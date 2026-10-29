TradeVille – Rezerva Federală menține dobânzile

Fondurile de investiții depășesc 1,5 milioane de investitori

Numărul investitorilor în fondurile de investiții din România a depășit pragul de 1,5 milioane la finalul lunii septembrie, ajungând la circa 1,52 milioane, cu peste 27,000 mai mulți decât în august și în creștere cu peste 50% în ultimele 15 luni, potrivit Asociației Administratorilor de Fonduri din România. Activele nete ale celor 86 de fonduri deschise locale au totalizat 46,6 mld. RON (8,84 mld. EUR), în scădere cu 4% față de luna anterioară, dar cu un avans de 27,5% de la începutul anului. Fondurile de acțiuni au înregistrat cea mai puternică evoluție în 2026, cu o creștere a activelor nete de 74,4%, la 16,3 mld. RON, deși în septembrie au consemnat o corecție de 7,7% și ieșiri nete de 329,5 mil. RON. Numărul investitorilor în cele 26 de fonduri de acțiuni locale a ajuns la 341,528, de peste 24 de ori mai mult decât la începutul lui 2020. Pe ansamblu, fondurile deschise locale au înregistrat în septembrie ieșiri nete de 548,5 mil. RON (104,2 mil. EUR). (Sursa: ZF)

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Tichetele de masă, 1,1% din PIB în 2025

Tichetele de masă au generat în 2025 un impact economic de peste 21 mld. RON, echivalentul a 1,1% din PIB, și au susținut circa 161,000 de locuri de muncă, în scădere față de 2024 (aproape 1,4% din PIB și peste 213,000 de locuri de muncă), potrivit unui studiu al Academiei de Studii Economice din București. Valoarea tichetului a rămas la 45 RON în septembrie 2026, deși prețurile alimentelor au crescut cu 7,75% într-un an, iar o majorare la circa 50 RON ar aduce anual încă 2,4 mld. RON în economie și ar susține aproximativ 18,000 de locuri de muncă suplimentare. Reducerea valorii voucherelor de vacanță de la 1,600 la 800 RON a fost urmată de o scădere de aproape 60% a valorii emise, la 783,7 mil. RON în 2025, an în care numărul turiștilor români cazați în țară a scăzut cu 4,6%. Valoarea tichetelor sociale pentru alimente s-a redus cu 85% în 2025, la circa 558 mil. RON, iar numărul beneficiarilor a scăzut de la 2,5 milioane la 1,12 milioane de persoane. (Sursa: ZF)

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Rezerva Federală menține dobânzile

Rezerva Federală a menținut miercuri dobânda de referință în intervalul 3,75%-4%, nivel stabilit după majorarea de 0,25 puncte procentuale din septembrie, decizie anticipată de piețe. Doi dintre cei 12 membri cu drept de vot, Lisa Cook și Beth Hammack, s-au opus, pledând pentru o nouă majorare de 0,25 puncte procentuale. Inflația se menține peste ținta de 2% de mai bine de cinci ani, iar indicatorul preferat al Fed este așteptat peste 3% pentru septembrie, inclusiv fără alimente și energie, în timp ce economia crește puternic, estimarea GDPNow a Rezervei Federale din Atlanta indicând un avans anualizat de 3,4% în trimestrul al treilea. Piețele futures indică o probabilitate ridicată a unei noi majorări în decembrie, deși președintele Kevin Warsh a evitat să ofere indicații privind deciziile viitoare. Indicele S&P 500 și-a păstrat câștigurile după anunț. (Sursa: CNBC)

Discountul țițeiului canadian, maximul ultimilor patru ani

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Discountul țițeiului greu canadian Western Canadian Select față de media lunară a cotației West Texas Intermediate s-a adâncit în Alberta la 31 USD/baril, cel mai ridicat nivel din octombrie 2022, potrivit General Index. Pe Coasta Golfului SUA, discountul a urcat la 23,5 USD/baril, maximul seriei de date disponibile din 2018, pe fondul creșterii importurilor de țiței din Venezuela, de calitate similară, și al costurilor ridicate de transport maritim, care descurajează exporturile. Indicele Baltic Dirty Tanker, care măsoară costul transportului de țiței, se situa la 7,163 de puncte, după un record de peste 8,000 în această lună, față de sub 2,000 înainte de războiul din Iran. Prețul absolut al țițeiului canadian s-a situat în mare parte sub 70 USD/baril din iunie, deși cotația Brent a urcat la circa 115 USD/baril, ceea ce limitează câștigurile producătorilor care nu dețin rafinării. Guvernele Canadei și provinciei Alberta susțin un nou oleoduct de un milion de barili pe zi către coasta Columbiei Britanice, pentru diversificarea exporturilor, în condițiile în care circa 90% din petrolul canadian merge către rafinăriile din SUA. (Sursa: Bloomberg)

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OMV Petrom | Pret curent 1.359 RON (2.49%) | MCap 84.6B | P/E 22.997

OMV Petrom a anunțat că trei parcuri fotovoltaice dezvoltate în parteneriat cu Renovatio la Țăndărei, Bucovăț și Căzănești, cu o capacitate instalată totală brută de circa 130 MW, au devenit operaționale și livrează energie în rețeaua națională. Capacitatea netă aferentă participației companiei este de aproximativ 65 MW, iar producția anuală brută estimată, de 0,2 TWh, echivalează cu consumul a peste 110,000 de gospodării. Investițiile totale s-au ridicat la circa 78 mil. EUR, din care granturi de aproximativ 26 mil. EUR prin PNRR. Activele regenerabile operaționale ale companiei, inclusiv prin parteneriate, ajung astfel la circa 200 MW, alți 1,200 MW fiind în construcție, iar ținta este depășirea pragului de 2,500 MW de capacitate operațională până în 2030. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania | Pret curent 35.80 RON (-1.27%) | MCap 44.6B | P/E 8.61

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Banca Transilvania a semnat un acord cu PKO BP, cea mai mare bancă din Polonia după active, prin care cele două instituții își vor recomanda reciproc clienții, pentru a facilita extinderea companiilor poloneze și românești pe cele două piețe, potrivit agenției PAP Biznes. Primul pas concret va fi deschiderea reciprocă de conturi corespondente în PLN și RON, care permit băncilor să dețină fonduri în moneda partenerului și să proceseze decontări. Polonia a fost în 2025 al cincilea cel mai mare furnizor de bunuri al României, cu exporturi de 8,3 mld. EUR, iar investițiile poloneze în România au crescut cu peste 77% din 2019. PKO BP își propune să ajungă, până la finalul lui 2027, la 12 sucursale și reprezentanțe corporative în statele Uniunii Europene. (Sursa: ZF)

Oil Terminal | Pret curent 0.1365 RON (14.71%) | MCap 409M | P/E 17.0095

Acțiunile Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din portul Constanța, se apreciau miercuri cu 14,7% în jurul orei 11:00, la 0,1365 RON, după ce Rompetrol Rafinare și Rompetrol Well Services urcaseră marți cu aproape 15%. Rulajul ajungea la aproape 2 mil. RON, de peste 70 de ori mai mult decât în întreaga ședință de marți, iar la cumpărare erau afișate ordine pentru 1,8 milioane de acțiuni la prețul maxim al zilei, fără vânzători. Capitalizarea companiei controlate de stat ajungea la 409 mil. RON (76 mil. EUR), după un avans de 22,4% de la începutul anului, obținut în mare parte în ultima săptămână. Veniturile companiei depind de volumele de produse manipulate în port, nu direct de cotația țițeiului. Raliul a pornit de la Rompetrol Rafinare, ale cărei acțiuni au crescut cu circa 1,500% de la începutul anului, pe fondul marjelor de rafinare ridicate. (Sursa: ZF)

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Wendy’s Company | Pret curent 7.07 USD (15.15%) | MCap 1.5B

Un grup de investitori condus de Trian Fund Management, fondul lui Nelson Peltz, a oferit 1,4 mld. USD pentru preluarea Wendy’s, respectiv 7,35 USD pe acțiune în numerar, o primă de 20% față de prețul de închidere de marți, potrivit unui document depus la autoritatea de reglementare. Acțiunile au urcat cu circa 15% în prima parte a ședinței, însă rămân în scădere cu 65% în ultimii doi ani, perioadă în care compania a raportat șase trimestre consecutive de scădere a vânzărilor comparabile. Din grup mai fac parte BlueFive Capital, Sixth Street Partners și Flynn Group, unul dintre cei mai mari francizați ai lanțului, iar Trian și părțile afiliate dețin deja 16,25% din companie, fiind cel mai mare acționar. Analistul TD Cowen Andrew Charles consideră că delistarea are sens, în condițiile în care redresarea companiei ar urma să fie prelungită de presiunile asupra consumatorilor cu venituri mici. Wendy’s va publica rezultatele pentru trimestrul al treilea pe 5 noiembrie. (Sursa: CNBC)

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Deutsche Bank Ag | Pret curent 30.020 EUR (3.95%) | MCap 62.3B

Conducerea Deutsche Bank a indicat că ar putea majora țintele financiare la prezentarea rezultatelor anuale din ianuarie, după ce banca a raportat al treilea profit trimestrial record consecutiv. Directorul general Christian Sewing s-a declarat foarte încrezător în atingerea țintei de randament al capitalului tangibil de peste 13% în 2028, subliniind că aceasta nu reprezintă nivelul final, în contextul în care alte bănci au obiective mai ambițioase, iar acțiunile rămân în urma competitorilor europeni. Banca a mai indicat că veniturile din acest an ar putea depăși prognoza de circa 33 mld. EUR (36,8 mld. USD). Directorul financiar Raja Akram a declarat că banca va reduce costurile peste aspirațiile inițiale pentru 2028, când țintește un raport cost/venit sub 60%, iar provizioanele pentru pierderi din credite, majorate în trimestru din cauza expunerii pe piața imobiliară comercială din SUA, se vor normaliza. (Sursa: Bloomberg)

Alphabet Inc. - clasa A | Pret curent 324.890 USD (1.34%) | MCap 3.89T

Acțiunile Alphabet au scăzut cu peste 10% după ce compania a raportat pentru trimestrul al treilea un profit ajustat pe acțiune de 2,67 USD și venituri de 127,58 mld. USD, sub așteptările analiștilor (3,02 USD, respectiv 128,22 mld. USD), prima ratare simultană a estimărilor de venituri și profit în aproape patru ani, deși veniturile au crescut cu 25% YoY. Fluxul de numerar liber a devenit negativ, la -9,07 mld. USD, mult sub minusul de 2,7 mld. USD anticipat, în timp ce datoria pe termen lung a urcat la 125,1 mld. USD, de la 21,6 mld. USD cu un an înainte. Cheltuielile de capital au totalizat 51,36 mld. USD, sub estimările de 55,09 mld. USD, compania menținând prognoza anuală de 195-205 mld. USD (majorată în trimestrul al doilea de la 190 mld. USD) și anticipând depășirea pragului de 300 mld. USD în 2027. Veniturile din cloud s-au dublat, la 30,7 mld. USD, peste estimările de 28,7 mld. USD, însă veniturile din căutare au crescut cu 12%, la 63,35 mld. USD, sub așteptările de 64,96 mld. USD. Participațiile în alte companii, inclusiv SpaceX și Anthropic, au generat o pierdere de 8,66 mld. USD, după un câștig de 99,03 mld. USD în trimestrul anterior. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation | Pret curent 531.01 USD (-0.06%) | MCap 4.09T

Acțiunile Microsoft au urcat cu 4% în tranzacționarea after-hours, după ce compania a raportat pentru primul trimestru fiscal un profit ajustat pe acțiune de 4,89 USD și venituri de 92,28 mld. USD (+19% YoY), peste așteptările analiștilor (4,73 USD, respectiv 90,69 mld. USD). Veniturile Azure au crescut cu 48%, la 33,17 mld. USD, după un avans de 42% în trimestrul anterior, fiind prima dată când compania publică această cifră, iar Azure a devenit cea mai mare afacere a grupului. Cheltuielile de capital, inclusiv leasingurile financiare, au totalizat 45,2 mld. USD, în creștere cu circa 30% YoY, dar sub estimările de 50,67 mld. USD, circa 75% fiind alocate activelor cu durată scurtă de viață, precum cipurile Intel și procesoarele grafice Nvidia. Spre deosebire de alți mari furnizori de cloud, compania a menținut un flux de numerar liber pozitiv, deși în scădere cu 27%, la 18,63 mld. USD. Profitul net a urcat la 36,63 mld. USD, de la 27,75 mld. USD cu un an înainte. (Sursa: CNBC)

T-Mobile Us | Pret curent 148.08 USD (0.85%) | MCap 178B

T-Mobile US a raportat pentru trimestrul al treilea un profit net de 3,46 mld. USD, sau 3,22 USD pe acțiune, peste așteptările analiștilor (2,89 USD), și venituri în creștere cu 7,4%, la 23,58 mld. USD, față de estimările de 23,15 mld. USD. Evoluția a fost susținută de avansul de 9% YoY al veniturilor din servicii postpaid, la 16,27 mld. USD, compania adăugând 274,000 de conturi postpaid nete, peste estimările de circa 250,900. Pentru întregul an, compania estimează acum circa 1 milion de conturi postpaid nete noi, la mijlocul intervalului anterior de 950,000-1,05 milioane, și a restrâns prognoza de EBITDA ajustat de bază la 37,35-37,45 mld. USD, de la 37,1-37,5 mld. USD. Rezultatele vin în contextul în care marii operatori de telefonie mobilă se confruntă cu un potențial nou competitor, SpaceX, care a semnat recent un acord de 8 mld. USD pentru achiziția de licențe de spectru. (Sursa: WSJ)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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