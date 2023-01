TradeVille – Românii, mai avuți

Românii, mai avuți

Valoarea activelor imobiliare ale romanilor a crescut cu 11% in primul semestru al anului 2022, comparativ cu anul precedent, ajungând la 2,194 mld. RON, un nivel record pentru ultimul deceniu. Creșterea a fost influențata, in principal, de creșterea preturilor proprietăților imobiliare (+8.5% in S1 2022 vas S1 2021). De cealaltă parte, activele financiare au marcat o creștere mai redusa (+7%), de la 639 mld. in S1 2021, la 692 mld. in S1 2022, reprezentând doar 24% din totalul activelor nete ale romanilor. Cea mai importanta pondere in activele financiare o au depozitele bancare (31%), in creștere cu 6.1% in termeni anuali. (Sursa: ZF)

Mai Multe Tranzacții M&A

Piața de fuziuni si achiziții (M&A) din Romania a încheiat anul 2022 cu un număr total de 258 de tranzacții, in creștere cu 26% fata de nivelul din 2021. Valoarea totala estimata a acestora se ridica la 6.6 mld. USD, marcând o creștere cu 10% fata de anul precedent, potrivit unei analize EY. Sectoarele cele mai active, in funcție de volumul tranzacțiilor, au fost sectorul tehnologic (19.4% din tranzacții), imobiliar (16.3%), sănătate (11.2%) si energie si utilități (8.1%). Creșterea din sectorul tehnologic reflecta tendința de consolidare a companiilor din acest sector. (Surse: ZF; Economedia)

Majorările Ratelor Dobanzilor Continua

Klaas Knot, membru al consiliului guvernatorilor BCE, a declarat intr-un interviu ca Banca Central Europeana urmează sa majoreze in continuare ratele dobanzilor – cu 50 de punte de baza in februarie si martie - alte masuri fiind prevăzute pentru lunile mai si iunie. Încetinirea ritmului de creștere a ratelor ar fi posibila doar in ipoteza unor “perspective inflaționiste mai echilibrate”, afirma mai departe Knot. (Sursa: Reuters)

Se Aduna Norii Deasupra Pieței Imobiliare Din Europa

Piața imobiliara europeana este pe cale sa se confrunte cu cea mai brusca inversare de situație înregistrata vreodată, conform Bloomberg. Scăderile mari ale evaluărilor anuale, așteptate pentru săptămânile viitoare, amenința sa afecteze valoarea garanțiilor din contractele de împrumut, declanșând masuri de finanțare de urgenta si vânzări forțate. Potrivit unui studiu Bayes Business School si Bloomberg, împrumuturile, obligațiunile si ale datorii din Europa si Marea Britanie sunt estimate la o valoare totala de 1,900 mld. EUR, fiind garantate cu proprietăți comerciale/individuale. Aproximativ 20% din aceasta suma va ajunge la scadenta in acest an, iar criza iminenta marchează primul test al reglementarilor, concepute după criza financiara mondiala din 2008, pentru a limita riscurile legate de împrumuturile imobiliare. (Sursa: Bloomberg)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0800 RON (0.00% ) MCap 2.12B P/E 8.7106

Rompetrol Rafinare S.A. a anunțat piața cu privire la lucrări de mentenanța in rafinăria Petromidia Năvodari. In acest sens, timp de 10 zile, cea mai mare unitate de profil din tara urmează sa își reducă capacitatea de producție in vederea efectuării lucrării de schimbare si regenerare a catalizatorilor, de cocsare si alte operațiuni specifice. Rompetrol Rafinare operează rafinăriile Petromidia Năvodari si Vega Ploiești, iar statul roman deține 44.7% din acțiunile companiei. (Sursa: BVB)

Hercules Brăila Preț curent 70.0 RON (16.67% ) MCap 59.3M

Acționariatul Hercules S.A. Brăila este convocat la AGEA pentru data de 21/22 martie 2023. Unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi este aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața AeRO-SMT a BVB a acțiunilor emise de societate. Societatea va prezenta si supune aprobării acționarilor un raport, întocmit de un expert independent, cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat in cazul retragerii acționarilor din cadrul societății. (Sursa: BVB)

Romaero București Preț curent 26.6 RON ( -16.87% ) MCap 184M

Consiliul de Administrație al Romaero a hotărât prelungirea mandatului de Director General a lui Misa Popic cu încă 4 luni, începând cu data de 24.01.2023. Mandatul acestuia poate înceta oricând înainte de împlinirea termenului, in cazul numirii unui director general in condițiile legii. Misa Popic este directorul general al societății din ianuarie 2022. (Surse: BVB; BVB)

Apple Inc. Preț curent 142.53 USD (1.01% ) MCap 2.29T P/E 22.99

Ministrul Comerțului din India a precizat ca Apple vrea ca pana la 25% din producție sa fie localizata in India. In prezent, producția din India reprezintă 5%-7% din producția totala de produse Apple. Totuși, ministrul nu a specificat când dorește Apple sa îndeplinească ținta propusa. Foxconn, un furnizor-cheie al Apple, planifica sa crească de patru ori forța de munca la fabrica de iPhone din India, in următorii ani. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 96.32 USD ( -1.23% ) MCap 980B P/E 86.62

Amazon a lansat Amazon Air si in India. Astfel, compania americana a investit o suma nedivulgata in compania de transporturi aeriene de mărfuri, Quikjet, intenționând sa scurteze timpii de livrare, si sa controleze mai bine costurile si programările zborurilor. India este cea de-a treia piața in care Amazon lansează serviciul Amazon Air, compania urmărind sa se dezvolte in continuare pe aceasta piața cheie, in care a înregistrat creșteri accelerate ale vânzărilor online. (Sursa: Reuters)

Salesforce Inc Preț curent 154.86 USD ( -0.65% ) MCap 155B P/E 557.61

Potrivit unor surse, Elliott Management Corp., un reputat investitor activist, a intrat in acționariatul Salesforce, cumpărând acțiuni in valoare de miliarde de dolari. In prezent, nu este cunoscut planul pe care Elliott Management l-ar urmări in privința Salesforce. De regula, acest investitor activist caută sa-si impună reprezentanți in structurile de conducere, solicitând, printre altele, îmbunătățirea performantelor operaționale ale companiilor vizate. (Sursa: The Wall Street Journal)

The Goldman Sachs Group Preț curent 348.33 USD ( -0.23% ) MCap 119B P/E 8.90

Goldman Sachs anunta ca urmărește sa mai reducă din volumul investițiilor alternative pe care le administrează si a căror valoare totala se ridica la 59 mld. USD. Motivul de la baza deciziei sta in slaba performanta a acestor investiții, care au contribuit la declinul profitabilității companiei. Dezinvestirea se va desfășura pe perioada următorilor ani, însă nu va fi completa. (Sursa: Reuters)

