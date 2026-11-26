Antibiotice a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net de doar 0,25 mil. RON, față de 42,64 mil. RON în 9L 2025, la o cifră de afaceri în scădere cu 5,1% YoY. T3 s-a încheiat cu o pierdere netă de 15,24 mil. RON, apropiată de cea din T3 2025, pe fondul reducerii stocurilor. Raportul datorii bancare/EBITDA a depășit pragul agreat cu băncile. Afectată de contracția pieței de generice, compania și-a rectificat bugetul, care prevede acum pentru 2026 un profit net de doar 0,01 mil. RON, față de 61,29 mil. RON inițial. Rezultatele au fost publicate înainte de deschiderea pieței, astfel că ședința de azi va oferi primul răspuns al investitorilor.

Camp Detalii Companie (Ticker) Antibiotice SA (BVB: ATB) Pret / variatii Pret curent: 1.860 RON (-24.08% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 (9L 2026) Data si ora 26.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

Rezultatele au rămas mult sub bugetul inițial pentru 2026, care pornea de la ipoteza unei creșteri de 5% a pieței de generice. Potrivit companiei, piața relevantă pentru portofoliu a scăzut cu 7,2%, față de -0,9% estimat la planificare, iar vânzările de generice au scăzut valoric cu 5,2%.

Cifra de afaceri a coborât cu 5,1% YoY, la 444,24 mil. RON. Vânzările pe piața internă au scăzut cu 11%, la 235,56 mil. RON, în timp ce exportul a urcat cu 3%, la 208,68 mil. RON (circa 47 mil. USD, +5% în USD). Reducerile comerciale acordate au crescut cu 30%, la 128,89 mil. RON, mult peste avansul de 3,2% al vânzărilor brute de produse proprii.

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Pe piețele externe, vânzările de produse finite au crescut cu 14%, cele din UE cu 36%, iar exporturile către Orientul Mijlociu s-au dublat. Pe de altă parte, vânzările de substanțe active au scăzut ușor, pe fondul cererii mai slabe din SUA și al concurenței producătorilor din India și China.

Cheltuielile operaționale au urcat cu 1,3%, la 429,02 mil. RON. Variația stocurilor a devenit negativă (-16,15 mil. RON, față de +7,43 mil. RON), în urma politicii de reducere a stocurilor demarate în T2. Taxa clawback a ajuns la 28,67 mil. RON. Rezultatul operațional a scăzut cu 70%, la 17,97 mil. RON, iar marja operațională a coborât la 4,0%, de la 13,0%.

Pierderea financiară a crescut la 12,71 mil. RON, de la 8,93 mil. RON în 9L 2025, pe fondul diferențelor de curs la creditele în EUR și al dobânzilor mai mari cu 31%. Profitul brut a fost de 5,26 mil. RON (-90%), iar după impozitul minim pe cifra de afaceri și impozitul amânat (5,01 mil. RON în total), profitul net s-a redus până la 0,25 mil. RON (-99% YoY).

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Calculat ca diferență între raportările cumulate, T3 2026 a adus o cifră de afaceri de 145,11 mil. RON (+7,8% YoY), susținută de piața internă (+16%). Trimestrul s-a încheiat însă cu o pierdere operațională de 12,83 mil. RON și o pierdere netă de 15,24 mil. RON, apropiate de cele din T3 2025, din cauza reducerii stocurilor (-35,09 mil. RON în T3).

Față de bugetul inițial, compania a realizat după nouă luni 67% din veniturile totale, dar doar 7,6% din profitul brut. Bugetul rectificat, aprobat de AGOA pe 29 octombrie, coboară însă țintele aproape de nivelul realizat: venituri totale de 622,42 mil. RON și un profit brut de 4,87 mil. RON. Față de acesta, compania a realizat 75% din veniturile totale, iar profitul brut pe 9 luni depășește deja ținta anuală.

Bilanțul s-a tensionat: datoriile bancare au urcat la 338,96 mil. RON (+45% față de finalul lui 2025), la un numerar de 1,03 mil. RON, iar durata de încasare a creanțelor a urcat la 193 de zile, de la 172. Raportul datorii bancare/EBITDA a ajuns la 3,98, peste pragul de 3,5 din contractele de creditare. În aceste condiții, compania a inițiat discuții cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru o derogare.

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Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC BVC rectificat 2026 % realizat BVC rectificat 9L 2025 YoY Venituri totale 465.44 698.18 66.7% 622.42 74.8% 498.21 -6.6% Venituri din exploatare 446.98 692.22 64.6% 606.85 73.7% 484.38 -7.7% Cifra de afaceri* 444.24 680.20 65.3% 611.36 72.7% 468.36 -5.1% Cheltuieli totale 460.18 629.19 73.1% 617.55 74.5% 446.39 +3.1% Rezultat operational** 17.97 77.37 23.2% 20.81 86.3% 60.75 -70.4% Profit brut 5.26 68.99 7.6% 4.87 107.9% 51.82 -89.9% Profit net 0.25 61.29 0.4% 0.01 n/m 42.64 -99.4% Marja neta (pe CA) 0.06% 9.0% - 0.0% - 9.1% -9.0 pp

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. Date individuale IFRS, neauditate. BVC 2026 = bugetul inițial (valori anuale); BVC rectificat 2026 = bugetul aprobat de AGOA din 29.10.2026; ambele cu valori anuale. * BVC-ul nu prezintă separat cifra de afaceri; valorile adună veniturile bugetate din vânzarea produselor și a mărfurilor. ** BVC-ul nu prezintă separat rezultatul operațional; valorile reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile de exploatare bugetate. n/m = nesemnificativ. Surse: Antibiotice (raport T3 2026, BVC 2026, BVC rectificat 2026).

Indicator T1 2026 T2 2026 T3 2026 T3 2025 YoY Cifra de afaceri 136.50 162.63 145.11 134.62 +7.8% Rezultat operational 13.75 17.05 -12.83 -14.39 n/m Profit net 12.56 2.92 -15.24 -16.49 n/m

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Valori în mil. RON. T2 și T3 calculate ca diferență între raportările cumulate (T1, S1, 9L). n/m = nesemnificativ. Surse: Antibiotice (rapoarte T1, S1 și T3 2026), Ziarul Financiar.

Mesaje-cheie și perspective

Potrivit companiei, abaterea de la buget se explică prin factori externi: inflația (10,4% în iunie), modificarea regimului coasiguraților, care a redus numărul de rețete compensate, întârzierea achizițiilor spitalelor după aprobarea târzie a bugetului de stat, prețurile maximale reglementate și taxa clawback. Potrivit raportului, evoluțiile din primele nouă luni „au diferit însă de ipotezele avute în vedere la planificare”.

Pe costuri, raportul menționează costuri de transport de două-trei ori mai mari pe unele rute din Orientul Mijlociu și materii prime petrochimice cu circa 13% mai scumpe. În ciuda acestor presiuni, pe piața din România, compania își păstrează locul 4 pe segmentul medicamentelor generice (cotă de 5,4% din numărul de cutii vândute) și poziția de lider valoric pe segmentul spitalicesc (cotă de 12%).

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AGOA din 29 octombrie a aprobat rectificarea BVC 2026, cu 93,1% din voturile exprimate. Bugetul rectificat, întocmit în septembrie pe baza rezultatelor din S1 și a estimărilor pentru S2, reduce veniturile totale cu 11%, la 622,42 mil. RON, iar profitul net la 0,01 mil. RON, fără dividende din profitul anului 2026. Compania estimează un impact negativ de 55,27 mil. RON asupra profitului brut, ca urmare a intensificării concurenței, a modificării regimului coasiguraților și a inflației. Cheltuielile financiare bugetate cresc la 31,52 mil. RON, la un curs de 5,25 RON/EUR.

Proiecțiile pentru 2027 și 2028 rămân cele aprobate în mai, cu un profit net de 61,31, respectiv 66,97 mil. RON. În aceeași ședință, acționarii au respins revizuirea indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor, deoarece procedurile legale nu fuseseră finalizate.

La nivelul conducerii, mandatul directorului general Ioan Nani încetează la 4 decembrie 2026, la solicitarea acestuia, după aproape trei decenii în fruntea companiei. Consiliul de Administrație va desemna un director general interimar și va organiza selecția unui nou director. Compania precizează că obiectivele strategice rămân neschimbate.

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Programul de investiții continuă: valoarea totală a investițiilor realizate în 9L 2026 a fost de 75,24 mil. RON, circa 57% din cheltuielile de investiții din bugetul rectificat (131,41 mil. RON, față de 154,36 mil. RON inițial). Proiectul pentru centrul de cercetare Inova a+ și producția de medicamente critice (374,51 mil. RON, din care 181,28 mil. RON finanțare nerambursabilă) a obținut autorizația de construire, iar licitația pentru lucrări are două oferte în evaluare.

Teleconferința cu investitorii are loc pe 27 noiembrie, ora 11:00.

Evaluare

La 1,860 RON, capitalizarea Antibiotice este de circa 1,25 mld. RON. Pe profitul ultimelor 12 luni (9,38 mil. RON), PER-ul este de circa 133x, de aproape șapte ori mediana peers (19,1x). Pe profitul auditat din 2025 (51,77 mil. RON), PER-ul ar fi de 24,1x.

EV/EBITDA este de 18,6x, cu circa 63% peste mediană (11,4x), pe fondul datoriei nete de circa 338 mil. RON și al EBITDA pe 12 luni raportat de companie, în scădere cu 31%, la 85,14 mil. RON.

Pe bilanț, P/BV este de 1,38x, sub nivelul de 1,77x de la finalul lui 2025, scăderea venind din preț. ROE-ul pe 12 luni a coborât la 1,0%, iar ROA la 0,6%, mult sub mediana ROE a peers (16,8%), iar marja operațională pe 9 luni (4,0%) este de peste cinci ori sub mediană (21,6%).

Dividendul aferent anului 2025 a fost de circa 0,0358 RON/acțiune (24,02 mil. RON în total), echivalent cu un randament de 1,9% la prețul curent, peste mediana peers (0,67%).

Companie PER EV/EBITDA Marja op. Marja neta ROE Rand. div. Antibiotice (ATB) 133.1x 18.6x 4.0% 1.5% 1.0% 1.9% Gedeon Richter n/d n/d 34.52% 25.83% 17.56% n/d Krka 19.1x 11.4x 28.47% 19.78% 16.24% 0.82% Zentiva 11.5x 8.4x 20.22% 20.69% 16.77% n/d Sopharma n/d 13.6x 5.63% 5.85% 17.20% 0.51% Deva Holding n/d 3.7x 9.98% n/d n/d n/d Biogened 20.7x 11.4x 22.90% 13.81% 7.70% n/d Mediana peers 19.1x 11.4x 21.56% 19.78% 16.77% 0.67% ATB vs mediana +597% +63% -17.5 pp -18.3 pp -15.7 pp +1.3 pp

ATB: multipli calculați de TradeVille la prețul de 1,860 RON (capitalizare de 1.248,69 mil. RON); profit net TTM = 2025 auditat (51,77) - 9L 2025 (42,64) + 9L 2026 (0,25) mil. RON; EV = capitalizare + datorie netă (337,93 mil. RON); EBITDA pe 12 luni raportat de companie; marja operațională pe 9L 2026; dividend aferent anului 2025. Peers: multipli TTM conform Investește la Bursă; n/d = nedisponibil.

Indicator ATB Valoare PER (TTM) 133.1x PER pe profitul 2025 24.1x P/BV 1.38x EV/EBITDA (12 luni) 18.6x P/S (TTM) 2.0x ROE (TTM) 1.0% ROA (TTM) 0.6% Datorie neta/EBITDA 4.0x Randament dividend (2025) 1.9%

Calcule TradeVille. Capitaluri proprii de 904,83 mil. RON și total active de 1.493,34 mil. RON la 30.09.2026; datorie netă de 337,93 mil. RON; cifră de afaceri TTM de 621,16 mil. RON.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea ATB a scăzut cu 24,08%, în timp ce indicele BET a urcat cu 37,38%. Pe 12 luni, scăderea este de 22,82% (BET: +47,57%), iar pe cinci ani, acțiunea a avansat cu 225,17% (BET: +167,81%).

Față de peers, ATB a rămas în urma Gedeon Richter (+37,05% YTD) și Deva Holding (+7,04% YTD), iar Biogened a pierdut 13,33% YTD. Acțiunea a închis ieri la 1,860 RON (-0,21%), iar raportul a fost publicat înaintea ședinței de azi.

Tehnic, după revenirea din octombrie până în zona de 2,05 RON, cotația a reluat trendul descendent și se tranzacționează sub toate mediile mobile relevante, iar RSI (38) indică un impuls slab. Suportul principal se află în zona de 1,76 RON, corespunzătoare minimelor din aprilie.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile; liniile albastre au fost trasate de autorul acestei analize în zonele unde s-au semnalat formațiuni pe grafic sau în zone de suport și rezistență. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Export în creștere: vânzările de produse finite pe piețele externe au urcat cu 14%, în UE cu 36%, iar exporturile în Orientul Mijlociu s-au dublat, reducând dependența de piața internă.

vânzările de produse finite pe piețele externe au urcat cu 14%, în UE cu 36%, iar exporturile în Orientul Mijlociu s-au dublat, reducând dependența de piața internă. Investiții cofinanțate: proiectul Inova a+ beneficiază de 181,28 mil. RON finanțare nerambursabilă, iar cele 47 de proiecte de cercetare-dezvoltare pot extinde portofoliul pe noile capacități.

proiectul Inova a+ beneficiază de 181,28 mil. RON finanțare nerambursabilă, iar cele 47 de proiecte de cercetare-dezvoltare pot extinde portofoliul pe noile capacități. Poziție de piață: locul 4 pe piața de generice, conducerea pe segmentul spitalicesc și un P/BV de 1,38x, sub nivelul de la finalul lui 2025.

Riscuri

Îndatorare și covenant: raportul datorii bancare/EBITDA de 3,98 depășește pragul de 3,5, derogarea BEI este în curs, iar numerarul disponibil este de doar 1,03 mil. RON.

raportul datorii bancare/EBITDA de 3,98 depășește pragul de 3,5, derogarea BEI este în curs, iar numerarul disponibil este de doar 1,03 mil. RON. Piața internă și reglementare: contracția genericelor, prețurile maximale și taxa clawback (28,67 mil. RON în 9L 2026) limitează marjele.

Concluzie

Antibiotice traversează un an dificil: contracția pieței interne de generice, presiunea pe prețuri și costurile financiare au redus profitul net aproape la zero după nouă luni, chiar dacă exportul și vânzările interne din T3 au crescut. Capitalurile proprii rămân consistente, dar îndatorarea a depășit pragul agreat cu băncile. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către teleconferința din 27 noiembrie, execuția bugetului rectificat în T4, derogarea de la BEI și numirea noii conduceri.

Surse analiză: Antibiotice (raport T3 2026, raport S1 2026, raport T1 2026, BVC 2026, BVC rectificat 2026, hotărâri AGOA din 29.10.2026, rapoarte curente din 30.10.2026 și 16.11.2026), Ziarul Financiar, Investește la Bursă, TradingView, BVB.

Autor: Daniela Gudumac - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 26.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://www.bvb.ro/infocont/infocont26/ATB_20261126073929_RAPORT-TRIM-III-2026.pdf

https://www.bvb.ro/infocont/infocont26/ATB_20260817080525_RAPORT-SEM-I-2026.pdf

https://bvb.ro/infocont/infocont26/ATB_20260527155323_Raport-Trim-I-2026.pdf

https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2026/04/Bugetul-de-venituri-si-cheltuieli-pentru-anul-2026.pdf

https://www.bvb.ro/infocont/infocont26/ATB_20261029123420_Hotarari-AGOA-29-10-2026-BVB.pdf

https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2026/10/Raport-curent-30.10.2026-BVB.pdf

https://www.bvb.ro/infocont/infocont26/ATB_20261116085001_Teleconferinta-Rezultate-Financiare-Trim-III-2026.pdf

https://www.zf.ro/zf-24/profitul-net-al-antibiotice-iasi-a-scazut-la-246-000-de-lei-in-primele-noua-luni-din-2026-de-la-43-mil-lei-pe-fondul-contractiei-pietei-de-generice-si-al-costurilor-mai-mari-23289819

https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/profitul-antibiotice-iasi-scade-cu-61-in-t1-la-12-5-milioane-de-lei-23161503

https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=ATB

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-ATB/?timeframe=12M

https://www.tradingview.com/chart/vtydZImT/?symbol=BVB%3AATB

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/?timeframe=12M

https://www.tradingview.com/symbols/BET-RICHTER/?timeframe=12M

https://www.tradingview.com/symbols/BIST-DEVA/?timeframe=12M

https://www.tradingview.com/symbols/GPW-BGD/?timeframe=12M

Antibiotice, Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2026 (aprobat de AGOA din 29.10.2026)

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