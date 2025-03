Transformarea apărării europene – TradeVille

Efectele macro se vad și la BVB

Cotațiile acțiunilor aparținând companiilor romanești din industria apărării au crescut semnificativ la mijlocul acestei săptămâni, date fiind promisiunile la nivel european privind majorarea cheltuielilor în domeniu. Aerostar, cea mai mare companie din sector, a cunoscut o majorare cu 10% (de pana la 9.8 RON) a acțiunii, valoarea tranzacționată atingând pragul de 257,000 RON. De asemenea, o serie de acțiuni ale companiilor din același sector au înregistrat creșteri, și anume, Avioane Craiova (+17%), IAR Brașov (+12%), și Turbomecanica (+ 6%). (Sursa: ZF)

Schimbări pentru Pilon II

Guvernul României pregătește o schimbare importantă pentru fondurile de pensii private Pilon II. Administratorii vor putea investi până la 10% din active în fonduri mutuale, față de doar 5% în prezent, potrivit proiectului de ordonanță de urgență al Guvernului, care prevede printre altele, și luare în considerare a fondurilor de tip life-cycle. Aceste fonduri sunt croite în funcție de vârsta participanților. La finalul lunii ianuarie, investițiile fondurilor Pilon II în fonduri deschide de investiții erau de 4.58 mld. RON, reprezentând aproximativ 3% din portofoliu. Decizia guvernului vine în contextul cerințelor de aderare a României la OCDE. (Sursa: ZF)

Obiectiv îndrăzneț

China a stabilit un obiectiv de creștere economică de aproximativ 5% pentru anul în curs, crescând așteptările ca oficialii să declanșeze mai multe stimulente, în timp ce se confrunta cu un război comercial cu administrația SUA. Premierul Li Qiang a anunțat obiectivul în cadrul prezentării raportului anual de activitate al guvernului în față parlamentului. Acesta este al 3-lea an consecutiv în care China a stabilit acest obiectiv, însă repetarea succesului va fi dificilă conform analiștilor. China și-a susținut planul de creștere cu cel mai ridicat obiectiv de deficit fiscal din ultimele 3 decenii și cu un angajament de a crește emisiunea de obligațiuni guvernamentale locale la niveluri record. Creșterea consumului a devenit principala prioritate a guvernului. (Sursa: CNBC)

Transformarea apărării europene

Germania va debloca sute de miliarde de euro pentru investiții în apărare și infrastructură, marcând o schimbare dramatică care dă peste cap controalele stricte asupra împrumuturilor guvernamentale. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că urmărește modificarea Constituției pentru a excepta cheltuielile de apărare și securitate de la limitele privind cheltuielile fiscale și va face tot ce este necesar pentru a apară țara. Acesta planifică un fond de infrastructură în valoare de 500 mld. EUR pentru a investi în priorități precum transporturile, rețelele energetice și locuințele pe pentru o perioadă de 10 ani de zile. (Sursa: Bloomberg)

Medlife Pret curent 5.850 RON (1.74% ) MCap 3.1B P/E 169.374

MedLife a lansat abonamentul LevelUp, destinat start-up-urilor și IMM-urilor cu 10-250 de angajați. Acesta combină soluții de wellness, lifestyle și screening medical. Abonamentul oferă acces nelimitat la rețeaua SanoPass, care include peste 550 de săli de fitness din toată țara. De asemenea, abonații pot beneficia de servicii premium din cadrul DermaLife, DentEstet, MindCare și consultații la medicii MedLife, asigurând astfel un program complet de prevenție și îngrijire. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.4165 RON (1.09% ) MCap 1B P/E -51.0769

Analiștii BRK Financial Group au stabilit un preț țintă de 0.46 RON pentru acțiunile TeraPlast Bistrița, recomandând totodată menținerea (HOLD) acestora pe o perioadă de un an. Prețul-țintă stabilit constă în majorarea cu aproximativ 10% a prețului de tranzacționare din acest moment. Printre potențialele riscuri privind această recomandare se numără fluctuațiile prețurilor materiilor prime, cererea redusa pe piețele din Europa, întârzierile privind finanțarea proiectelor de infrastructură, schimbările în fiscalitate, dar și majorarea costurilor operaționale și de finanțare. (Sursa: ZF)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 0.800 RON ( -1.23% ) MCap 198M P/E 32.923

ROCA Industry urmărește adăugarea a noi companii specializate în materiale de construcții în Grup, care nu au acces la piața de capital, astfel încât să ajungă la un total de 8-10 firme de dimensiuni medii, care să poată contribui la industrializarea țării noastre. Conform bugetului publicat pentru anul 2025, Grupul țintește o cifră de afaceri la nivel consolidat de 716.2 mil. RON (+20% vs 2024) și un profit net de 5.6 mil. RON (-7% vs 2024). (Sursa: BVB)

S.n.t.g.n. Transgaz Preț curent 28.50 RON (2.52% ) MCap 5.36B P/E 18.43

Acționarii Transgaz urmează să voteze pe 9 aprilie aprobarea preluării unei participații de 51% la Petrostar, pentru maxim 4.52 mil. RON. Petrostar este o companie de inginerie tehnologică, proiectare și consultanță pentru industria extractivă de petrol și gaze din țara noastră. (Sursa: ZF)

adidas AG Preț curent 240.6 EUR (1.22% ) MCap 43.5B

Adidas a raportat o creștere a vânzărilor în ultimul trimestru, depășind așteptările analiștilor, pe măsură ce retailerul a vândut ultimele stocuri de încălțăminte Yeezy. Compania a înregistrat o creștere de 19% a veniturilor, până la valoarea de 5.97 mld. EUR, cu aproximativ 200 mil. EUR peste estimările pieței. Cu toate acestea, cotația a suferit o corecție de peste 2% la deschiderea bursei din Germania, în contextul indicării unei creșteri mai lente a veniturilor în anul în curs. (Sursa: CNBC)

Qualcomm Inc Preț curent 153.20 USD ( -0.82% ) MCap 176B

CEO-ul Qualcomm, Cristiano Amon, a declarat ca noul modem X85 al companiei depășește cu mult performanța modemului Apple C1, lansat odată cu IPhone 16e luna trecută. Qualcomm este lider în domeniul modemelor, iar Apple a început să dezvolte propriile sale modeme după ce a cumpărat afacerea de modeme a Intel in 2019. Amon a subliniat ca modemul X85 este primul care utilizează mult AI, îmbunătățind semnificativ performanța și capacitatea de a gestiona semnale slabe. El a adăugat că acest lucru va face diferența între performantele dispozitivelor Android premium și cele iOS. De asemenea, Amon a menționat că în viitor, modemele vor deveni din ce în ce mai importante în era AI, iar Qualcomm va rămâne un jucător cheie în acest domeniu. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 268.75 USD ( -1.21% ) MCap 886B

Tesla a înregistrat o scădere mare a cererii în Germania, conform noilor date privind înmatriculările. Vânzările au scăzut cu 76% de la an la an în februarie, însumând doar 1,429 de vehicule. Pentru aceeași lună, vânzările totale de vehicule electrice au crescut cu 31% în Germania. Introducerea noului Model Y a dus la scăderea stocurilor. În plus, analiștii sunt de părere că există o reacție împotriva CEO-ului Elon Musk, ca urmare a implicării sale în alegerile parlamentare. (Sursa: Seeking Alpha)

