Nuclearelectrica a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un profit net individual de 1.18 mld. RON, în scădere cu 27.3% YoY, după ce trimestrul al treilea s-a încheiat practic pe zero. Seceta severă și nivelul fără precedent al Dunării au oprit ambele unități de la Cernavodă din august, iar producția livrată în T3 a scăzut cu 65.1%.

Profitul pe 9 luni acoperă deja integral ținta din bugetul rectificat în octombrie, iar ambele reactoare funcționează din nou la putere nominală din 13 noiembrie. Acțiunea a rămas mult în urma indicelui BET de la începutul anului.

Câmp Detalii Companie (Ticker) S.N. Nuclearelectrica S.A. (BVB: SNN) Preț / variații Preț curent: 59.70 RON (+7.96% YTD) Tip analiză Rezultate 9L 2026 (T3 2026) Dată și oră 20.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

Față de BVC-ul inițial pe 9 luni, compania a realizat 78% din profitul net, însă față de BVC-ul rectificat pe 29 octombrie, profitul a atins deja 100% din ținta anuală.

Veniturile din exploatare au scăzut cu 16.7%, la 3.48 mld. RON, trase în jos de veniturile din vânzarea energiei (-17.1%, respectiv -693.8 mil. RON). Efectul de volum a fost puternic: energia livrată în SEN a coborât cu 31.1%, la 5,088 GWh, iar cantitatea vândută cu 26%, la 5,738 GWh.

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Prețul a atenuat parțial șocul: prețul mediu ponderat de vânzare a urcat la 587.21 RON/MWh (+11.9% YoY).

Pe partea de costuri, caracterul fix al activității nucleare a devenit vizibil. Cheltuielile din exploatare (fără amortizare și CFTE) au crescut cu 19.9%, în principal pe seama costului energiei achiziționate pentru acoperirea contractelor, de 478.9 mil. RON (+149%), după ce în mai Unitatea 2 a avut o oprire neplanificată simultan cu revizia planificată a Unității 1. Au crescut și contribuția ANDR, taxa pentru apa tehnologică și reparațiile.

Dispariția contribuției la Fondul de Tranziție Energetică (zero în 2026, față de 504.5 mil. RON în 9L 2025) a amortizat scăderea: EBITDA a coborât cu 22.5%, la 1.68 mld. RON, iar profitul din exploatare cu 36.1%, la 1.05 mld. RON. Rezultatul financiar net a crescut cu 21.1%, la 370.3 mil. RON.

La nivel consolidat, profitul net al grupului a fost de 1.05 mld. RON (-33.6% YoY).

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Producție livrată (GWh) 5,088 - - 7,383 -31.1% Venituri din exploatare 3,477.3 4,501.6 77% 4,172.4 -16.7% Venituri vânzare energie 3,366.1 - - 4,059.9 -17.1% EBITDA 1,682.8 - - 2,171.3 -22.5% Profit din exploatare 1,046.2 - - 1,636.9 -36.1% Profit brut 1,416.5 1,404.9 101% 1,942.7 -27.1% Profit net 1,182.2 1,177.9 100% 1,627.0 -27.3% Marjă netă 34.0% 26.2% - 39.0% -5.0 pp

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Valori în mil. RON (producția în GWh), cu excepția procentelor. Date individuale (societatea-mamă), nivel la care este publicat BVC. BVC 2026 = buget rectificat aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 8/29.10.2026 (valori anuale); BVC inițial (Decizia CA nr. 186/09.07.2026): venituri din exploatare 5,464.1 mil. RON, profit net 2,064.6 mil. RON. EBITDA și profitul din exploatare nu sunt prevăzute în BVC. Marja netă = profit net / venituri din exploatare. Surse: Nuclearelectrica (raport T3 2026), BVC 2026 rectificat (Anexa nr. 1).

Trimestrul al treilea s-a încheiat la pragul de rentabilitate. Calculate ca diferență dintre 9L și S1, veniturile au scăzut cu 53.5% YoY, la 668.6 mil. RON, EBITDA cu 88.1%, la 119.1 mil. RON, iar rezultatul net a fost o pierdere de 1.8 mil. RON, față de un profit de 760.3 mil. RON în T3 2025.

Indicator T3 2026 T3 2025 YoY Producție livrată (GWh) 934 2,676 -65.1% Venituri (vânzări energie) 668.6 1,439.0 -53.5% EBITDA 119.1 1,002.2 -88.1% Profit din exploatare -97.1 821.6 n/m Profit net -1.8 760.3 n/m

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Valori în mil. RON (producția în GWh). Date individuale, neauditate; valorile financiare trimestriale sunt calculate ca diferență 9L - S1. Venituri = venituri din vânzarea și transportul energiei electrice. Surse: Nuclearelectrica (raport T3 2026), Investește la Bursă.

Investițiile realizate în 9 luni au totalizat 2.02 mld. RON (58% din programul anual), iar dividendele plătite în iulie (1.18 mld. RON) au redus numerarul la 1.24 mld. RON.

Mesaje-cheie și perspective

Conducerea a explicat scăderea prin două evenimente: oprirea neplanificată a Unității 2 în mai (defectarea unui transformator) și seceta severă din bazinul Dunării, care a impus oprirea controlată a Unității 1 pe 28 iulie și a Unității 2 pe 13 august. Din 10 august, compania funcționează sub regim de forță majoră, ceea ce a permis sistarea livrărilor contractuale din producție proprie.

Cel mai important reper de după încheierea trimestrului este repornirea centralei. Unitatea 2 a revenit în SEN pe 11 noiembrie, iar Unitatea 1 pe 13 noiembrie, după o scurtă deconectare cauzată de o defecțiune în partea clasică, fără impact asupra securității nucleare.

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Directorul general provizoriu, Mihai Laurențiu Gioară, a subliniat că, prin funcționarea ambelor unități, centrala asigură din nou „aproximativ 20% din necesarul de energie al României”. Compania estimează un impact financiar favorabil al repornirii, fără a-l putea cuantifica în acest moment.

Bugetul a fost rectificat de AGOA pe 29 octombrie, în ipoteza repornirii centralei din 1 noiembrie. Profitul net bugetat pentru 2026 a fost redus cu 43%, la 1.18 mld. RON (de la 2.06 mld. RON), iar veniturile din exploatare cu 17.6%, la 4.50 mld. RON. Față de 2025 (2.40 mld. RON), ținta înseamnă o scădere de 51%. Aritmetic, cu profitul pe 9 luni deja la nivelul țintei anuale, bugetul rectificat implică un rezultat aproape nul în T4.

Rectificarea afectează și distribuția viitoare: BVC-ul rectificat alocă dividendelor 239.7 mil. RON din profitul 2026 (față de 683.1 mil. RON în varianta inițială). Suma ar corespunde unui dividend de circa 0.79 RON/acțiune, față de 3.91 RON/acțiune distribuiți din profitul 2025; valoarea finală urmează să fie aprobată de acționari în 2027.

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Pentru retehnologizarea Unității 1 (investiție actualizată de circa 3.79 mld. EUR), SNN a tras pe 26 octombrie creditul de 540 mil. EUR de la sindicatul condus de J.P. Morgan și a semnat pe 16 noiembrie primul contract de 400 mil. EUR din finanțarea BEI de 800 mil. EUR. Unitatea 1 urmează să fie oprită în 2027 pentru retubare, cu repunere în funcțiune estimată în mai 2030.

Pentru Unitățile 3 și 4, autorizarea ajutorului de stat este așteptată în aprilie 2027, iar Decizia de Investire II are termen 30 iunie 2027. Proiectul SMR de la Doicești acumulează întârzieri, compania semnalând blocaje în negocierile cu NuScale și reevaluarea abordării.

Licitația pentru un contract PPA pe 20 de ani nu a avut participanți eligibili în septembrie. În plan de guvernanță, Cosmin Ghiță a renunțat la mandatul de director general din 2 octombrie, interimatul fiind asigurat de Mihai Laurențiu Gioară, iar AGOA a declanșat selecția a 5 administratori.

Evaluare

Ca peers au fost selectate utilitățile europene cu expunere nucleară (CEZ, Fortum, Engie, Endesa, Iberdrola, BKW) și Verbund, producător preponderent hidro; au fost excluse numele fără expunere nucleară relevantă sau cu multipli distorsionați (RWE, EnBW, Enel, EDP).

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Pe multiplii trailing, SNN se tranzacționează la un P/E (TTM) de 9.2x, cu circa 51% sub mediana grupului (18.9x), și la un EV/EBITDA de 5.9x, un discount de 36% față de mediană (9.2x). Discountul se reduce pe multiplii forward calculați pe profitul din BVC-ul rectificat: P/E forward de 15.3x, încă cu circa 19% sub mediana trailing a grupului, și EV/EBITDA forward de 10.3x.

Rentabilitatea este în linie cu sectorul: ROE de 12% (mediana 12.0%) și ROA (profit/active) de 11%, apropiat de ROE datorită datoriilor reduse. Marjele rămân superioare, cu o marjă operațională de 35% și o marjă netă de 39% (TTM), față de 16.6%, respectiv 10.9% mediană.

Randamentul dividendului de 6.55% este dublu față de mediană (3.17%), dar este calculat pe dividendul plătit în 2026 din profitul 2025. La nivelul alocării din BVC-ul rectificat, randamentul implicit ar fi de circa 1.3%. Bilanțul rămâne defensiv, cu datorie netă/EBITDA de -1.0 (numerar net) înainte de creditele trase în T4.

Companie P/E EV/EBITDA Marja op. Marjă netă ROE Rand. div. Nuclearelectrica (SNN) 9.2x 5.9x 35% 39% 12% 6.55% CEZ 25.0x 7.4x 14.19% 8.95% 12.03% 3.09% Fortum 26.4x 15.3x 17.26% 14.21% 9.97% 3.18% Engie 15.2x 7.9x 14.74% 5.99% 12.22% 5.46% Endesa 17.4x 9.2x 16.55% 10.90% 27.21% 3.77% Iberdrola 28.6x 13.7x 20.91% 14.74% 9.49% 3.17% BKW 16.9x 8.6x 11.16% 8.81% 6.96% 2.52% Verbund 18.9x 10.0x 22.90% 15.87% 12.75% 3.06% Mediana peers 18.9x 9.2x 16.55% 10.90% 12.03% 3.17%

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P/E și EV/EBITDA (TTM); marja operațională, marja netă, ROE și randamentul dividendului conform sursei. Mediana calculată pe cele 7 companii selectate (mediana grupului extins de 11 utilități din sursă: P/E 20.7x, EV/EBITDA 8.8x). SNN: P/BV 1.1x, ROA 11%, P/E forward 15.3x, EV/EBITDA forward 10.3x (pe BVC rectificat); P/BV și ROA nu sunt disponibile pentru peers în sursa utilizată. Randamentul dividendului SNN este calculat pe dividendul de 3.91 RON/acțiune plătit în 2026. Sursa: Investește la Bursă (SNN vs Peers, Indicatori).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea SNN a avansat cu 7.96%, mult sub indicele BET (+41.10% YTD). Pe 12 luni creșterea este de 19.16% (BET +47.05%), iar pe 5 ani de 37.24% (BET +170.42%). Capitalizarea companiei este de circa 18.0 mld. RON.

Față de ceilalți producători de energie listați la BVB, SNN a rămas în urmă: Romgaz a câștigat 76.18% YTD, iar Hidroelectrica 51.41%, în timp ce Engie a urcat cu 8.66% (în EUR).

După maximele din ianuarie (circa 78 RON) și iunie (circa 77 RON), acțiunea a corectat odată cu oprirea reactoarelor, coborând în zona 49 RON la finalul lui septembrie, apoi a revenit spre 60 RON pe fondul așteptărilor privind repornirea.

Ultima ședință înaintea raportării s-a încheiat la 59.7 RON (-0.33%). Rezultatele au fost publicate pe 20 noiembrie, înainte de deschiderea pieței, astfel că reacția investitorilor se va vedea în ședința de astăzi. Scăderea din T3 fusese în bună măsură semnalată prin rectificarea bugetului.

Din punct de vedere tehnic, acțiunea se află într-o fază de consolidare după revenirea din octombrie. Cotația se tranzacționează ușor sub mediile exponențiale de 8 și 21 de zile (60.3 și 60.2 RON), aproape suprapuse, semn al lipsei de direcție pe termen scurt.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa grafic: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Repornirea centralei: ambele unități funcționează la putere nominală din 13 noiembrie, pe un preț mediu de vânzare în creștere (+11.9% YoY).

ambele unități funcționează la putere nominală din 13 noiembrie, pe un preț mediu de vânzare în creștere (+11.9% YoY). Bilanț solid și finanțare asigurată: numerarul net și creditele BEI și J.P. Morgan acoperă etapa următoare a retehnologizării.

numerarul net și creditele BEI și J.P. Morgan acoperă etapa următoare a retehnologizării. Evaluare sub peers: discount de 36-51% pe P/E și EV/EBITDA față de mediană, la un ROE comparabil.

Riscuri

Dependența de Dunăre: seceta poate opri din nou producția, în timp ce costurile rămân în mare parte fixe.

seceta poate opri din nou producția, în timp ce costurile rămân în mare parte fixe. Oprirea Unității 1 în 2027-2030: una dintre cele două unități iese din funcțiune circa trei ani, iar îndatorarea crește (credite de 1.34 mld. EUR pentru proiect).

una dintre cele două unități iese din funcțiune circa trei ani, iar îndatorarea crește (credite de 1.34 mld. EUR pentru proiect). Dividend și guvernanță: alocarea redusă pentru dividende, conducerea interimară și întârzierile proiectelor U3-U4 și SMR adaugă incertitudine.

Concluzie

Nuclearelectrica încheie primele nouă luni din 2026 cu un profit în scădere cu 27% și un trimestru al treilea la pragul de rentabilitate, consecință a opririi centralei de la Cernavodă pe fondul secetei. Profitul pe 9 luni acoperă deja ținta anuală rectificată, iar repornirea ambelor unități în noiembrie mută atenția către rezultatele din T4. Pe termen mediu, factorii de urmărit rămân pregătirea opririi Unității 1, finanțarea proiectelor și politica de dividend, într-un context de evaluare sub cea a utilităților europene.

Surse analiză: Nuclearelectrica rezultate 9L 2026 (raport trimestrial T3), BVC 2026 rectificat (Anexa nr. 1), rapoarte curente BVB, Financial Intelligence, Romania Insider, Investește la Bursă, TradingView, BVB.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 20.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică . Ghid privind analiza tehnică . Nu există instrument financiar fără risc (citește ). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF . Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/infocont/infocont26/SNN_20261119133336_Raport-T3-2026-integrat-RO.pdf

https://nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/3/2026/10/SNN-BVC-2026-Rectificat-Anexa-nr.1.pdf

https://financialintelligence.ro/nuclearelectrica-a-raportat-un-profit-net-individual-de-118-miliarde-de-lei-in-primele-noua-luni-din-2026-in-scadere-cu-273/

https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=SNN

https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Inceperea-manevrelor-de-pornire-a-Unitatii-2-CNE-Cernavoda/2E072

https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-Unitatea-1-CNE-Cernavoda-va-fi-reconectata-la-SEN/B984B

https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SNN-SNN-si-BEI-au-semnat-contractul-de-finantare-in-valoare-de-400-mil-EUR/EAF2F

https://www.romania-insider.com/business/romanias-nuclearelectrica-slashes-2026-profit-target-43-assuming

https://www.forbes.ro/?p=516723

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-SNN/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-H2O/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-SNG/

https://www.tradingview.com/symbols/EURONEXT-ENGI/

https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNN

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