Puterea de cumpărare a salariului scade cu 1,5%

Câștigul salarial mediu net din România a urcat în luna septembrie cu 29 RON față de august, la 5,717 RON, echivalentul a 1,071 EUR, cu doar 1 EUR peste nivelul de acum un an, potrivit datelor INS. În termeni reali, puterea de cumpărare a salariului a scăzut cu 1,5% YoY, în condițiile unei inflații anuale de 6,61% și ale unui avans nominal de 5,6%. Câștigul salarial mediu brut a fost de 9,532 RON, în creștere cu 0,4% față de luna precedentă. Cea mai mare scădere a salariului real s-a înregistrat în telecomunicații (-10,7%), urmată de învățământ (-6,3%) și administrația publică (-6%), în timp ce fabricarea produselor din tutun a condus clasamentul (+12,6%). Pe primele nouă luni, salariul real a scăzut în medie cu 4,4%, iar cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a coborât cu 4,6%. (Sursa: Financial Intelligence)

Producția industrială, în scădere cu 6%

Producția industrială a României a scăzut în luna septembrie cu 6% YoY, iar pe primele nouă luni declinul a fost de 3,7%, potrivit datelor INS. Ponderea industriei în PIB ar putea coborî în acest an sub 16%, de la 24% în 2016, sectorul pierzând circa 7 puncte procentuale de PIB în ultimii zece ani. Costurile ridicate cu energia afectează competitivitatea companiilor, în contextul în care România este un importator major de țiței și produse petroliere. Domnul Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România, avertizează că prețurile la energie au început să scoată companii de pe piață și pot determina relocări. (Sursa: ZF)

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Vânzările cu amănuntul din SUA, peste așteptări

Vânzările cu amănuntul din SUA, neajustate cu inflația, au crescut cu 0,2% MoM în octombrie, peste așteptările pieței (0,1%), după un avans de 0,8% în septembrie, susținut de prețul benzinei, potrivit Departamentului Comerțului. Excluzând autovehiculele și benzina, vânzările au urcat cu 0,5%, iar cele din grupul de control cu 0,6%, ambele peste estimările de 0,3%. Încetinirea față de luna anterioară a fost determinată de scăderea achizițiilor de bunuri de valoare mare, precum autoturismele, în timp ce cererea pentru alte categorii de produse a rămas solidă. (Sursa: Bloomberg)

Șomajul din Marea Britanie scade la 4,6%

Rata șomajului din Marea Britanie a scăzut la 4,6% în cele trei luni încheiate în septembrie, de la 4,7%, contrar așteptărilor pieței, care vizau menținerea nivelului, potrivit Oficiului Național de Statistică. Este cel mai redus nivel de la perioada de trei luni încheiată în aprilie 2025. Numărul șomerilor a scăzut cu 88,000 față de trimestrul anterior, la 1,684 milioane, în timp ce numărul persoanelor ocupate a urcat cu 155,000, la 34,625 milioane. Rata de ocupare a crescut cu 0,3 puncte procentuale, la 75,4%, iar numărul total de ore lucrate pe săptămână s-a redus cu 3,3 milioane, la 1.101,8 milioane. (Sursa: Trading Economics)

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SC Bursa de Valori Bucuresti | Preț curent 86.8 RON (0.46%) | MCap 884M | P/E 28.9

Bursa de Valori București a raportat pentru primele nouă luni un profit net individual record de 29,67 mil. RON, de peste cinci ori mai mare decât în perioada similară din 2025, depășind cu 64% bugetul estimat pentru întregul an, potrivit raportului trimestrial neauditat. Veniturile operaționale individuale au urcat cu 68%, la 51,49 mil. RON, pe fondul creșterii cu 93% a veniturilor din tranzacționare, susținute de lichiditatea ridicată a pieței și de ofertele publice, precum cele ale Electro-Alfa și Christian Tour, și de oferta de preluare Biofarm. La nivel consolidat, profitul net a urcat la 27,86 mil. RON (+343%), în pofida costurilor filialei CCP.RO, care pregătește lansarea pieței de instrumente derivate în T4 2026. Numărul investitorilor direcți la BVB a ajuns la 345,316 la finalul T3, în creștere cu 26% YoY. Bursa urmează să lanseze pe 20 noiembrie Piața de Creștere pentru IMM-uri, după ce ASF a aprobat noul Cod al SMT. (Sursa: BVB)

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One United Properties | Preț curent 33.70 RON (-0.15%) | MCap 3.69B | P/E 23.24

One United Properties, cel mai mare dezvoltator imobiliar listat la BVB, l-a recrutat pe domnul Cristian Constantin Petre, timp de opt ani manager de portofoliu pe acțiuni la NN Pensii, în funcția de director Capital Markets. Acesta va gestiona relația companiei cu investitorii locali și internaționali, cu băncile și analiștii și va coordona programele de răscumpărare de acțiuni. Potrivit co-CEO-ului, domnul Victor Căpitanu, obiectivul este ca mai multe instituții să publice rapoarte de analiză despre companie și să fie atrași mai mulți investitori pe termen lung. Conform celor mai recente date disponibile, din iulie, One United Properties nu figura în portofoliul NN Pensii, cel mai mare administrator de fonduri de pensii private din România, deși acțiunile companiei fac parte din indicele BET. (Sursa: ZF)

S.n.g.n. Romgaz | Preț curent 17.70 RON (-0.11%) | MCap 68.2B | P/E 21.89

Romgaz estimează că platforma chimică Azomureș va contribui cu circa 23 mil. EUR la EBITDA grupului în 2027 și cu circa 90 mil. EUR în 2028, a declarat doamna Gabriela Trânbițaș, directorul financiar al companiei, în teleconferința cu analiștii pe rezultatele la nouă luni. Investițiile necesare la fabrică în 2027 sunt estimate la circa 300 mil. RON (56 mil. EUR). Potrivit directorului general, domnul Răzvan Popescu, scenariul de bază vizează repornirea Azomureș odată cu expirarea schemei de plafonare a prețului gazelor, la 31 martie 2027. Romgaz a finalizat preluarea activelor Azomureș la 1 septembrie, achiziția extinzându-i lanțul valoric al gazelor și oferindu-i o acoperire parțială față de volatilitatea prețurilor. (Sursa: ZF)

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Patria Bank | Preț curent 0.1540 RON (-0.32%) | MCap 498M | P/E 9.2868

Patria Bank a obținut în primele nouă luni un profit net de 63 mil. RON, în creștere cu 73,8% față de perioada similară din 2025, rezultat care include câștigul de 25 mil. RON din vânzarea SAI Patria Asset Management, finalizată în august. Pe bază comparabilă, fără acest câștig și fără majorarea cu 3 mil. RON a taxei pe cifra de afaceri, profitul ar fi fost de 41 mil. RON, cu 13,2% peste nivelul de anul trecut, iar în trimestrul al treilea banca a câștigat 36 mil. RON, cel mai mult din ultimele cinci trimestre. Venitul net bancar a urcat cu 21,5%, la 223 mil. RON (+7% fără câștigurile din active deținute în vederea vânzării), în timp ce veniturile nete din dobânzi au rămas aproape constante, la 126 mil. RON, dobânzile plătite pe depozite crescând mai rapid decât cele încasate. Portofoliul de credite performante a depășit 3 mld. RON (+10% YoY), iar rata expunerilor neperformante a coborât la 3,4%, de la 3,6% la finalul lui 2025. Raportul a fost publicat după închiderea ședinței de marți, în care acțiunile au scăzut cu 0,3%, la 0,154 RON, pentru o capitalizare de 499 mil. RON. (Sursa: ZF)

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Deutsche Bank Ag | Preț curent 165.30 RON (-6.67%) | MCap 341B

Acțiunile Deutsche Bank scădeau cu 4,7% la Frankfurt marți dimineața, după ce avertizori de integritate au făcut publice circa 15 milioane de documente interne care indică deficiențe istorice în gestionarea riscurilor și în controalele privind criminalitatea financiară. Potrivit Financial Times, banca a procesat plăți suspecte de 582 mil. USD legate de Jeffrey Epstein și a divulgat accidental, în 2017, detalii despre situația fiscală a președintelui Donald Trump. Ancheta, realizată de un consorțiu de peste 200 de jurnaliști, susține și că banca nu a renunțat la circa 28,000 de clienți problematici din divizia de bancă de investiții, identificați pentru excludere până la începutul lui 2018. Din 2012, Deutsche Bank a plătit circa 18,6 mld. EUR în înțelegeri legate de acuzații precum manipularea pieței și spălarea banilor. Banca a precizat că problemele datează de mulți ani și că a investit 7 mld. EUR în controlul riscurilor între 2019 și 2025. (Sursa: CNBC)

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Home Depot, (the) | Preț curent 338.95 USD (-2.46%) | MCap 339B

Home Depot a anunțat că directorul financiar Richard McPhail va prelua funcția de director general de săptămâna viitoare, în locul lui Ted Decker, care rămâne președintele consiliului de administrație după un concediu medical început în august. Rezultatele din trimestrul fiscal trei au depășit așteptările, cu venituri de 43,4 mld. USD (+4,9% YoY), față de 42,8 mld. USD estimat, și un profit ajustat pe acțiune de 3,86 USD, față de 3,84 USD. Vânzările comparabile au crescut cu 2,2%, peste estimările de 1,8%, iar cele online au avansat cu circa 13%, al șaselea trimestru consecutiv de creștere cu două cifre. Pentru întregul an, compania estimează o creștere a vânzărilor totale de circa 4,5%, la capătul superior al intervalului anterior, a vânzărilor comparabile de circa 1,4% (față de 0-2% anterior) și a profitului ajustat pe acțiune de 2% (față de 0-4% anterior). (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company | Preț curent 116.990 USD (-1.47%) | MCap 213B

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Disney a raportat pentru trimestrul fiscal patru venituri de 25,95 mld. USD (+16% YoY) și un profit ajustat pe acțiune de 1,77 USD, ambele peste așteptările pieței (25,18 mld. USD, respectiv 1,67 USD). Compania țintește economii de costuri de 3 mld. USD până în anul fiscal 2029, inclusiv prin noi concedieri, pentru a finanța cheltuielile cu conținutul, estimate la 26 mld. USD în anul fiscal 2027 (+9%). Divizia de parcuri și croaziere a generat venituri de 10,11 mld. USD (+15%), iar veniturile din streaming au urcat cu 19%, la 6,1 mld. USD, rezultatele fiind susținute și de o săptămână suplimentară în calendarul fiscal. Pentru anul fiscal 2027, Disney estimează o creștere cu două cifre a profitului pe acțiune, concentrată în prima jumătate a anului, și își majorează dividendul anual cu 33%, la 2 USD pe acțiune. (Sursa: CNBC)

Jd.com Inc (adr) | Preț curent 25.41 USD (-7.73%) | MCap 40B

JD.com a raportat pentru trimestrul trei venituri de 309,6 mld. CNY (46,45 mld. USD) și un profit net ajustat de 8,3 mld. CNY (1,25 mld. USD), ambele sub estimările analiștilor (311,48 mld. CNY, respectiv 8,59 mld. CNY). Acțiunile listate în SUA scădeau cu 3,41% în pre-market, după un declin de circa 4% de la începutul anului. Veniturile din electronice și electrocasnice, cea mai mare categorie de produse, au atins 127,73 mld. CNY (19,16 mld. USD), ușor peste estimări. Cererea este afectată de prudența consumatorilor chinezi, pe fondul crizei prelungite din sectorul imobiliar și al nesiguranței locurilor de muncă, în timp ce compania se confruntă cu o concurență puternică din partea Alibaba și PDD Holdings. (Sursa: Reuters)

Nvidia Corporation | Preț curent 155.57 USD (-0.37%) | MCap 3.94T

Nvidia a raportat pentru trimestrul fiscal trei venituri de 115,8 mld. USD, în creștere cu 103% YoY și cu 20% față de trimestrul anterior, și un profit ajustat pe acțiune de 2,68 USD (+111%), potrivit comunicatului companiei. Divizia de centre de date a generat venituri de 107,6 mld. USD (+110%), susținute de livrările platformei Vera Rubin NVL72, a cărei producție a crescut cel mai rapid din istoria companiei. Pentru trimestrul fiscal patru, care include o săptămână suplimentară, Nvidia estimează venituri de 130 mld. USD, plus/minus 3%, fără venituri din China pentru centrele de date, și o marjă brută de 71-72%, față de 74,9% în trimestrul trei. Compania a returnat acționarilor 28,1 mld. USD prin răscumpărări și dividende în trimestru, după ce consiliul de administrație a aprobat în septembrie majorarea programului de răscumpărare cu 150 mld. USD. Nvidia, condusă interimar de directorul financiar Colette Kress, a anunțat în trimestru și un acord de preluare a platformei Hugging Face. (Sursa: Nvidia)

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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