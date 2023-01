TradeVille - Producătorii germani coboară prețurile

Producătorii Germani Coboară Prețurile

În luna decembrie 2022, preturile “la poarta fabricii” din Germania au scăzut fata de luna noiembrie 2022 cu 0.4%, sub așteptările analiștilor de -1.2%. Fata de luna similara a anului trecut, avansul a fost de 21.6%, peste așteptările de creștere cu 20.8% anticipate de analiști. Totuși, rata anuala de creștere a preturilor producătorilor a coborât sub nivelul atins in noiembrie, respectiv de 28.2%. Scăderea preturilor la energie explica parțial aceasta dinamica. (Sursa: Reuters)

Companiile Plătesc Mai Mult Pentru Servicii

Cifra de afaceri din serviciile de piața, prestate in principal întreprinderilor, a crescut cu 0.6%, atât ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, in luna noiembrie 2022 fata de luna octombrie 2022. De asemenea, acest indicator a crescut cu 27.9% (serie bruta), respectiv 27.5% (serie ajustata), in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2022 fata de perioada identica a anului 2021. Structural, cea mai mare creștere in termeni nominali, ca serie ajustata, a fost a cifrei de afaceri din activitățile de servicii informatice si in IT (+42.5% vs. ianuarie-noiembrie 2021). (Sursa: INS)

Comerțul Cu Ridicata, Vânzări Mai Mici

In luna noiembrie 2022, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (exceptând autovehiculele si motocicletele) a scăzut, in termeni nominali, fata de luna octombrie, atât ca serie bruta cu 0.4%, cat si ca serie ajustata cu 2.4%. In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2022, acest indicator a fost mai mare decât in perioada similara a anului 2021 cu 23.0% ca serie bruta, respectiv cu 23.4% ca serie ajustata. (Sursa: INS)

Comerțul Britanic Cu Amănuntul

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au scăzut in mod neașteptat, in luna decembrie 2022, cu 1% fata de luna noiembrie 2022. Economiștii anticipau o creștere lunara de 0.5%, mizând pe faptul ca sărbătorile de iarna vor stimula vânzările din domeniu. Consumatorii demonstrează o reticenta in a cheltui, pusa pe seama creșterii costului de trai. (Sursa: Reuters)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 8.95 RON (0.00% ) MCap 359M P/E 7.65

Grupul Purcari a raportat rezultatele comerciale preliminare pentru T4 2022 si întregul an 2022. Astfel, grupul a înregistrat venituri de 302.6 mil. RON in 2022 (+22% vs 2021). De asemenea, compania a raportat venituri de 102.9 mil. RON aferente T4 2022, in creștere cu 26% fata de aceeași perioada a anului precedent. Societatea urmează sa raporteze rezultatele financiare preliminare in data de 28.02.2023. (Sursa: raport curent societate)

ALRO S.A. Preț curent 1.740 RON (3.57% ) MCap 1.24B P/E -21.193

Grupul Alro a publicat raportul cu indicatorii operaționali-cheie la T4 2022. In perioada respectiva, Alro a produs mai mult aluminiu (de diferite tipuri) decât in T3 2022, inversând un trend descendent al producției trimestriale sesizat încă de la începutul anului. Totuși, in T4, Alro a înregistrat cel mai mic volum de vânzări trimestriale din 2022. In octombrie-decembrie 2022, Alro a raportat cea mai scăzută producție de bauxita, respectiv 160,587 tone (-40.1% vs. T3 2022). Grupul a vândut 206,835 tone bauxita (-43.0% vs. T3 2022). T4 a fost singurul trimestru din 2022 in care grupul nu a produs alumina. (Sursa: raport curent societate)

Oil Terminal Preț curent 0.1530 RON ( -3.16% ) MCap 89.1M P/E 5.7565

Oil Terminal a publicat, vineri, prospectul aferent operațiunii de majorare a capitalului social ce are ca obiect emisiunea a cel mult 1.54 mld. acțiuni cu o valoare nominala unitara de 0.1 RON. Operațiunea de majorare de capital a fost aprobata prin hot. AGEA din 21 martie 2022. Prețul de subscriere este egal cu valoarea nominala a acțiunii. Perioada de derulare a ofertei este cuprinsa intre 23.01.2023 – 08.03.2023. (Sursa: documente societate)

Electromontaj Carpați Sibiu Preț curent 34.4 RON ( -14.00% ) MCap 11.3M P/E 6.8

Grupul Electromontaj va proiecta si construi infrastructura celui mai mare parc eolian din Rep. Moldova, in comuna Ruginoasa, in urma câștigării licitației organizate in acest scop. Centrala eoliana va avea o putere instalata de 60 MW si, după finalizare, va livra aprox. 15,000 MWh/an in sistemul energetic național al Rep. Moldova. Investiția aparține DTEK Renewables International, o companie controlata de miliardarul ucrainian Rinat Ahmetov si Moldova Eolian. (Sursa: ZF)

Cos Târgoviște Pret curent 3.70 RON ( -1.60% ) MCap 254M P/E 2.64

Acțiunile COS Târgoviște, producător de oteluri speciale, vor fi retrase de la tranzacționare începând cu data de 25 ianuarie. Tranzacționarea acțiunilor COS a fost suspendata in luna octombrie 2022, după ce producătorul a deschis procedura de faliment. Acțiunile erau listate pe piața reglementata administrata de BVB. (Sursa: Decizie ASF)

Vitimas Tecuci Preț curent 8.00 RON (0.00% ) MCap 5.68M

Vitimas Tecuci, producător de construcții si structuri metalice, va iniția operațiunea de majorare a capitalului social prin aport in numerar, după ce ASF a aprobat prospectul întocmit de către societate in acest scop. Vitimas vrea sa atragă cel mult 2.1 mil. RON, prin emisiunea unui număr de maximum 710,848 acțiuni, la un preț de subscriere unitar de 3 RON. Intre 26 ianuarie – 1 februarie va avea loc tranzacționarea drepturilor de preferința. In perioada 6 februarie – 8 martie are loc prima etapa de subscriere, iar etapa a doua va avea loc intre 15 – 28 martie. (Sursa: Decizie ASF)

Saturn Alba Iulia Preț curent 5.70 RON (5.56% ) MCap 11.2M P/E 22.32

Consiliul de administrație al Saturn S.A. l-a desemnat pe Todeasa Dorin in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, durata mandatului fiind cuprinsa intre 19.01.2023 si 14.04.2024. Todeasa Dorin a fost desemnat si Director General al societății. Totodată, Consiliul de Administrație a decis alegerea lui Popa Ioan Olimpiu in calitate de administrator provizoriu, durata mandatului acestuia fiind identica cu cea a mandatului d-lui Todeasa. Pe lângă acestea, Consiliul de Administrație a mai decis noi numiri in diverse funcții executive in cadrul societății, odată cu modificarea organigramei. (Sursa: raport curent societate)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 97.18 USD (4.44% ) MCap 1.28T

Compania Alphabet, care deține Google, a anunțat reducerea forței sale de munca cu aproape 6% sau aproape 12,000 de locuri de munca. Disponibilizările vor afecta filialele din toata lumea si vor avea efect imediat in Statele Unite, unii angajați fiind deja anunțați. Directorul general, Sundar Pichai, își asuma aceasta decizie, motivând ca Google a angajat mulți specialiști in ultimii ani așteptându-se la un mediu economic diferit fata de cel actual. Știrea vine la o zi după ce competitorul Microsoft a anunțat o decizie similara (Sursa: Reuters)

Stellantis Nv Preț curent 13.960 EUR (0.37% ) MCap 44.8B

Grupul auto Stellantis va opri producția la fabrica sa din Atessa, Italia, datorita lipsei componentelor. Fabrica are o capacitate de producție anuala de 300,000 autovehicule si este cea mai mare din Europa din punct de vedere al numărului de vehicule comerciale (dube) fabricate. Nu a fost comunicata data reluării producției. (Sursa: Reuters)

