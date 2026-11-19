Novere Capital (fostul Meta Estate Trust) a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un profit net consolidat de 0,44 mil. RON, în scădere cu 87% YoY, pe fondul vânzărilor imobiliare mai reduse și al lipsei câștigurilor din reevaluare. În paralel, veniturile din chirii au crescut de aproape șapte ori, la 1,88 mil. RON, semn că tranziția către active cu venit recurent începe să se vadă în cifre. Rezultatele rămân sub bugetul anual (BVC), iar acțiunea a coborât intraday în zona 0,54 RON după raportare, înainte de a închide la 0,585 RON.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Novere Capital SA (BVB: NC) Preț / variații Preț curent: 0.585 RON (-5.65% YTD) Tip analiză Rezultate 9L 2026 (T3 2026) Dată și oră 19.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

Novere a raportat rezultate sub nivelul bugetat, situație recunoscută explicit de companie în raportul trimestrial, primul de la transferul pe Piața Reglementată a BVB (31 august 2026). La nivel consolidat, veniturile totale au scăzut cu 21% YoY, la 12,03 mil. RON, iar profitul net a coborât cu 87%, la 0,44 mil. RON. Partea atribuibilă grupului a fost de 0,56 mil. RON, după o pierdere de 0,12 mil. RON alocată intereselor minoritare.

Veniturile din vânzarea proprietăților au scăzut cu 42%, la 4,34 mil. RON, iar venitul net din această activitate a coborât cu 44%, la 0,61 mil. RON.

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În plus, 9L 2025 includea câștiguri de 3,29 mil. RON din reevaluarea și cedarea investițiilor imobiliare, poziție care în 2026 este zero. Alte venituri din exploatare (cesiuni și penalități din proiecte dezinvestite) au scăzut cu 75%, la 0,84 mil. RON.

Pe partea pozitivă, veniturile din chirii au urcat la 1,88 mil. RON, de la 0,27 mil. RON în 9L 2025. Retail Park Ciolpani (deschis în decembrie 2025, deținut în proporție de 76%) a adus 1,32 mil. RON, circa 70% din total, iar unitățile din Swissotel Poiana Brașov, 0,43 mil. RON.

Linia de Co-dezvoltare a rămas cel mai mare contributor: veniturile din dobânzi au crescut cu 12%, la 4,02 mil. RON, generate de împrumuturile acordate partenerilor (sold de circa 39,5 mil. RON la 30 septembrie). Cheltuielile administrative au scăzut cu 16%, la 0,96 mil. RON, iar alte cheltuieli de exploatare cu 8%, la 5,74 mil. RON. Profitul din exploatare a scăzut cu 88%, la 0,52 mil. RON.

În bilanț, activele totale au crescut cu 2% față de finalul lui 2025, la 152,5 mil. RON, însă numerarul a scăzut cu 84%, la 1,94 mil. RON, pe fondul achizițiilor din Trading (Sky Garden, GreenLake) și al investițiilor în curs. Stocurile de unități destinate vânzării au urcat cu 54%, la 11,24 mil. RON. Gradul de îndatorare (datorii totale / capitaluri proprii) a urcat la 25,7%, de la 22,7%, iar valoarea contabilă pe acțiune este de 1,0234 RON.

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Raportat la BVC 2026, fundamentat la nivel individual, compania a realizat după nouă luni circa 27% din veniturile totale și 24% din profitul net bugetate, față de 75% cât ar presupune o distribuție liniară pe an. Bugetul pornea de la o dublare a cifrei de afaceri, la 31,9 mil. RON, din vânzarea unităților rezidențiale livrate în 2026, ipoteză afectată de încetinirea pieței rezidențiale. La nivel individual, profitul net a fost de 3,1 mil. RON, față de 7,5 mil. RON în 9L 2025.

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Grup (consolidat, IFRS) Venituri totale 12.03 - - 15.24 -21% Venituri din vânzări imobiliare 4.34 - - 7.46 -42% Venituri din chirii 1.88 - - 0.27 +603% Venituri din dobânzi 4.02 - - 3.59 +12% Profit din exploatare 0.52 - - 4.40 -88% Profit net 0.44 - - 3.27 -87% Societate (individual) Venituri totale 13.2 49.6 27% 20.7 -36% Profit net 3.1 13.0 24% 7.5 -59%

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. BVC 2026 = bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de AGOA, publicat doar la nivel individual (valori anuale); % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. Cifrele individuale 9L sunt valorile rotunjite comunicate de companie. Surse: Novere Capital (Raport financiar T3 2026), BVC 2026, Bursa.ro, Ziarul Financiar.

Mesaje-cheie și perspective

Conducerea prezintă perioada drept una de tranziție. CEO-ul Dan Petrișor a declarat: „Rezultatele primelor nouă luni reflectă o perioadă de tranziție, în care performanța financiară este sub nivelul anului precedent, dar în care începem să vedem contribuția tot mai importantă a activelor generatoare de venituri recurente.”

Obiectivul pentru finalul lui 2027 rămâne o pondere de 75-80% a activelor cu venit recurent în portofoliu, cu maximum 10% investiții oportuniste.

Următorul pas pe venit recurent este Penny Galați, în dezvoltare din martie 2026, pe baza unui contract de închiriere de 15 ani cu Penny (grupul REWE). Livrarea este planificată pentru T4 2026, cu venituri brute anuale din chirii estimate de companie la circa 220.000 EUR și o valoare a activului la finalizare de peste 2,3 mil. EUR. Vilele din Radisson Blu Grand Mountain Resort Brașov sunt estimate să devină operaționale în 2027.

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Pe reciclarea capitalului, Redport Capital a rambursat integral, pe 5 noiembrie, finanțarea pentru The Level Faza III, cu încasări totale de circa 1,76 mil. EUR și un IRR de 20%, potrivit companiei. Novere s-a retras și din HILS Titanium, cu recuperarea integrală a avansului de 120.000 EUR.

Pentru acționari, AGEA din 31 august a aprobat o reducere de capital cu restituirea a 0,07 RON/acțiune, prin scăderea valorii nominale de la 0,86 la 0,79 RON; raportul nu precizează calendarul plății. Pe guvernanță, Răzvan Szilagyi a preluat funcția de CFO din 11 noiembrie, după demisia lui Bogdan Gramanschi. Teleconferința cu investitorii este programată pe 20 noiembrie, ora 10:00.

Sentimentul pieței și prețuri țintă

TradeVille a inițiat acoperirea companiei în data de 22 iulie 2026, cu recomandarea STRONG BUY și un preț țintă de 0,88 RON/acțiune, construit pe metoda activului net (NAV estimat de 1,26 RON/acțiune, la care s-a aplicat un discount de 30%).

Raportat la prețul curent de 0,585 RON, prețul țintă implică un potențial de apreciere de circa 50% pe 12 luni. Evaluarea a fost realizată pe baza datelor din T1 2026 și nu a fost actualizată cu rezultatele din T3 sau cu efectul restituirii de capital.

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Data raport Firmă de brokeraj Rating Preț țintă (RON) Upside/Downside 22.07.2026 TradeVille Initiere: STRONG BUY 0.88 +50.4%

Upside raportat la prețul curent de 0,585 RON. Sursa: TradeVille, Raport de inițiere Novere Capital (22.07.2026).

Evaluare

Pentru un holding imobiliar în tranziție, cel mai relevant reper de evaluare este raportul dintre preț și valoarea activelor nete pe acțiune.

La prețul de 0,585 RON și o valoare contabilă de 1,0234 RON/acțiune, NC se tranzacționează la un P/BV de circa 0,57x, adică un discount de aproximativ 43% față de capitalurile proprii contabile. Față de NAV-ul estimat de TradeVille (1,26 RON/acțiune), P/NAV curent este de circa 0,46x, un discount de 54%, mai adânc decât la data inițierii (48%) și decât discountul de 30% folosit pentru prețul țintă.

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La data inițierii, One United Properties se tranzacționa la circa 1,00x NAV, MAS la 0,60x, iar Impact Developer & Contractor la 0,35x. NC nu plătește în prezent dividend în numerar, însă restituirea de capital de 0,07 RON/acțiune echivalează cu circa 12% din prețul curent.

Companie Capitalizare P/E (TTM) P/NAV Discount NAV Novere Capital (preț curent) 69.4 mil. RON 21.29x 0.46x 54% Novere Capital (la preț țintă) 104.3 mil. RON - 0.70x 30% One United Properties (ONE) 3.51 mld. RON 18.4x 1.00x* 0%* Impact Developer & Contractor (IMP) 434.4 mil. RON 12.3x 0.35x* 65%* MAS P.L.C. (MAS) 700 mil. EUR* - 0.60x* 35-40%*

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*Valori la data raportului de inițiere TradeVille (22.07.2026). Capitalizarea și P/E (TTM) pentru ONE și IMP: TradingView (19.11.2026); P/E (TTM) pentru NC la prețul curent: TradeVille. NC: capitalizare la 118,55 mil. acțiuni (clasa A + B); P/E nerelevant (n.r.) în contextul profitului afectat de elemente nerecurente. Surse: TradeVille, TradingView, Novere Capital.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea NC a scăzut cu 5,65%, iar pe ultimele 12 luni, cu 17,61%, în contrast puternic cu indicele BET Plus (+40,94% YTD, +46,61% pe 12 luni), din care NC face parte din 21 septembrie 2026, și cu BET (+40,49% YTD). Comparativ cu emitenții imobiliari listați, NC s-a situat între One United Properties (+13,28% YTD) și Impact Developer & Contractor (-15,53% YTD).

Raportul a fost publicat marți, 17 noiembrie, după închiderea ședinței, în care acțiunea pierduse deja 4,8%, la 0,60 RON. Miercuri, cotația a coborât intraday în zona 0,54 RON, sub limita inferioară a intervalului din ultimul an, înainte de a recupera și a închide la 0,585 RON (-2,5%). Reacția reflectă scăderea profitului și rămânerea în urmă față de BVC, amplificată de lichiditatea redusă a titlului.

Din punct de vedere tehnic, din noiembrie 2025, acțiunea oscilează într-un canal lateral larg, între 0,55 și 0,775 RON. După vârful din iulie (circa 0,77 RON intraday), cotația a revenit în partea inferioară a intervalului, iar în noiembrie a coborât sub suportul de 0,61 RON (linia albastră), testat repetat în iulie-august.

Acțiunea se tranzacționează sub toate mediile mobile relevante: EMA de 8 zile (0,607 RON) și de 21 de zile (0,614 RON), precum și SMA de 50 (0,626 RON) și de 200 de zile (0,628 RON), care evoluează aproape plat. Suportul imediat este zona 0,55 RON, limita inferioară a canalului, urmat de minimul intraday de 0,54 RON. Prima rezistență se află în zona 0,61 RON, urmată de 0,626-0,628 RON. RSI se află în jurul valorii de 37, sub pragul median și aproape de zona de supravânzare.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile; liniile albastre au fost trasate de autorul acestei analize în zonele în care s-au semnalat formațiuni pe grafic sau în zone de suport și rezistență. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Creșterea bazei de chirii: după Retail Park Ciolpani, livrarea Penny Galați în T4 2026 (circa 220.000 EUR chirii brute anuale estimate) ar extinde componenta de venituri recurente.

după Retail Park Ciolpani, livrarea Penny Galați în T4 2026 (circa 220.000 EUR chirii brute anuale estimate) ar extinde componenta de venituri recurente. Reciclarea capitalului: rambursarea de 1,76 mil. EUR de la Redport (IRR 20%) reface lichiditatea după scăderea numerarului și oferă resurse pentru noi investiții cu venit recurent.

Riscuri

Execuție și monetizare: rezultatele sub BVC și calendarul exiturilor din co-dezvoltare (UpLake, NOA Victoria, Ghimbav, City Lake) pot întârzia transformarea activelor în numerar.

rezultatele sub BVC și calendarul exiturilor din co-dezvoltare (UpLake, NOA Victoria, Ghimbav, City Lake) pot întârzia transformarea activelor în numerar. Concentrare și contrapartidă: împrumutul către Rock Mountain (22 mil. RON, scadență aprilie 2027) reprezintă circa 14% din activele totale, iar piața rezidențială rămâne sub presiune.

Concluzie

Novere Capital traversează anul de resetare anunțat în strategia 2026-2028: profitul a scăzut puternic și rezultatele rămân sub buget, dar veniturile din chirii încep să conteze în structura veniturilor. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către teleconferința din 20 noiembrie, livrarea Penny Galați, calendarul restituirii de capital și ritmul exiturilor din co-dezvoltare.

Surse analiză: Novere Capital (Raport financiar T3 2026, Raport curent 61/2026), BVC 2026, TradeVille (Raport de inițiere Novere Capital, 22.07.2026), Bursa.ro, Ziarul Financiar, TradingView, BVB.

Autor: Daniela Gudumac - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 19.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

1. https://www.bvb.ro/infocont/infocont26/NC_20261117180857_NC-Raport-T3-2026-Novere-Capital---venituri-din-chirii-i-n-c.pdf

2. https://www.bvb.ro/infocont/infocont26/NC_20261117180043_NC-Raport-Financiar-T3-2026.pdf

3. https://noverecapital.com/assets/MjExNQ==/MET_Buget%20anual%202026.pdf

4. https://www.bursa.ro/veniturile-din-chirii-ale-novere-capital-au-crescut-in-primele-noua-luni-dar-profitul-a-scazut-25090161

5. https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/novere-capital-fostul-meta-estate-trust-a-raportat-un-profit-net-de-438-000-lei-dupa-noua-luni-in-timp-ce-veniturile-din-chirii-au-crescut-de-sapte-ori-23284084

6. [OFFICIAL_LINK] - TradeVille, Raport de initiere Novere Capital (22.07.2026)

7. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-NC/?timeframe=12M

8. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/?timeframe=12M

9. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BETPLUS/?timeframe=12M

10. https://www.tradingview.com/chart/vtydZImT/?symbol=BVB%3ANC

11. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-ONE/

12. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-IMP/

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