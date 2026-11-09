TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale 9L 2026. Afaceri în creștere, prognoza de profit redusă

Agroland a încheiat primele nouă luni din 2026 cu afaceri în creștere cu 12%, la 333,8 mil. RON, dar cu un profit net în scădere cu 14%, la 8,2 mil. RON, afectat de costuri, amortizare și dobânzi. T3, sezonier slab, s-a încheiat pe pierdere, iar compania și-a redus prognoza de profit net pe 2026 cu 28%, mizând pe un T4 profitabil.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Agroland Business System SA (BVB AeRO: AG) Preț / variații Preț curent: 1.30 RON (-12.95% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 (9L 2026) Data și ora 09.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

Rezultatele au rămas sub ritmul bugetului inițial, mai ales pe profitabilitate: la nouă luni, Agroland a realizat 83% din cifra de afaceri, 74% din EBITDA și 67% din profitul net bugetate inițial, ceea ce a dus la revizuirea prognozei anuale. Față de bugetul revizuit, gradul de realizare urcă la 85% pe afaceri și 92% pe profitul net.

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Cifra de afaceri a crescut cu 12% YoY, la 333,8 mil. RON, cu o schimbare vizibilă de mix: producția vândută a urcat cu 52%, la 129,1 mil. RON, iar vânzarea de mărfuri a scăzut cu 5%. Furajele și concentratele rămân principala categorie (112,5 mil. RON, +10%), urmate de puii de o zi (+14%) și de ouă (62,9 mil. RON, +43%), în timp ce inputurile agricole distribuite de subsidiara Agroland Agribusiness au scăzut cu 24%.

Costurile au crescut însă mai repede: cheltuielile din exploatare au avansat cu 15%, la 319,2 mil. RON, cu materiile prime în urcare cu 80% (inclusiv consolidarea Avirom), personalul cu 20% și amortizarea cu 30%.

Astfel, EBITDA a crescut doar cu 3%, la 28,4 mil. RON (marjă 8,5%, -0,7 pp), iar rezultatul operațional a scăzut cu 6%, la 19,3 mil. RON. După cheltuieli financiare de 8,9 mil. RON, legate și de creditele cu dobândă variabilă, profitul net a coborât la 8,2 mil. RON (-14% YoY).

Calculat ca diferență între 9L și S1, T3 2026 s-a încheiat cu o pierdere netă de circa 3,3 mil. RON (T3 2025: -2,5 mil. RON). EBITDA trimestrială a scăzut cu 33%, la 2,4 mil. RON, iar rezultatul operațional a trecut pe minus (-0,9 mil. RON), pe fondul unui preț al ouălor cu 10% sub T3 2025.

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Indicator 9L 2026 BVC 2026 revizuit % realizat BVC revizuit 9L 2025 YoY Cifra de afaceri 333.81 393.27 84.9% 299.02 +11.6% Venituri din exploatare 338.54 399.00 84.8% 299.28 +13.1% EBITDA 28.37 35.51 79.9% 27.58 +2.9% Rezultat operațional (EBIT) 19.32 23.25 83.1% 20.52 -5.8% Profit brut 10.57 11.40 92.7% 11.99 -11.8% Profit net 8.16 8.86 92.1% 9.53 -14.4% Marjă EBITDA 8.5% 9.0% - 9.2% -0.7 pp Marjă neta 2.4% 2.3% - 3.2% -0.7 pp

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor; BVC 2026 revizuit = prognoza actualizată de conducere în raportul T3 2026 (bugetul inițial, aprobat de AGA din 29.04.2026, este detaliat în secțiunea următoare). % realizat = 9L 2026 raportat la valoarea anuală din BVC revizuit. Marjele sunt calculate la cifra de afaceri. Surse: Agroland (raport T3 2026), Investește la Bursă, calcule TradeVille.

Mesaje-cheie și perspective

Bugetul pe 2026, revizuit in jos

Compania a revizuit bugetul din acest an, reducand cifra de afaceri estimata cu 2%, la 393.3 mil. RON, EBITDA cu 8%, la 35.5 mil. RON, si profitul net cu 28%, la 8.9 mil. RON. Raportat la rezultatele din 2025, noua prognoza indica o crestere de 10% a cifrei de afaceri si de 7% a EBITDA, insa un profit net cu 14% mai redus.

Indicator 2025 BVC 2026 initial BVC 2026 revizuit Revizuire vs. initial BVC revizuit vs. 2025 Cifră de afaceri netă 357.96 402.29 393.27 ▼ -2.2% ▲ +9.9% Venituri din exploatare 358.10 403.55 399.00 ▼ -1.1% ▲ +11.4% Cheltuieli din exploatare 324.84 364.95 363.49 -0.4% +11.9% EBITDA 33.25 38.60 35.51 ▼ -8.0% ▲ +6.8% EBIT 23.70 27.07 23.25 ▼ -14.1% ▼ -1.9% EBT (profit brut) 13.12 15.03 11.40 ▼ -24.1% ▼ -13.1% Profit net 10.29 12.25 8.86 ▼ -27.7% ▼ -13.9% Marjă EBITDA 9.3% 9.6% 9.0% ▼ -0.6 pp ▼ -0.3 pp Marjă neta 2.9% 3.0% 2.3% ▼ -0.8 pp ▼ -0.6 pp

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Valori în mil. RON, consolidat. BVC inițial aprobat de AGA din 29.04.2026; BVC revizuit = estimarea conducerii din raportul T3 2026 (06.11.2026). Surse: Agroland (raport T3 2026), calcule TradeVille.

Compania invocă patru cauze: costuri mai mari la materii prime și mărfuri, într-un consum care nu a permis transferul integral în prețuri (comerțul cu amănuntul a scăzut cu 4,6% în 9L 2026, potrivit INS); magazinele noi, care ajung la maturitate după 12-18 luni; amortizarea și dobânzile aferente investițiilor și ajustarea prețului ouălor în T3.

Diferența dintre bugetul revizuit și rezultatele la nouă luni implică pentru T4 2026 o cifră de afaceri de circa 59,5 mil. RON (+1% YoY), EBITDA de circa 7,1 mil. RON și un profit net de circa 0,7 mil. RON, apropiat de T4 2025. "Pentru ultimul trimestru estimăm un rezultat consolidat profitabil, susținut de evoluția retailului și de revenirea prețului ouălor", a transmis Horia Cardoș, fondator și CEO. Prețul mediu al ouălor a crescut cu 6,2% în octombrie față de septembrie, iar la începutul lui noiembrie depășea cu peste 10% media lunii octombrie.

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Divizii și proiecte

În retail, vânzările magazinelor proprii au crescut cu 32% în T3, la 40,6 mil. RON, susținute de formatul Mega (+40%) și de magazinele tradiționale comparabile (+20%), în timp ce vânzările către francizați au scăzut cu 10%. Rețeaua avea 257 de magazine la 30 septembrie, dintre care 47 Mega, iar în octombrie a fost deschis Agroland Mega Craiova (investiție de peste 200.000 EUR). În Agribusiness, fabricile au atins un record trimestrial de 11.074 tone de furaje.

În Foods, principalul proiect este extinderea platformei de la Mihăilești (circa 20 mil. EUR), cu capacitate pentru încă circa 600.000 de găini cage-free și aproximativ 170 mil. ouă pe an. Halele ar urma să fie gata la finalul lui 2027, iar capacitatea integrală atinsă în 2028; finanțarea vine 75% dintr-un credit garantat de BEI și 25% din surse proprii, potrivit fondatorului.

Pentru aportul propriu, Agroland a atras 2,06 mil. EUR prin obligațiunile AGR31E (5 ani, cupon fix de 10%), care urmează să fie prima listare pe noua Piață de Creștere pentru IMM a BVB. Fondatorul consideră că o majorare de capital nu este avantajoasă la evaluarea actuală și vizează transferul pe piața principală în 2028.

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Evaluare

La 1,30 RON, capitalizarea este de circa 120,6 mil. RON. PER (TTM) este de 13,5x, adică numărul de ani de profit curent plătiți de investitor. Revizuirea bugetului schimbă însă imaginea: pe profitul din BVC revizuit, PER forward urcă la 13,6x, față de 9,9x pe bugetul inițial. P/BV (prețul raportat la capitalurile proprii) este de 1,4x, iar EV/EBITDA (valoarea firmei, inclusiv datoria netă, raportată la EBITDA) de 8,4x TTM.

Rentabilitatea rămâne modestă (ROE 11%, ROA 3%), iar datoria netă, de circa 166,6 mil. RON, reprezintă aproximativ 4,9x EBITDA TTM. Comparativ cu cel mai apropiat competitor listat pe AeRO, DN Agrar (DN), Agroland cotează la multipli apropiați pe profit (PER 13,5x vs. 14,2x DN), dar la un P/BV mult mai mic (1,4x vs. 2,4x DN), explicat de rentabilitatea mai redusă (ROE 11% vs. 18,4%) și de îndatorarea mai mare.

Indicator Agroland (AG) DN Agrar (DN) Preț închidere 06.11.2026 (RON) 1.30 3.46 Capitalizare (mil. RON) 120.6 550.5 P/E (TTM) 13.5x 14.2x P/E forward (BVC 2026) 13.6x rev. / 9.9x initial 14.5x P/BV 1.4x 2.4x P/S (TTM) 0.31x 2.32x EV/EBITDA (TTM) 8.4x 9.0x EV/EBITDA forward (BVC 2026) 8.1x rev. / 7.4x initial 8.5x ROE 11% 18.4% ROA 3% 7.5% Marja neta (TTM) 2.3% 16.4% Datorie neta / EBITDA (TTM) 4.9x 2.2x Lichiditate curentă 0.90 1.41

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Preț de închidere 06.11.2026 (BVB). AG: calcule TradeVille pe baza raportului T3 2026 (consolidat, neauditat); TTM = 2025 - 9L 2025 + 9L 2026; datoria netă include creditele bancare, obligațiunile și leasingul; ROE/ROA conform Investește la Bursă. DN: date TTM S&P Global Market Intelligence (via StockAnalysis, actualizate la 21.09.2026), multipli de preț recalculați la 06.11.2026; P/E și EV/EBITDA forward pe BVC 2026 al DN (profit net 38 mil. RON, EBITDA 85 mil. RON).

Evoluția prețului și reactia pe bursă

De la începutul anului, AG a scăzut cu 12,95%, în timp ce BETAeRO a urcat cu 9,92%, o subperformanță de circa 23 pp, în timp ce în ultimele 12 luni, AG a pierdut 13,51% (vs. BETAeRO +11,19%). Corecția s-a accentuat în ultimele trei luni (-18,75%), în timp ce DN Agrar a urcat cu circa 24% de la începutul anului. Raportul a fost publicat vineri, 6 noiembrie, în timpul ședinței, iar acțiunea a închis la 1,30 RON (+1,56%), după ce se aprecia deja înaintea publicării; reacția la revizuirea bugetului se va vedea în ședințele următoare. Tehnic, după două maxime în zona 1,60-1,63 RON (februarie și august), cotația a intrat în trend descendent în septembrie, când media mobilă simplă de 50 de zile a coborât sub media mobilă simplă de 200 de zile. Suportul imediat este la 1,275 RON; sub acest nivel, următoarea zonă este 1,20 RON, de unde a pornit raliul din iunie 2025. Rezistențele se află la 1,32-1,34 RON (mediile exponențiale) și 1,40-1,41 RON (consolidarea din octombrie și SMA 50).

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile; liniile albastre au fost trasate de autorul acestei analize în zonele unde s-au semnalat formațiuni pe grafic sau în zone de suport și rezistență. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Producția proprie câștigă pondere: producția vândută (+52%) și furajele produse (+31%) întăresc modelul integrat și controlul asupra costurilor.

producția vândută (+52%) și furajele produse (+31%) întăresc modelul integrat și controlul asupra costurilor. Mihăilești și cererea de ouă cage-free: capacitatea suplimentară de circa 600.000 de găini țintește piața internă și exportul, unde compania vede cerere europeană pentru ouă de la găini crescute la sol.

capacitatea suplimentară de circa 600.000 de găini țintește piața internă și exportul, unde compania vede cerere europeană pentru ouă de la găini crescute la sol. Maturizarea rețelei Mega și eficiența energetică: magazinele noi își ating potențialul după 12-18 luni, formatul Mega este mai puțin sezonier, iar centralele fotovoltaice (Ișalnița operațională, Mihăilești în 2027) pot reduce costurile cu energia.

Riscuri

Îndatorare și cost de finanțare: datoria netă de circa 4,9x EBITDA, lichiditatea curentă de 0,90, creditele cu dobândă variabilă și cuponul de 10% al AGR31E cresc sensibilitatea profitului la dobânzi, într-o perioadă cu flux de numerar liber negativ.

datoria netă de circa 4,9x EBITDA, lichiditatea curentă de 0,90, creditele cu dobândă variabilă și cuponul de 10% al AGR31E cresc sensibilitatea profitului la dobânzi, într-o perioadă cu flux de numerar liber negativ. Consum slab și presiune pe marje: scăderea comerțului cu amănuntul limitează transferul costurilor în prețuri, iar lichiditatea redusă a fermierilor apasă pe vânzările de inputuri agricole.

scăderea comerțului cu amănuntul limitează transferul costurilor în prețuri, iar lichiditatea redusă a fermierilor apasă pe vânzările de inputuri agricole. Prețul ouălor și riscul sanitar-veterinar: scăderea prețului în T3 a contribuit la revizuirea bugetului, iar focarele de gripă aviară raportate în 2026 în Europa (de exemplu, în Polonia) rămân un risc pentru producție și pentru calendarul proiectelor.

Concluzie

Agroland continuă să-și crească afacerile și să-și mute modelul spre producție proprie, însă costurile, amortizarea și dobânzile aferente investițiilor erodează profitul în 2026, ceea ce a dus la reducerea cu 28% a prognozei de profit net. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către confirmarea unui T4 profitabil, evoluția prețului ouălor și maturizarea magazinelor Mega. Pe termen mediu, factorii de urmărit rămân execuția proiectului de la Mihăilești și evoluția gradului de îndatorare.

Surse analiză: Agroland Business System (raport T3 2026, Raport curent 34/2026), Ziarul Financiar, ZF Corporate, Financial Intelligence, BVB, Investește la Bursă, StockAnalysis (S&P Global Market Intelligence), TradingView, INS, Poultry World.

Autor: Iulia Matei – Analist Financiar. Data elaborării analizei: 09.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

1. BVB - Agroland Business System (AG): Raport T3 2026 (06.11.2026) si Raport curent 34/2026 (29.10.2026): https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=AG

2. Ziarul Financiar - rezultatele Agroland la noua luni: https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ouale-furajele-si-magazinele-mega-au-adus-afaceri-mai-mari-pentru-agroland-in-primele-noua-luni-insa-costurile-in-crestere-au-redus-profitul-cu-14-horia-cardos-estimeaza-un-trimestru-patru-pe-profit-23276272

3. Ziarul Financiar - plasamentul privat de obligatiuni AGR31E: https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/reteaua-agroland-atras-2-mil-euro-urma-unui-plasament-privat-obligatiuni-maturitate-cinci-ani-dobanda-10-listarea-realiza-piata-crestere-imm-uri-bursa-valori-23274581

4. ZF Corporate - Horia Cardos despre finantare si evaluare: https://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-horia-cardos-fondatorul-agroland-majorare-capital-avantajoasa-evaluarea-actuala-ferma-20-mil-euro-mihailesti-finanteaza-75-credit-garantat-bei-25-surse-proprii-23256203

5. Ziarul Financiar - Horia Cardos despre trecerea pe piata principala: https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/horia-cardos-agroland-vrem-sa-facem-pasul-pe-piata-principala-cand-vom-avea-deja-o-anumita-marime-si-investitiile-vor-fi-finalizate-23246694

6. Financial Intelligence - comunicatul Agroland privind rezultatele 9L 2026: https://financialintelligence.ro/agroland-raporteaza-afaceri-de-3338-milioane-de-lei-in-primele-noua-luni-din-2026-in-crestere-cu-12/

7. BVB - profil indice BETAeRO (compozitie si preturi la 06.11.2026): https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Indices/IndicesProfiles.aspx?i=BETAeRO

8. TradingView - Agroland Business System (BVB: AG): https://www.tradingview.com/symbols/BVB-AG/

9. TradingView - indicele BETAERO: https://in.tradingview.com/symbols/BVB-BETAERO/

10. Investeste la Bursa - indicatori AG: https://www.investestelabursa.ro/

11. StockAnalysis (S&P Global Market Intelligence) - DN Agrar Group, statistici: https://stockanalysis.com/quote/bvb/DN/statistics

12. Financial Intelligence - DN Agrar, rezultate T1 2026 si BVC 2026: https://financialintelligence.ro/?p=301227

13. Forbes Romania - analiza TradeVille a companiilor din BETAeRO (S1 2026): https://www.forbes.ro/?p=524130

14. Informat.ro (date INS) - comertul cu amanuntul in primele noua luni din 2026: https://informat.ro/en/economy/retail-trade-fell-by-46-in-the-first-nine-months-147089

15. Poultry World - focare de gripa aviara in Polonia in 2026: https://live.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/bird-flu-piles-pressure-on-polands-poultry-exports/

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