TradeVille – Rectificarea bugetară majorează deficitul

Prima rectificare bugetară majorează deficitul

Guvernul a aprobat la finalul săptămânii trecute prima rectificare bugetară din acest an, prin care deficitul nominal crește cu 3,5 mld. RON, ținta de 6,2% din PIB fiind menținută prin majorarea PIB-ului nominal estimat de la 2,056 mld. RON la 2,086 mld. RON. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit estimarea de creștere economică pentru acest an la -0,4%, de la +0,1%, și a majorat deflatorul PIB la 8,5, de la 7,2, invocând presiunile inflaționiste persistente. Veniturile bugetului general consolidat au fost diminuate, per sold, cu 4,7 mld. RON, iar principalele sume suplimentare au mers către dobânzile la datoria publică (3,5 mld. RON), plata pensiilor (3,4 mld. RON), sănătate (3,2 mld. RON) și bugetele locale (2,8 mld. RON). Consiliul Fiscal consideră țintele revizuite relativ plauzibile, principalul risc fiind neîncasarea integrală a fondurilor din PNRR prinse în buget. O a doua rectificare urmează să fie aprobată până la 30 noiembrie. (Sursa: ZF)

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Rezervele valutare scad cu 1,5 mld. EUR

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut în luna octombrie la 58,55 mld. EUR, de la 60,06 mld. EUR la finalul lunii septembrie, potrivit datelor băncii centrale. Ieșirile, de 5,89 mld. EUR, generate de modificarea rezervelor minime în valută ale băncilor, de plățile de rate și dobânzi la datoria publică în valută și de plățile din contul Comisiei Europene, au depășit intrările, de 4,39 mld. EUR. Rezerva de aur s-a menținut la 103,6 tone, cu o valoare de 11,82 mld. EUR, astfel că rezervele internaționale totale (valute plus aur) au coborât la 70,38 mld. EUR, de la 72,34 mld. EUR. În luna noiembrie, plățile scadente la datoria publică în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează circa 1,48 mld. EUR. (Sursa: Economica.net)

Petrolul scade pe fondul diplomației SUA-Iran

Prețul petrolului a scăzut puternic luni dimineața, după informații potrivit cărora SUA și Iranul caută soluții diplomatice pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu, cotația petrolului american WTI coborând sub 100 USD pe baril. Contractele futures pe Brent cu livrare în ianuarie au pierdut 6,2%, la 106,37 USD pe baril, iar cele pe WTI cu livrare în decembrie au scăzut tot cu 6,2%, la 97,63 USD pe baril. Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că președintele Donald Trump preferă o rezolvare pe cale diplomatică a războiului cu Iranul, în timp ce autoritățile iraniene au semnalat, după două zile de negocieri mediate de Qatar, că un acord rămâne posibil. Totuși, The Wall Street Journal și The New York Times relatează că SUA se pregătesc pentru posibile noi acțiuni militare după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. (Sursa: CNBC)

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Industria zonei euro rămâne pe creștere

Indicele PMI al sectorului manufacturier din zona euro, calculat de S&P Global, a coborât în luna octombrie la 52,7, de la 52,9 în septembrie (cel mai ridicat nivel din mai 2022), dar a depășit estimarea preliminară de 52,4, rămânând peste pragul de 50 care separă expansiunea de contracție. Ritmul comenzilor noi a încetinit, deși comenzile de export au înregistrat cea mai puternică creștere din ultimii peste 4,5 ani, iar producția a coborât la un minim de patru luni, de 52,8. Costurile de operare au urcat în cel mai rapid ritm din ultimele cinci luni, pe fondul prețurilor mai mari la energie și al blocajelor din lanțurile de aprovizionare, ceea ce amplifică presiunea asupra BCE de a majora din nou dobânzile. BCE a menținut dobânzile săptămâna trecută, însă economiștii consultați de Reuters anticipează o nouă majorare în decembrie, iar președinta instituției, Christine Lagarde, a anunțat că se va retrage în februarie. (Sursa: Reuters)

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Cris-Tim Family Holding | Pret curent 47.00 RON (-1.67%) | MCap 3.78B | P/E 29.84

Acționarii Cris-Tim Family Holding sunt convocați pe 7 decembrie pentru a aproba o majorare de capital cu până la 6,6 milioane de acțiuni noi, echivalentul a 8,2% din capitalul actual, oferite investitorilor prin plasamente private, fără drept de preferință pentru acționarii existenți. Prețul de subscriere va fi stabilit de Consiliul de Administrație în urma unui proces de bookbuilding, iar fondurile vor finanța planurile de dezvoltare ale companiei, inclusiv potențiale achiziții. Compania justifică ridicarea dreptului de preferință prin extinderea bazei de investitori și creșterea lichidității și a free float-ului, operațiunea fiind intermediată de BCR și Erste Group. La un preț de 46 RON, noile acțiuni ar valora circa 305 mil. RON (57 mil. EUR). Acțiunile companiei scădeau cu 3,8% luni la prânz, după o creștere de 148,7% de la începutul anului. (Sursa: ZF)

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S.p.e.e.h. Hidroelectrica | Pret curent 195.0 RON (-0.61%) | MCap 87.7B | P/E 20.1

Hidroelectrica a raportat pentru primele nouă luni din 2026 o producție brută de energie de 9,601 GWh, în creștere cu 10% față de perioada similară a anului trecut, avansul fiind susținut de primul semestru, când producția netă a urcat cu 17%. În trimestrul al treilea, producția a scăzut însă cu 5,9% YoY, la 2,324 GWh, potrivit calculelor ZF, în condițiile în care debitul Dunării s-a situat sub mediile multianuale. În același interval, energia vândută pe piața angro s-a redus aproape la jumătate, la 705 GWh, în timp ce livrările din segmentul de furnizare au crescut cu 26,6%, la 2,465 GWh, iar totalul energiei vândute a scăzut cu 3,8%, la 3,258 GWh. Datele operaționale sunt preliminare, raportul financiar pentru trimestrul al treilea urmând să fie publicat pe 16 noiembrie. Acțiunile se apreciau cu 3,9% vineri după-amiază, după un avans de 60% de la începutul anului, peste creșterea de 44% a indicelui BET. (Sursa: ZF)

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S.n.g.n. Romgaz | Pret curent 18.70 RON (0.00%) | MCap 72B | P/E 21.26

Romgaz a obținut pe 30 octombrie aprobarea autorității de supraveghere financiară din Luxemburg pentru prospectul actualizat al programului de obligațiuni de 1,5 mld. EUR, din care a utilizat până acum 1 mld. EUR, fără a anunța deocamdată o nouă emisiune. Cel mai mare producător de gaze din România a plasat până acum două tranșe a câte 500 mil. EUR: prima, din octombrie 2024, cu un cupon anual de 4,75% și scadența în 2029, iar a doua, din octombrie 2025, cu o dobândă de 4,625% și maturitatea în noiembrie 2031. Anul trecut, subscrierea pentru a doua tranșă a avut loc la puțin peste o lună după aprobarea prospectului, iar directorul general, domnul Răzvan Popescu, declara în martie 2025 că o a treia emisiune ar putea veni în 2026. Fondurile atrase finanțează în principal investițiile în Neptun Deep, perimetrul din Marea Neagră dezvoltat împreună cu OMV Petrom. Fitch a menținut pe 21 octombrie ratingul BBB- al Romgaz, cu perspectivă negativă. (Sursa: ZF)

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TESLA INC. | Pret curent 404.24 USD (1.11%) | MCap 1.28T

Înmatriculările de autoturisme noi Tesla au crescut în luna octombrie cu 248% în Suedia, cu 131% în Norvegia și cu 34% în Danemarca, pe fondul unor baze de comparație mai slabe, al prețurilor mai mari la carburanți, al subvențiilor și al cererii în creștere pentru vehicule electrice. În Norvegia, Tesla a înregistrat cea mai bună lună octombrie din istorie și a fost cea mai vândută marcă, cu o cotă de piață de 9,8%, deși brandurile chinezești au atins o cotă lunară record de 22,5% din înmatriculările de autoturisme noi. În schimb, în Danemarca, cota Tesla a fost de doar 0,73%, sub cele ale BYD, Leapmotor, Xpeng și MG (deținută de SAIC), fiecare cu o cotă între 1,6% și 5,5%. Compania a anunțat în octombrie că a încheiat trimestrul al treilea cu cel mai mare portofoliu de comenzi pentru autoturisme din ultimii patru ani. (Sursa: Reuters)

Alphabet Inc. - clasa A | Pret curent 279.120 USD (-0.26%) | MCap 3.67T

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Alphabet a lansat a doua emisiune de obligațiuni în euro din acest an, o ofertă în șapte tranșe cu maturități între doi și 19 ani, de cel puțin 3,5 mld. EUR (3,9 mld. USD), la randamente considerabil mai ridicate decât în emisiunea de 9 mld. EUR din mai. Prețul mai mare reflectă scăderea obligațiunilor în euro existente ale companiei, ale căror spread-uri s-au lărgit cu până la 0,6 puncte procentuale, pe fondul îngrijorărilor privind ritmul cheltuielilor cu inteligența artificială. Săptămâna trecută, capitalizarea grupului a înregistrat o scădere record, după vânzări dezamăgitoare în segmentele de căutare și publicitate. Potrivit unei analize Bloomberg, Alphabet oferă în medie o primă de circa 45 de puncte de bază față de nivelul obligațiunilor existente, aceasta urmând probabil să se reducă pe parcursul tranzacției. Obligațiunile în euro existente ale companiei au ratingul Aa2 de la Moody’s, al treilea cel mai ridicat nivel din categoria investment grade. (Sursa: Bloomberg)

Marriott International | Pret curent 416.29 USD (4.25%) | MCap 128B

Marriott International a raportat pentru trimestrul al treilea un profit ajustat de 3,02 USD pe acțiune, peste estimările analiștilor de 2,84 USD, potrivit LSEG, și venituri totale de circa 7 mld. USD, față de 6,92 mld. USD așteptate. Compania și-a majorat prognoza de creștere pentru 2026 a veniturilor pe cameră disponibilă (RevPAR), indicator care reflectă tariful mediu și gradul de ocupare, la 4,5%-5%, de la 3%-3,5% anterior. Cererea a fost susținută de cheltuielile consumatorilor înstăriți pe experiențe de lux și de călătoriile de afaceri, segmentul premium (Ritz-Carlton, St. Regis) înregistrând un avans de 11,9% al RevPAR în SUA și Canada. În schimb, veniturile din camere în regiunea Orientul Mijlociu și Africa au scăzut cu 5,3%, pe fondul conflictului din regiune, în timp ce în SUA și Canada au urcat cu 7,4%. Acțiunile Marriott avansau cu 3,4% în pre-market. (Sursa: Reuters)

Estee Lauder Companies Inc | Pret curent 104.74 USD (-4.11%) | MCap 37.4B

Estée Lauder a raportat pentru primul trimestru fiscal o creștere a vânzărilor cu 7%, la 3,72 mld. USD, peste estimările analiștilor (3,65 mld. USD, potrivit LSEG), și un profit ajustat de 72 de cenți pe acțiune, față de 51 de cenți așteptați. Compania și-a majorat prognoza de creștere organică a vânzărilor pentru anul fiscal 2027 la 4%-5,5%, de la 3%-5% anterior, iar pe cea de profit ajustat pe acțiune la 3,20-3,45 USD, de la 3,10-3,35 USD. Rezultatele au fost susținute de cererea consumatorilor înstăriți și a celor tineri pentru produsele premium de îngrijire a tenului și parfumuri, precum Le Labo, Tom Ford și Jo Malone London, vânzările organice crescând cu 9% în China continentală și cu 4% în America. Strategia de redresare „Beauty Reimagined”, condusă de CEO-ul Stéphane de La Faverie, mizează pe accelerarea inovației, extinderea în noi canale și piețe și reducerea costurilor. Acțiunile au urcat cu aproape 3% în pre-market, după un avans de circa 4% de la începutul anului. (Sursa: Reuters)

Ryanair Holdings (adr) | Pret curent 55.280 USD (2.90%) | MCap

Ryanair a raportat pentru prima jumătate a anului fiscal o scădere cu 15% a profitului, la 2,15 mld. EUR (2,3 mld. USD), în condițiile în care prețul combustibilului neacoperit prin contracte de hedging, circa 20% din necesar, s-a dublat. Directorul general Michael O’Leary estimează că tarifele aeriene din Europa ar putea crește anul viitor cu 10%-20%, pe măsură ce expiră contractele de acoperire, combustibilul pentru avioane costând în prezent 170 USD pe baril. Compania nu se așteaptă ca majorarea tarifelor să compenseze integral costurile suplimentare cu combustibilul, estimate la circa 2 mld. EUR anul viitor, și lansează o revizuire a costurilor, care poate include înghețarea temporară a salariilor și utilizarea inteligenței artificiale. Ryanair și-a acoperit 80% din necesarul de combustibil pentru acest an la 67 USD pe baril, a redus ținta de trafic la 214 milioane de pasageri și avea la 30 septembrie lichidități de 2,6 mld. EUR, după rambursarea unor datorii de 1,3 mld. EUR. Acțiunile listate în Irlanda urcau cu 3,7%, după o scădere de circa 19% de la începutul anului. (Sursa: CNBC)

Apple Inc | Pret curent 337.86 USD (-1.96%) | MCap 5.29T

Apple a raportat pentru trimestrul fiscal al patrulea venituri de 114,48 mld. USD, în creștere cu 12% YoY și peste estimările analiștilor (113,39 mld. USD, potrivit LSEG), și un profit net de 2,10 USD pe acțiune, față de 1,99 USD așteptat, în primul raport de la preluarea conducerii de către John Ternus, pe 1 septembrie. Vânzările de iPhone au crescut cu peste 17%, la 57,58 mld. USD, iar cele de Mac cu aproape 24%, la 10,79 mld. USD, ambele peste estimări, în timp ce iPad și segmentul de accesorii și produse pentru casă au rămas sub așteptări. Marja brută a fost de 47,9%, incluzând un impact favorabil de circa 1 punct procentual din rambursarea unor tarife vamale, în scădere de la 50,1% în trimestrul anterior, pe fondul costurilor mai mari cu memoria și alte componente. Pentru trimestrul din decembrie, compania estimează o creștere a veniturilor de 7%-10%, peste consensul de 6,1%, dar o marjă brută de 45%-46%, sub estimarea de 46,3%, iar veniturile din servicii ar urma să crească cu 8%-9%, semnalând o încetinire. Acțiunile au scăzut cu 3% după raport. (Sursa: CNBC)

Palantir Technologies Inc | Pret curent 176.06 USD (-4.37%) | MCap 371B

Palantir a raportat pentru trimestrul al treilea venituri de 2,31 mld. USD, aproape duble față de anul trecut și peste estimările analiștilor (2,18 mld. USD, potrivit LSEG), și un profit net ajustat de 0,44 USD pe acțiune, față de 0,41 USD așteptat. Veniturile comerciale din SUA au urcat cu 148%, la 984 mil. USD, depășind pentru prima dată veniturile din contractele cu guvernul american (953 mil. USD, în creștere cu 96%), pe fondul cererii pentru instrumentele de inteligență artificială ale companiei. Profitul net a crescut la 1,13 mld. USD, de la circa 476 mil. USD în perioada similară a anului trecut. Compania și-a majorat prognoza pentru veniturile comerciale din SUA în acest an la peste 3,56 mld. USD, de la 3,42 mld. USD anterior, și estimează venituri de circa 2,65 mld. USD în trimestrul al patrulea și de 8,53 mld. USD pentru întregul an. Acțiunile au scăzut cu circa 3% în sesiunea after-hours de ieri. (Sursa: CNBC)

On Semiconductor Corporation | Pret curent 70.17 USD (-2.09%) | MCap 28.2B

ON Semiconductor a raportat pentru trimestrul al treilea venituri de 1,72 mld. USD, în creștere cu 11,1% YoY, și un profit net ajustat de 0,90 USD pe acțiune, ușor peste estimările analiștilor (1,71 mld. USD, respectiv 0,88 USD), în timp ce veniturile din segmentul centrelor de date pentru inteligența artificială au urcat cu 175% YoY. Pentru trimestrul al patrulea, compania estimează un profit ajustat de 0,95-1,07 USD pe acțiune, față de un consens de 0,96 USD, și vânzări de 1,715-1,815 mld. USD, cu mijlocul intervalului peste estimarea de 1,74 mld. USD. Separat, ON a anunțat achiziția Ferric, producător de regulatoare de tensiune integrate, pentru 600 mil. USD în numerar, plus încă 175 mil. USD condiționat de atingerea unor ținte de venituri, și și-a majorat cu 500 mil. USD, la peste 3 mld. USD, ținta de venituri din centrele de date pentru inteligența artificială pentru 2030. Tranzacția ar urma să fie finalizată până la finalul anului. Acțiunile au scăzut cu 6,6% în sesiunea after-hours. (Sursa: TradingView)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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