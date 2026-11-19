Cris-Tim Family Holding a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un profit net de 113,3 mil. RON, în creștere cu 37% YoY, la venituri de 900,8 mil. RON (+6% YoY), susținut de costurile mai mici cu materiile prime și de volumele mai mari pe mezeluri, la prețuri menținute stabile. După trei trimestre, compania a realizat 75% din veniturile și 78% din EBITDA bugetate pentru 2026. Raportul a fost publicat după închiderea ședinței din 18 noiembrie, după ce acțiunea pierduse circa 10% în ultima lună.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Cris-Tim Family Holding SA (BVB: CFH) Preț / variații Preț curent: 45.20 RON (+144.32% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 (9L 2026) Dată și oră 19.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

Rezultatele sunt în linie cu bugetul: după primele 3 trimestre din an, compania a realizat 75% din veniturile și 78% din EBITDA bugetate, iar T4 este, de regulă, cel mai puternic trimestru. Investește la Bursă încadrează rezultatele la „conform așteptărilor”.

Veniturile au crescut cu 5,6% YoY, la 900,8 mil. RON. Segmentul Mezeluri (89% din venituri) a avansat cu 7%, la 804,4 mil. RON, exclusiv pe seama volumelor, prețul mediu pe tonă rămânând practic neschimbat. Brandul Cris-Tim a crescut cu 3%, iar brandul premium Matache Măcelaru cu 27%, la 125,5 mil. RON, cu o accelerare de la 14% YoY în T1 la 33% în T3.

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Segmentul Ready Meals a scăzut cu 6%, la 83,7 mil. RON, volumele reducându-se cu 10%, iar în T3 scăderea s-a accentuat la 14% YoY. Pe canale, IKA Branduri (+8%) a rămas principalul motor, urmat de marca proprie (+5%), export (+4%) și comerțul tradițional (+3%).

Ponderea costului materiilor prime în venituri a scăzut la 49,9%, de la 57,0%, costul pe tonă vândută fiind cu circa 12% mai mic YoY. O parte din economie a fost reinvestită: cheltuielile cu personalul au urcat cu 12,6%, iar cele cu publicitatea aproape s-au dublat, la 21,2 mil. RON.

Ca rezultat, EBITDA a crescut cu 28,5%, la 184,6 mil. RON, iar marja EBITDA a urcat la 20,5% (+3,6 pp), pe fondul îmbunătățirii marjei la Mezeluri (19,9%, de la 16,2%). Cheltuielile financiare mai mici, după reducerea datoriilor în urma IPO-ului, au dus profitul brut la 138,0 mil. RON (+39%). În T3, separat, veniturile au crescut cu 5% YoY, la 333,4 mil. RON, iar profitul net cu 41%, la 49,7 mil. RON.

Acumularea sezonieră de stocuri (+66,7 mil. RON) și investițiile (122,9 mil. RON) au făcut ca fluxul de numerar liber să fie negativ, de circa -30 mil. RON. După plata dividendelor de 77,6 mil. RON, compania a trecut de la numerar net la o datorie netă de 105,3 mil. RON (0,43x EBITDA anualizat), un nivel încă redus.

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Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Venituri 900.8 1,202.5 75% 853.1 +5.6% EBITDA 184.6 238.0 78% 143.7 +28.5% Marjă EBITDA 20.5% 19.8% - 16.8% +3.6 pp Profit operațional (EBIT) 143.8 184.5 78% 106.6 +35.0% Profit brut 138.0 173.9 79% 99.2 +39.1% Profit net 113.3 - - 82.6 +37.1%

Valori în mil. RON, cu excepția marjelor. Venituri = venituri din contracte cu clienții (în BVC: venituri totale). BVC 2026 = bugetul actualizat aprobat de Consiliul de Administrație pe 12.08.2026 (RC 25/2026), valori anuale; bugetul nu include o țintă de profit net. % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. Flux de numerar liber (calcul TradeVille) = flux net din exploatare 92,9 - plăți imobilizări corporale 120,4 - plăți imobilizări necorporale 2,5 = -30,0 mil. RON. T4 implicit în BVC = BVC 2026 - 9L 2026; T4 2025 = 2025 (venituri 1.155,6 mil. RON, EBITDA 185,2 mil. RON) - 9L 2025. Raportul indică plăți pentru Investalim în 9L de circa 86 mil. RON (nota 12) și circa 78 mil. RON (nota 18), fără reconciliere. Surse: Cris-Tim (raport T3 2026, RC 33/2026, RC 25/2026), Investește la Bursă.

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Mesaje-cheie și perspective

„Într-o perioadă în care bugetele familiilor sunt sub presiune, am ales să menținem prețurile stabile și să nu facem niciun compromis în privința calității”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO, adăugând că piața alimentară din România oferă încă un potențial semnificativ de consolidare, în care compania vrea să aibă un rol principal.

Răzvan Furtună, CFO, a explicat că „dimensiunea noastră, disciplina în achiziții și eficiența producției” au permis valorificarea costurilor mai mici cu materiile prime, o parte din economii mergând către salarii și branduri. Conferința cu investitorii are loc pe 23 noiembrie.

În august, compania și-a actualizat BVC-ul: veniturile bugetate au fost reduse la 1.202,5 mil. RON (de la 1.227,0 mil. RON), dar EBITDA a fost majorată cu 14%, la 238,0 mil. RON, iar profitul brut cu 19%, la 173,9 mil. RON, pe seama costurilor mai mici cu materiile prime. Potrivit calculelor noastre, bugetul implică pentru T4 2026 venituri aproximativ la nivelul T4 2025 (circa 302 mil. RON) și un EBITDA de circa 53,5 mil. RON (+29% YoY).

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Programul de investiții pentru 2026, cel mai mare din istoria companiei, este de 226,8 mil. RON, din care circa 175 mil. RON pentru Investalim, proiect care ar urma să majoreze capacitatea cu circa 120 de tone/zi față de media anului 2024. Noile spații de depozitare erau finalizate în proporție de 80% (termen: finalul S1 2027), iar extinderea depozitului logistic, de 55% (finalul T1 2027).

Pe 2 octombrie, compania a anunțat acordul pentru preluarea Via Trend Ready Meals și, indirect, a Snack 4U Concept, cel mai mare producător de sandvișuri din România, cu venituri medii anuale de circa 143 mil. RON și EBITDA de circa 21 mil. RON în 2023-2025. Finalizarea este estimată până la finalul lunii noiembrie, iar țintele pentru 2026 rămân neschimbate.

Pentru finanțarea dezvoltării, inclusiv a unor noi achiziții, AGEA din 7 decembrie va vota o majorare de capital de până la 6.630.180 de acțiuni noi (circa 8,2% din numărul actual), prin plasament privat, cu ridicarea dreptului de preferință.

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Evaluare

CFH se tranzacționează la un PER (TTM) de 25,9x, cu circa 119% peste mediana grupului de peers (11,8x), și la un EV/EBITDA de 16,6x, față de 7,1x.

Prima este susținută, parțial, de o rentabilitate net superioară: ROE (profit raportat la capitalurile proprii) de 32%, față de o mediană de 13,3%, și ROA (profit raportat la active) de 18%. În schimb, P/BV (preț raportat la valoarea contabilă) este de 8,2x, nivel ridicat; sursa nu oferă P/BV și ROA pentru peers.

Pe baza bugetului, multiplii forward rămân apropiați (P/E 25,0x). Dividendul brut de 0,9626 RON/acțiune plătit în iunie corespunde unui randament de circa 2,1% la prețul curent.

Companie PER EV/EBITDA P/S Marja op. Marja neta ROE Cris-Tim (CFH) 25.9x 16.6x 3.0x 14% 12% 32% Tarczynski 10.5x 8.7x 0.5x 7.58% 5.23% 16.66% Cranswick 18.6x 9.3x 1.1x 8.12% 5.31% 15.25% What's Cooking Group 20.0x 7.1x 0.5x 3.54% 5.44% 9.44% Bell Food 20.8x 6.6x 0.3x 2.63% 1.62% 4.94% Atria Oyj 9.8x 10.3x 0.2x 3.92% 2.44% 10.66% Orior AG 6.0x 5.0x 0.1x 3.58% 2.11% 35.32% Societe LDC 11.8x 5.4x 0.5x 6.91% 4.41% 13.29% Mediana peers selectați 11.8x 7.1x 0.5x 3.92% 4.41% 13.29%

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PER, EV/EBITDA și P/S (TTM); marja operațională, marja netă și ROE conform sursei. Multipli CFH: P/BV 8,2x, ROA 18%, ROCE 33%, ROIC 26%; forward (pe BVC 2026): P/E 25,0x, EV/EBITDA 15,7x, P/S 3,0x. Mediana peers selectați = calcul TradeVille pe cele 7 companii din tabel (fără CFH). Prima PER = 25,9 / 11,8 - 1 = +119%. Randament dividend = 0,9626 / 45,20 = 2,1%. Sursa: Investește la Bursă (CFH vs Peers, indicatori).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

Acțiunea CFH a avansat cu 144,32% de la începutul anului, până la 45,20 RON, mult peste indicele BET (+40,29% YTD) și peste peers precum Bell Food Group (+20,81%) și Orior (-18,66%). Pe termen scurt, tendința s-a inversat: -10,14% în ultima lună și -14,72% în ultimele trei luni, o corecție mai amplă decât cea a BET (-1,22%, respectiv -6,04%).

Raportul a fost publicat după închiderea ședinței din 18 noiembrie (CFH -0,99%, în linie cu BET, -1,05%), astfel că reacția la rezultate se va vedea în ședința de astăzi. Corecția din ultima lună a coincis cu convocarea AGEA pentru majorarea de capital.

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Din punct de vedere tehnic, acțiunea a urcat de la circa 20 RON la începutul anului până în zona 58-60 RON (august-septembrie), apoi a corectat abrupt spre 37-38 RON, a revenit în octombrie spre 50-55 RON și a intrat într-o consolidare descendentă.

Cotația este sub EMA de 8 și 21 de zile și sub SMA de 50 de zile (47,75 RON), dar mult peste SMA de 200 de zile (36,09 RON): trend de fond pozitiv, slăbiciune pe termen scurt. Suporturile sunt la 42-43 RON, apoi 37,5-38 RON, iar rezistențele la SMA de 50 de zile și 50-52,5 RON. RSI (44) este sub pragul median, fără semnal de supravânzare.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Levier operațional: costul pe tonă mai mic cu 12% și costurile operaționale stabile au dus marja EBITDA la 20,5%, iar automatizarea din Investalim poate susține eficiența după 2027.

costul pe tonă mai mic cu 12% și costurile operaționale stabile au dus marja EBITDA la 20,5%, iar automatizarea din Investalim poate susține eficiența după 2027. Consolidare prin achiziții: preluarea Via Trend și Snack 4U (venituri medii de circa 143 mil. RON) extinde segmentul Ready Meals și poate reduce nevoia unei fabrici noi de 100 mil. RON.

preluarea Via Trend și Snack 4U (venituri medii de circa 143 mil. RON) extinde segmentul Ready Meals și poate reduce nevoia unei fabrici noi de 100 mil. RON. Premiumizare și branduri: Matache Măcelaru (+27%) și canalul IKA Branduri (+8%) susțin un mix de vânzări cu marje mai ridicate.

Riscuri

Costul materiilor prime: o parte importantă din expansiunea marjelor vine din carnea mai ieftină, iar o inversare a prețurilor ar presa marjele, în condițiile politicii de prețuri stabile.

o parte importantă din expansiunea marjelor vine din carnea mai ieftină, iar o inversare a prețurilor ar presa marjele, în condițiile politicii de prețuri stabile. Consum și concentrare: Ready Meals a scăzut cu 14% în T3, iar doi clienți au generat împreună 257,5 mil. RON, circa 29% din venituri.

Ready Meals a scăzut cu 14% în T3, iar doi clienți au generat împreună 257,5 mil. RON, circa 29% din venituri. Evaluare, diluție și execuție: prima mare față de peers, majorarea de capital de până la 8,2% și integrarea achiziției în paralel cu un program record de investiții lasă puțin spațiu pentru erori.

Concluzie

Cris-Tim încheie primele nouă luni din 2026 cu rezultate în linie cu bugetul actualizat și cu marje în creștere, susținute de costurile mai mici cu materiile prime și de volumele mai mari pe mezeluri. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către T4, cel mai important trimestru sezonier, către finalizarea achiziției Via Trend și Snack 4U și către condițiile majorării de capital. Evaluarea rămâne exigentă față de peers, compensată parțial de o rentabilitate superioară și de un bilanț cu îndatorare redusă.

Surse analiză: Cris-Tim Family Holding (raport T3 2026, RC 33/2026, RC 25/2026), Ziarul Financiar, Investește la Bursă, TradingView, BVB.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 19.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/CFH-Raport-T3-2026/50672 https://www.cristim.ro (Relatii cu Investitorii: Raport T3 2026, Raport curent 33/2026 din 19.11.2026, Raport curent 25/2026 - Actualizare Buget 2026, din 13.08.2026) https://www.zf.ro/zf-24/cris-tim-family-holding-producator-mezeluri-ready-meals-raportat-venituri-900-mil-lei-primele-9-luni-2026-crestere-6-profit-net-113-milioane-lei-marcand-avans-37-radu-timis-jr-ceo-piata-alimentara-23285174 https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=CFH https://www.tradingview.com/symbols/BVB-CFH/ https://www.tradingview.com/symbols/SIX-BELL/ https://www.tradingview.com/symbols/SIX-ORON/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/

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