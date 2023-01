TradeVille - Sectorul industrial prinde viteză

Sectorul Industrial Prinde Viteză

Cifra de afaceri din industrie a crescut, in noiembrie 2022, in termeni nominali, cu 3.2% comparativ cu luna octombrie a aceluiași an si cu 16.9% comparativ cu noiembrie 2021. Astfel, in primele 11 luni ale 2022, cifra de afaceri din industrie a crescut in termeni nominali cu 25.8% comparativ cu perioada similara din 2021. In funcție de marile grupe industriale, in noiembrie 2022 vs. noiembrie 2021, cifra de afaceri din industria energetica a crescut cu 27.1%, in industria bunurilor de capital cu 20.7%, in industria bunurilor de uz curent cu 20.2%, in industria bunurilor intermediare cu 10.4% si in industria bunurilor de folosința îndelungată cu 9.1%. (Sursa: INSSE)

Lucrările De Construcții Iau Avânt

Conform INS, volumul lucrărilor de construcții a crescut, in luna noiembrie 2022, cu 5.9% ca serie bruta, in timp ce, ca serie ajustata, in funcție de numărul de zile lucrătoare si de se zonalitate, a scăzut cu 1% comparativ cu luna precedenta a anului. Spre comparație cu aceeași luna a anului 2021, volumul construcțiilor a crescut, ca serie bruta, cu 20.3%, iar ca serie ajustata cu 20%. (Sursa: INSSE)

UK - In Lupta Cu Inflația

Inflația anuala a preturilor de consum din Marea Britanie a scăzut, in luna decembrie 2022, la 10.5%, fata de 10.7%, procent înregistrat cu o luna înainte. Scăderea înregistrată vine in linie cu așteptările analiștilor, rata anuala a inflației din Marea Britanie fiind peste valoarea de 6.5% din SUA, si 9.6% in Germania. IPC de baza ce exclude energia, alimentele, alcoolul si tutunul a rămas neschimbat la 6.3% in decembrie 2022, comparativ cu previziunile analiștilor care estimau o scădere pana la 6.2%. Piețele financiare se așteaptă ca banca centrala sa crească dobânda de politica monetara de la 3.5% la 4%, la publicarea următorului raport trimestrial de politica monetara, din luna februarie. (Sursa: Reuters)

Uniunea Europeana, Intre Spania Si Ungaria

Rata anuala a inflației in zona euro a fost de 9.2% in decembrie 2022, in scădere de la 10.1%, procent aferent lunii noiembrie 2022, si in creștere fata de valoarea de 5% înregistrată in decembrie 2021. Cea mai mare contribuție la rata anuala a inflației in zona euro din luna decembrie, au avut-o produsele alimentare, alcoolul si tutunul (+2.78%) urmate de energie (+2.78%), servicii (+1.78%) si bunuri industriale non-energetice (+1.70%). La nivelul Uniunii Europene, rata anuala a inflației a fost de 10.4% in luna decembrie 2022, comparativ cu 11.4% din luna anterioara. Cea mai mare rata anuala a inflației a fost înregistrată in Ungaria (25.5%), In timp ce la capătul celălalt se situează Spania, cu o rata a inflației de 5.5%. (Sursa: Eurostat)

Romgaz Preț curent 39.30 RON ( -1.01% ) MCap 15.1B P/E 5.06

Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli ce urmează sa fie supus votului in AGA din 23.02.2023, Romgaz include o contribuție de solidaritate de 906 mil. RON, si un total al cheltuielilor cu impozite de 8.1 mld. RON. In ceea ce privește rezultatele preliminare pentru 2022, compania a declarat in cadrul documentului ca veniturile s-au ridicat la aproximativ 13.8 mld. RON si profitul brut la cca. 3 mld. RON. Romgaz estimează ca va vira către stat taxe aferente anului 2022 in valoare de 8.1 mld. RON. (Sursa: ZF Corporate)

Transilvania Broker de Asigurare Preț curent 18.80 RON (0.53% ) MCap 94M P/E 9.83

Transilvania Broker de Asigurare S.A. a numit-o, conform hotărârii AGOA din 18.01.2023, pe Bobu Carmen ca membru al Consiliului de Administrație. Mandatul acesteia va fi valabil pana la data de 27.04.2026, urmând ca atribuțiile sa poată fi exercitate numai după obținerea deciziei de aprobare emise de ASF (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 12.04 RON (0.33% ) MCap 722M P/E 4.96

In cadrul unui interviu acordat Forbes, Gabriel Techera, directorul de guvernanta corporativa si relații cu investitorii al TTS a declarat, printre altele, ca modelul de afaceri al companiei s-a dovedit reziliența pe parcursul anului 2022, in ciuda multiplelor provocări. Compania a fost nevoita anul trecut sa-si reruteze traseele pentru a evita zonele de conflict, confruntându-se, totodată, cu seceta, care a îngreunat navigația pe Dunăre. Referitor la principalele provocări pentru 2023, acesta a declarat ca TTS va fi nevoita sa facă fata inflației ridicate si a dobanzilor in creștere. (Sursa: Forbes)

Bucur Obor București Preț curent 14.6 RON (0.00% ) MCap 195M P/E 19.4

Consiliul de Administrație al societății BUCUR OBOR S.A. a decis, in data de 17.01.2023, revocarea societății Jasill Audit Reporting SRL din postul de auditor intern al companiei. Funcția de auditor intern va fi preluata pentru un mandat de doi ani de către Shilo Audit Finance SRL. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.937 RON (0.21% ) MCap 853M

Compania românească AROBS Transilvania Software anunța achiziția in integralitate a companiei Centrul de Soft GPS, specializata in furnizarea de soluții de management de flota, monitorizare flota, dezvoltarea aplicațiilor de tip ERP (Enterprise Resource Planning) si aplicații de securitate sau recuperare a mașinilor furate. Portofoliul de clienți al societății achiziționate este format din peste 1,000 de companii. AROBS va consolida, in raportările sale financiare, rezultatele societății achiziționate începând cu prima luna a anului 2023. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.4855 RON (0.94% ) Cap 36.5M P/E 6.0788

Compania românească Ihunt Technology Import-Export informează investitorii cu privire la lansarea noului produs smartwatch iHunt Watch 10 Titan, din gama produselor premium. Noul ceas vine in sprijinul clienților folosind tehnologia “convorbire direct de pe ceas” si, de asemenea, utilizează funcția NFC (Near Field Communication) pentru plăti facile. NFC reprezintă un set de tehnologii wireless cu raza scurta de acțiune care necesita o distanta mai mica de 4 cm pentru a iniția o conexiune. Compania va livra primele unități începând cu 18.01.2023. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Preț curent 3.235 RON (4.19% ) MCap 215M P/E 23.483

Compania de Securitate cibernetica Safetech Innovations a primit aprobarea ASF pentru transferul de pe piața AeRO, pe segmentul principal al BVB. Prin urmare, Safetech urmează sa fie a doua companie din sectorul IT, după Bittnet, listata pe piața principala. Compania a debutat pe piața AeRO la începutul anului 2021, prin intermediul unui plasament privat. La momentul listării pe piața AeRO, compania avea o capitalizare de piața de 75 mil. RON, fata de 206.4 mil. RON in prezent. (Sursa: ZF Corporate)

Microsoft Corporation Preț curent 235.81 USD ( -1.89% ) MCap 1.76T P/E 25.22

Compania americana Microsoft intenționează reducerea numărului locurilor de munca in mai multe divizii de inginerie. Reducerea va fi semnificativ mai mare fata de cea anterioara, in cadrul căreia au fost afectați aproximativ 200,000 de angajați. Conform Reuters, Microsoft ar urma sa înregistreze un avans al vânzărilor de 2% in al doilea trimestru fiscal, cea mai lenta creștere din anul fiscal 2017, pana in prezent. (Sursa: Bloomberg)

United Airlines Holdings Preț curent 48.86 USD ( -4.57% ) MCap 15.9B P/E -21.24

Compania de servicii de transport aerian, United Airlines, a raportat venituri operaționale trimestriale in valoare de 12.4 mld. USD (+14% vs. T4 2019, anul in care nu au existat restricții de călătorie). In ceea ce privește profitul trimestrial, acesta a totalizat 843 mil. USD (+31% vs. T4 2019), cererea menținându-se ridicata, in ciuda tarifelor in creștere ale biletelor de avion. Reprezentanții companiei se așteaptă ca, in primul trimestru din 2023, cererea pentru biletele de avion sa crească cu 20% comparativ cu perioada similara din 2022. (Sursa: CNBC)

