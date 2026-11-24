IMPACT a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net consolidat de 1,04 mil. RON, în scădere cu 98% YoY, și venituri de 168,3 mil. RON (-40% YoY). Vânzările de locuințe au coborât la 45 de unități (de la 227), pe fondul TVA de 21%, al noilor reguli din Legea „Nordis” și al blocajului ANCPI, iar rezultatul s-a sprijinit pe câștiguri din reevaluări, fără impact în numerar.

În schimb, portofoliul de prevânzări a crescut de peste 13 ori, la 23,3 mil. EUR, susținut de lansarea ARIA Verdi.

Camp Detalii Companie (Ticker) IMPACT Developer & Contractor SA (BVB: IMP) Pret / variatii Pret curent: 3.65 RON (-16.67% YTD) Tip analiza Rezultate 9L 2026 (T3 2026) Data si ora 24.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

La nouă luni, grupul Impact a realizat 38% din veniturile și doar 2% din profitul net prevăzute în BVC 2026 (față de bugetul pe 9 luni: venituri -48%, rezultat net -97%).

Veniturile consolidate au coborât la 168,3 mil. RON (-40% YoY), iar profitul net la 1,04 mil. RON, de la 57,3 mil. RON în 9L 2025; partea atribuibilă acționarilor IMPACT a fost de doar 48 de mii RON.

Scăderea vine din segmentul rezidențial: grupul a semnat contracte de vânzare-cumpărare pentru 45 de unități (9L 2025: 227), de circa 35 mil. RON, din care 14 în T3, toate în GREENFIELD Băneasa. Veniturile din dezvoltare imobiliară au scăzut cu 77%, la 23% din total.

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Serviciile au generat 74% din veniturile consolidate, dezvoltarea imobiliară – 23%, iar chiriile – 3%. Din raportarea pe segmente, serviciile de construcții prestate de RCTI (subsidiară deținută în proporție de 51,01%) reprezintă 68% (22,2 mil. EUR), restul de 6% venind din alte servicii ale grupului. Construcțiile fiind livrate la marje mai mici, marja brută a coborât la 20%, de la 25%, sub nivelul de 26% bugetat.

Profitul din exploatare de 20,8 mil. RON include câștiguri din reevaluarea investițiilor imobiliare de 21,6 mil. RON, fără impact în numerar și nebugetate. Rezultatul financiar net (-14,5 mil. RON) și impozitul pe profit au adus rezultatul net aproape de zero.

La nivel individual, profitul net de 15,3 mil. RON a fost susținut de dividende intragrup.

Fluxul de numerar din exploatare a fost negativ (-46,8 mil. RON, față de +143,9 mil. RON), pe fondul creșterii stocurilor și creanțelor. Datoriile financiare au urcat la 229,8 mil. RON (+26% în EUR față de decembrie 2025), iar gradul de îndatorare a crescut la 16% din active (de la 13%).

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Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Venituri 168.3 439.2 38% 280.7 -40% Profit brut 34.4 113.7 30% 71.2 -52% Castiguri din reevaluarea investitiilor imobiliare 21.6 nebugetat - 29.1 -26% Profit din exploatare 20.8 65.6 32% 85.0 -76% Profit inainte de impozitare 6.3 55.7 11% 66.9 -91% Profit net 1.0 46.8 2% 57.3 -98%

Valori în mil. RON, cu excepția procentelor; nivel consolidat IFRS, neauditat. BVC 2026 = bugetul aprobat de AGA din 29.04.2026, publicat în EUR și convertit de TradeVille la cursul mediu BNR de 5,1809 RON/EUR, folosit de companie pentru 9L 2026. BVC exclude câștigurile din reevaluarea investițiilor imobiliare, în timp ce cifrele raportate le includ. Bugetul anual din raportul T3 diferă ușor de materialul AGA (de ex., profit net de 9,18 mil. EUR vs. 9,03 mil. EUR); TradeVille a folosit varianta aprobată de AGA. % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. Surse: IMPACT (raport T3 2026, comunicat 9L 2026, material BVC 2026, hotărâre AGOA din 29.04.2026).

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Mesaje-cheie și perspective

Pentru T4, prioritățile conducerii sunt finalizarea Fazei 5 din GREENFIELD Băneasa – Cartierul Teilor (250 de apartamente), avansarea ARIA Verdi – faza 1, noul drum de acces în GREENFIELD Băneasa (termen: 31.12.2026) și pregătirea GREENFIELD Copou – faza 1, la Iași. Compania pune rezultatele pe seama TVA de 21%, a instabilității politice și a inflației.

În raportul T3, semnat de CEO-ul Sebastian Câmpeanu și CFO-ul Claudiu Bistriceanu, conducerea apreciază că „vânzările vor fi susținute de investițiile ce urmează a fi realizate”, respectiv drumul de acces, școala și grădinița publică din cartier.

Indicatorii comerciali s-au îmbunătățit. La 30 septembrie, prevânzările și rezervările însumau 97 de unități, de 122,9 mil. RON (31.12.2025: 18 unități, 1,8 mil. EUR), din care circa 78 mil. RON în ARIA Verdi. În GREENFIELD Băneasa, septembrie și octombrie au adus 43 de tranzacții noi, peste jumătate din totalul primelor nouă luni, pe fondul noii strategii de marketing.

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Stocul de unități finalizate (347 de apartamente) este evaluat la 300,3 mil. RON. Pentru ARIA Verdi, veniturile se recunosc gradual, pe măsura avansului construcției, nu la semnarea contractului final, ca în celelalte proiecte.

Strategia IMPACT

IMPACT se află în primul an din cel mai amplu ciclu de dezvoltare anunțat: 7.870 de unități în 2026–2034, în cinci proiecte mixed-use, cu o valoare brută de dezvoltare estimată de management la 1,68 mld. EUR. Din 2.496 de unități autorizate, 970 sunt în construcție (435 în GREENFIELD Băneasa, 401 în ARIA Verdi, 134 în BOREAL Plus), iar banca de terenuri are o valoare de piață de 196,2 mil. EUR.

Planul de acțiune vizează canale noi de marketing și vânzare, vânzarea către investitori a unor pachete de active cu venituri fixe, atragerea de investitori minoritari în companiile de proiect și reproiectarea unor proiecte pentru scurtarea execuției. RCTI are în derulare cinci contracte cu terți, de 79 mil. EUR în 2026–2027.

Piața imobiliară și contextul macro în 2026

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Legea 207/2025 („Legea Nordis”), în vigoare din 11 decembrie 2025, permite promisiunile de vânzare pentru locuințe în construcție doar după notarea autorizației în cartea funciară și preapartamentare (obligatorie din 8 martie 2026), plafonează rezervările la 5% și impune conturi distincte pentru avansuri. Regulile protejează cumpărătorii, dar decalează contractele și recunoașterea veniturilor.

Peste acest proces s-a suprapus atacul ransomware asupra ANCPI din 14 iulie 2026, care a blocat sistemul e-Terra. În T3 s-au vândut 108.437 de imobile la nivel național, cu 66.269 mai puține YoY; potrivit Crosspoint, tranzacțiile din București și Ilfov au scăzut cu 14,3%, cu revenire în septembrie, iar locuințele noi din București au ajuns la 2.650 EUR/mp (+22% YoY).

În octombrie, vânzările de imobile au scăzut cu 4,8% YoY, iar ipotecile cu 18,6%, deși în București tranzacțiile cu locuințe au crescut cu 19,6%. TVA de 9% pentru locuințe a expirat la 30 septembrie 2026, de la 1 octombrie aplicându-se cota de 21%. Pe segmentul comercial, investițiile au atins 606 mil. EUR în 9L 2026 (+43% YoY, potrivit CBRE), însă lipsa legislației pentru REIT-uri limitează tranzacțiile mari.

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BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6,50% pe 12 noiembrie, nivel neschimbat din august 2024, iar viceguvernatorul Cosmin Marinescu a indicat o posibilă reluare a reducerilor spre mijlocul anului viitor. Inflația anuală a urcat la 6,9% în octombrie. PIB-ul a crescut cu 2,1% în T3, însă pe nouă luni este în scădere cu 1% (serie ajustată sezonier). Rata șomajului a coborât la 6,3% în septembrie, deși numărul șomerilor este cu peste 26.000 mai mare YoY.

Pentru 2027, ING estimează o creștere economică de 2,2%, după o contracție de 0,5% în 2026, și continuarea relaxării monetare, iar CBRE vede tranzacții imobiliare de circa 500 mil. EUR care s-ar putea finaliza în 2027. Impozitarea locuințelor la valoarea de piață, programată inițial din 1 ianuarie 2027, nu se va aplica în 2027, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sentimentul pieței și prețuri țintă

Pe 14 octombrie 2026, Swiss Capital a inițiat acoperirea IMPACT cu recomandarea „Strong Buy” și un preț-țintă de 5,97 RON, cu circa 64% peste prețul curent. Evaluarea se bazează pe metoda sumei părților, proiect cu proiect, care conduce la un activ net intrinsec de 6,18 RON/acțiune, căruia analiștii îi aplică un multiplu de 0,83x, după reduceri pentru lichiditate (7,4%) și guvernanță corporativă (10%).

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Analiștii Swiss Capital subliniază că potențialul depinde mai ales de reducerea discountului față de active, nu de profit: la multiplul actual, valoarea estimată peste 12 luni ar fi de 4,02 RON/acțiune.

Raportul trebuie citit ținând cont că Swiss Capital deține 10,45% din IMPACT, iar un administrator neexecutiv al IMPACT deține 47,50% din Swiss Capital; raportul precizează că acesta nu a participat la elaborarea analizei. Cealaltă recomandare disponibilă, Ipopema Securities („Buy”, 4,90 RON), datează din decembrie 2025 și nu încorporează efectele Legii 207/2025 și ale blocajului ANCPI.

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (RON) Upside 14.10.2026 Swiss Capital Initiere: Strong Buy 5.97 +63.6% 05.12.2025 Ipopema Securities Buy 4.90 +34.2%

Upside raportat la prețul curent de 3,65 RON. Estimările, prețul-țintă și scenariile aparțin Swiss Capital (raportul „IMPACT. From land bank to shareholder value”, 14.10.2026, analist Alina David). Surse: Financial Market (16.10.2026), LSEG, Bloomberg, IMPACT (structura acționariatului la 30.09.2026).

Evaluare

Pentru dezvoltatori, reperul principal este activul net. P/BV (prețul raportat la capitalul propriu contabil) este de 0,42x, cu circa 30% sub mediana sectorului (0,6x), iar raportat la activul net la valoare de piață estimat de companie (2,23 EUR/acțiune), P/NAV este de circa 0,31x, un discount de aproximativ 69%.

P/E (prețul raportat la profitul pe 12 luni) este de 21,3x, peste mediana de 8,6x.

Rentabilitatea rămâne redusă (ROE de circa 2%, față de mediana de 6,93%), iar profitul pe 2025 nu a fost distribuit. Față de ONE, IMP cotează la un discount pe P/BV (0,42x vs. 1x), cu o rentabilitate mai mică.

Companie P/E P/BV EV/EBITDA ROE Rand. div. Impact Developer (IMP) 21.3x 0.42x n/r 2% - One United Properties (ONE) 23.3x 1.00x 18.8x 4% 1.30% Develia 6.7x 1.9x 5.5x 33.08% 8.69% Echo Investment 11.5x 1.8x 8.6x 13.96% 22.47% CA Immobilien Anlagen 13.0x 0.8x 24.6x 6.2% 3.75% S Immo 6.0x 0.3x 12.9x 6.82% - Mediana sector 8.6x 0.6x 9.9x 6.93% 5.55%

IMP: calcul TradeVille la prețul de 3,65 RON și 118.247.071 de acțiuni (capitalizare de 431,6 mil. RON). P/E pe profitul net atribuibil TTM = 74,7 (2025, auditat) + 0,05 (9L 2026) – 54,5 (9L 2025) = 20,2 mil. RON. P/BV pe capitalul propriu atribuibil de 1.031 mil. RON (30.09.2026). P/NAV = 3,65 / (2,23 EUR x 5,3485 RON/EUR, curs BNR din 23.11.2026) = 0,31x. ROE = profit TTM / capital propriu mediu. n/r = nerelevant. Peers: multipli TTM la 11.11.2026; mediana este calculată de sursă pe un grup de 19 dezvoltatori și proprietari de imobile europeni, tabelul prezentând o selecție. Surse: IMPACT (raport T3 2026, situații financiare 2025), Investește la Bursă (IMP vs. Peers, ONE vs. Peers).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea IMP a scăzut cu 16,67%, în timp ce indicele BET a urcat cu 38,99%. Pe 12 luni, scăderea este de 8,98% (BET: +46,81%), iar pe cinci ani, de 65% (BET: +169,07%). Capitalizarea este de circa 432 mil. RON.

În segmentul imobiliar, ONE a urcat cu 12,77% YTD, depășind IMP. Pe ultimele trei luni, IMP a pierdut 12,26%, într-un context de piață rezidențială dificilă.

Note: liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Prevânzări în creștere: cele 97 de unități prevândute (122,9 mil. RON) și cele 43 de tranzacții noi din toamnă susțin livrările din T4 2026 și 2027.

cele 97 de unități prevândute (122,9 mil. RON) și cele 43 de tranzacții noi din toamnă susțin livrările din T4 2026 și 2027. Discount față de activul net: P/BV de 0,42x și P/NAV de circa 0,31x, cu o bancă de terenuri evaluată la 196,2 mil. EUR; Swiss Capital leagă potențialul titlului de reducerea acestui discount.

P/BV de 0,42x și P/NAV de circa 0,31x, cu o bancă de terenuri evaluată la 196,2 mil. EUR; Swiss Capital leagă potențialul titlului de reducerea acestui discount. Diversificare și infrastructură: contractele RCTI cu terți (79 mil. EUR) și noul drum de acces din GREENFIELD Băneasa pot susține veniturile și vânzările.

Riscuri

Execuție și calitatea profitului: doar 2% din profitul net bugetat a fost realizat, iar fără reevaluări, exploatarea ar fi fost pe pierdere.

doar 2% din profitul net bugetat a fost realizat, iar fără reevaluări, exploatarea ar fi fost pe pierdere. Finanțare și refinanțare: datoriile au crescut cu 26% (în EUR), costul mediu al finanțării a urcat la 6,98%, iar obligațiuni de circa 9,6 mil. EUR ajung la scadență în decembrie 2026 și februarie 2027.

datoriile au crescut cu 26% (în EUR), costul mediu al finanțării a urcat la 6,98%, iar obligațiuni de circa 9,6 mil. EUR ajung la scadență în decembrie 2026 și februarie 2027. Piață și reglementare: TVA de 21%, procedurile Legii 207/2025, dobânzile ridicate și inflația pot tempera cererea.

Concluzie

IMPACT încheie primele nouă luni din 2026 cu un profit aproape nul și o realizare redusă a bugetului, într-un an marcat de Legea 207/2025, blocajul ANCPI și TVA de 21% la locuințele noi. Prevânzările și rezervările din toamnă arată o îmbunătățire comercială. Pe termen scurt, atenția se mută către livrările din Faza 5 GREENFIELD Băneasa, teleconferința din 25 noiembrie, o eventuală revizuire a BVC și refinanțarea obligațiunilor scadente. Evaluarea rămâne atipică: discount consistent față de activul net, dar profitabilitate operațională redusă.

Surse analiză: IMPACT (raport T3 2026, comunicat 9L 2026, material BVC 2026, hotărâre AGOA din 29.04.2026), Investește la Bursă, TradingView, BNR, INS, ANCPI, CBRE, Crosspoint, ING, LSEG, Bloomberg, Ziarul Financiar, Bursa, Forbes România, Capital, Europa Liberă, Agerpres, Realitatea, Revista Biz, Financial Market (raport Swiss Capital).

Autor: Luciana Simion, PhD – Senior Equity Research Associate. Data elaborării analizei: 24.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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