data de 7 august, fiind de tipul competitiva deschisa cu strigare. Compania urmarea sa obțină cel puțin 29 mil. RON pe cele 11 active. (Sursa: Financialintelligence)

Apple Inc. Preț curent 212.070 USD ( -0.19% ) MCap 3.35T P/E 35.412

Apple ar putea percepe utilizatorilor intre 10 si 20 USD pentru funcțiile avansate ale Apple Intelligence, parte din Apple One, pentru a acoperi costurile ridicate ale investiției in AI. Divizia de servicii a generat 24.2 mld. USD in trimestrul din iunie, iar AI oferă oportunități de fidelizară a consumatorilor si monetizare suplimentara a serviciilor oferite. (Sursa: CNBC)

Monster Beverage Corp Preț curent 45.10 USD ( -12.33% ) MCap 47.6B P/E 33.21

Monster Beverage a scăzut cu 8.37% in tranzacțiile after-market de miercuri, după ce a raportat rezultate financiare dezamăgitoare pentru T2 si a avertizat asupra presiunilor asupra cererii. Veniturile au crescut cu 2.5% fata de anul anterior, ajungând la 1.9 mld. USD, dar au ratat estimările consensului cu 110 mil. USD. Vânzările segmentului Monster Energy Drinks au crescut cu 3.3%, in timp ce segmentul Alcohol Brands a scăzut cu 31.9%. EPS a fost de 0.41 USD, sub consensul de 0.46 USD. (Sursa: SeekingAlpha)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

