TradeVille - Scăderea inflației, la orizont

Scăderea Inflației, La Orizont

Potrivit minutei ședinței de politica monetara a Consiliului de Administrație al BNR din 10 ianuarie 2023, se estimează ca rata anuala a inflației va ajunge la un procent de o cifra începând cu T3 2023. Aceasta previziune marchează un devans cu trei trimestre fata de prognoza anterioara, in principal datorita prelungirii schemelor de plafonare si compensare a preturilor la energie pana la 31 martie 2025, precum si datorita modificării caracteristicilor acestor scheme, începând cu 1 ianuarie 2023. (Sursa: BNR)

Statul Roman Se Împrumuta, Din Nou

Ministerul de Finanțe a împrumutat ieri de la bănci 1.3 mld. RON la o dobânda de 6.7% pe an. Certificatele de trezorerie sunt scadente in aprilie 2023 si au o valoare nominala de 500 mil. RON. Valoarea totala a cererii a fost de 1.94 mld. RON, la licitație participând șapte dealeri primari. (Sursa: ZF)

Optimismul Licăre Pe Piața Petrolului

Preturile petrolului au crescut, ieri, in speranța redresării cererii agregate din China si a anticipării ca menținerea producției de petrol la nivelurile curente vor contracara o potențiala recesiune economica globala. Prețul la termen al contractului Brent a crescut cu 17 cenți, sau 0.2%, pana la 86.3 USD/baril. Prețul la termen al contractului WTI a crescut cu 7 cenți, sau 0.1%, pana la 80.2 USD/baril. La ședința OPEC+ de săptămâna viitoare, este posibil ca nivelul actual al producției sa fie menținut la 2 mil. barili de petrol pe zi. (Sursa: Reuters)

Companiile Germane Devin Mai Optimiste

In aceasta luna, indicele privind climatul mediului de afaceri din Germania a înregistrat valoarea de 90.2, in linie cu așteptările. Astfel, indicele, care reflecta așteptările – pentru următoarele 6 luni - a 9,000 de firme germane din sectoarele de producție, comerț, construcții si servicii, a ajuns la cea mai mare valoare din iunie 2022. Așadar, majoritatea antreprenorilor germani chestionați se arata optimiști in privința viitorului apropiat. In ianuarie 2022, înainte de conflictul din Ucraina, valoarea indicelui se situa la 96. (Sursa: Trading Economics)

Life Is Hard Preț curent 2.75 RON (0.73% ) MCap 59.1M P/E 18.84

Compania de software, Life is Hard, a înștiințat piața cu privire la tranzacțiile efectuate de către Barna Erik, in calitate de Director si membru al Consiliului de Administrație. Astfel, acesta a vândut in data de 20.01.2023, un volum de 10,000 de acțiuni la un preț mediu ponderat de 2.65 RON, rezultând într-o valoare a acțiunilor vândute de 26,500 RON. (Sursa: BVB)

Galfinband Galați Preț curent 2.30 RON (15.00% ) MCap 3.93M

Galfinband Galați, companie de produse metalurgice, raportează ca acționarul Golovatii Mihaela a ajuns sa controleze 21.47% din totalul drepturilor de vot ale societății, depășind pragul semnificativ de 20%. Anterior, deținerile acționarului respectiv se ridicau la 16.89%. La sfârșitul anului trecut, Galfinband a anunțat încheierea procedurii reorganizării, după ce, in 2018, intrase in insolventa. (Surse: raport curent societate; raport curent societate)

TESLA INC. Preț curent 144.43 USD (0.35% ) MCap 454B P/E 40.61

Tesla Inc. a declarat marți ca va investi peste 3.6 mld. USD pentru a-si extinde complexul Gigafactory din Nevada cu doua noi fabrici, una pentru a produce camionul electric Semi-Truck, iar cealaltă pentru a produce bateriile de noua generație, 4680. Noua tehnologie, deja prezentata, este esențiala pentru îndeplinirea obiectivului companiei de a reduce la jumătate costurile bateriilor si de a creste producția de baterii de aproape 100 de ori pana in 2030. Extinderea demonstrează ca Tesla se angajează, in cele din urma, la producerea pe scara larga a modelului Semi, care trebuia sa iasă pe ușile fabricii in 2019. Tesla a făcut primele livrări Semi, in decembrie 2022, către PepsiCo, alte companii care s-au declarat interesate fiind UPS si Walmart. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 97.18 USD (0.89% ) MCap 990B P/E 87.46

Amazon a declarat ca va oferi un abonament lunar de 5 USD pentru membrii Prime din SUA, care va acoperi o gama de medicamente generice si livrarea acestora la domiciliu, continuând astfel demersul gigantului comerțului electronic de a intra in domeniul sănătății. Programul, numit RxPass, include peste 50 de medicamente care se adresează la peste 80 de afecțiuni cronice si se aliniază cu strategia Amazon de a extinde portofoliul sau de servicii medicale. Conform altor surse, sute de lucrători din depozitele Amazon din Marea Britanie intenționează sa intre in greva astăzi, ca parte a unei acțiuni sindicale fără precedent, prima de acest fel din tara organizata de angajații Amazon. In decembrie 2022, 98% din angajații Amazon au votat in favoarea organizării unei greve, ca răspuns la oferta Amazon de majorare a salariilor cu 50 de penny pe ora, creștere considerata insuficienta. (Surse: Reuters; Bloomberg)

Microsoft Corporation Preț curent 240.61 USD ( -0.59% ) MCap 1.79T P/E 25.71

Microsoft a raportat, in al doilea trimestru al anului fiscal 2023, venituri totale in valoare de 52.7 mld. USD, sub estimările analiștilor de 52.94 mld. USD, dar in creștere cu 2% fata de aceeași perioada a anului precedent. Majorarea veniturilor a fost susținuta in principal de segmentul Intelligent Cloud, care a generat venituri de 21.5 mld. USD (+18% vs T2 2022), si de segmentul Productivity Business Procesess, cu o creștere a veniturilor de 7% vs T2 2022, pana la valoarea de 17 mld. USD. Profitul net GAAP a scăzut cu 12% vs T2 2022 pana la 16.4 mld. USD, in timp ce profitul net ajustat pe acțiune GAAP a fost de 2.20 USD, in scădere cu 11% vs T2 2022. (Surse: Microsoft; Reuters)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 95.22 USD ( -2.54% ) MCap 1.24T

Documentele publice ale Alphabet, compania mama a Google, arata ca gigantul tech a disponibilizat deja peste 1,800 de angajați in California, ca parte a celei mai mari runde de concedieri din istoria companiei. Vineri, Google a anunțat ca urmează sa renunțe la aproximativ 12,000 de angajați, adică 6% din forța de munca a companiei, dintre care, 1,845 (15% din totalul concedierilor) urmând a fi disponibilizați de la sediul central din California. (Sursa: CNBC)

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție

