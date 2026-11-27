Grup EM, holdingul care controlează Electromontaj, a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un profit net consolidat de 57,49 mil. RON, în creștere cu 10,5% YoY, la o cifră de afaceri de 854,00 mil. RON (-3,1%). Rezultatul din exploatare a urcat cu 34,5%, însă avansul vine în mare parte din provizioane mai mici decât în 2025. Față de BVC 2026, compania a realizat 90% din profitul net bugetat, dar doar 69% din cifra de afaceri.
|Camp
|Detalii
|Companie (Ticker)
|Grup EM SA (BVB: EM)
|Preț / variații
|Preț curent: 37.00 RON (+8.19% YTD)
|Tip analiză
|Rezultate T3 2026 (9L 2026)
|Dată și oră
|27.11.2026, ora 08:00
Rezultate financiare T3 2026 (9L 2026)
Raportat la BVC, rezultatele sunt mixte: profitul este peste ritmul liniar de 75%, iar veniturile sunt sub valoarea bugetată.
La nivel consolidat, cifra de afaceri a scăzut cu 3,1% YoY, la 854,00 mil. RON, iar veniturile din exploatare au rămas aproape stabile (923,32 mil. RON, -0,5%). Compania pune evoluția pe seama calendarului de execuție al proiectelor multianuale.
Cheltuielile de exploatare au coborât cu 3,2%, la 833,38 mil. RON, cu o schimbare vizibilă de structură: prestațiile externe au scăzut cu 24%, la 209,47 mil. RON, în timp ce cheltuielile cu personalul au urcat cu 19,5%, la 205,24 mil. RON, pe fondul internalizării lucrărilor și al creșterii numărului de angajați la 1.943 (+8,8%).
Rezultatul din exploatare a urcat cu 34,5%, la 89,94 mil. RON, iar marja operațională, la 10,5%, de la 7,6%. Cea mai mare parte a creșterii vine însă din provizioane: în 9L 2025, constituirile nete de provizioane au costat 25,23 mil. RON, în timp ce în 9L 2026 soldul a fost aproape nul. Excluzând provizioanele, rezultatul operațional ar fi fost ușor sub cel din 2025 (89,75 față de 92,11 mil. RON).
Sub linia operațională, rezultatul financiar s-a adâncit la -24,33 mil. RON, de la -4,14 mil. RON, pe fondul dobânzilor mai mari (+25%, la 13,42 mil. RON) și al altor cheltuieli financiare. Profitul brut a crescut cu 4,6%, la 65,61 mil. RON, iar profitul net, cu 10,5%, ajutat de un impozit pe profit mai mic (8,11 față de 10,72 mil. RON). EBITDA, așa cum o calculează compania, a urcat cu 9,1%, la 111,15 mil. RON.
Din profitul net, 40,66 mil. RON revin acționarilor Grup EM, iar 16,83 mil. RON (29%), intereselor minoritare din filiale, un aspect relevant pentru evaluare.
Pe trimestrul al treilea luat separat, potrivit Investește la Bursă, cifra de afaceri a fost de 293,60 mil. RON (-10,1% YoY, -15,1% QoQ), iar rezultatul operațional, de 33,95 mil. RON, apropiat de cel din T2. Profitul net din T3 (33,86 mil. RON) este cel mai mare din acest an, saltul față de T2 (12,80 mil. RON) venind de sub linia operațională.
|Indicator
|T3 2026
|T2 2026
|QoQ
|T3 2025
|YoY
|Cifra de afaceri
|293.60
|345.91
|-15.1%
|326.71
|-10.1%
|Rezultat operațional
|33.95
|33.04
|+2.7%
|n/c
|n/c
|Profit net
|33.86
|12.80
|+164.6%
|n/c
|n/c
Valori în mil. RON. Date consolidate trimestriale calculate de sursă ca diferență între raportările cumulate. n/c = necomparabil: baza 9L 2025 folosită de sursă diferă de cea din raportul companiei. Sursa: Investește la Bursă.
Capitalul de lucru rămâne principalul punct de presiune. Stocurile au crescut cu 34% față de finalul lui 2025, la 576,71 mil. RON, iar creanțele, cu 15%, la 496,25 mil. RON. Fluxul de numerar din exploatare a fost negativ (-35,72 mil. RON), deși mult mai bun decât în 9L 2025 (-88,51 mil. RON), iar investițiile au absorbit 54,55 mil. RON.
Ca urmare, numerarul a coborât la 43,39 mil. RON, de la 136,55 mil. RON, iar datoria bancară netă a urcat la circa 188,7 mil. RON (de la 94,8 mil. RON), la credite bancare stabile, de 232,1 mil. RON. Lichiditatea curentă a fost de 1,61 (1,41 la 30.09.2025), iar gradul de îndatorare (capital împrumutat/capital propriu) a coborât la 49,4%, de la 60,2%.
Raportat la BVC 2026, compania a realizat 69% din cifra de afaceri, 94% din rezultatul din exploatare și 90% din profitul net bugetate. Pentru atingerea bugetului, T4 ar trebui să aducă o cifră de afaceri de circa 391,4 mil. RON, cu 33% peste T3 și cu 18% peste T4 2025, în timp ce ținta de profit net presupune doar circa 6,5 mil. RON. În schimb, pierderea financiară pe nouă luni este deja dublul celei bugetate pentru întregul an.
|Indicator
|9L 2026
|BVC 2026
|% realizat BVC
|9L 2025
|YoY
|Cifra de afaceri
|854.00
|1,245.35
|68.6%
|881.47
|-3.1%
|Venituri din exploatare
|923.32
|1,250.67
|73.8%
|927.70
|-0.5%
|Cheltuieli de exploatare
|833.38
|1,154.52
|72.2%
|860.82
|-3.2%
|Rezultat din exploatare
|89.94
|96.15
|93.5%
|66.88
|+34.5%
|EBITDA
|111.15
|-
|-
|101.85
|+9.1%
|Rezultat financiar
|-24.33
|-12.04
|202%
|-4.14
|-20.19 mil.
|Profit brut
|65.61
|84.11
|78.0%
|62.74
|+4.6%
|Profit net
|57.49
|63.98
|89.9%
|52.02
|+10.5%
|Marjă operațională
|10.5%
|7.7%
|-
|7.6%
|+2.9 pp
|Marjî netă
|6.7%
|5.1%
|-
|5.9%
|+0.8 pp
Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. Date consolidate, neauditate. BVC 2026 = buget publicat de companie (valori anuale, fără EBITDA); % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. EBITDA conform companiei (profit brut + cheltuieli cu dobânzile + amortizare). Profitul net include interesele minoritare; BVC nu precizează tratamentul acestora (incert). Surse: Grup EM (Raport T3 2026, BVC 2026), calcule TradeVille.
Mesaje-cheie și perspective
În mesajul către investitori, CEO-ul Tănăsoaica Ionuț Adrian pune accent pe disciplina financiară, afirmând că grupul acordă „o atenție deosebită optimizării capitalului de lucru, consolidării capacității de finanțare”. Pentru finalul anului, prioritățile rămân execuția proiectelor contractate, eficiența operațională și gestionarea prudentă a resurselor financiare.
Pe partea comercială, în T3, Electromontaj a semnat contractul de 476 mil. RON pentru retehnologizarea stației Alba Iulia în concept de stație digitală (beneficiar Transelectrica). După încheierea trimestrului, compania a câștigat în Olanda un contract de circa 9,75 mil. EUR (circa 52,1 mil. RON) pentru modernizarea liniei de 380 kV Krimpen aan den IJssel - Diemen, cu execuție între iunie 2027 și februarie 2028.
Contractele în execuție prezentate în raport însumează circa 2,16 mld. RON ca valoare contractuală, cele mai mari fiind LEA 400 kV Gădălin - Suceava (688,3 mil. RON, finalizare în 2031), stațiile de pompare de la UHE Dorin Pavel (484 mil. RON) și Alba Iulia. Compania nu publică valoarea portofoliului rămas de executat.
LEA 400 kV Timișoara - Arad (etapa II) a fost reluată în august, după o suspendare de circa cinci luni cauzată de întârzierea hotărârii de guvern pentru exproprieri, cu un termen de execuție de 24 de luni. Planul de reorganizare al Hidroconstrucția, aflată în insolvență, a fost aprobat de creditori pe 30 aprilie.
Pe piața de capital, free-float-ul a urcat la 5,51%, de la 4,02%, iar obiectivul este de minimum 10% până la 19 decembrie 2026. În august-septembrie, compania a răscumpărat prin ofertă publică, intermediată de SSIF TradeVille SA, 350.000 de acțiuni (1,94% din capital) la 42 RON/acțiune, pentru un program de tip Stock Option Plan, iar din 9 noiembrie cumpără acțiuni proprii și direct din piață, prin BRK Financial Group.
Conversie: 9,75 mil. EUR x 5,3431 RON/EUR (curs BNR 26.11.2026) = circa 52,1 mil. RON. Valoarea cumulată a contractelor în execuție însumează valorile individuale prezentate în raportul T3 2026. Calcule TradeVille.
Evaluare
La 37,00 RON, capitalizarea Grup EM este de circa 667,7 mil. RON. Potrivit Investește la Bursă, EM se tranzacționează la un PER (TTM) de 7,8x, cu circa 68% sub mediana peerilor selectați (24,6x), și la un EV/EBITDA de 4,3x (-52%).
Ca peers au fost reținute companiile cu expunere pe rețele electrice (Eltel, Elektrotim, SPIE, Costain), fără constructorii feroviari Trakcja și Torpol; Electro-Alfa este inclusă ca reper BVB.
P/BV de 1,3x este cu circa 59% sub mediana implicită a grupului (3,2x), deși ROE-ul de 16% este în linie cu cel al peerilor (15,1%). ROA de 4% reflectă un bilanț consolidat mare (1,92 mld. RON active), dominat de stocuri și creanțe, sub nivelul Electro-Alfa (9,9%). Marjele sunt, în schimb, peste cele ale grupului: marja operațională de 13% și marja netă de 7%, față de mediane de 5,9% și 3,2%.
Discountul trebuie citit și prin prisma structurii grupului. Pe profitul atribuibil acționarilor Grup EM în 2025 (66,0 mil. RON), PER-ul este de circa 10,1x, iar pe profitul net bugetat pentru 2026, de circa 10,4x. Alți factori care pot explica discountul sunt free-float-ul redus, istoricul scurt de tranzacționare și lipsa dividendelor plătite în 2026.
|Companie
|PER
|P/BV
|EV/EBITDA
|ROE
|ROA
|Marjă op.
|Marjă netă
|Grup EM (EM)
|7.8x
|1.3x
|4.3x
|16%
|4%
|13%
|7%
|Costain Group
|17.3x
|2.6x*
|6.0x
|15.16%
|n/d
|4.8%
|3.57%
|Elektrotim
|24.1x
|5.0x*
|14.2x
|20.84%
|n/d
|6.09%
|4.41%
|Eltel AB
|25.7x
|1.5x*
|7.6x
|5.87%
|n/d
|5.66%
|1.13%
|SPIE SA
|25.1x
|3.8x*
|10.2x
|15.1%
|n/d
|6.71%
|2.83%
|Mediana peers
|24.6x
|3.2x
|8.9x
|15.13%
|-
|5.88%
|3.20%
|Electro-Alfa (EAI)
|23.4x
|3.6x
|17.3x
|15.2%
|9.9%
|10.4%
|12.3%
|EM vs mediana
|-68%
|-59%
|-52%
|+0.9 pp
|-
|+7.1 pp
|+3.8 pp
EM și peers: multipli TTM conform Investește la Bursă (EM vs. Peers), EM la 37,00 RON. *P/BV implicit = PER x ROE (aproximare, calcule TradeVille). Mediana pentru cei 4 peers selectați; mediana sursei pentru toate cele 6 companii este de 20,7x PER și 6,9x EV/EBITDA. Electro-Alfa: la 15,04 RON (20.11.2026), conform TrevIQ TradeVille din 23.11.2026, exclusă din mediană. PER pe profitul atribuibil 2025: 667,72 / 66,00 = 10,1x; pe BVC 2026: 667,72 / 63,98 = 10,4x. n/d = nedisponibil.
Evoluția prețului și reacția pe bursă
De la începutul anului, acțiunea EM a urcat cu 8,19%, ușor sub indicele BETAeRO (+9,90% YTD la 23.11.2026), iar față de prețul de listare din decembrie 2025 (34,00 RON), avansul este de 8,8%. Pe trei luni, acțiunea a pierdut 12,32%. Dintre peers, Eltel a urcat cu 58,44% YTD, iar SPIE a scăzut cu 7,94%.
Acțiunea a închis joi la 37,00 RON (-1,46%), cu circa 12% sub prețul din oferta de răscumpărare (42 RON).
Tehnic, după maximul de la începutul lui iunie (44,40 RON), cotația a intrat într-un trend descendent. Prețul se află sub toate mediile mobile, iar SMA 50 (38,74 RON) a coborât recent sub SMA 200 (38,94 RON), o configurație negativă pe termen mediu.
Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.
Oportunități și riscuri
Oportunități
Riscuri
Concluzie
Grup EM a încheiat primele nouă luni cu un profit apropiat de bugetul anual și cu marje operaționale mai bune, dar cu venituri sub ritmul bugetat și cu o creștere susținută în bună parte de provizioane mai mici. Bilanțul resimte nevoia mare de capital de lucru, deși îndatorarea rămâne moderată. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către veniturile din T4, evoluția fluxului de numerar, atingerea pragului de free-float de 10% până la 19 decembrie și execuția noilor contracte.
Surse analiză: Grup EM Raport financiar trimestrial T3 2026, BVC 2026 Grup EM, Ziarul Financiar, Investește la Bursă, TradeVille (TrevIQ EAI, TrevIQ ALW), BNR, TradingView, BVB.
Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 27.11.2026, ora 08:00.
Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.
Surse: