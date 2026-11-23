Ascendia a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un profit net de 6,66 mil. RON, în scădere cu 57% YoY, la venituri din exploatare de 23,31 mil. RON (-20%). Scăderea vine din al treilea trimestru: după finalizarea și încasarea proiectelor mari în S1, T3 s-a încheiat cu o pierdere netă de circa 1,45 mil. RON, iar următoarele contracte de anvergură sunt încă în pregătire. La nouă luni, compania a realizat 67% din veniturile și 56% din profitul brut bugetate pentru 2026, iar bilanțul rămâne solid. Acțiunea nu a consemnat tranzacții în ședința de după publicare, ultimul preț fiind de 10,30 RON.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Ascendia SA (BVB: ASC) Preț / variații Preț curent: 10.30 RON (+9.57% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 (9L 2026) Dată și oră 23.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

Rezultatele la nouă luni sunt sub nivelul din 2025, pe fondul unui T3 foarte slab, anticipat de conducere încă de la raportarea semestrială. În lipsa unui consens, reperul este BVC 2026, aprobat de AGA pe 12 mai.

Cifra de afaceri a scăzut cu 26% YoY, la 21,04 mil. RON, iar veniturile din exploatare cu 20%, la 23,31 mil. RON. Cheltuielile de exploatare au crescut însă cu 44%, la 15,23 mil. RON, pe fondul prestațiilor externe aferente proiectelor livrate în S1. Rezultatul operațional a scăzut cu 57%, la 8,08 mil. RON, iar marja operațională a coborât la 34,7%, de la 63,8% în 9L 2025.

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Rezultatul financiar s-a îmbunătățit (pierdere de 0,14 mil. RON, față de 0,44 mil. RON), iar profitul brut a fost de 7,94 mil. RON (-56%). Profitul net a ajuns la 6,66 mil. RON (-57% YoY), cu o marjă netă de 28,6%, față de 53,1% cu un an în urmă.

Calculat ca diferență între raportările cumulate, T3 2026 a adus venituri din exploatare de doar 1,38 mil. RON, față de 17,64 mil. RON în T3 2025, din care cifra de afaceri a fost de 0,41 mil. RON. Restul, de circa 0,97 mil. RON, reprezintă alte venituri din exploatare; în S1, această categorie a provenit în principal din producția de imobilizări necorporale, adică dezvoltarea de software propriu.

Deși cheltuielile de exploatare din T3 au scăzut la circa 2,97 mil. RON (-46% YoY), trimestrul s-a încheiat cu o pierdere operațională de 1,59 mil. RON și o pierdere netă de 1,45 mil. RON.

Bilanțul rămâne un punct forte. Capitalurile proprii au ajuns la 36,50 mil. RON (80% din total pasiv), în scădere față de 37,95 mil. RON la 30 iunie, ca efect al pierderii din T3. Datoriile curente au coborât la 2,30 mil. RON (-68% față de finalul lui 2025), iar lichiditatea curentă a urcat la 13,37. Durata medie de încasare a creanțelor rămâne însă ridicată, de circa 180 de zile.

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Raportat la BVC 2026, compania a realizat 67% din veniturile totale, 75% din cheltuielile totale și 56% din profitul brut bugetat. Pentru atingerea bugetului, T4 ar trebui să aducă venituri de circa 11,65 mil. RON și un profit brut de circa 6,31 mil. RON. În raportul semestrial, conducerea a estimat o variație posibilă de +/-20% a veniturilor totale față de BVC.

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Venituri totale 23.58 35.24 67% 29.28 -19% Venituri din exploatare 23.31 - - 29.26 -20% Cifra de afaceri 21.04 - - 28.45 -26% Cheltuieli totale 15.64 20.98 75% 11.05 +42% Rezultat operațional 8.08 - - 18.67 -57% Profit brut 7.94 14.25 56% 18.23 -56% Profit net 6.66 - - 15.53 -57% Marjă netă 28.6% - - 53.1% -24.5 pp

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. Date individuale, neauditate, cumulate 01.01-30.09. BVC 2026 = buget de venituri și cheltuieli aprobat de AGA (12.05.2026), valori anuale; BVC-ul publicat conține doar venituri totale, cheltuieli totale și profit brut. Venituri totale = venituri din exploatare + venituri financiare; cheltuieli totale = venituri totale - profit brut. % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. Surse: Ascendia (raport T3 2026, proiect BVC 2026, raport S1 2026).

Indicator T1 2026 T2 2026 T3 2026 T3 2025 Venituri din exploatare 15.69 6.24 1.38 17.64 Rezultat operațional 9.04 0.63 -1.59 12.14 Profit net 7.52 0.59 -1.45 10.10

Valori în mil. RON. T2 și T3 calculate ca diferență între raportările cumulate (T1, S1, 9L). Surse: Ascendia (rapoarte T1 2026, S1 2026, T3 2026, T3 2025).

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Mesaje-cheie și perspective

Conducerea pune scăderea pe seama decalajului dintre finalizarea proiectelor mari din S1 și contractarea următoarelor. CEO-ul Cosmin Malureanu descrie T3 drept „un trimestru în care am pus bazele următoarei etape de creștere” și admite că momentul în care oportunitățile se vor transforma în contracte ferme „rămâne dificil de anticipat”.

O parte importantă a proiectelor vizate beneficiază de finanțări europene sau naționale, iar incertitudinea politică și reorganizările instituționale au întârziat procedurile de achiziție. În raportul semestrial, compania indică un pipeline de peste 85 mil. RON în următorii doi ani, precizând că valoarea reprezintă oportunități, nu venituri contractate.

Pe partea de produse, Ascendia programează lansarea a patru produse software noi în următoarele patru luni: o platformă de lucru pentru echipe formate din oameni și agenți AI (folosită intern și testată de mai multe companii de software), o platformă pentru reziliența cibernetică a angajaților, aliniată cerințelor NIS2 (lansare la începutul lui 2027), și două platforme de management pentru universități și pentru școli preuniversitare. Alte două produse au un orizont de lansare de circa șase-opt luni.

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BVC 2026 a fost construit pe livrările din contractele PNRR semnate în 2025, pe proiectul ADR și pe vânzările produselor noi, compania păstrând „o doză de pesimism” privind termenele proiectelor mari.

Evaluare

La 10,30 RON, capitalizarea Ascendia este de circa 120,7 mil. RON. Pe profitul ultimelor 12 luni (14,6 mil. RON), PER-ul este de circa 8,3x, cu aproximativ 44% sub mediana peers selectați (14,9x). Pe profitul auditat din 2025 (23,47 mil. RON), PER-ul ar fi de 5,1x, însă acel an a inclus livrări mari din contracte PNRR.

Pe P/BV, imaginea se inversează: 3,3x, cu circa 31% peste mediana (2,5x), prima susținută de rentabilitate. ROE-ul pe ultimele 12 luni este de circa 40%, iar ROA de 32%, peste toți comparabilii, pe fondul unui model cu capital redus și fără datorii semnificative.

Dacă profitul brut bugetat (14,25 mil. RON) s-ar realiza integral, profitul net implicit, la cota de impozit de 16%, ar fi de circa 11,97 mil. RON, ceea ce ar corespunde unui PER forward de circa 10,1x.

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În materie de firme comparabile, LIH a raportat o pierdere netă de 1,71 mil. RON la nouă luni, iar profitul Bittnet din S1 2026 a fost susținut de câștigul de 12,8 mil. RON din vânzarea Elian.

Ultimul dividend afișat de BVB este de 0,67 RON/acțiune (aferent 2024), iar în S1 2026 compania nu a repartizat dividende.

Companie Baza PER P/BV ROE ROA Ascendia (ASC) TTM 9L 2026 8.3x 3.3x 40.0% 32.1% Ascendia (ASC) 2025 auditat 5.1x 4.0x 78.7% 53.4% Safetech (SAFE) 2025 consolidat 13.9x 3.5x 25.4% 12.9% AROBS (AROBS) TTM / 2026E 14.9x* 1.5x 9.3% ~7% Docebo (Canada) TTM normalizat 18.8x n/m n/m 19.7% Mediana peers - 14.9x 2.5x 17.4% 12.9%

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ASC: capitalizare = 10,30 RON x 11.721.801 acțiuni; profit TTM = profit net 2025 (23,47) - 9L 2025 (15,53) + 9L 2026 (6,66) mil. RON; ROE și ROA pe capitalurile proprii și activele la 30.09.2026 (rândul 2025: la 31.12.2025). SAFE: 0,98 RON x 162,72 mil. acțiuni; profit net atribuibil 2025 (11,44 mil. RON), capitaluri proprii (45,0 mil. RON) și active (88,4 mil. RON) consolidate la 31.12.2025; rezultatele T3 2026 vor fi publicate pe 26.11.2026. AROBS: *P/E ajustat 2026E (estimări TradeVille); P/BV, ROE TTM și ROA pe date raportate, conform TrevIQ AROBS din 20.11.2026. Docebo: P/E și ROA normalizate (Morningstar, 06.11.2026); P/BV și ROE n/m din cauza capitalurilor proprii aproape nule. Mediana peers este orientativă, bazele de calcul fiind diferite. n/m = nesemnificativ. Calcule TradeVille.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea ASC a avansat cu 9,57%, ușor peste indicele BETAeRO (+9,14% YTD). Pe 12 luni, creșterea este de 24,40% (față de +7,10% pentru BETAeRO), iar pe cinci ani de 336,97% (BETAeRO: -0,48%). Pe ultimele trei luni însă, acțiunea a pierdut 22,26%.

Față de companiile tech de pe BVB, ASC se situează la mijlocul clasamentului YTD: sub Safetech (+10,61%) și AROBS (+11,34%), dar peste Bittnet (+0,45%) și Life Is Hard (-25,00%).

Din punct de vedere tehnic, după maximul de circa 13,85 RON de la finalul lui august, cotația consolidează lateral din octombrie, între circa 10,00 și 11,00 RON.

Acțiunea se tranzacționează sub toate mediile mobile relevante: ușor sub EMA de 8 și 21 de zile (10,31 și 10,35 RON), sub SMA de 50 de zile (10,68 RON) și de 200 de zile (11,76 RON). SMA 50 a coborât sub SMA 200 în octombrie, o configurație negativă pe termen mediu.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Produse proprii noi: patru lansări programate în următoarele patru luni și alte două în șase-opt luni pot diversifica veniturile dincolo de proiectele cu finanțare publică.

patru lansări programate în următoarele patru luni și alte două în șase-opt luni pot diversifica veniturile dincolo de proiectele cu finanțare publică. Bilanț și lichiditate: capitalurile proprii de 80% din pasiv, datoriile curente de 2,30 mil. RON și lichiditatea curentă de 13,37 permit continuarea investițiilor fără presiune de finanțare.

capitalurile proprii de 80% din pasiv, datoriile curente de 2,30 mil. RON și lichiditatea curentă de 13,37 permit continuarea investițiilor fără presiune de finanțare. Pipeline și vizibilitate bursieră: oportunitățile estimate de companie la peste 85 mil. RON și trecerea pe Piața de Creștere pot susține contractarea și interesul investitorilor.

Riscuri

Venituri neregulate: dependența de proiecte mari, în bună parte cu finanțare publică, face rezultatele trimestriale foarte volatile, cum arată pierderea din T3.

dependența de proiecte mari, în bună parte cu finanțare publică, face rezultatele trimestriale foarte volatile, cum arată pierderea din T3. Execuția BVC și a lansărilor: atingerea bugetului cere un T4 puternic (circa 6,31 mil. RON profit brut), iar produsele noi nu au încă istoric comercial.

atingerea bugetului cere un T4 puternic (circa 6,31 mil. RON profit brut), iar produsele noi nu au încă istoric comercial. Încasări și lichiditate bursieră: durata de încasare de circa 180 de zile și un free-float de circa 26%, cu volume reduse, sunt factori de prudență.

Concluzie

Ascendia traversează un trimestru de pauză după un S1 record, cu o pierdere în T3 explicată de decalajul dintre proiectele finalizate și cele încă necontractate. Bilanțul solid și investițiile în produse proprii oferă sprijin, dar vizibilitatea asupra veniturilor rămâne redusă. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către contractele semnate în T4 și gradul de realizare a BVC 2026, către lansările de produse anunțate și către trecerea pe Piața de Creștere.

Surse analiză: Ascendia rezultate T3 2026, raport S1 2026, raport T1 2026, Raport anual 2025, Proiect BVC 2026, BVB, Ziarul Financiar, Profit.ro, Safetech (Raport anual 2025), TradeVille (TrevIQ AROBS T3 2026), Morningstar, Stock Analysis, Club Antreprenor, Forbes România, TradingView.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 23.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ASC-Raport-trim-3-2026/31415 https://bvb.ro/info/Raportari/ASC/ASC_20261119171938_ASC-Raport-Trimestrul-III-2026.pdf https://ascendia.ro/_assets/356/05__ASC___PROIECT_BVC_2026.pdf https://bvb.ro/info/Raportari/ASC/ASC_20260827072115_0-RO-ASC-Raport-semestrul-1-2026-RO.pdf https://www.bvb.ro/info/Raportari/ASC/ASC_20260527173844_ASC-Raport-Trimestrul-I-2026.pdf https://bvb.ro/info/Raportari/ASC/ASC_20260407173543_07-04-2026-Raport-Anual-2025-ASC-RO-w-Anexe.pdf https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=ASC https://www.zf.ro/zf-24/ascendia-unul-dintre-liderii-solutii-e-learning-romania-raportat-22955119 https://www.zf.ro/zf-24/ascendia-companie-de-e-learning-listata-pe-aero-raporteaza-un-profit-23063276 https://profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/ascendia-profit-net-consistent-inca-de-la-inceputul-anului-22459761 https://safetech.ro/wp-content/uploads/2026/03/SAFE_20260324182556_SAFE-RO-Raport-Anual-2025.pdf https://bvb.ro/infocont/infocont26/SAFE_20260223153557_RO-SAFE-Raport-preliminar-2025-24-02-2026.pdf https://bvb.ro/infocont/infocont26/SAFE_20261026122530_SAFE-Raport-Curent-43-2026-RO.pdf https://stockanalysis.com/quote/bvb/SAFE/statistics TradeVille, TrevIQ AROBS T3 2026 (20.11.2026): [OFFICIAL_LINK] https://www.morningstar.com/stocks/xtse/dcbo/quote https://www.clubantreprenor.ro/2026/11/20/grupul-lih-intra-pe-profit-brut-si-pregateste-transferul-life-is-hard-pe-piata-de-crestere-a-bursei/ https://www.forbes.ro/bittnet-group-raporteaza-venituri-de-126-milioane-lei-in-s1-2026-in-crestere-cu-41-si-profit-net-de-85-milioane-lei-518507 https://www.tradingview.com/symbols/BVB-ASC/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BETAERO/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-SAFE/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BNET/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-LIH/

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