Safetech Innovations a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net consolidat de 12,51 mil. RON, în creștere cu 50% YoY, la o cifră de afaceri de 36,60 mil. RON (+36%). T3 a adus cel mai rapid ritm de creștere a vânzărilor din acest an, cu venituri în urcare cu 43%, în timp ce profitul net a crescut cu 45%. Profitul a ajuns deja la 79% din bugetul anual, însă cifra de afaceri se situează la 66%. Decalajul nu afectează însă rentabilitatea: marja netă a urcat la 34,2%, peste nivelul de 28,4% implicit în BVC, profitabilitatea avansând mai rapid decât vânzările.

Camp Detalii Companie (Ticker) Safetech Innovations SA (BVB: SAFE) Pret / variatii Pret curent: 0.948 RON (+7.00% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 (9L 2026) Data si ora 26.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

Reperul este bugetul de venituri și cheltuieli (BVC) consolidat pe 2026, supus aprobării AGOA din 24 aprilie 2026. Rezultatele pe nouă luni sunt peste ritmul liniar de 75% în cazul profitului (79%), dar sub acesta în cazul cifrei de afaceri (66%).

La nivel consolidat, cifra de afaceri a crescut cu 36% YoY, la 36,60 mil. RON, rezultatul operațional cu 49%, la 15,17 mil. RON, iar profitul net cu 50%, la 12,51 mil. RON. Marja netă a urcat la 34,2%, de la 31,0% în 9L 2025, peste nivelul de 28,4% implicit în BVC.

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Calculat ca diferență față de semestrul I, T3 2026 a adus venituri de 10,91 mil. RON (+43% YoY) și un profit net de 4,01 mil. RON (+45%), cu o marjă netă de 36,8%. La nivel individual, compania raportează pentru T3 o cifră de afaceri de 10,7 mil. RON (+41%) și un profit net de 4,0 mil. RON (+24%).

Creșterea a venit în principal din proiectele de implementare cu livrări de echipamente și licențe: cheltuielile cu mărfurile au crescut de circa 3,5 ori (+251%), la 12,02 mil. RON, adică circa 33% din cifra de afaceri. La nivel individual, implementările au generat circa 59% din vânzări, iar serviciile recurente, circa 41%.

În schimb, cheltuielile cu personalul au rămas practic constante (13,11 mil. RON, -1%), cu o echipă de 74 de angajați, cu patru mai puțini decât acum un an. Compania pune câștigul de productivitate pe seama soluțiilor proprii, inclusiv a instrumentelor bazate pe inteligența artificială, și a proiectului finanțat din fonduri europene.

Veniturile din producția de imobilizări, adică dezvoltarea capitalizată a produselor proprii, au crescut cu 18%, la 16,14 mil. RON, cu 61% peste nivelul bugetat pentru întregul an (10,00 mil. RON). Linia a compensat alte venituri din exploatare mult sub plan (0,10 mil. RON, față de 4,15 mil. RON în BVC).

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Fluxul de numerar din exploatare a revenit pe plus (0,18 mil. RON, față de -4,62 mil. RON în 9L 2025), susținut de încasarea creanțelor. Numerarul a coborât însă la 0,96 mil. RON, deoarece proiectele europene au fost prefinanțate din surse proprii, cu rambursare așteptată în T4. Datoria financiară netă, inclusiv leasingul noului sediu, a urcat la circa 13,1 mil. RON, de la 8,7 mil. RON la finalul lui 2025, iar lichiditatea curentă consolidată este de 0,45.

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Cifra de afaceri 36.60 55.77 66% 26.84 +36% Venituri din productia de imobilizari 16.14 10.00 161% 13.70 +18% Total venituri 52.87 69.97 76% 41.38 +28% Total cheltuieli 38.20 51.09 75% 31.45 +21% Rezultat operational 15.17 - - 10.19 +49% EBITDA 17.61 25.56 69% 12.29 +43% Profit brut 14.67 18.88 78% 9.93 +48% Profit net 12.51 15.86 79% 8.32 +50% Marja neta 34.2% 28.4% - 31.0% +3.2 pp

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor; date consolidate, neauditate. BVC 2026 consolidat (valori anuale). Total venituri = cifra de afaceri + alte venituri din exploatare + venituri din producția de imobilizări + venituri financiare; total cheltuieli = total venituri - profit brut; EBITDA = rezultat operațional + depreciere și amortizare. Surse: Safetech (raport T3 2026, BVC 2026).

Indicator T3 2026 T3 2025 YoY Cifra de afaceri 10.91 7.63 +43% EBITDA 5.74 4.08 +41% Rezultat operational 4.80 3.39 +41% Profit net 4.01 2.77 +45% Marja neta 36.8% 36.3% +0.5 pp

Valori în mil. RON; date consolidate. T3 calculat ca 9L minus S1. Surse: Safetech (raport T3 2026, raport S1 2026), Investește la Bursă.

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Mesaje-cheie și perspective

Victor Gansac, fondator și președinte al CA, afirmă că primele nouă luni „au confirmat traiectoria de creștere” și că „ne menținem obiectivele bugetare pentru anul în curs”. Potrivit companiei, datele disponibile indică perspective favorabile pentru T4, susținute de contractele recurente și de piețele externe.

Pentru 2027, portofoliul de contracte recurente deja semnate asigură, potrivit companiei, o creștere de peste 20% a veniturilor din acest segment. Conducerea consideră că are premise pentru „un buget de creștere pentru anul 2027”.

Pe plan comercial, în iulie a fost semnat un contract de 2,7 mil. EUR pe 36 de luni, care include și soluția proprie de monitorizare, iar cu Autoritatea pentru Digitalizarea României a fost încheiat un acord-cadru pe 48 de luni. Valoarea contractelor subsecvente din acordul-cadru nu poate fi încă determinată.

Filiala din Marea Britanie a trecut pe profit în T3, conform estimării anterioare a companiei: venituri de 1,2 mil. RON pe nouă luni (+52%) și un profit de circa 7 mii RON. Platforma proprie ThreatEcho a semnat primul contract cu un furnizor de servicii de securitate gestionate din UE.

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Activitatea de cercetare-dezvoltare din 2027 este susținută de două proiecte europene: CyberINTEL-X (643.750 EUR, din care 450.625 EUR finanțare nerambursabilă) și CYBER-IN-A-BOX (507.180 EUR, din care 380.385 EUR nerambursabili). În iulie, compania a finalizat prima etapă a programului de răscumpărare, cu 600.000 de acțiuni la un preț mediu de 0,929 RON, în vederea anulării.

Teleconferința cu investitorii are loc azi, la ora 12:00.

Sentimentul pietei și prețuri țintă

TradeVille a inițiat acoperirea companiei pe 9 septembrie 2026, cu recomandarea BUY și un preț-țintă de 1,16 RON/acțiune, construit pe un model DCF (fluxul de numerar liber al firmei, 2026E-2030E). Raportată la prețul curent, ținta implică un potențial de apreciere de circa 22%.

Evaluarea nu a fost actualizată cu rezultatele din T3. După nouă luni, compania a realizat 79% din profitul net și 76% din EBITDA estimate de TradeVille pentru 2026. Raportul de inițiere semnala însă ca sensibilitate principală ponderea mărfurilor în cifra de afaceri, estimată la 19,2% pentru 2026, față de circa 33% realizată în 9L.

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Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (RON) Upside/Downside 09.09.2026 TradeVille Initiere: BUY 1.16 +22.4%

Upside raportat la prețul curent de 0,948 RON. Sursa: TradeVille, Raport de inițiere Safetech Innovations (09.09.2026).

Evaluare

La 0,948 RON, capitalizarea Safetech este de circa 154,3 mil. RON. Pe profitul net estimat de TradeVille pentru 2026 (15,8 mil. RON, practic egal cu cel din BVC), PER-ul este de 9,8x. P/BV este de 2,5x, iar ROE de 25,2% și ROA de 16,0%, pe fondul unei marje nete de circa 34%.

Față de grupul de comparabile din raportul de inițiere TradeVille (NCC Group, Intercede, Secunet, Fortinet), SAFE cotează cu un discount de circa 66% pe P/E 2026E (9,8x față de mediana de 28,9x) și de circa 50% pe EV/EBITDA 2026E (7,2x față de 14,4x). Pe 2027E, discountul se adâncește la circa 70% pe P/E (6,9x față de 22,9x), pe fondul creșterii estimate a profitului.

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Discountul trebuie citit și prin prisma dimensiunii, a lichidității și a politicii contabile. Profitul și EBITDA includ integral dezvoltarea capitalizată a produselor proprii: fără cele 16,14 mil. RON din 9L, EBITDA ar fi fost de circa 1,5 mil. RON, iar imobilizările necorporale reprezintă 85% din activele consolidate. Compania nu distribuie dividende, preferând răscumpărările de acțiuni.

Companie P/E 2026E P/E 2027E EV/EBITDA 2026E EV/EBITDA 2027E Safetech (SAFE) 9.8x 6.9x 7.2x 5.3x NCC Group (UK) 28.2x 21.8x 12.8x 16.4x Intercede (UK) 13.9x 18.7x - 10.2x Secunet (Germania) 29.5x 24.0x 14.4x 12.6x Fortinet (SUA) 45.3x 41.4x 36.6x 32.8x Mediana peers 28.9x 22.9x 14.4x 14.5x SAFE vs mediana -66% -70% -50% -63%

SAFE: calcule TradeVille la 0,948 RON și 162.717.653 de acțiuni, pe baza estimărilor TradeVille pentru 2026E-2027E; EV include datoria financiară netă cu leasing la 30.09.2026 (13,1 mil. RON). Peers: FactSet, la 09.09.2026, conform raportului de inițiere TradeVille.

Indicator SAFE Valoare P/E 2026E 9.8x P/BV 2.5x EV/EBITDA 2026E 7.2x P/S (TTM) 3.4x ROE (TTM) 25.2% ROA (TTM) 16.0% Datorie neta / EBITDA (TTM) 0.6x

Calcule TradeVille. ROE pe profitul net atribuibil TTM (15,35 mil. RON) și capitalurile proprii atribuibile (60,98 mil. RON); ROA pe profitul net TTM și totalul activelor (96,10 mil. RON) la 30.09.2026; EBITDA TTM de 21,49 mil. RON; cifră de afaceri TTM de 45,31 mil. RON.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea SAFE a avansat cu 7,00%, mult sub indicele BET (+37,38% YTD). Pe 12 luni, creșterea este de 4,87%, pe trei luni, acțiunea a pierdut 11,81%, iar pe cinci ani, 16,71%. Dintre comparabile, AROBS a urcat cu 12,54% YTD, Arctic Stream cu 22,56%, iar Cyberoo a scăzut cu 7,50%.

Ieri, ultima zi a perioadei închise de tranzacționare, acțiunea a scăzut cu 2,67%, la 0,948 RON, pe un volum peste medie, într-o piață în scădere (BET -0,99%). Rezultatele au fost publicate azi, la ora 08:00, astfel că reacția la raport se va vedea din ședința de azi.

Tehnic, după maximul din august (circa 1,16 RON), cotația s-a corectat și a consolidat din octombrie între circa 0,96 și 1,00 RON. Ieri a ieșit sub această zonă și sub mediile de 8, 21 și 50 de zile, rămânând ușor peste SMA 200 (0,940 RON), primul suport. RSI-ul (31) se apropie de zona de supravânzare.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Venituri recurente pentru 2027: contractele deja semnate asigură, potrivit companiei, o creștere de peste 20% a veniturilor din servicii recurente anul viitor.

contractele deja semnate asigură, potrivit companiei, o creștere de peste 20% a veniturilor din servicii recurente anul viitor. Levier operațional: veniturile au crescut cu 36%, cu o echipă mai mică și costuri de personal constante, iar marja netă pe ultimele 12 luni este de circa 34%.

veniturile au crescut cu 36%, cu o echipă mai mică și costuri de personal constante, iar marja netă pe ultimele 12 luni este de circa 34%. Reglementare și piețe externe: NIS2 și DORA susțin cererea, iar filiala britanică profitabilă și proiectele europene finanțează extinderea și cercetarea-dezvoltarea.

Riscuri

Execuția bugetului de vânzări: ținta anuală cere în T4 o cifră de afaceri de circa 19,16 mil. RON, de 2,2 ori nivelul din T4 2025.

ținta anuală cere în T4 o cifră de afaceri de circa 19,16 mil. RON, de 2,2 ori nivelul din T4 2025. Calitatea profitului: dezvoltarea capitalizată (16,14 mil. RON, cu 61% peste buget) susține rezultatul fără aport de numerar, iar necorporalele reprezintă 85% din active.

dezvoltarea capitalizată (16,14 mil. RON, cu 61% peste buget) susține rezultatul fără aport de numerar, iar necorporalele reprezintă 85% din active. Numerar și mix: numerarul de 0,96 mil. RON, lichiditatea curentă de 0,45 și ponderea ridicată a revânzării de echipamente și licențe (circa 33% din vânzări) apasă pe flexibilitate și pe marje.

Concluzie

Safetech încheie primele nouă luni cu un profit aproape de bugetul anual, cu levier operațional vizibil și cu cel mai rapid ritm de creștere a vânzărilor al anului în T3. Profitul rămâne însă dependent de capitalizarea dezvoltării. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către teleconferința de azi, execuția din T4, rambursarea fondurilor europene și bugetul pentru 2027.

Surse analiză: Safetech Innovations (raport T3 2026, BVC 2026, raport S1 2026, raport anual 2025), BVB, TradeVille (Raport de inițiere Safetech Innovations, 09.09.2026), FactSet, Investește la Bursă, Sfin.ro, TradingView.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 26.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/infocont/infocont26/SAFE_20261125165945_RO-SAFE-T3-2026.pdf https://safetech.ro/wp-content/uploads/2026/03/8.-BVC-2026-punctul-5-de-pe-ordinea-de-zi-AGOA.pdf https://bvb.ro/infocont/infocont26/SAFE_20260821145104_SAFE-Raport-Curent-41-2026-RO.pdf https://safetech.ro/wp-content/uploads/2026/03/SAFE_20260324182556_SAFE-RO-Raport-Anual-2025.pdf https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SAFE-Perioada-inchisa-de-tranzactionare-27-10-2026-25-11-2026/8928F TradeVille, Raport de initiere Safetech Innovations (09.09.2026) https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=SAFE https://www.sfin.ro/bursa-de-la-bucuresti-bet-scadere/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-SAFE/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-AROBS/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-AST/ https://www.tradingview.com/symbols/MIL-CYB/

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