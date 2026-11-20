2B Intelligent Soft (BENTO) a raportat pentru 9L 2026 o dublare a cifrei de afaceri, la 53.3 mil. RON (+107% YoY), și un profit net de 9.7 mil. RON, de 3.6 ori peste 9L 2025, ceea ce a determinat conducerea să revizuiască în creștere bugetul pentru 2026. Imaginea trimestrială este mai nuanțată: profitul din T3 a scăzut YoY, pe fondul ponderii mai mari a livrărilor de echipamente. Raportul a apărut în timpul suspendării tehnice a tranzacționării, astfel că reacția bursieră se va vedea abia pe 20 noiembrie, pe noua Piață de Creștere pentru IMM-uri a BVB.

Câmp Detalii Companie (Ticker) 2B Intelligent Soft SA (BVB: BENTO) Preț / variații Preț curent: 9.60 RON (+33.33% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 (9L 2026) Dată și oră 20.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026 și evoluția din T3

După trei trimestre, BENTO a realizat 71% din veniturile și 87% din profitul net prevăzute în bugetul inițial pe 2026, față de o pondere teoretică de 75% (9 din 12 luni). Veniturile din exploatare au urcat cu 71% YoY, la 62.5 mil. RON, divizia IT, Infrastructură și Cloud contribuind cu 54%, iar divizia de Dezvoltare Software cu 43%.

Cifra de afaceri s-a dublat, la 53.3 mil. RON (+107% YoY), susținută atât de servicii, cât și de livrările de echipamente hardware și licențe software în proiectele aflate în implementare. Investițiile capitalizate în propria Platformă Bento (veniturile din producția de imobilizări necorporale) au scăzut cu 19%, la 7.3 mil. RON.

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Cheltuielile de exploatare au crescut mai lent decât veniturile (+56%, la 52.5 mil. RON). Cel mai rapid a avansat costul mărfurilor (+630%, la 15.4 mil. RON), adică echipamentele și licențele livrate clienților. Cheltuielile cu personalul au urcat cu doar 9% (16.9 mil. RON), iar amortizarea s-a dublat (3.9 mil. RON), pe fondul platformei software proprii.

Rezultatul operațional a ajuns la 10.0 mil. RON, de 3.5 ori peste 9L 2025, iar marja operațională s-a dublat, de la 7.7% la 15.9%. Profitul net de 9.7 mil. RON (+265% YoY) coincide cu cel brut: compania a înregistrat pierdere fiscală, deoarece Codul fiscal impune amortizarea mai rapidă a software-ului dezvoltat intern.

Valorile trimestriale derivate arată însă un T3 mai slab. Cifra de afaceri a crescut cu 103% YoY, la 16.5 mil. RON, dar profitul net a scăzut cu 28% YoY, la 1.7 mil. RON (-67% față de T2). Evoluția este consistentă cu ponderea mai mare a livrărilor de echipamente, care aduc, de regulă, marje mai mici decât serviciile și software-ul propriu.

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Bilanțul s-a îmbunătățit: încasarea creanțelor din proiectele facturate în S1 a dus numerarul de la un sold negativ de 5.7 mil. RON la 30 iunie la 12.4 mil. RON la 30 septembrie. Cu un singur credit bancar rămas (IMM Invest, 2.9 mil. RON, în rambursare), compania are o poziție netă de numerar de circa 9.4 mil. RON, iar capitalurile proprii au urcat cu 21%, la 56.3 mil. RON.

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Venituri din exploatare 62.50 88.08 71% 36.51 +71% Cifră de afaceri 53.25 75.07 71% 25.70 +107% Venituri din producția de imobilizări necorporale 7.28 10.20 71% 8.96 -19% Cheltuieli din exploatare 52.55 76.18 69% 33.68 +56% Rezultat operațional 9.96 11.90 84% 2.83 +252% Profit net 9.66 11.09 87% 2.65 +265%

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. BVC 2026 = bugetul inițial de venituri și cheltuieli aprobat de AGOA din 30.04.2026 (valori anuale); % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual inițial. BVC revizuit și gradul de realizare față de acesta sunt prezentate în secțiunea următoare. Situații financiare individuale preliminare, neauditate. Surse: BENTO (Raport T3 2026), BENTO (BVC 2026, AGOA), Investește la Bursă (valori T3).

Mesaje-cheie și perspective

Mesajul principal al raportului este revizuirea în creștere a BVC 2026: conducerea vizează acum venituri din exploatare de 90.5 mil. RON (+3% față de bugetul inițial), EBITDA de 15.4 mil. RON și un profit net de 12.5 mil. RON (+13%), aproape dublu față de 2025. Față de bugetul revizuit, gradul de realizare după 9L este de 69% pe venituri și de 77% pe profitul net.

Indicator Rezultate 2025 BVC 2026 inițial BVC 2026 revizuit Revizuit vs. inițial % realizat 9L (BVC revizuit) Venituri din exploatare 56.26 88.08 90.53 +3% 69% Cifră de afaceri 42.21 75.07 77.85 +4% 68% Venituri din producția de imobilizări necorporale 11.53 10.20 9.63 -6% 76% Cheltuieli din exploatare 50.14 76.18 77.66 +2% 68% EBITDA 7.21 14.92 15.35 +3% n/d Rezultat operațional 6.11 11.90 12.87 +8% 77% Profit net 6.42 11.09 12.52 +13% 77%

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Mesajul principal al raportului este revizuirea în creștere a BVC 2026: conducerea vizează acum venituri din exploatare de 90.5 mil. RON (+3% față de bugetul inițial), EBITDA de 15.4 mil. RON și un profit net de 12.5 mil. RON (+13%), aproape dublu față de 2025. Față de bugetul revizuit, gradul de realizare după 9L este de 69% pe venituri și de 77% pe profitul net.

Calculat ca diferență între BVC revizuit și 9L, bugetul presupune pentru T4 o cifră de afaceri de circa 24.6 mil. RON, peste oricare trimestru din 2026 (T2: 21.0 mil. RON; T3: 16.5 mil. RON), și un profit net de circa 2.9 mil. RON, peste T3 (1.7 mil. RON), dar sub T4 2025 (circa 3.8 mil. RON). Atingerea bugetului depinde, așadar, de ritmul livrărilor din proiectele contractate.

Portofoliul de contracte s-a extins, mai ales în distribuția de produse petroliere. În T3, BENTO a primit trei comenzi ferme de 1.5 mil. EUR (fără TVA) pentru retehnologizarea stațiilor de alimentare ale unui client și a semnat cu un alt client un contract-cadru de servicii IT de operare și suport, estimat la 3.1 mil. EUR pe trei ani (până la 5.2 mil. EUR cu opțiunea de prelungire).

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După T3 au urmat încă două contracte: circa 0.9 mil. EUR pentru echipamente cu un furnizor de servicii tehnice pentru gaze naturale și electricitate și circa 0.6 mil. EUR cu Rompetrol Downstream, client existent, pentru o aplicație mobilă (implementare și suport pe patru ani).

Radu Scarlat, președintele Consiliului de Administrație și director general, a arătat că BENTO a crescut accelerat, cu profitabilitatea și lichiditatea sub control, deși proiectele mari pun presiune pe capitalul de lucru, iar experiența din energie va fi folosită pentru intrarea în alte industrii. Obiectivul este ca această creștere „să devină un ritm constant, nu doar un an bun”. Cofondatorul Vlad Bodea, membru al Consiliului de Administrație, a apreciat că diversitatea proiectelor validează direcțiile strategice.

Pe plan corporativ, BENTO a anulat 238,100 de acțiuni proprii (13,761,960 de acțiuni în prezent) și a fost inclusă în clasamentul Financial Times și Statista „Europe’s Long-Term Growth Champions 2027”. Teleconferința pentru rezultatele T3 are loc pe 23 noiembrie 2026, ora 12:00, deci informațiile din call nu sunt incluse în această analiză.

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Evaluare

Față de companii europene de servicii IT și software, BENTO se tranzacționează la un P/E (TTM) de 9.8x, cu circa 48% sub mediana grupului (19.0x), și la un EV/EBITDA de 7.7x, cu circa 25% sub mediana (10.2x). Pe P/S, compania este însă mult peste peers (1.9x, față de 0.4x), reflectând marje superioare: marja netă de 19% și ROE de 27%, față de medianele de 2.43%, respectiv 9.49%.

Pe BVC-ul revizuit, P/E forward urcă la 10.6x (EV/EBITDA forward 8.2x), deoarece profitul bugetat pe 2026 (12.5 mil. RON) este sub cel al ultimelor 12 luni (circa 13.4 mil. RON). P/BV este de 2.7x.

Pe scurt, P/E arată câți RON plătesc investitorii pentru fiecare RON de profit anual; EV/EBITDA compară valoarea întregii afaceri (capitalizare plus datorii, minus numerar) cu profitul operațional înainte de amortizare; P/S și P/BV raportează capitalizarea la vânzări, respectiv la capitalurile proprii.

Comparația trebuie citită cu prudență: grupul include multipli distorsionați de profituri foarte mici (Innofactor, P/E de 171x), iar o parte din rezultatul BENTO provine din capitalizarea dezvoltării software (7.3 mil. RON în 9L).

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Companie P/E EV/EBITDA P/S Marja op. Marjă netă ROE BENTO 9.8x 7.7x 1.9x 19% 19% 27% Kapsch TrafficCom - 9.8x 0.1x 2% - - Innofactor 171.0x 10.6x 0.7x 4.63% 0.34% 1.08% Netum Group 10.0x 123.8x 0.2x - - - Streamwide 34.4x 10.6x 6.2x 5.21% 17.78% 16.33% audius SE 19.0x 4.3x 0.3x 2.98% 2.02% 14.68% Orbis AG 11.9x 3.0x 0.3x 4.59% 2.83% 9.3% Atende 80.6x 12.0x 0.4x 0.09% 0.69% - Prevas 13.3x 6.7x 0.5x 7.47% 4.07% 9.49% Mediana sector 19.0x 10.2x 0.4x 4.59% 2.43% 9.49%

P/E, EV/EBITDA și P/S (TTM); marja operațională, marja netă și ROE conform sursei (pentru BENTO, marje TTM). Peers = companii europene de servicii IT, integrare de sisteme și software. Sursa: Investește la Bursă (BENTO vs Peers, Indicatori).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea BENTO a avansat cu 33.33%, de trei ori mai mult decât indicele BETAeRO (+11.07%), dar sub BET (+41.10%); pe 12 luni, creșterea este de 29.73% (BETAeRO: +9.86%; BET: +47.05%). Față de peers, BENTO este depășită doar de Atende (+63.14%), în timp ce Orbis (-20.00%), audius (-25.81%) și Kapsch TrafficCom (-43.97%) au scăzut. Capitalizarea este de circa 132.1 mil. RON.

Rezultatele au fost publicate pe 19 noiembrie, când tranzacționarea era suspendată pentru transferul pe Piața de Creștere pentru IMM-uri, deci piața nu a reacționat încă la raportare. Ultima ședință (17 noiembrie) s-a încheiat cu +1.05%, iar pe cinci zile acțiunea a câștigat 5.03%; transferul nu modifică prețul de referință.

Tehnic, acțiunea se află într-un trend ascendent de la mijlocul lui mai, când a ieșit, pe volume ridicate, din intervalul 7.0-7.6 RON. După un vârf la circa 9 RON la finalul lui mai și o corecție spre 8 RON în iulie, cotația a reluat creșterea, iar din septembrie consolidează lateral între 9.0 și 9.85 RON.

Prețul se află peste mediile exponențiale de 8 și 21 de zile și peste media simplă de 50 de zile, convergente la circa 9.45 RON, iar media de 200 de zile (8.42 RON) este în creștere, semn că trendul de fond rămâne pozitiv. Suporturile sunt 9.10-9.20 RON și 9.00 RON, iar rezistența principală este zona 9.80-9.85 RON, urmată de pragul psihologic de 10 RON.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Contracte noi și vizibilitate: comenzile și contractele-cadru din sectoarele petrolier și energetic susțin veniturile din T4 și din anii următori, o parte fiind servicii recurente de operare și suport.

comenzile și contractele-cadru din sectoarele petrolier și energetic susțin veniturile din T4 și din anii următori, o parte fiind servicii recurente de operare și suport. Produse software proprii: Platforma Bento (FSM, MDM) și echipa de vânzări dedicată piețelor externe oferă potențial de creștere cu marje superioare revânzării de echipamente.

Platforma Bento (FSM, MDM) și echipa de vânzări dedicată piețelor externe oferă potențial de creștere cu marje superioare revânzării de echipamente. Bilanț solid și multipli reduși: poziția netă de numerar, lipsa datoriilor pe termen lung și discountul de circa 48% pe P/E față de peers oferă o bază defensivă.

Riscuri

Mix de venituri cu marje mai mici: livrările de echipamente și licențe au dus cifra de afaceri în sus, dar profitul din T3 a scăzut cu 28% YoY.

livrările de echipamente și licențe au dus cifra de afaceri în sus, dar profitul din T3 a scăzut cu 28% YoY. Execuția bugetului și concentrarea pe clienți: BVC revizuit implică un T4 record ca cifră de afaceri, iar mare parte din contractele noi provin din același sector.

BVC revizuit implică un T4 record ca cifră de afaceri, iar mare parte din contractele noi provin din același sector. Capital de lucru și lichiditate: proiectele mari au necesitat overdraft în S1, iar acțiunea are o capitalizare mică și o lichiditate bursieră redusă.

Concluzie

BENTO încheie primele nouă luni din 2026 cu afaceri dublate, un profit net de 3.6 ori mai mare și un buget revizuit în creștere, susținut de contracte noi în sectoarele energetic și petrolier. Trimestrul al treilea arată însă că o parte importantă a creșterii vine din livrări de echipamente, cu marje mai mici. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către teleconferința din 23 noiembrie, ritmul livrărilor din T4 necesar atingerii bugetului revizuit și reacția pieței la debutul pe Piața de Creștere pentru IMM-uri.

Surse analiză: BENTO rezultate T3 2026, BVC 2026 (AGOA), Economica.net, Investește la Bursă, TradingView, BVB.

Autor: Daniela Gudumac - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 20.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte de interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/info/Raportari/BENTO/BENTO_20261119164649_RO-BENTO-Raport-T3-2026.pdf

https://www.bento.ro/wp-content/uploads/2026/03/7.-BVC-punctul-5-de-pe-ordinea-de-zi-AGOA.pdf

https://www.economica.net/bento-raporteaza-un-profit-net-in-crestere-cu-265-in-primele-noua-luni-din-2026_997240.html

https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=BENTO

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BENTO/?timeframe=12M

https://www.tradingview.com/chart/vtydZImT/?symbol=BVB%3ABENTO

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