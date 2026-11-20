AROBS a raportat pentru T3 2026 cele mai mari venituri trimestriale din istoria grupului, 162 mil. RON (+43% YoY), iar după nouă luni profitul net de 35.8 mil. RON (+90% YoY) a depășit deja ținta din bugetul propriu (BVC) pentru întreg anul. Depășirea a fost susținută și de câștigurile din diferențe de curs valutar: fără rezultatul financiar, profitul ajustat acoperă circa 80% din buget.

Punctul slab rămâne marja EBITDA, coborâtă la 14.8% în T3, pe fondul creșterii rapide a segmentului Sisteme Integrate, cu marje structural mai mici. Raportul a fost publicat după închiderea ședinței de joi, când acțiunea a urcat cu 1.63%, la 0.746 RON.

Câmp Detalii Companie (Ticker) AROBS Transilvania Software SA (BVB: AROBS) Preț / variații Preț curent: 0.746 RON (+11.34% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 (9L 2026) Dată și oră 20.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

După nouă luni, AROBS este peste ritmul necesar atingerii BVC 2026: grupul a realizat 82% din cifra de afaceri, 80% din EBITDA, 87% din profitul operațional și 102% din profitul net bugetate.

Cifra de afaceri consolidată a urcat la 453.2 mil. RON în 9L 2026 (+38% YoY), EBITDA la 65.5 mil. RON (+31%), iar profitul operațional la 38.3 mil. RON (+53%). Profitul net aproape s-a dublat, la 35.8 mil. RON, iar marja netă a urcat de la 5.7% la 7.9%.

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Avansul mai rapid al profitului net vine din rezultatul financiar net de +7.5 mil. RON (față de -0.6 mil. RON în 9L 2025), generat în principal de diferențele de curs valutar. Fără acesta, profitul net ajustat a fost de 28.2 mil. RON (+45% YoY).

În T3, veniturile de 162.0 mil. RON au crescut cu 9% QoQ și cu 43% YoY, pe toate cele trei segmente. EBITDA a urcat cu 27% YoY, la 24.0 mil. RON, însă marja EBITDA s-a comprimat la 14.8%, de la 15.5% în T2 2026 și 16.5% în T3 2025.

Profitul net trimestrial a crescut cu 34% YoY, la 11.5 mil. RON, dar a scăzut cu 29% QoQ, deoarece leul s-a depreciat mult mai puțin față de dolar decât în T2. În T3 a fost recunoscută în rezultatul financiar și pierderea din vânzarea AROBS Polska.

Pe segmente, Servicii Software a generat 288.5 mil. RON (+29% YoY), din care 74.4 mil. RON de la companiile achiziționate (Codingscape, GESS și AROBS Tech). Produsele Software au crescut cu 15%, la 83.2 mil. RON, cu o marjă brută în urcare la 54.6% (de la 52.5%).

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Sistemele Integrate au avansat cu 151%, la 81.5 mil. RON, dar cu o marjă brută de doar 16.3%, iar 83% din veniturile segmentului provin din proiecte cu instituții publice.

Pe un perimetru comparabil, creșterea organică a fost de circa 20%. Clienții din SUA au generat 119 mil. RON (26% din afaceri, față de 22% în 9L 2025), iar veniturile în valută au reprezentat 69% din total.

Fluxul de numerar din exploatare a fost de 46.0 mil. RON (129% din profitul net), iar plățile pentru achiziții au totalizat 74.5 mil. RON. La 30 septembrie, grupul avea o poziție de numerar net de 162.2 mil. RON (datorie netă/EBITDA de -1.92x).

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Cifră de afaceri 453.2 552.0 82% 328.5 +38% Profit brut 117.2 158.0 74% 89.7 +31% Profit operațional 38.3 44.0 87% 25.1 +53% EBITDA 65.5 82.0 80% 50.0 +31% Marjă EBITDA 14.4% 15% - 15.0% -0.6 pp Profit net 35.8 35.0 102% 18.8 +90% Marjă netă 7.9% 6% - 5.7% +2.2 pp Profit net ajustat 28.2 - - 19.4 +45%

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. Date consolidate IFRS, neauditate. BVC 2026 = buget consolidat publicat prin raportul curent 13/2026 (26.03.2026), supus aprobării AGOA din 27.04.2026 (valori anuale). % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. Profit net ajustat = profit net exclusiv rezultatul financiar net; valoarea pentru 9L 2025 este suma trimestrelor raportate de companie. Surse: AROBS (raport T3 2026, raport curent 13/2026).

Mesaje-cheie și perspective

CEO-ul Voicu Oprean leagă rezultatele de strategia de integrare OneAROBS: „Rezultatele de până acum arată că ceea ce am construit în ultimii ani începe să funcționeze ca un singur Grup”. Integrarea vizează cross-selling către clienți mai mari, utilizarea mai bună a capacității și competențe tehnologice comune, inclusiv AI.

Pe tema marjei, Oprean invocă structura veniturilor și integrarea încă în curs a achizițiilor, dar subliniază efectul de scară: față de T3 2025, cheltuielile generale și administrative au crescut cu 26%, mult sub ritmul veniturilor (+43%), iar cele de vânzări și marketing au rămas practic constante. CFO-ul Ștefan-Alexandru Frangulea a precizat că „prioritatea noastră pentru perioada următoare este îmbunătățirea marjei EBITDA”.

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Pe Sisteme Integrate, compania publică de acum portofoliul de contracte: valoarea semnată și încă nerecunoscută în venituri (cota AROBS) era de circa 80.9 mil. RON la 30 septembrie, din care 59.3 mil. RON aferenți contractului cu APIA, estimat a se derula până la 30.06.2027. Alte oportunități, de 67 mil. RON, sunt nesemnate, iar compania consideră semnarea lor incertă.

Piața americană a devenit un motor de creștere după preluarea integrală a Codingscape, iar următoarele ținte de extindere în UE sunt Benelux și DACH. În septembrie, grupul a vândut AROBS Polska către WB Electronics. Despre AI, Oprean spune că „întrebarea nu mai este dacă o adoptăm, ci cât de repede și cât de bine o integrăm”.

BVC 2026 a fost construit pe un scenariu prudent: cifra de afaceri de 552 mil. RON, EBITDA de 82 mil. RON și profit net de 35 mil. RON. Atingerea bugetului de venituri ar necesita circa 99 mil. RON în T4, sub nivelul oricărui trimestru din 2026; raportul nu menționează o revizuire a bugetului.

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Sentimentul pieței și prețuri țintă

TradeVille a inițiat acoperirea companiei pe 14 octombrie 2026, cu recomandarea STRONG BUY și un preț țintă de 0.98 RON/acțiune, construit pe un model DCF (fluxul de numerar liber al firmei, 2026E-2030E).

Raportat la prețul curent de 0.746 RON, prețul țintă implică un potențial de apreciere de circa 31% pe 12 luni. Evaluarea s-a bazat pe datele din S1 2026 și nu a fost actualizată cu rezultatele din T3; după nouă luni, AROBS a realizat 80% din veniturile și 81% din EBITDA estimate de TradeVille pentru 2026.

Data raport Firmă de brokeraj Rating Preț țintă (RON) Upside/Downside 14.10.2026 TradeVille Inițiere: STRONG BUY 0.98 +31.4%

Upside raportat la prețul curent de 0.746 RON. Sursa: TradeVille, Raport de inițiere AROBS Transilvania Software (14.10.2026).

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Evaluare

Pentru AROBS, cele mai relevante repere sunt P/E și EV/EBITDA ajustate, care exclud amortizarea relațiilor cu clienții din achiziții și costul non-cash al programului de stock options (SOP).

La 0.746 RON, AROBS se tranzacționează la 14.9x P/E ajustat și 7.8x EV/EBITDA ajustat 2026E, cu o primă de circa 5%, respectiv 22% față de mediana comparabilelor (14.2x și 6.4x). Pe 2027E, P/E-ul ajustat (13.2x) este cu circa 3% sub mediană, într-un grup eterogen (de la 2.8x la 28.3x P/E 2026E).

Multiplii medianei aplicați pe estimările TradeVille indicau 0.63-0.77 RON/acțiune, în jurul prețului curent. Diferența față de prețul țintă din DCF vine din numerarul net și din traiectoria estimată a marjei EBITDA (de la 14.2% în 2026E la 17.5% în 2030E), pe care multiplii pe termen scurt nu o surprind.

Pe baza raportată, P/BV este de circa 1.5x, ROE pe ultimele 12 luni de 9.3%, iar ROA de circa 7%. Rentabilitatea este apăsată de numerarul net și de activele din achiziții (fondul comercial și relațiile cu clienții reprezintă 53.6% din capitalurile proprii), iar estimările TradeVille mențin ROE sub 10% până în 2030E.

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Bilanțul rămâne defensiv: îndatorare globală de 26% și lichiditate curentă de 2.9x.

Companie P/E aj. 2026E EV/EBITDA aj. 2026E P/E aj. 2027E EV/EBITDA aj. 2027E AROBS (preț curent) 14.9x 7.8x 13.2x 6.7x AROBS (la preț țintă) 19.6x 10.8x 17.4x 9.2x EPAM Systems (SUA)* 10.5x 6.4x 9.9x 6.3x Endava (UK)* 2.8x 4.0x 2.4x 4.0x Nagarro (Germania)* 14.8x 8.1x 14.7x 7.8x Spyrosoft (Polonia)* n.d. 4.3x n.d. 4.1x Asseco Poland (Polonia)* 24.4x 7.9x 21.9x 7.5x Quartix Technologies (UK)* 13.6x 6.9x 12.6x 6.4x Microlise (UK)* 28.3x 5.7x 27.1x 4.9x Mediana comparabile* 14.2x 6.4x 13.6x 6.3x

*Valori la data raportului de inițiere TradeVille (14.10.2026): multipli ajustați Bloomberg (IFRS 16, consens Bloomberg pentru 2026E-2027E). Multipli ajustați = profit net și EBITDA excluzând elementele nerecurente, amortizarea activelor din achiziții și costul cu stock options. AROBS: estimări TradeVille, recalculate la prețul curent de 0.746 RON, 1,091.6 mil. acțiuni în circulație și puntea de la 30.06.2026 (138.3 mil. RON). n.d. = nedisponibil. Surse: TradeVille, Raport de inițiere AROBS (14.10.2026); Bloomberg.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea AROBS a avansat cu 11.34%, mult sub indicele BET (+41.10% YTD); pe ultimele 12 luni, creșterea este de 7.03%, față de +47.05% pentru BET. Dintre peers, Eleco a urcat cu 85.71% YTD, iar Novabase a scăzut cu 18.63%.

Raportul a fost publicat după ședința de joi, când acțiunea a urcat cu 1.63%, la 0.746 RON, pentru o capitalizare de circa 823 mil. RON. Reacția la rezultate se va vedea în ședința de azi, iar teleconferința din 24 noiembrie poate aduce detalii despre traiectoria marjelor.

Din punct de vedere tehnic, după minimul din mai (circa 0.65 RON), acțiunea a urcat până la maximul anual de la începutul lui septembrie (circa 0.80 RON), apoi s-a corectat spre media mobilă de 200 de zile, iar din octombrie consolidează lateral, între circa 0.725 și 0.768 RON.

Cotația este ușor sub mediile exponențiale de 8 și 21 de zile (0.747 și 0.748 RON), aplatizate, semn de indecizie, dar rămâne peste SMA 50 (0.742 RON) și SMA 200 (0.716 RON), deci trendul de fond rămâne pozitiv.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Vizibilitate pe Sisteme Integrate: contractele semnate, încă nerecunoscute în venituri (circa 80.9 mil. RON, din care 59.3 mil. RON APIA), susțin veniturile segmentului până în 2027.

contractele semnate, încă nerecunoscute în venituri (circa 80.9 mil. RON, din care 59.3 mil. RON APIA), susțin veniturile segmentului până în 2027. Creștere organică și expansiune în SUA: creșterea organică de circa 20% pe perimetru comparabil și ponderea de 26% a clienților americani diversifică sursele de venit.

creșterea organică de circa 20% pe perimetru comparabil și ponderea de 26% a clienților americani diversifică sursele de venit. Bilanț solid: numerarul net de 162.2 mil. RON și datoria netă/EBITDA de -1.92x permit noi achiziții și răscumpărări de acțiuni.

Riscuri

Presiune pe marje: marja EBITDA a coborât la 14.8% în T3, iar ponderea în creștere a Sistemelor Integrate (marjă brută de 16.3%) și integrarea achizițiilor pot limita revenirea profitabilității.

marja EBITDA a coborât la 14.8% în T3, iar ponderea în creștere a Sistemelor Integrate (marjă brută de 16.3%) și integrarea achizițiilor pot limita revenirea profitabilității. Expunere valutară și calitatea profitului: 69% din venituri sunt în valută, iar o parte din avansul profitului net provine din diferențe de curs nerealizate, volatile de la un trimestru la altul.

69% din venituri sunt în valută, iar o parte din avansul profitului net provine din diferențe de curs nerealizate, volatile de la un trimestru la altul. Dependența de sectorul public și de AI: 83% din veniturile Sistemelor Integrate vin din proiecte publice, sensibile la calendarul bugetar, iar adopția rapidă a AI poate presa prețurile în serviciile software clasice.

Concluzie

AROBS încheie primele nouă luni cu venituri record și cu un profit net care a depășit deja bugetul anual, susținut de creșterea organică, de expansiunea pe piața americană și de contribuția achizițiilor. În același timp, o parte din avansul profitului provine din diferențe de curs, iar marja EBITDA continuă să se comprime pe fondul mixului de venituri. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către teleconferința din 24 noiembrie, către evoluția marjelor în T4 și către ritmul de execuție al contractelor publice semnate.

Surse analiză: AROBS raport T3 2026, AROBS raport curent 13/2026 (BVC 2026), TradeVille - Raport de inițiere AROBS (14.10.2026), Bloomberg, Ziarul Financiar, Investește la Bursă, TradingView, BVB.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 20.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte de interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

1. https://bvb.ro/infocont/infocont26/AROBS_20261119185127_RO-AROBS-Raport-T3-2026-19112026.pdf

2. https://m.bvb.ro/infocont/infocont26/AROBS_20260326190231_AROBS-Raport-curent-13-2026-RO.pdf

3. https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/arobs-bifeaza-cel-mai-bun-trimestru-din-istorie-compania-de-software-din-cluj-a-avut-venituri-de-162-mil-lei-in-t3-iar-profitul-net-pe-noua-luni-aproape-s-a-dublat-la-36-mil-lei-23285707

4. https://www.investestelabursa.ro/

5. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-AROBS/

6. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/

7. https://www.tradingview.com/symbols/LSE-ELCO/

8. https://www.tradingview.com/symbols/EURONEXT-NBA/

9. TradeVille, Raport de initiere AROBS Transilvania Software (14.10.2026): [OFFICIAL_LINK]

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