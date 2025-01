TradeVille: premieră istorică – comisioanele generate din piețele internaționale le-au egalat pe cele din BVB

În ianuarie 2025, TradeVille atinge un moment istoric: comisioanele generate pe piețele internaționale le-au egalat pe cele de pe BVB, semn al creșterii interesului investitorilor români pentru piețele globale.

Această performanță consolidează angajamentul TradeVille de a aduce accesibilitate, performanță și siguranță pe termen lung pentru toți investitorii, indiferent de unde tranzacționează.

Un partener de încredere în investiții

TradeVille pune un accent deosebit pe securitatea financiară a clienților săi. Cu o rată de capital solidă și o politică de investiții prudente, ce include investiții în titluri de stat locale și internaționale, compania asigură o bază financiară solidă. Spre deosebire de alte instituții financiare, TradeVille nu utilizează credite și nu încheie tranzacții care ar putea crea conflicte de interese cu clienții săi. Fondurile clienților sunt păstrate separat în conturi deschise la bănci de încredere, iar protecția oferită prin Fondul de Compensare a Investitorilor garantează până la 20.000 de euro per client, conform legislației în vigoare.

„Suntem încântați să vedem cum investițiile noastre în tehnologie, accesibilitate și educație financiară au avut un impact direct asupra interesului din ce în ce mai mare al clienților noștri pentru piețele internaționale de capital. Această creștere ne ajută să aducem oportunități globale mai aproape de investitorii din România.”, a declarat Miriam Andrei, CEO al TradeVille.

Accesibilitate și sprijin local în era globalizării

TradeVille rămâne primul broker din România care oferă acces integrat la Bursa de Valori București și piețele internaționale printr-o singură platformă. De la mii de instrumente financiare la analize profesionale și cotații live gratuite, clienții beneficiază de toate resursele necesare pentru decizii de investiții informate.

Pentru a asigura o experiență optimă, clienții au acces la asistență în limba română, cu un timp mediu de răspuns de sub un minut și suport extins pentru mentenanța piețelor internaționale, inclusiv seara. Alimentările și retragerile sunt procesate rapid, iar transferurile între piețe se fac fără costuri adiționale.

Avantaje fiscale clare și beneficii exclusive

TradeVille oferă clienților săi o gamă extinsă de oportunități de investiții, inclusiv acțiuni fracționare, fonduri mutuale și cel mai mare agregator de ETF-uri din România, pentru a le asigura un portofoliu diversificat și accesibil. Fiind un broker local, TradeVille le permite clienților să beneficieze de impozitare redusă: doar 1% pentru deținerile de peste un an și 3% pentru cele sub un an. În plus, prin statutul său de Qualified Intermediary, obținut de la IRS, clienților li se aplică o cotă de impozitare de doar 10% pe dividendele americane, față de cota de 30% aplicată tranzacțiilor prin alte instituții financiare. Toate aceste beneficii sunt completate de transparență fiscală deplină: TradeVille se ocupă de calculul, reținerea și plata impozitelor pentru câștigurile din tranzacții, astfel încât clienții să nu fie nevoiți să se ocupe de formalitățile birocratice**.

„La TradeVille, suntem pasionați de inovație și excelență. Cu o experiență de 30 de ani în piața de capital din România, ne concentrăm zilnic pe a aduce cele mai relevante informații investitorilor noștri. Echipa noastră de brokeri și analiști, care oferă materiale educaționale precum „La Prima Oră”, „TradeTalk” sau „Trevi I.Q.”, este cheia dezvoltării pieței de capital de retail din România. Privim cu încredere spre viitor și suntem dedicați să facem piața financiară mai accesibilă și mai transparentă pentru toți investitorii.” – Miriam Andrei

Despre TradeVille

Cu o experiență de peste 30 de ani pe piețele de capital, TradeVille este cel mai mare broker de retail din România*, oferind acces rapid la instrumente financiare pe Bursa de Valori București și piețele internaționale. Susținută de o echipă dedicată și platforme proprii de tranzacționare, TradeVille este partenerul de încredere al investitorilor care doresc să exploreze oportunitățile pieței financiare. Angajamentul față de inovație și servicii de calitate contribuie la îmbunătățirea accesibilității investițiilor în România.

Pentru mai multe informații, vizitați TradeVille.

*Top activitate intermediari ședință curentă, după numărul de tranzacții @bvb.ro

** în măsura în care câștigurile investitorilor se situează sub plafonul de aplicare a contribuțiilor sociale

