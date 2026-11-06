TrevIQ | Analiză macro (rezultate alegeri midterm SUA). Val democrat în Congres, AI sub presiune pe burse

Partidul Democrat a preluat controlul ambelor camere ale Congresului SUA la alegerile din 3 noiembrie, cu cel puțin 54 de locuri în Senat și o majoritate largă în Camera Reprezentanților. Pentru investitori, rezultatul înseamnă doi ani de guvernare divizată: spațiu mai redus pentru noi stimulente fiscale și un control parlamentar mai strict asupra administrației. Prima reacție a fost pozitivă – Dow Jones a avut cea mai bună ședință de după un scrutin midterm din 1982, iar petrolul a scăzut cu peste 8%. Raliul a durat însă o singură zi: joi, Nasdaq a pierdut 5,5% și a intrat în corecție, pe fondul temerilor că un Congres democrat și restricțiile locale vor încetini construcția de centre de date pentru inteligența artificială (AI).

Câmp Detalii Subiect Rezultatele alegerilor midterm din SUA - 3 noiembrie 2026 Repere de piață S&P 500: 7,353.73 puncte (-4.36% pe 5.11.2026) Tip analiză Analiza macro si de context politic Data și ora 06.11.2026, ora 08:00

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Rezultatele alegerilor midterm din 3 noiembrie

Alegerile midterm au loc la jumătatea mandatului prezidențial de patru ani și reînnoiesc integral cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și aproximativ o treime din Senat (35 de locuri în 2026). Noul Congres își începe mandatul pe 3 ianuarie 2027.

Rezultatul a depășit așteptările de la finalul lui septembrie, când Senatul era considerat deschis. Democrații au câștigat șapte locuri deținute anterior de republicani în Senat și ajung la 54 de mandate, față de 44 pentru republicani, cu două curse încă nedecise (Alaska și Mississippi). Lista locurilor câștigate include Texas, Iowa, Ohio, Kansas, Maine, Carolina de Nord și Carolina de Sud, iar democrații și-au păstrat pozițiile din Georgia și Michigan.

În Camera Reprezentanților, democrații depășesc confortabil pragul de 218 mandate: NBC News proiectează 258 de locuri pentru democrați și 177 pentru republicani, iar CBS News estimează un interval de 251-268 de mandate democrate, numărătoarea fiind încă în desfășurare în mai multe circumscripții. La nivel statal, democrații au câștigat cinci posturi de guvernator, inclusiv în Texas și Georgia.

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Președintele Donald Trump a felicitat democrații și a transmis că recunoaște rezultatul, iar vicepreședintele JD Vance a pus pierderile pe seama războiului cu Iranul. Mai mulți republicani au cerut public o schimbare de direcție, în special în privința conflictului și a costului vieții.

Instituție Rezultat 2026 Situația anterioară Prag majoritate Observații Senat 54 D - 44 R 53 R - 47 D 51 D +7 locuri; Alaska si Mississippi nedecise Camera Reprezentantilor 258 D - 177 R* 220 R - 215 D** 218 CBS News: 251-268 mandate D Guvernatori - - - D +5 posturi castigate

Note: date la 05.11.2026, rezultate parțiale. Proiecție NBC News. *Rezultatul alegerilor din 2024. Situația anterioară din Senat include doi independenți care votează cu democrații. Surse: NBC News (pe baza datelor AP), CBS News, CNBC.

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Cum au reacționat piețele

După o noapte volatilă, în care contractele futures au scăzut cu până la 2%, piața a tratat miercuri scrutinul ca pe o eliminare a incertitudinii politice, odată ce scorul a devenit clar și președintele a confirmat că îl acceptă.

Dow Jones a urcat cu 3,03%, la 53.356,12 puncte, cea mai bună ședință din aprilie 2025 și cel mai mare câștig de după un scrutin midterm din 1982, potrivit CFRA Research. S&P 500 a avansat cu 1,58%, la 7.688,62 puncte (al doilea cel mai bun răspuns post-midterm din 1982, după 2018), Nasdaq Composite cu 1,44%, iar Russell 2000 cu 1,58%.

Pe piața obligațiunilor, randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a coborât cu circa 5 puncte de bază, la aproximativ 4,90%, iar cel pe 2 ani cu 6 puncte de bază, la 4,55%. Analiștii au legat mișcarea de așteptarea că noul Congres va tempera cheltuielile publice: promisiunea unor cecuri de 5.000 USD pentru adulți, condiționată de o victorie republicană, nu se va mai materializa. Indicele dolarului a scăzut cu 0,34%.

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Petrolul a înregistrat cea mai mare scădere zilnică din aprilie: Brent a pierdut 8,7%, la 94,62 USD/baril, iar WTI 8,3%, la 88,12 USD/baril. Investitorii mizează că rezultatul va crește presiunea pentru încheierea conflictului cu Iranul, după ce vicepreședintele a legat explicit pierderile electorale de război.

Metalele prețioase au beneficiat de dolarul mai slab și de randamentele în scădere: aurul a urcat cu circa 3%, revenind peste 4.000 USD/uncie, iar argintul cu peste 4%, la circa 52 USD/uncie. Bitcoin a revenit peste 80.000 USD (+3,6%), deși un Congres democrat poate întârzia legislația privind structura pieței cripto (CLARITY Act).

Sectoare și acțiuni: favorizate și defavorizate

Ședința de miercuri a oferit o primă imagine a modului în care investitorii evaluează schimbarea de putere de la Washington: în timp ce indicii au urcat, acțiunile legate de construcția de centre de date, de apărare și de agenda administrației au scăzut puternic.

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Sănătatea a condus câștigurile, pe așteptarea prelungirii subvențiilor din Affordable Care Act și a limitării reducerilor din Medicaid, urmată de energia regenerabilă și de marile companii tech mai puțin dependente de construcția de infrastructură AI.

La polul opus, companiile din infrastructura AI au fost cele mai afectate: guvernatorii democrați câștigători în Texas și Georgia au făcut campanie și pe tema unor moratorii pentru centrele de date. Aidan Yao (Amundi Investment Institute) a descris scrutinul mai degrabă ca un referendum asupra AI decât asupra președintelui.

Sector Direcție Exemple (variatie 04.11.2026) Motivație Spitale si asiguratori de sanatate Favorizat Centene +12.6%, UHS +10.9%, HCA +10.3%, Molina +8.9% Subventii ACA, reduceri Medicaid reversibile Energie regenerabila Favorizat First Solar +7%, Sunrun +6.1%, Orsted +6.4%* Sprijin federal mentinut pentru energia curata Big Tech cu expunere redusa la infrastructura AI Favorizat Apple, Microsoft, Amazon in crestere puternica Rotatie din lantul de constructie AI Centre de date si infrastructura AI Defavorizat Iren -12.5%, Core Scientific -11.6%, CoreWeave -9.9%, Nvidia -3.2% Supraveghere mai stricta, moratorii la nivel statal Aparare Defavorizat Kratos -12.3%, Lockheed Martin -6.9%, Northrop Grumman -4.5% Risc de buget al apararii sub asteptari Companii asociate presedintelui si lui Elon Musk Defavorizat Trump Media -24.5%, SpaceX -5.2%, Tesla -4.9% Pierderea sprijinului politic in Congres Energie (petrol si gaze) Defavorizat Cel mai slab sector al zilei Scaderea petrolului cu peste 8%

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Note: *variații în pre-market (Reuters). UHS = Universal Health Services; ACA = Affordable Care Act. Surse: CNBC, Reuters, AP, TheStreet.

5 noiembrie: raliul se inversează, AI în centrul vânzărilor

Raliul post-electoral a durat o singură ședință. Joi, Nasdaq Composite a scăzut cu 5,52%, la 24.315 puncte, și a intrat în corecție, iar S&P 500 a pierdut 4,36% și Dow Jones 3,44% (-1.833 puncte) – cele mai mari scăderi zilnice din aprilie 2025. Toate cele 11 sectoare ale S&P 500 au închis pe minus, iar companiile din indice au pierdut circa 3.000 mld. USD din valoare.

Epicentrul a fost tehnologia (-7,3%): indicele Philadelphia al semiconductorilor a scăzut cu 12%, a doua cea mai mare scădere din istoria sa. Nvidia a pierdut peste 9% (circa 440 mld. USD din capitalizare) și a trecut pe minus de la începutul anului, iar grupul Magnificent 7 a pierdut peste 1.000 mld. USD. Vânzările au lovit întregul lanț de furnizori ai infrastructurii AI – memorie, stocare, echipamente pentru cipuri și centre de date – și au fost amplificate de rezultatele slabe ale Qualcomm la cipurile pentru telefoane.

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Investitorii au început să includă în prețuri opoziția locală față de centrele de date. Măsuri privind centrele de date au fost supuse votului în 41 de jurisdicții din 10 state, iar alegătorii au aprobat moratorii sau restricții în 40 dintre ele. Guvernatoarea aleasă a statului Texas, Gina Hinojosa, a anunțat legi pentru protecția rezidenților în raport cu aceste proiecte. Contrastul cu ziua precedentă, când Apple, Microsoft și Amazon urcaseră puternic, arată trecerea de la o rotație în interiorul sectorului tech la o reevaluare a întregului lanț AI.

Indicele de volatilitate VIX a urcat cu 11,57 puncte până la 28,17 puncte (+69,7%), cel mai mare salt din aprilie 2025, la cel mai ridicat nivel din 31 martie. Obligațiunile au jucat rolul de refugiu: randamentul pe 2 ani a scăzut cu circa 11 pb, la 4,47%, iar cel pe 10 ani cu 5 pb, la 4,84%. Aurul a câștigat circa 0,7%, în timp ce bitcoin a scăzut cu circa 6%, la aproximativ 75.000 USD. Petrolul a recuperat o parte din scădere, pe fondul riscurilor privind transportul în Golf.

Vânzările s-au extins vineri în Asia: Nikkei a scăzut cu 6%, iar indicii din Coreea de Sud și Taiwan au pierdut peste 8% după deschidere, înainte ca autoritățile să intervină pentru a calma piața. Bursa din Taiwan a închis în scădere cu 4,5% (-12,2% pe săptămână, cel mai mare declin din 1991), TSMC a pierdut 4,7%, iar SK Hynix 9,4%. Masahiko Loo (State Street) vede mișcarea mai degrabă ca o reevaluare a riscului de politică privind AI decât a ciclului AI.

Note: variații zilnice în ședințele din 4 și 5 noiembrie 2026; pentru Nvidia, aur, bitcoin și WTI sunt folosite valorile aproximative raportate de surse. Surse: CNBC, Reuters, AP, TheStreet, investingLive, Babypips.

Ce arată istoria: S&P 500 la 6-12 luni după alegeri

Istoria favorizează perioada de după scrutin. Potrivit GNG Research, S&P 500 a fost mai sus la 6 și la 12 luni după fiecare dintre cele 19 alegeri midterm din 1950 încoace, cu câștiguri medii de 14,1%, respectiv 15,1%, aproximativ dublu față de randamentul din aceeași perioadă a celorlalți ani (7,3%).

Configurația politică rezultată a contat. Potrivit CNBC, scrutinele care au produs guvernare divizată au fost urmate de un câștig mediu de 15% la un an, față de 11,5% sub controlul unui singur partid. În cele trei cazuri cu Congres democrat și președinte republican (1986, 1990 și 2006), S&P 500 a scăzut în medie cu 0,5% în ziua de după vot, dar a urcat cu 3,4% după o lună și cu 10,9% după un an.

Note: randamentul este calculat de la închiderea lunii octombrie din anul scrutinului până la 12 luni mai târziu. Coloanele verzi marchează scrutinele în care partidul președintelui a pierdut controlul ambelor camere (1954, 1994, 2006). Sursa: Yahoo Finance.

Rezultatul din 2026 are și o dimensiune istorică: din 1910 încoace, este a șasea oară când partidul președintelui pierde controlul ambelor camere pe care le deținea.

Scrutin Președinte Partidul care a pierdut S&P 500 la 12 luni 1918 Woodrow Wilson Democrat - 1946 Harry S. Truman Democrat - 1954 Dwight D. Eisenhower Republican +33.6% 1994 Bill Clinton Democrat +23.1% 2006 George W. Bush Republican +12.4% 2026 Donald Trump Republican -

Note: seria S&P 500 folosită începe în 1950, motiv pentru care 1918 și 1946 nu au valori. Randamentele sunt calculate de la finalul lunii octombrie. Surse: Bloomberg, Yahoo Finance.

Ce înseamnă pentru administrația Trump în următorii doi ani

Din ianuarie 2027, democrații vor conduce toate comisiile din ambele camere, inclusiv pe cele de buget, apărare și politică externă. Democrații pot bloca proiecte legislative, pot conduce investigații și pot limita numirile în funcții publice, inclusiv pe cele ale guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), dar nu pot anula dreptul de veto al președintelui. Depășirea unui veto necesită două treimi din voturi în ambele camere, iar 54 de senatori rămân sub pragul de 60 de voturi necesar pentru a trece de obstrucționarea parlamentară (filibuster).

Pe plan fiscal, este puțin probabil să fie adoptate noi măsuri de stimulare. Phoenix Kalen (Société Générale) consideră că un Congres democrat înseamnă limite mai stricte pentru politica fiscală, ceea ce ar putea reduce presiunea asupra randamentelor. Plafonul datoriei, așteptat abia la finalul lui 2027, poate deveni o pârghie în negocierile bugetare.

Pe partea de reglementare, sectoarele sănătății, serviciilor financiare, combustibililor fosili și centrelor de date se vor confrunta cu o supraveghere politică mai strictă. Infrastructura AI va fi un domeniu important de confruntare: guvernatorii democrați aleși în state importante pentru dezvoltarea centrelor de date susțin restricții mai stricte, iar democrații din Congres ar putea contesta tratamentul fiscal favorabil acordat acestor investiții.

În politica externă și comercială, președintele își păstrează puteri executive considerabile, astfel încât este puțin probabil ca tarifele vamale să dispară, deși noul Congres va încerca să recupereze o parte din competențele comerciale cedate executivului. Totodată, pierderile electorale ar putea intensifica presiunile pentru încheierea conflictului cu Iranul și reducerea prețurilor la energie: democrații intenționează să supună la vot limitarea puterilor de război și pot restrânge finanțarea prin buget.

Riscul invers rămâne: Mike Bell (RBC BlueBay) avertizează că o escaladare în Orientul Mijlociu ar putea afecta simultan acțiunile și obligațiunile. În relația cu Europa, democrații susțin o prezență americană solidă în NATO și un sprijin mai mare pentru Ucraina, însă analiștii Atlantic Council nu se așteaptă la o schimbare radicală. În raport cu China, inițiativa rămâne la Casa Albă, președintele vizând summitul APEC pentru o întâlnire cu Xi Jinping.

Concluzie

Alegerile din 3 noiembrie au produs o guvernare divizată pentru ultimii doi ani ai mandatului Trump. Piețele au salutat inițial reducerea incertitudinii politice și scăderea petrolului, dar în a doua zi atenția s-a mutat asupra riscului de reglementare pentru infrastructura AI, care a declanșat o corecție amplă în sectorul tech, extinsă și în Asia. În perioada următoare, investitorii vor urmări evoluția conflictului cu Iranul, inițiativele statale și federale privind centrele de date, agenda noului Congres din ianuarie 2027 și datele de inflație relevante pentru Rezerva Federală.

Surse analiză: NBC News, CBS News, CNBC, CNN, Reuters, investingLive, Babypips, The Associated Press, TheStreet, Yahoo Finance, CoinDesk, GNG Research, Atlantic Council, Council on Foreign Relations, EUISS, Foreign Policy, Bloomberg

Autor: Luciana Simion, PhD - Senior Equity Research Associate. Data elaborării analizei: 06.11.2026, ora 08:00.

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