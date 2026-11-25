Premier Energy a încheiat primele nouă luni din 2026 cu o EBITDA normalizată de 107 mil. EUR, în creștere cu 14% YoY, susținută de producția regenerabilă proprie (+50%), după preluarea parcului eolian din Ungaria. Trimestrul al treilea a fost însă mai slab: EBITDA normalizată a scăzut cu 13% YoY, iar grupul a raportat o pierdere netă de 10 mil. EUR, pe fondul prețurilor angro record, care au comprimat marjele de furnizare. Reperele următoare sunt finalizarea achiziției DEO și noul contract intern de vânzare a energiei din decembrie.

Camp Detalii Companie (Ticker) Premier Energy PLC (BVB: PE) Pret / variatii Pret curent: 54.00 RON (+84.62% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 (9L 2026) Data si ora 25.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9 luni 2026

Veniturile Premier Energy (IFRS) au scăzut cu 5% YoY, la 1.172 mil. EUR, în principal ca efect al vânzării businessului Alive Capital, în timp ce veniturile normalizate au urcat cu 6%, la 1.103,6 mil. EUR. EBITDA ajustată a coborât cu 44%, la 85,4 mil. EUR, iar profitul net raportat a scăzut cu 87%, la 12,3 mil. EUR.

Diferența dintre cifrele raportate și cele normalizate vine din deviațiile tarifare din Republica Moldova. În 9L 2026, furnizarea reglementată de acolo a câștigat cu circa 17 mil. EUR mai puțin decât nivelul permis, după ce, în aceeași perioadă din 2025, înregistrase un plus de 52 mil. EUR peste acest nivel.

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T3 2026 a adus o EBITDA normalizată de 27,2 mil. EUR (-13% YoY) și o pierdere netă de 10 mil. EUR, față de un profit de 34,3 mil. EUR în T3 2025. Prețul mediu al energiei pe PZU a urcat cu circa 60% YoY, la 149 EUR/MWh, pe fondul secetei, al opririi ambelor unități de la Cernavodă și al costului ridicat al producției pe gaze.

Pe segmente, producția rămâne motorul de creștere: în 9L, veniturile normalizate au urcat cu 53%, la 76,5 mil. EUR, iar EBITDA normalizată cu 71%, la 44,7 mil. EUR. Producția regenerabilă proprie a crescut cu 50%, la 485 GWh, iar capacitatea cu 74%, la 370 MW; pe bază comparabilă, producția a scăzut cu 1%.

Distribuția a generat venituri normalizate de 101,2 mil. EUR (+15%) și o EBITDA normalizată de 33,5 mil. EUR (-3%), rentabilitatea reglementată mai mică din Moldova anulând efectul creșterii bazei de active. Furnizarea a fost punctul slab, cu o EBITDA normalizată de 31,1 mil. EUR în 9L (-13%) și de 8,6 mil. EUR în T3 (-53%). Volumele de energie electrică furnizată au scăzut cu 7% pe bază comparabilă, la 4,1 TWh, pe fondul concurenței.

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Fluxul net de numerar din exploatare a crescut la 78 mil. EUR (de la 62 mil. EUR), iar investițiile au totalizat 78,2 mil. EUR. Datoria netă era de 284,8 mil. EUR la 30 septembrie (1,8x EBITDA pro forma LTM), respectiv 100,9 mil. EUR, ajustată cu capitalul de lucru. Creanțele din schemele de sprijin au coborât la 88 mil. EUR, iar alte circa 30 mil. EUR au fost încasate după 30 septembrie.

Indicator 9L 2026 9L 2025 YoY Venituri (IFRS) 1,172 1,233.7 -5% Venituri normalizate 1,103.6 1,045.6 +6% EBITDA ajustata 85.4 153.5 -44% EBITDA normalizata 107 94.1 +14% Profit net 12.3 96 -87% Profit net normalizat ilustrativ 45.4 43.8 +4%

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Valori în mil. EUR, cu excepția procentelor; date consolidate IFRS, neauditate. Normalizat = exclude deviațiile tarifare din Republica Moldova și businessul Alive Capital; ajustat = exclude elementele nerecurente. Surse: Premier Energy (Raport T3 2026).

Indicator T3 2026 T3 2025 YoY Venituri (IFRS) 301 398.2 -24% Venituri normalizate 316.3 332.2 -5% EBITDA ajustata 12 50.8 -76% EBITDA normalizata 27.2 31.5 -13% Profit net -10 34.3 n/m Profit net normalizat ilustrativ 8 12.3 -35%

Valori în mil. EUR. n/m = nesemnificativ. Sursa: Premier Energy (Raport T3 2026).

Segment Venituri norm. 9L YoY EBITDA norm. 9L YoY EBITDA norm. T3 YoY Productie energie electrica 76.5 +53% 44.7 +71% 12 +68% Distributie 101.2 +15% 33.5 -3% 6 +4% Furnizare 924.2 +2% 31.1 -13% 8.6 -53%

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Valori în mil. EUR, perioade 2026. Sursa: Premier Energy (Raport T3 2026, rezultate pe segmente).

Mesaje-cheie și perspective

CEO-ul Jose Garza a afirmat că trimestrul „a demonstrat atât punctele forte ale modelului nostru de business diversificat, cât și importanța unei alinieri și mai strânse” între producție și furnizare.

Începând cu 20 decembrie 2026, majoritatea centralelor din România vor vinde energia direct furnizorului din grup, printr-un nou PPA care înlocuiește contractul anual cu preț fix încheiat cu Alive Capital. Potrivit companiei, dacă acest mecanism ar fi funcționat deja, EBITDA normalizată din T3 ar fi fost aproximativ la nivelul din T3 2025, iar prețurile mai mari din noul PPA vor susține segmentul Producție în 2027.

Pe partea de tarife, grupul a aplicat o nouă ajustare a prețurilor de furnizare în România de la 1 octombrie, iar în Republica Moldova discută cu ANRE o majorare medie de circa 30% a tarifelor reglementate.

Achiziția Distribuție Energie Oltenia (DEO) este așteptată să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe 16 noiembrie, grupul a semnat o facilitate de credit pe cinci ani de 850 mil. EUR, care înlocuiește finanțarea de tip bridge. DEO operează o rețea de circa 80.000 km și deservește circa 1,5 mil. de clienți; potrivit datelor managementului citate de BTCP, a avut în 2025 o EBITDA normalizată de circa 140 mil. EUR, la o valoare a tranzacției de circa 700 mil. EUR.

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În noiembrie a început construcția parcului eolian de 99 MW din județul Tulcea, cu turbine Vestas și PORR ca antreprenor general; costul estimat este de circa 140 mil. EUR, iar intrarea în operare este prevăzută la finalul lui 2028, cu o producție de 260–290 GWh pe an. Centralele solare de 137 MW DC, cu 46 MWh de stocare, sunt în testare finală, iar sistemul de stocare de 200 MW / 400 MWh de lângă Iași este în construcție.

CFO-ul Peter Stohr a subliniat că „peste 130 de milioane de euro din bilanțul nostru sunt deja investiți în active care nu au adus încă o contribuție semnificativă la venituri sau profit”.

Sentimentul pieței și prețuri țintă

Pe Bloomberg, Premier Energy este acoperită de patru case de brokeraj, cu un rating de consens de 4,00 (două recomandări Buy și două Hold, nicio recomandare Sell). Prețul-țintă de consens pe 12 luni este de 65 RON, cu un potențial de creștere de circa 20,4%, însă valoarea este calculată pe baza uneia singure dintre cele patru ținte.

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Cele mai recente evaluări sunt mai prudente. BT Capital Partners a actualizat acoperirea pe 20 octombrie, cu recomandarea Neutral și un preț-țintă de 53,02 RON (-1,8%), obținut prin ponderarea egală a unei evaluări DCF și a uneia pe multipli. Goldring a publicat în noiembrie un interval de 50,3–50,8 RON, cu circa 6% sub cotație, iar Citi are din septembrie o recomandare Neutral, cu o țintă de 65 RON (+20,4%).

Wood & Company menține din mai recomandarea Buy, cu o țintă de 61,70 RON (+14,3%). Kepler Cheuvreux are o țintă de 24 RON, stabilită în decembrie 2025, când acțiunea cota la mai puțin de jumătate din nivelul actual, și neactualizată de atunci.

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (RON) Upside/Downside 11.2026 Goldring n/d 50.30-50.80 -6.9% / -5.9% 20.10.2026 BT Capital Partners Neutral (de la Under Review) 53.02 -1.8% 01.09.2026 Citi Neutral 65.00 +20.4% 26.05.2026 Wood & Company Buy 61.70 +14.3% 06.12.2025 Kepler Cheuvreux Buy 24.00 -55.6% 25.11.2026 Consens Bloomberg (12M) 4.00 (2 Buy / 2 Hold) 65.00 +20.4%

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Upside/Downside raportat la prețul curent de 54,00 RON. Consensul Bloomberg este calculat pe baza uneia dintre cele patru ținte; Bloomberg afișează pentru BTCP data de 23.11.2026, cu aceeași țintă. n/d = nedisponibil; data exactă a analizei Goldring nu este afișată (incert). Surse: Bloomberg (ANR, 25.11.2026), BTCP (Company Update, 20.10.2026), Goldring.

Evaluare

Raportat la grupul de 19 utilități europene urmărit de Investește la Bursă, Premier Energy se tranzacționează cu o primă pe ambii multipli de evaluare. PER-ul de 18,7x este cu circa 18% peste mediana sectorului (15,8x), iar EV/EBITDA de 10,5x este cu circa 33% peste mediană (7,9x).

Prima nu este susținută de marje: marja operațională (7%) și marja netă (4%) sunt mult sub mediană (18,22%, respectiv 10,67%), efect al ponderii mari a furnizării în venituri. ROE-ul (12%) este în linie cu mediana (12,05%).

Companie PER EV/EBITDA Marja op. Marja neta ROE Premier Energy (PE) 18.7x 10.5x 7% 4% 12% Enel 22.5x 7.4x 18.22% 5.71% 12.26% Iberdrola 28.6x 13.7x 20.91% 14.74% 9.49% EDP 16.0x 7.7x 13.86% 7.46% 8.87% E.ON 10.5x 3.4x 10.48% 5.77% 19.07% Electrica 13.3x 7.4x 12.10% 8.88% 16.20% Mediana sector 15.8x 7.9x 18.22% 10.67% 12.05% PE vs mediana +18% +33% -11.2 pp -6.7 pp -0.05 pp

Multipli și indicatori TTM conform sursei; mediana calculată de sursă pe întregul grup de 19 companii. Sursa: Investește la Bursă (PE vs Peers).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea PE a urcat cu 84,62%, peste dublul avansului BET (+38,75%) și peste indicele sectorial BET-NG (+47,78%). Pe 12 luni, creșterea este de 143,79% (BET: +49,91%). Față de alte companii din energie, PE a depășit Hidroelectrica (+50,93% YTD) și OMV Petrom (+31,46%), dar a rămas sub Rompetrol Rafinare (+531,58%).

Cotația PE a coborât sub media mobilă simplă de 50 de zile, dar se menține peste media mobilă simplă de 200 de zile.

Note: liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Integrare producție-furnizare: noul PPA intern din 20 decembrie și prețurile mai mari obținute de centrale pot susține segmentul Producție în 2027 și reduce expunerea furnizării la piața angro.

noul PPA intern din 20 decembrie și prețurile mai mari obținute de centrale pot susține segmentul Producție în 2027 și reduce expunerea furnizării la piața angro. Scară reglementată: DEO, cu circa 1,5 mil. de clienți, ar transforma distribuția în principala activitate a grupului și ar crește ponderea veniturilor recurente.

DEO, cu circa 1,5 mil. de clienți, ar transforma distribuția în principala activitate a grupului și ar crește ponderea veniturilor recurente. Active încă neproductive: peste 130 mil. EUR investiți în centrale solare în testare, stocare și parcul eolian de 99 MW urmează să contribuie pe măsura intrării în operare.

Riscuri

Volatilitatea prețurilor energiei: T3 a arătat că marjele de furnizare se pot comprima rapid, iar recuperarea deviațiilor din Moldova depinde de deciziile ANRE.

T3 a arătat că marjele de furnizare se pot comprima rapid, iar recuperarea deviațiilor din Moldova depinde de deciziile ANRE. Îndatorare după DEO: tranzacția de circa 700 mil. EUR este finanțată integral prin datorie, ceea ce ridică gradul de îndatorare și costurile financiare.

tranzacția de circa 700 mil. EUR este finanțată integral prin datorie, ceea ce ridică gradul de îndatorare și costurile financiare. Evaluare și lichiditate: multiplii sunt peste mediana sectorului, țintele analiștilor se află sub prețul curent, iar free float-ul este de circa 20%.

Concluzie

Premier Energy și-a continuat creșterea pe bază normalizată, susținută de producția regenerabilă, însă T3 a arătat cât de sensibilă este furnizarea la volatilitatea prețurilor energiei. Grupul se află într-un punct de tranziție, cu DEO aproape de finalizare și mai multe active încă neintrate în operare. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către finalizarea DEO și structura de finanțare, efectul noului PPA intern și al ajustărilor tarifare, precum și către mesajele din teleconferința din 26 noiembrie.

Surse analiză: Premier Energy Raport curent 34/2026, Raport T3 2026, BT Capital Partners (Company Update, 20.10.2026), Goldring, Investește la Bursă, Financiarul, TradingView, BVB.

Autor: Luciana Simion, PhD – Senior Equity Research Associate. Data elaborării analizei: 25.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3–5, Office Building, lot 3/1, etaj 3–4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

Premier Energy, Raport curent 34/2026 - Rezultate financiare T3 2026 (24.11.2026): https://bvb.ro/infocont/infocont26/PE_20261124185753_PE-Raport-Curent-34-2026-RO.pdf

Premier Energy, Raport T3 2026 si situatii financiare interimare consolidate la 30.09.2026: https://bvb.ro/infocont/infocont26/PE_20261124185753_RO-PE-Raport-T3-2026-241126.pdf

BT Capital Partners, Premier Energy - Company Update (20.10.2026), BVB Research Hub

https://www.goldring.ro/ro/analize-fundamentale/premier-energy-plc

https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=PE

https://financiarul.ro/bursa/indicele-energiei-la-bursa-din-bucuresti-a-urcat-cu-47-78-de-la-inceputul-anului/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-PE/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BETNG/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-H2O/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-SNP/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-RRC/

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