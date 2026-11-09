TradeVille – Vânzările cu amănuntul scad în septembrie

Vânzările cu amănuntul scad în septembrie

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția autovehiculelor și motocicletelor) a scăzut în luna septembrie cu 1,3% față de august și cu 2,6% YoY, pe seria ajustată în funcție de zilele lucrătoare și de sezonalitate, potrivit INS. Față de luna anterioară, declinul a fost antrenat de vânzările de carburanți (-1,9%), urmate de produsele nealimentare (-1,0%) și de cele alimentare, băuturi și tutun (-0,2%). Pe seria brută, vânzările au coborât cu 2,6% față de august și cu 1,5% YoY, scăderea anuală venind din carburanți (-5,0%) și din produsele alimentare (-1,9%), în timp ce produsele nealimentare au urcat ușor (+0,2%). În primele nouă luni ale anului, volumul vânzărilor cu amănuntul a scăzut cu 4,9% față de aceeași perioadă din 2025 (serie ajustată), cel mai puternic declin fiind înregistrat la produsele nealimentare (-6,0%). (Sursa: INS)

Primele decizii în instanță în dosarul ROBOR

Curtea de Apel București a respins joi cererea CEC Bank de suspendare a executării deciziei prin care Consiliul Concurenței a sancționat băncile participante la stabilirea ROBOR, banca putând formula recurs. Este una dintre primele decizii în instanță în acest dosar, după ce în alte cazuri instanțele au amânat pronunțarea. Cele 10 bănci sancționate în această vară, cu cea mai mare amendă dintr-un caz de concurență, pentru schimbul de informații confidențiale în perioada fixingului, au început să conteste decizia luna trecută, după ce autoritatea a publicat motivarea la finalul lui septembrie. BNR a intervenit ca parte în procese, însă doar pe aspectele legate de ROBOR (cererea de modificare a indicelui), nu și pe amenzi, și a reafirmat că nu vede motive pentru revizuirea cadrului normativ al acestuia. (Sursa: ZF)

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Piața muncii din SUA surprinde pozitiv

Economia americană a creat 165,000 de locuri de muncă în luna octombrie, mult peste așteptările pieței (59,000), iar rata șomajului a scăzut la 4,1%, sub estimarea de 4,2%, potrivit Biroului de Statistică a Muncii. Datele pentru august și septembrie au fost revizuite în sus, la 186,000, respectiv 60,000, iar câștigurile salariale pe oră au crescut cu 0,4% MoM și cu 3,1% YoY, peste estimări. Angajările au fost mai diversificate decât în lunile anterioare, cele mai multe venind din serviciile profesionale și de afaceri (+70,000) și din sănătate (+42,000). Pe de altă parte, durata medie a șomajului a urcat la 27,1 săptămâni, cel mai ridicat nivel din septembrie 2021. Datele întăresc scenariul unei noi majorări de dobândă a Rezervei Federale, în condițiile în care inflația rămâne peste ținta de 2%, probabilitatea unei creșteri cu 25 de puncte de bază la ședința din 8-9 decembrie urcând la 76,8%, potrivit CME FedWatch. (Sursa: CNBC)

Randamentele obligațiunilor americane cresc

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Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a urcat cu peste 3 puncte de bază, la 4,868%, după ce datele mult peste așteptări privind piața muncii din octombrie au întărit argumentele pentru o nouă majorare de dobândă a Rezervei Federale luna viitoare. Randamentul la 2 ani a crescut cu aproape 5 puncte de bază, la 4,524%, iar cel la 30 de ani cu peste 2 puncte de bază, la 5,275%. Contractele futures pe dobânzi indicau o probabilitate de peste 76% pentru o majorare cu 25 de puncte de bază la ședința din 9 decembrie, de la peste 66% cu o zi înainte, dobânda de referință fiind în prezent în intervalul 3,75%-4,00%, după creșterea din septembrie. În această săptămână, piețele au fost influențate și de rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au obținut controlul ambelor camere ale Congresului, și de corecția de joi a acțiunilor din sectorul AI, când indicii Nasdaq, S&P 500 și Russell 2000 au înregistrat cea mai mare scădere zilnică din aprilie 2025. (Sursa: CNBC)

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OMV Petrom | Pret curent 1.300 RON (-2.99%) | MCap 81B | P/E 21.998

Acționarii OMV Petrom au aprobat majorarea bugetului de investiții pentru 2026 cu 969 mil. RON (181 mil. EUR), la 9,978 mil. RON (1,865 mil. EUR), în principal pentru proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Bugetul diviziei Explorare și Producție crește cu 22%, la 6,706 mil. RON, compania precizând că proiectul necesită mai multe fonduri în acest an, însă costul total rămâne estimat la circa 2 mld. EUR pentru OMV Petrom. O parte din majorare se explică prin deprecierea leului, bugetul actualizat fiind calculat la un curs de 5,21 RON/EUR, față de 5,1 RON/EUR inițial, în timp ce rezerva pentru achiziții și situații neprevăzute a fost redusă cu 51%. Tot vineri, acționarii au numit-o pe Emma Delaney-McKnight, directorul general al OMV AG, în Consiliul de Supraveghere, în locul lui Alfred Stern. Acțiunile scădeau cu 1% vineri la prânz, la 1,327 RON. (Sursa: ZF)

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Aerostar | Pret curent 19.40 RON (-2.02%) | MCap 2.95B | P/E 21.31

Aerostar Bacău a raportat un profit net de 111,4 mil. RON în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 57% YoY, în timp ce veniturile din exploatare au avansat cu 24%, la 557,8 mil. RON. Cheltuielile de exploatare au urcat la 449,2 mil. RON, de la 376,6 mil. RON, iar profitul financiar a crescut cu peste 160%, la 22,2 mil. RON. Compania semnalează că decalajul dintre cererea globală de aeronave noi și capacitatea de livrare a producătorilor s-a accentuat, Airbus și Boeing raportând creșteri ale livrărilor de circa 8%, sub țintele stabilite, pe fondul problemelor din lanțurile de aprovizionare. Divizia de fabricație de produse aeronautice a consemnat o creștere a vânzărilor, iar programele de apărare pentru F-16 și Black Hawk au avansat constant. Acțiunile Aerostar s-au apreciat cu 111% de la începutul anului, una dintre cele mai bune evoluții de la Bursa de Valori București în 2026. (Sursa: ZF)

Safetech Innovations | Pret curent 0.978 RON (-0.20%) | MCap 159M | P/E 11.212

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Safetech Innovations participă la proiectul european CyberINTEL-X, care urmărește dezvoltarea unor soluții de securitate cibernetică bazate pe inteligența artificială, valoarea alocată companiei fiind de 643,750 EUR, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Din această sumă, 450,625 EUR, respectiv 70%, reprezintă finanțare nerambursabilă prin programul Horizon Europe, autoritatea de finanțare fiind Centrul European de Competență în domeniul Industriei, Tehnologiei și Cercetării în materie de Securitate Cibernetică. Proiectul are o durată de 36 de luni și este implementat de un consorțiu internațional de 23 de parteneri. Soluțiile dezvoltate vizează detectarea în timp real a amenințărilor cibernetice, schimbul securizat de informații și coordonarea în gestionarea crizelor, fiind destinate centrelor de operațiuni de securitate, echipelor de răspuns la incidente și autorităților naționale. (Sursa: Financial Intelligence)

Tesla Inc. | Pret curent 358.22 USD (4.23%) | MCap 1.13T

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Tesla va opri treptat producția modelului Cybertruck la fabrica din Texas în jurul jumătății anului 2027, a anunțat directorul general Elon Musk, pentru a elibera capacitate pentru noul model Cybercab, central în planurile companiei privind robotaxiurile. Decizia vine după ani de vânzări slabe: Tesla a vândut în SUA 20,237 de unități Cybertruck anul trecut, cu 48% mai puțin decât în 2024, potrivit Kelley Blue Book, departe de estimarea lui Musk de la lansare, de 250,000 de unități anual. Modelul a avut 11 rechemări în service de la lansarea din 2023, iar designul din oțel inoxidabil a făcut imposibilă omologarea în Europa, din cauza regulilor privind impactul cu pietonii. Cybercab rămâne însă un program mic, cu producția demarată în acest an și o capacitate instalată de peste 125,000 de unități. Anunțul încheie o săptămână dificilă pentru Musk, ale cărui companii se îndreptau spre o pierdere cumulată de peste 370 mld. USD din capitalizare. (Sursa: Reuters)

Moderna | Pret curent 254.190 USD (5.27%) | MCap 96.8B

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Moderna a raportat pentru trimestrul trei venituri în creștere cu 29%, la 1,31 mld. USD, mult peste estimările analiștilor (885,1 mil. USD), și un profit de 0,38 USD/acțiune, față de o pierdere estimată de 1,25 USD/acțiune. Compania a obținut un profit net de 162 mil. USD, după o pierdere de 200 mil. USD în perioada similară a anului trecut, și și-a majorat prognoza de creștere a veniturilor pentru 2026 la 15%-25%, de la până la 10% anterior. Rezultatele au fost susținute de vânzările mai mari ale vaccinului Covid pe piețele internaționale, de expansiunea în Canada, Marea Britanie și Asia, precum și de reducerea costurilor. Acțiunile urcau cu circa 3% în pre-market, după un avans de peste 700% de la începutul anului, susținut de optimismul privind vaccinul personalizat împotriva cancerului dezvoltat împreună cu Merck. (Sursa: CNBC)

Vistra Energy | Pret curent 124.80 USD (10.55%) | MCap 51.9B

Vistra a raportat pentru trimestrul trei un EBITDA ajustat din operațiunile curente de 2,38 mld. USD, în creștere cu peste 50% YoY, susținut de prețuri realizate mai mari pentru energie și capacitate și de contribuția centralelor achiziționate de la Lotus. Profitul net a urcat cu 488 mil. USD, la 1,14 mld. USD, incluzând un câștig nerealizat de 559 mil. USD din instrumente de acoperire. Compania a ridicat mijlocul intervalului de prognoză pentru EBITDA ajustat din 2026, îngustându-l la 7,1-7,5 mld. USD, și a lansat o prognoză pentru 2027 de 7,7-8,5 mld. USD. Consiliul de administrație a autorizat răscumpărări suplimentare de acțiuni de 1,5 mld. USD, ce urmează să fie utilizate până la finalul lui 2028. În octombrie, Vistra a finalizat achiziția Cogentrix Energy, care adaugă circa 5,500 MW de capacitate de producție pe gaze naturale. (Sursa: Yahoo Finance)

Berkshire Hathaway Inc | Pret curent 570.890 USD (-0.15%) | MCap 1.24T

Berkshire Hathaway a răscumpărat acțiuni proprii de 9,6 mld. USD în trimestrul trei, mai mult decât dublu față de 4,5 mld. USD în trimestrul anterior, totalul pentru 2026 ajungând la circa 14,4 mld. USD. Profitul operațional al conglomeratului condus de Greg Abel a scăzut cu 5,8% YoY, la 12,705 mld. USD. Declinul vine din activitatea de asigurări: rezultatul din subscriere a scăzut cu 43%, la 1,352 mld. USD, iar veniturile din investițiile acestei divizii cu 14%, la 2,734 mld. USD. Diviziile de cale ferată, energie și producție industrială au raportat în schimb câștiguri în creștere, în timp ce profitul total, care include portofoliul de acțiuni, a scăzut cu 28%, la 22,112 mld. USD. Acțiunile de clasă A au urcat cu peste 12% în ultima lună, pe fondul rotației investitorilor dinspre sectorul tehnologic, în timp ce indicele S&P 500 a pierdut 5,5% în aceeași perioadă. (Sursa: CNBC)

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Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutare pot influența randamentul investiției.

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Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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