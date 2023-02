TradeVille - Pretul gazelor naturale la discount

Piata Asigurarilor A Crescut In 2022

Conform datelor preliminarii, la finalul anului 2022, piata asigurarilor generale si de viata au atins un volum al primelor brute subscrise de 16.5 mld. RON,inregistrand o crestere de 15% fata de anul trecut, in timp ce piata RCA a crescut cu 33% comparativ cu anul precedent la o valoare de 7.94 mld. RON. Din totalul primelor brute subscrise, cea mai ridicata pondere o reprezinta asigurarile generale (84.2%) urmate de asigurarile de viata (15.8%), care au inregistrat cea mai mica pondere din ultimii ani . Pe segmentul RCA, Euroins ocupa in continuare pozitia de lider, urmat de Groupama si Allianz. (Sursa: ZF Corporate)

Serviciile Raman Pe Val

Conform INS, in decembrie 2022, volumul cifrei de afaceri din serviciile prestate populatiei a crescut ca serie bruta cu 2.9% fata de noiembrie 2022. Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, majorarea a fost si mai semnificativa (+16.2%), pe fondul cresterilor inregistrate la activitatile recreative (+16.7%) si de spalare si curatare a articolelor textile (+6.5%). La nivelul intregului an, activitatea de servicii de piata prestate populatiei a marcat o cifra de afaceri in crestere cu 26% vs 2021, majorare influentata in principal de activitatile agentiilor turistice (+29.9%) si a restaurantelor si hotelurilor (+28.9% vs 2021). (Sursa: INS)

Actiuni Vs Titluri De Stat In SUA

Semnalele pozitive inregistrate de economia americana au sustinut cresterea preturilor actiunilor comparativ cu randamentul titlurilor de stat. Datele privind ocuparea fortei de munca, vanzarile cu amanuntul si inflatia au crescut asteptarile de majorare a dobanzii de referinta din partea Rezervei Federale, declansand o crestere a randamentului titlurilor de stat. Pe de alta parte insa, datele raportate au oferit investitorilor un orizont pozitiv cu privire la investitiile in actiuni, indicele S&P 500 reusind sa creasca cu 6.6% de la inceputul anului pana in prezent. Totodata, potrivit Vanda Securities, actiunile beneficiaza de un sprijin puternic din partea investitorilor de retail, care au investit o valoare medie record, de 1.51 mld. USD pe zi, in ultima luna. (Sursa: Reuters)

Pretul Gazelor Naturale La Discount

Cotatia contractelor futures pentru gazele naturale europene a scazut sub nivelul de 50 EUR/MWh, pentru prima data din septembrie 2021, fiind cu 80% mai mica decat varful atins in august 2022, cand oprirea fluxurilor de gaze de catre Rusia a costat Europa in jur de 1 trilion USD. Revenirea brusca a preturilor la gaze este influentata de vremea relativ blanda, de eforturile de reducere a consumului de energie, dar si de importurile de gaze naturale lichefiate din SUA si Qatar. Totusi, daca iarna se va prelungi peste perioada medie obisnuita, sau daca vor exista intreruperi de aprovizionare, acest trend s-ar putea inversa. (Sursa: Bloomberg)

Carbochim Pret curent 34.0 RON ( -2.86% ) MCap 167M P/E 1,253.2

Cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania, Carbochim, a anuntat demararea activitatii intr-o noua fabrica din zona industriala a Clujului, in care compania si-a mutat sectia de abrazivi pe suport, care reprezenta 35% din volumul sau de activitate. Compania va realiza, in perioada urmatoare, relocarea celorlalte sectii de corpuri abrazive, cu liant ceramic si organic, si a sectiei de discuri de debitat. Valoarea investitiei se ridica la aproximativ 5 mil. EUR si face parte din planul de modernizare si retehnologizare a fabricii. (Sursa: ZF)

Oil Terminal Pret curent 0.1530 RON ( -0.97% ) MCap 89.1M P/E 7.6793

Oil Terminal a informat piata ca Tribunalul Constanta a respins cererile formulate de actionarul Dumitrescu Sebastian Andrei in dosarul nr. 4558/118/2021 ca fiind inadmisibile si lipsite de interes si a dispus obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata catre Oil Terminal. Actionarul, care la sfarsitul anului 2022 detinea cca. 17.4% din capitalul social al societatii, a chemat in instanta Oil Terminal solicitand respectarea dreptului sau de preferinta la cumpararea de la Ministerul Energiei, a unui numar de actiuni necesar nediluarii participatiei sale. (Sursa: BVB)

Mercedes Benz Group Pret curent 369.00 RON (3.58% ) MCap 394B

Grupul Mercedes-Benz a raportat venituri anuale de 20.5 mld. EUR, peste estimarile analistilor, dar a avertizat asupra evolutiei din 2023 pe fondul incertitudinilor economice. In ciuda cresterii costurilor, marja operationala a fost de 14.6%, in linie cu previziunile companiei, in timp ce pentru anul 2023, compania a prognozat o marja operationala mai redusa, cuprinsa intre 12% si 14%. Mercedes a precizat ca va propune un dividend de 5.2 EUR/actiune, in crestere cu 4% fata de anul trecut. Randamentul dividendului este de 1.4% raportat la pretul de deschidere de azi. (Sursa: Reuters)

Romcarbon Buzau Pret curent 0.452 RON ( -0.22% ) MCap 119M P/E 12.538

Producatorul de ambalaje plastice Romcarbon, a informat investitorii cu privire la incasarea restului de pret aferent vanzarii unui teren din Buzau catre LIDL Romania. Suma incasata se ridica la 5.2 mil. RON, reprezentand aproximativ 70% din pretul total. De asemenea, cumparatorul a constituit in favoarea Romcarbon un drept de preemptiune la cumparare cu o durata de 5 ani. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 13.10 RON (0.15% ) MCap 786M P/E 5.40

Consiliul de Administratie al companiei TTS, a aprobat mandatarea conducerii executive pentru incheierea unui acord preliminar in vederea achizitiei unei societati inregistrate in Romania cu activitate in domeniul operarii portuare. Noua companie, detine capacitati operationale suplimentare grupului TTS, inclusiv dane operative, macarale de cheu si linii de cale ferata. Astfel, printre conditiile principale ale acordului preliminar se numara pretul de achizitie de 21.8 mil. RON si plata intr-o singura transa la incheierea contractului. Achizitia va contribui la extinderea capacitatii si diversificarea serviciilor prestate de grup. (Sursa: BVB)

Air France Klm Pret curent 1.7600 EUR (5.23% ) MCap 4.52B

Air France a raportat un profit operational peste asteptari la sfarsitul saptamanii trecute, mentionand ca rezervarile sale pentru 2023 au revenit aproape la nivelurile pre-pandemice, in conditiile in care cererea globala de calatorii a cunoscut o redresare. Pretul actiunilor a crescut cu 6% la deschiderea de la Paris, atingand astfel cel mai inalt nivel din iunie 2022 incoace. Venitul raportat de companie pentru T4 2022 a fost de 7.1 mld. EUR – in crestere cu 50% fata de anul trecut dar, profitul operational a scazut cu 45%, totalizand 234 mil. EUR, din cauza costurilor mai mari cu combustibilul. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Pret curent 258.060 USD ( -1.56% ) MCap 1.92T P/E 28.508

OpenAI, start-up-ul din spatele ChatGPT, va dezvolta o actualizare a robotului de chat, urmand ca pe viitor, utilizatorii sa il poata personaliza. Anuntul vine in urma problemelor intampinate de motorul de cautare Bing detinut de Micrososft. Recent, raspunsurile oferite de motorul de cautare care se bazeaza pe inteligenta artificiala, au starnit controverse atat in mass media cat si pe retelele de socializare. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 208.31 USD (3.10% ) MCap 616B P/E 49.07

Tesla va rechema peste 362,000 vehicule din SUA pentru a actualiza software-ul Beta Full Self-Driving (FSD), dupa ce autoritatile de reglementare americane au sesizat nerespectarea regulilor de siguranta in trafic de catre sistemul de asistenta pentru soferi. Anuntul vizeaza Modelul Y, Modelul S, Modelul X si Modelul 3. Totodata, compania a marit preturile pentru a doua oara in ultimele saptamani pentru modelele premium, dupa reducerile practicate la inceputul lunii ianuarie. (Surse: Reuters; CNBC)

