TradeVille și Patria Bank lansează primul ETF din sectorul energetic - TradeVille

PTENGETF – TradeVille Si Patria Bank Lansează Primul ETF Din Sectorul Energetic

BVB a anuntat ca, in data de 22 februarie 2023, va fi lansat un nou ETF, sub simbolul bursier PTENGETF, acesta fiind disponibil pentru tranzactionare si pe platforma Tradeville. Noul fond administrativ pasiv va urmari indicele BET-NG din sectorul de energie si utilitati de pe BVB, care are in componenta sa 10 companii si va permite investitorilor sa aiba o expunere pe sectorul energiei din Romania, intr-un mod simplu si eficient. Acesta este cel de al doilea ETF romanesc, lansat de Patria Asset Management in parteneriat cu Tradeville, primul replicand componenta indicelui general BET. (Sursa: BVB)

Companiile Romanesti In FTSE Russell

Furnizorul global de indici FTSE Russell a anuntat, la sfarsitul saptamanii trecute, ca toate cele 13 companii romanesti incluse in indicii Global All Cap si Global Micro Cap dedicati pietelor emergente isi vor mentine pozitia in indici. Mentinerea companiilor vine in contextul in care anul 2022 a fost caracterizat de momente de volatilitate crescuta pentru pietele internationale. Printre companiile incluse in acesti indici se numara: Banca Transilvania, MedLife, Nuclearelectrica, OMV Petrom, One United Properties, Teraplast, Aquila, Bittnet Systems, Bursa de Valori Bucuresti, Conpet, Purcari Wineries, Sphera Franchise Group, Transport Trade Services. Anuntul a fost facut in cadrul revizuirii semestriale cu intrare in vigoare la data de 20 martie 2023. (Sursa: BVB)

Constructiile Sunt Pe Val

In decembrie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut ca serie bruta cu 15.1% si cu 19,1% ca serie ajustata fata de aceeasi luna a anului trecut. Pe elemente de structura, cele mai importante majorari au fost inregistrate la lucrarile de reparatii capitale (+34.7%) si la lucrarile de intretinere si reparatii curente (+29.6%). De asemenea, pe obiecte de constructii, cele mai semnificative cresteri au fost inregistrate la cladirile nerezidentiale (+19.8%) si la lucrarile de constructii ingineresti (+19.2%). Pentru intreg anul 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 12.9 % vs 2021 ca serie bruta, impulsionat de lucrarile de reparatii capitale (+25.7% vs 2021) si celela cladirile nerezidentiale (+21.8% vs 2021). (Sursa: INS)

FED Doreste O Rata Mai Mare A Dobanzii De Referinta

Doi oficiali ai FED au semnalat la sfarsitul saptamanii trecute ca ratele dobanzilor vor trebui sa creasca in continuare pentru a reusi sa stopeze cu succes cresterea inflatiei, alaturandu-se astfel opiniei mai multor bancheri centrali din SUA. Mentiunile vin in contextul in care datele au aratat o evolutie buna a pietei muncii in ianuarie si un nivel ridicat al cheltuielilor de consum, dovada ca actiunile Bancii Centrale de pana acum nu au avut impactul scontat asupra inflatiei, in contextul in care riscurile geopolitice pot duce la o noua crestere a preturilor la energie. La ultima sedinta, FED a majorat ratele de dobanda la un nivel cuprins intre 4.5% si 4.75%, iar expertii estimeaza ca in acest an ratele vor ajunge la valori de 5% si 5.25%. (Sursa: Reuters)

Romaero Bucuresti Pret curent 27.4 RON ( -13.84% ) MCap 190M

Conducerea companiei Romaero a convocat AGA pentru data de 27.03.2022, avand pe ordinea de zi, printre altele, aprobarea unei majorari de capital social egala cu valoarea investitiilor finantate in anii 2019 si 2020 de la bugetul de stat. In cazul aprobarii de catre actionari, majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui numar maxim de 13,770,672 actiuni, cu o suma de pana la 34.4 mil. RON. Astfel, subscrierea in cadrul emisiunii se va face la valoarea nominala, 2.5 RON/actiune. Raportul de subscriere este de 1.98 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare (13.04.2023). (Sursa: BVB)

Adiss SA Pret curent 0.944 RON ( -0.42% ) MCap 16M P/E 13.220

Adiss a anuntat piata cu privire la incheierea a doua contracte semnificative. Primul consta in furnizarea de echipamente (clasor de nisip) in valoare de 285,000 RON (fara TVA), cu un termen de executie de 6 luni de la data semnarii. Al doilea contract este in valoare de 335,173 RON (fara TVA), incheiat cu SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL si presupune „lucrari de reparatii gratare dese, desnisipator, instalatii de ingrosare si deshidratare 1 si 2”. (Sursa: BVB)

Avioane Craiova Pret curent 2.44 RON (0.00% ) MCap 78.3M P/E 522.19

Conducerea companiei Avioane S.A. Craiova a anuntat demisia lui Gioanca Eugen din calitatea de membru al Consiliului de Administratie. Acesta fusese numit prin Hotararea A.G.O.A. din 04.11.2022, in timp ce demisia sa a avut loc pe data de 17.02.2023. (Sursa: BVB)

Ocean Credit Ifn 2026 Eur Pret curent 96.00 EUR (0.00% ) MCap 1.79M

Conducerea companiei Ocean Credit a informat detinatorii de obligatiuni cu privire la Ordinul nr. 18/13.02.2023, emis de catre BNR, prin care se dispune suspendarea activitatii de emitere a creditelor noi incepand cu data de 18.02.2023, pana la remedierea cerintelor privind nivelul fondurilor proprii. Compania a anuntat ca a intreprins toate masurile in vederea remedierii aspectelor semnalate de BNR si in momentul de fata asteapta raspunsul BNR la solicitarea de reluare a activitatii de creditare. (Sursa: BVB)

Meta Platforms Inc (Facebook) Pret curent 170.78 USD ( -2.13% ) MCap 461B P/E 19.90

Meta Platforms a anuntat, la sfarsitul saptamanii trecute, ca testeaza un serviciu de abonament lunar, sub numele de Meta Verified, care le va permite utilizatorilor sa isi verifice conturile cu ajutorul unui act de identitate si sa obtina o insigna albastra care certifica autenticitatea persoanei. Noul abonament va ajuta creatorii de continut sa formeze si si sa creasca comunitati de utilizatori. Pachetul de abonamente Facebook si Instagram va fi lansat, treptat, incepand de saptamana aceasta, si va avea un pret de 11.99 USD/luna pentru web si de 14.99 USD/luna pentru Android si iOS. (Sursa: Reuters)

Lockheed Martin Corporation Pret curent 475.63 USD (0.93% ) MCap 126B P/E 22.07

Marina americana a acordat un contract companiei Lockheed Martin pentru fabricarea de echipamente militare, in valoare de pana la 2 mld. USD, destinate, preponderent, sistemelor de arme hipersonice, pe fondul cresterii globale a cereri de arme si munitii. In cadrul contractului, compania va mai furniza sisteme de lansatoare si control al armelor, si componente integrate pentru rachete. (Sursa: Reuters)

Uber Technologies Inc Pret curent 34.77 USD ( -4.00% ) MCap 68.7B P/E -7.77

Uber va introduce in India 25,000 de vehicule electrice pentru ride-sharing in decurs de 3 ani, aceasta fiind prima sa actiune de a adopta automobile mai putin poluante, a declarat un reprezentant al companiei. Vehiculele electrice vor fi cumparate de la partenerii de flota ai Uber – Tata Motors, cel mai mare producator de vehicule electrice din India. (Surse: Reuters)

Microsoft Corporation Pret curent 258.060 USD ( -1.56% ) MCap 1.92T P/E 28.517

Microsoft discuta cu agentii de publicitate despre cum sa introduca reclame in noul sau motor de cautare Bing, care are acces la un model de inteligenta artificiala. Discutiile, care se afla la stadiul incipient, se concentreaza pe demonstrarea capacitatii noului motor de cautare al Microsoft si pe convenirea unui loc in care sa fie plasate link-urile platite in interiorul rezultatelor cautarilor. Un analist de la Wedbush Securities a declarat ca monetizarea tehnologiei ChatGPT ar putea urca pretul actiunilor Microsoft la cel putin cca. 20 USD/actiune pentru Microsoft in urmatoarele 12-18 luni. (Surse: SeekingAlpha)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție

