Dell Technologies a raportat pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2027 (T3 FY2027, încheiat la 30 octombrie 2026) rezultate mult peste așteptări, cu venituri dublate la un nivel record, pe fondul cererii pentru servere de inteligență artificială (AI). Compania și-a majorat pentru a treia oară în acest an prognoza anuală și a anunțat un backlog AI record. Reacția bursieră a fost însă modestă: câștigul inițial de circa 4% din tranzacțiile de după închidere s-a diminuat ulterior, pe fondul incertitudinilor din sectorul AI.

Camp Detalii Companie (Ticker) Dell Technologies (US.DELL) Pret / variatii Pret curent: 295.28 USD (+129.97% YTD) Tip analiza Rezultate T3 FY2027 (an fiscal incheiat in ianuarie 2027) Data si ora 25.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 FY2027

Dell Technologies a depășit estimările atât în cazul veniturilor, cât și în cazul profitului, cu o marjă largă. Veniturile au urcat la 54,94 mld. USD, în creștere cu 103% YoY, peste consensul LSEG de 49,32 mld. USD, iar profitul ajustat pe acțiune a fost de 9,45 USD (+265% YoY), cu circa 43% peste estimarea de 6,59 USD.

Motorul trimestrului a fost divizia ISG („Infrastructure Solutions Group”), care include serverele și stocarea: venituri record de 41,97 mld. USD (+198% YoY), peste estimarea LSEG de 35,27 mld. USD. Veniturile din servere optimizate pentru AI au crescut de aproape patru ori (+291%), la 22,03 mld. USD, cele din serverele tradiționale și networking cu 235%, la 15,01 mld. USD, iar cele din stocare cu 24%, la 4,93 mld. USD.

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Profitul operațional al ISG a crescut de peste patru ori, la 7,12 mld. USD, iar marja operațională a segmentului a urcat la 17,0%, de la 12,4%. Comenzile pentru servere AI au totalizat 60,2 mld. USD în trimestru, iar backlogul a ajuns la un record de 132,3 mld. USD.

În schimb, divizia CSG („Client Solutions Group”), care cuprinde PC-urile, a ratat estimările: veniturile au crescut cu doar 3%, la 12,89 mld. USD, sub consensul de 14,33 mld. USD, iar segmentul de consum a scăzut cu 15%. Piața este afectată de scumpirea memoriei: potrivit Gartner, livrările globale de PC-uri au scăzut cu 22,4% în T3 2026.

La nivel consolidat, marja operațională ajustată a urcat cu 4,9 pp, la 14,2%, iar cheltuielile operaționale ajustate au coborât la 7% din venituri, minimul istoric al companiei. Fluxul de numerar liber a fost de 3,47 mld. USD, acționarilor le-au fost returnate 4,9 mld. USD, iar Consiliul de Administrație a aprobat suplimentarea programului de răscumpărări cu 25 mld. USD.

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Indicator T3 FY2027 Consens vs. consens T3 FY2026 YoY Venituri 54.94 49.32 +11.4% 27.01 +103% ISG 41.97 35.27 +19.0% 14.11 +198% Servere AI 22.03 - - 5.64 +291% Servere traditionale si networking 15.01 - - 4.48 +235% Stocare 4.93 - - 3.98 +24% CSG 12.89 14.33 -10.1% 12.48 +3% Profit operational ajustat 7.83 - - 2.50 +213% Marja operationala ajustata 14.2% - - 9.3% +4.9 pp Profit net (GAAP) 5.67 - - 1.55 +266% EPS ajustat (USD) 9.45 6.59 +43.4% 2.59 +265% EPS GAAP (USD) 8.82 - - 2.28 +287%

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Note: valori în mld. USD, cu excepția EPS (USD) și a marjelor. Indicatorii ajustați sunt non-GAAP. Consensul pentru venituri, ISG, CSG și EPS ajustat este LSEG (sursa: CNBC); Bloomberg și FactSet indicau un EPS ajustat de 6,60 USD. Surse: Dell Technologies (rezultate T3 FY2027, formular 8-K), CNBC, Reuters, WSJ.

Mesaje-cheie din conferința cu investitorii și perspective

Dell Technologies și-a majorat prognoza pentru anul fiscal 2027 pentru a treia oară: veniturile sunt estimate acum la 202 mld. USD (+78% YoY), față de 192 mld. USD anterior și peste consensul LSEG de 194,48 mld. USD. Veniturile din servere AI sunt așteptate la 78 mld. USD (de la 74 mld. USD), iar EPS ajustat, la 29,68 USD (de la 25,50 USD), peste estimarea FactSet de 26,00 USD.

Pentru T4, compania estimează venituri de circa 56,3 mld. USD (+69% YoY) și un EPS ajustat de 8,40 USD, ambele peste consensul LSEG (53,61 mld. USD, respectiv 7,50 USD). Veniturile din servere AI ar urma să urce la circa 23,5 mld. USD. Potrivit Bloomberg, marja operațională a ISG va coborî însă sub 15% în T4, din cauza ponderii mai mari a serverelor AI.

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Jeff Clarke, vicepreședinte al Consiliului și director de operațiuni (COO), a declarat: „Suntem acum o companie diferită, în care divizia ISG generează cea mai mare parte a profitului și a creșterii.” El a subliniat că cererea depășește oferta: „Privind către anul următor, decalajul dintre oferta de componente și cererea clienților finali continuă să se adâncească.”

Conducerea a insistat asupra calității backlogului: fiecare comandă AI este verificată în ceea ce privește accesul la finanțare, calitatea clientului final, regulile de export și accesul la teren și energie, iar niciun client nu a reprogramat livrările.

Directorul financiar (CFO) David Kennedy a declarat: „Am continuat să conducem compania mai eficient pe măsură ce am crescut, iar acest lucru susține o profitabilitate mai ridicată, chiar dacă serverele AI ocupă o pondere tot mai mare în afacere.”

Pe tema costurilor, Clarke nu se așteaptă la scăderi ale prețurilor memoriei (DRAM și NAND) pentru servere, criza de aprovizionare urmând să continue în 2027. Numărul de servere vândute a scăzut, dar conținutul per server (procesoare, memorie, stocare) a crescut. Pentru anul fiscal 2028, compania anticipează o cerere robustă pentru infrastructură și o piață de PC-uri în continuare slabă.

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Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor rămâne preponderent pozitiv, deși mai prudent după corecția din ultimele săptămâni. Prețul-țintă mediu pe 12 luni agregat de Bloomberg este de 528,61 USD, ceea ce implică un potențial de apreciere de circa 79% față de prețul curent. Dintre cei 34 de analiști care acoperă compania, 23 (67,6%) recomandă cumpărarea, 11 (32,4%) menținerea, iar niciunul vânzarea.

După raportare, mai multe case de brokeraj și-au actualizat țintele, într-un interval larg: de la 325 USD (TD Cowen, Hold) la 650 USD (Bernstein, Outperform). Unele ținte au fost reduse față de nivelurile de dinainte de raportare: TD Cowen de la 550 USD, Mizuho de la 650 USD și RBC Capital Markets de la 640 USD.

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (USD) Upside/Downside 25.11.2026 Deutsche Bank Hold 400 +35.5% 25.11.2026 Morgan Stanley Equal Weight 408 +38.2% 25.11.2026 RBC Capital Markets Outperform 550 +86.3% 25.11.2026 JPMorgan Overweight 515 +74.4% 25.11.2026 TD Cowen Hold 325 +10.1% 24.11.2026 UBS Neutral 500 +69.3% 24.11.2026 Truist Securities Hold 505 +71.0% 24.11.2026 Bernstein Outperform 650 +120.1% 24.11.2026 Raymond James Outperform 570 +93.0% 24.11.2026 Mizuho Outperform 500 +69.3% 24.11.2026 Evercore ISI Outperform 400 +35.5% 24.11.2026 Wells Fargo Overweight 400 +35.5%

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Upside/downside raportat la prețul curent de 295,28 USD. Sursa: Bloomberg (ANR, 25.11.2026). Pentru comparație, WSJ indică un preț-țintă mediu de 566,88 USD (34 de analiști, consens „Overweight”). Țintele anterioare raportării provin din MarketBeat.

Evaluare

Dell Technologies se tranzacționează la un discount consistent față de mediana sectorului IT pe majoritatea multiplilor. P/E forward (non-GAAP) de 12,95x este cu circa 31% sub mediana sectorului (18,79x), iar pe EV/Sales forward discountul este de 61%. În plus, raportul PEG forward (non-GAAP) de 0,34, față de 1,02 pentru sector, sugerează o evaluare redusă în raport cu creșterea așteptată a profitului.

Comparativ cu peers, Dell Technologies este mai ieftină decât Broadcom (26,9x), NetApp (17,1x) și Oracle (14,0x) pe P/E forward, dar mai scumpă decât Hewlett Packard Enterprise (9,7x) și HP Inc. (8,9x).

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă în scenariul de bază (metoda DCF) este de 445,61 USD, ceea ce indică o subevaluare de circa 34% față de prețul de 295,28 USD. Modelul presupune însă o marjă netă de 8,6% în 2027, mult peste media ultimilor cinci ani (4,4%); la marja medie istorică, valoarea estimată ar fi de circa 249 USD.

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Companie P/E EV/Sales EV/EBITDA P/B Dell Technologies 12.95 1.22 9.58 NM Broadcom 26.90 14.46 21.25 15.02 Oracle 13.95 5.44 9.52 5.56 HP Inc. 8.93 0.54 6.57 NM Hewlett Packard Enterprise 9.72 1.36 7.25 2.41 NetApp 17.11 3.99 12.03 22.50 Mediana sector IT 18.79 3.10 12.26 3.14

Multipli P/E (non-GAAP), EV/Sales și EV/EBITDA forward; P/B trailing (TTM). NM = nesemnificativ (capitaluri proprii negative). Mediana sectorului IT. Sursa: Seeking Alpha.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului (YTD), acțiunile Dell Technologies au avansat cu 129,97%, iar în ultimele 12 luni, cu 136,60%, depășind puternic indicele S&P 500 (+4,70% YTD și +8,51% în ultimele 12 luni). Pe orizontul de cinci ani, câștigul este de 433,48%. Dell s-a situat mult peste Broadcom (-14,65% YTD) și Oracle (-44,55% YTD).

Totuși, cotația a scăzut cu circa 50% față de maximul de închidere de 588,40 USD din 17 septembrie (-34,62% în ultima lună), pe fondul incertitudinii privind sustenabilitatea investițiilor în AI, potrivit Barron's. Volatilitatea a fost amplificată de plecarea temporară a CEO-ului Nvidia, Jensen Huang: la anunțul revenirii sale, luni, acțiunile Dell au urcat cu circa 20%, iar marți, înaintea raportării, au scăzut cu 11,83%, la 295,28 USD.

După raportare, acțiunile au urcat cu circa 4% în tranzacțiile after-hours (după închiderea ședinței), însă câștigul s-a diminuat ulterior. Mișcarea măsurată de MarketChameleon (+0,9%) s-a încadrat cu mult în intervalul anticipat de piața opțiunilor (expected move de ±13,3%). Reacția moderată contrastează cu saltul de circa 20% din ședința de luni, generat de revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia.

Din punct de vedere tehnic, acțiunea se tranzacționează sub toate mediile mobile urmărite: mediile exponențiale de 8 zile (317,87 USD) și 21 de zile (334,08 USD), media simplă de 200 de zile (350,14 USD), sub care cotația a coborât în noiembrie, și media de 50 de zile (462,14 USD), aflată în scădere. Indicatorul RSI se situează în jurul valorii de 36, în zona neutră, sub pragul median, fără a indica încă supravânzare.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Backlog AI și diversificarea clienților: backlogul record de 132,3 mld. USD și peste 7.500 de clienți, din circa 100 de locații, jumătate în afara SUA, oferă vizibilitate asupra veniturilor.

backlogul record de 132,3 mld. USD și peste 7.500 de clienți, din circa 100 de locații, jumătate în afara SUA, oferă vizibilitate asupra veniturilor. Servere tradiționale și stocare: modernizarea centrelor de date și cererea de procesoare pentru agentic AI susțin creșterea dincolo de serverele AI.

modernizarea centrelor de date și cererea de procesoare pentru agentic AI susțin creșterea dincolo de serverele AI. Levier operațional și returnarea capitalului: costurile operaționale de 7% din venituri și angajamentul de a returna cel puțin 80% din fluxul de numerar liber ajustat susțin profitul pe acțiune.

Riscuri

Presiune pe marje din mixul AI: serverele AI au marje de tip mid-single-digit, iar compania estimează coborârea marjei operaționale a ISG sub 15% în T4.

serverele AI au marje de tip mid-single-digit, iar compania estimează coborârea marjei operaționale a ISG sub 15% în T4. Aprovizionare și costul memoriei: oferta limitată de componente și scumpirea memoriei pot întârzia livrările și afectează deja cererea de PC-uri.

oferta limitată de componente și scumpirea memoriei pot întârzia livrările și afectează deja cererea de PC-uri. Sentiment și context politic: incertitudinea din jurul Nvidia și victoria în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA a unor candidați care au militat pentru încetinirea construcției de centre de date (Barron's) pot afecta percepția asupra investițiilor în AI.

Concluzie

Dell Technologies a devenit unul dintre principalii beneficiari ai investițiilor în infrastructura AI, cu venituri dublate, un backlog record și o prognoză majorată pentru a treia oară în acest an. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către ritmul de conversie a backlogului în venituri, către evoluția marjelor în contextul ponderii crescânde a serverelor AI și al scumpirii memoriei și către sentimentul general din sectorul AI. Volatilitatea poate persista cât timp piața evaluează durabilitatea acestui ciclu.

Surse analiză: Dell Technologies (rezultate T3 FY2027), CNBC, Reuters, Bloomberg, WSJ, Barron's, Seeking Alpha, Gartner, Alpha Spread, MarketChameleon, TradingView.

Autor: Bosie Marius-Constantin – Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 25.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte [OFFICIAL_LINK] și interese [OFFICIAL_LINK], research-uri din ultimele 12 luni [OFFICIAL_LINK]. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică [OFFICIAL_LINK]. Ghid privind analiza tehnică [OFFICIAL_LINK]. Nu există instrument financiar fără risc (citește [OFFICIAL_LINK]). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3–5, Office Building, lot 3/1, etaj 3–4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF [OFFICIAL_LINK]. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://investors.delltechnologies.com/news-events/press-releases/detail/1665/dell-technologies-delivers-third-quarter-fiscal-2027-financial-results https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1571996/000157199626000050/exhibit991earnings8kq3fy27.htm https://seekingalpha.com/article/4971636-dell-technologies-inc-dell-q3-2027-earnings-call-transcript https://www.cnbc.com/2026/11/24/dell-earnings-report-q3-2027.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-24/dell-ups-annual-sales-forecast-again-on-rising-ai-server-demand https://www.reuters.com/business/dell-lifts-annual-forecasts-after-record-quarter-surging-ai-server-demand-2026-11-24/ https://www.wsj.com/business/earnings/dell-lifts-outlook-as-revenue-doubles-on-server-demand-40c14b0b https://www.barrons.com/articles/dell-earnings-stock-price-838815b4 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-10-12-gartner-says-worldwide-pc-shipments-declined-22-point-4-percent-in-third-quarter-of-2026-as-component-cost-inflation-raised-asps https://seekingalpha.com/symbol/DELL/valuation/metrics https://seekingalpha.com/symbol/DELL/peers/comparison https://www.wsj.com/market-data/quotes/DELL/research-ratings Bloomberg Terminal - DELL US Equity, Analyst Recommendations (ANR), 25.11.2026 https://www.alphaspread.com/security/nyse/dell/summary https://marketchameleon.com/Overview/DELL/Earnings/Earnings-Charts/ https://www.tradingview.com/symbols/NYSE-DELL/ https://www.tradingview.com/symbols/SPX/?exchange=SP https://www.tradingview.com/symbols/NASDAQ-AVGO/ https://www.tradingview.com/symbols/NYSE-ORCL/

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