Profitul băncilor, aproape stabil la 11,4 mld. RON

Sistemul bancar românesc, format din 29 de bănci, a raportat un profit net de 11,4 mld. RON în primele nouă luni ale anului, apropiat de cel de 11,6 mld. RON din perioada similară a lui 2025, potrivit datelor BNR transmise ZF. Rentabilitatea activelor și cea a capitalului s-au situat la finalul lui septembrie la 1,55%, respectiv 15,8%, sub nivelurile de circa 1,7% și 18,4% de anul trecut. Creditul privat total a avansat în primele nouă luni cu circa 7,6%, sub ritmul de 8,8% din intervalul similar al lui 2025, pe fondul dobânzilor încă ridicate și al inflației persistente. Activele sectorului bancar au depășit în premieră pragul de 1.000 mld. RON (circa 200 mld. EUR), un nou maxim istoric, după o creștere anuală de peste 10%. (Sursa: ZF)

Depozitele bancare au urcat cu 9,8%

Depozitele populației și ale companiilor la bănci au crescut în luna octombrie cu 9,8% față de aceeași lună a anului trecut, la 702 mld. RON, și cu 1,6% față de septembrie, avansul anual fiind de 2,6% în termeni reali, potrivit datelor BNR. Depozitele în RON, cu o pondere de 66,3% în total, au urcat cu 7,1% YoY, la 465 mld. RON, iar economiile în RON ale populației au crescut cu 6,3%, ceea ce înseamnă o scădere de 0,6% în termeni reali. Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în RON, au avansat cu 15,3%, la 236 mld. RON, iar cele ale companiilor cu 20,3%, la 77 mld. RON. (Sursa: ZF)

Încrederea consumatorilor americani, în urcare puternică

Ads

Indicele încrederii consumatorilor din SUA, calculat de Conference Board, a urcat în luna noiembrie la 103,3 puncte, de la 91,9 puncte în octombrie, pe fondul scăderii continue a prețurilor la benzină și al dispariției incertitudinii legate de alegeri. Este a doua creștere consecutivă, după ce în septembrie indicele coborâse la cel mai redus nivel din aprilie 2014, sub valorile din perioada pandemiei. Americanii văd și o îmbunătățire a pieței muncii, iar evoluția ar putea semnala o accelerare a cheltuielilor de consum în lunile următoare, deși economiștii consideră că sondajele nu mai reflectă la fel de fidel comportamentul consumatorilor. (Sursa: Yahoo Finance)

Imobiliarele comerciale din SUA, în scădere cu 14%

Activitatea pe piața imobiliară comercială din SUA a scăzut în luna octombrie cu 14% față de septembrie, potrivit indicelui LightBox, pe fondul creșterii dobânzilor, randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani urcând peste 5%, după ce se stabilizase în zona de 4%. Listările de proprietăți comerciale au coborât cu 20%, evaluările solicitate de creditori cu 11%, componenta cea mai slabă, aflată cu 17% sub nivelul de acum un an, iar evaluările de mediu cu 1%. Mortgage Bankers Association și-a redus prognoza de creștere a creditării imobiliare comerciale pentru 2027 de la circa 8% la 1%, iar un indice al sentimentului finanțatorilor din sector a coborât în trimestrul trei la minimul ultimilor trei ani. Reprezentanții LightBox estimează că reducerea comenzilor de evaluări anticipează un declin al creditării bancare pentru imobiliarele comerciale în trimestrul următor. (Sursa: CNBC)

Ads

Visual Fan - Allview | Preț curent 24.30 RON (2.53%) | MCap 163M | P/E 10.14

Visual Fan, compania care operează brandurile Allview și Allview Energy, a raportat pentru primele nouă luni o cifră de afaceri consolidată de 197,5 mil. RON, în creștere cu 19,1%, și un profit net consolidat de 16,5 mil. RON, cu 44,8% mai mare, potrivit raportului neauditat. Marja netă consolidată a urcat la 8,38%, de la 6,89%, depășind ținta anuală de 7,79% din bugetul comunicat BVB, iar la nivel individual compania a realizat deja 90,8% din profitul net bugetat pentru 2026. Divizia Allview Energy a rămas motorul creșterii, capacitatea de stocare implementată ajungând la 185 MWh după intrarea în operare, în octombrie, a sistemului de 120 MWh de la Teiuș. În iulie, compania a semnat contractele pentru un parc fotovoltaic de 50,9 MWp și stația de transformare aferentă de la Turda, cu o valoare cumulată de circa 20 mil. EUR, și estimează noi contracte de tip Full EPC până la finalul anului, cu implementare în 2027. (Sursa: BVB)

Ads

Holde Agri Invest - Clasa A | Preț curent 0.1985 RON (-12.56%) | MCap 24M | P/E -0.6695

Holde Agri Invest a raportat pentru primele nouă luni o pierdere netă consolidată de 19,8 mil. RON, față de 2 mil. RON în perioada similară din 2025, în timp ce veniturile din exploatare au scăzut cu 17%, la 80,3 mil. RON, potrivit raportului neauditat. Recolta totală a coborât cu 36%, la 51,690 de tone, pe fondul condițiilor meteo dificile pentru culturile de toamnă și al reducerii cu 22% a suprafeței cultivate cu acestea, iar EBITDA a scăzut cu 64%, la 6,9 mil. RON, în timp ce pierderea financiară a urcat cu 32%, pe fondul aprecierii EUR față de RON. Capitalurile proprii s-au redus cu 73%, la 24 mil. RON, în principal prin reclasificarea în datorii a împrumuturilor de 46,9 mil. RON acordate de SevenX, neconvertite încă în acțiuni, iar lichiditatea curentă a coborât la 0,48, de la 0,69. Compania a lansat un program de restructurare care include eliberarea a 23 de posturi și reducerea parcului de utilaje, iar Consiliul de Administrație analizează, cu sprijinul unor consultanți, scenarii pentru restabilirea echilibrului financiar, fără să fi luat vreo decizie. Pentru întregul an, compania estimează venituri din exploatare de circa 100 mil. RON și o EBITDA de circa 13 mil. RON. (Sursa: BVB)

Ads

Premier Energy Plc | Preț curent 54.0 RON (-0.37%) | MCap 6.75B | P/E 20.6

Premier Energy a raportat o EBITDA normalizată de 107 mil. EUR în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 14% față de perioada similară a anului trecut, în timp ce veniturile normalizate au avansat cu 6%, la 1,10 mld. EUR. Principalul motor de creștere a fost producția de energie regenerabilă, care a urcat cu 50%, susținută de extinderea capacităților și de achiziția portofoliului eolian din Ungaria. Profitul net s-a situat la 12 mil. EUR, fiind afectat de deviațiile tarifare din Republica Moldova și de costurile ridicate de achiziție a energiei. Grupul continuă investițiile în proiecte regenerabile și de stocare, urmărind extinderea operațiunilor și consolidarea poziției pe piața energetică regională. (Sursa: BVB)

Boeing Co | Preț curent 163.59 USD (0.74%) | MCap 97.5B

Boeing a primit o comandă pentru 50 de avioane 737-8 Max de la Xiamen Airlines, subsidiară a China Southern Airlines, cea mai mare comandă a unei companii aeriene chineze din 2017 încoace. Valoarea de listă a aeronavelor este de circa 7,4 mld. USD, însă prețul final al tranzacției va fi mai mic, ca urmare a reducerilor acordate de Boeing. Comanda concretizează angajamentul vag asumat de China la începutul anului de a cumpăra sute de aeronave Boeing, iar președintele american Donald Trump a declarat că se așteaptă ca China să mai achiziționeze 250 de avioane, ceea ce ar apropia totalul de comanda estimată inițial la circa 500 de aeronave. Boeing fusese exclus de pe piața chineză pe fondul problemelor de producție și de calitate, în timp ce în ultimul deceniu companiile aeriene chineze au comandat sute de avioane Airbus și de la producătorul local Commercial Aircraft Corporation of China. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Sanofi SA | Preț curent 93.58 EUR (9.76%) | MCap 117B

Sanofi va prelua compania americană Insmed, specializată în tratamente pentru afecțiuni respiratorii, pentru 41 mld. USD în numerar, cea mai mare tranzacție a grupului francez din ultimii 20 de ani. Prețul de 175 USD pe acțiune reprezintă o primă de 17,5% față de ultima închidere și de 46% față de cotația din 18 noiembrie, ziua dinaintea primelor informații despre posibila achiziție. Tranzacția, finanțată prin datorii și numerar propriu, ar urma să fie finalizată în prima jumătate a lui 2027 și să aibă efect pozitiv asupra profitului pe acțiune până la finalul lui 2028, Sanofi estimând beneficii anuale de costuri de peste 500 mil. USD. Achiziția reduce dependența de Dupixent, care a generat anul trecut vânzări de peste 15 mld. EUR, aproape 40% din total, iar Sanofi estimează pentru cele două medicamente aprobate ale Insmed un potențial de vânzări maxime de peste 10 mld. USD. Acțiunile Sanofi urcau cu circa 6%, la 90 EUR, cea mai mare creștere din indicele STOXX 600. (Sursa: Reuters)

Ads

Hewlett Packard Enterprise Company | Preț curent 40.180 USD (-16.83%) | MCap 52.1B

Hewlett Packard Enterprise a raportat pentru trimestrul fiscal patru, încheiat la 31 octombrie, venituri de 14,5 mld. USD, în creștere cu 50% față de perioada similară a anului trecut, și un profit ajustat pe acțiune de 1,43 USD, peste intervalul de 1,20-1,30 USD indicat anterior de companie. Segmentul Cloud & AI a avansat cu 68,6%, la 11,3 mld. USD, susținut de veniturile din servere, aproape dublate (+94,7%), la 8,8 mld. USD, iar divizia Networking a crescut cu 12,3%, la 3,1 mld. USD. Compania și-a majorat prognoza de venituri pentru anul fiscal 2027 la 59,4-63,1 mld. USD, o creștere de 27-35%, și pe cea pentru profitul ajustat pe acțiune la 5,05-5,35 USD, estimând pentru trimestrul fiscal unu venituri de 14,0-14,6 mld. USD. HPE a suplimentat cu 5 mld. USD programul de răscumpărare de acțiuni, până la circa 7,3 mld. USD, și țintește returnarea către acționari a cel puțin 75% din fluxul de numerar liber în anul fiscal 2027. (Sursa: HPE)

Ads

Analog Devices Inc | Preț curent 312.95 USD (-17.37%) | MCap 157B

Analog Devices a indicat pentru trimestrul fiscal unu un profit ajustat pe acțiune de 3,82 USD, sub estimările consensului Bloomberg, și venituri de 4,4 mld. USD, plus sau minus 150 mil. USD. În trimestrul fiscal patru, compania a obținut un profit de 4,06 USD pe acțiune, peste estimările de 3,89 USD, și venituri de 4,37 mld. USD, față de așteptările de 4,32 mld. USD. Investițiile în infrastructura de inteligență artificială au susținut creșterea diviziilor de centre de date și de echipamente de testare automată, însă peste două treimi din creșterea anului fiscal 2026 a venit din zone fără legătură directă cu inteligența artificială, potrivit companiei. Acțiunile scădeau cu peste 12% în pre-market, pe fondul unui declin mai larg al titlurilor tehnologice. (Sursa: Yahoo Finance)

Best Buy Co | Preț curent 99.62 USD (2.70%) | MCap 21.7B

Best Buy a raportat pentru trimestrul fiscal trei o creștere a vânzărilor comparabile de 6,1%, cea mai bună din ultimii cinci ani, peste estimările de 2,3% și avansul de 2,7% de anul trecut, în primul trimestru cu Jason Bonfig în funcția de director general. Veniturile au urcat cu 5%, la 10,2 mld. USD, peste așteptările de 9,9 mld. USD, iar profitul ajustat pe acțiune a fost de 1,62 USD, față de estimările de 1,49 USD. Compania și-a majorat prognoza anuală de venituri la 43-43,3 mld. USD, de la 42,3-42,8 mld. USD, și pe cea a profitului ajustat pe acțiune la 6,90-7,05 USD, de la 6,70-6,90 USD. Serviciile au crescut cu 8,7%, iar segmentul de divertisment cu 27,5%, susținut inclusiv de cererea pentru cărți de joc de colecție, în timp ce acțiunile au urcat cu circa 45% de la începutul anului. (Sursa: Yahoo Finance)

Dell Technologies Inc | Preț curent 295.280 USD (-12.09%) | MCap 214B

Dell Technologies a raportat pentru trimestrul fiscal trei, încheiat la 30 octombrie, venituri record de 54,94 mld. USD, peste estimările de 49,32 mld. USD, și un profit ajustat pe acțiune de 9,45 USD, față de așteptările de 6,59 USD, iar acțiunile urcau cu circa 5% după închiderea ședinței. Divizia de servere și stocare a susținut rezultatele, cu venituri aproape triplate, la 41,97 mld. USD, în timp ce veniturile din PC-uri au crescut doar cu 3%, la 12,89 mld. USD, după un avans de 20% în trimestrul anterior. Compania și-a majorat pentru a treia oară în acest an prognozele pentru anul fiscal 2027, la venituri de 202 mld. USD, de la 192 mld. USD și peste estimările LSEG de 194,48 mld. USD, la un profit ajustat pe acțiune de 29,68 USD, de la 25,50 USD, și la venituri din servere AI de 78 mld. USD, de la 74 mld. USD. Comenzile noi de servere AI au totalizat 60,2 mld. USD în trimestru, portofoliul de comenzi ajungând la un record de 132,3 mld. USD, iar consiliul de administrație a aprobat un program suplimentar de răscumpărare de acțiuni de 25 mld. USD. Compania avertizează însă că deficitul de cipuri de memorie va continua și în 2027. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3–5, Office Building, lot 3/1, etaj 3–4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF.

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads