Star Invest Imobiliare a încheiat primele nouă luni din 2026 cu primele venituri recurente din noul model de business: clădirea de birouri Polonă 68 a adus 2,27 mil. RON în două luni de exploatare, la un ritm apropiat de ipotezele din buget. Trimestrul marchează trecerea de la vânzarea activelor vechi la administrarea de birouri. Profitul distribuibil consolidat a urcat cu 45%, la 4,55 mil. RON, iar după încheierea perioadei, acționarii au aprobat o a doua achiziție și o nouă majorare de capital.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Star Invest Imobiliare SA (BVB: REIT) Preț / variații Preț curent: 0.252 RON (+26% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 (9L 2026) Dată și oră 27.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026 (9L 2026)

La 9 luni 2026, veniturile totale consolidate ale companiei au urcat la 20,91 mil. RON (+270% YoY), din care 17,90 mil. RON reprezintă prețul încasat pe terenul din str. Drumul Lăpuș, un apartament și două locuri de parcare. Restul vine din noua activitate: în august și septembrie, Polona 68 a generat chirii de 1,80 mil. RON și refacturări către chiriași de 0,47 mil. RON.

Ritmul lunar al chiriilor, de circa 0,90 mil. RON, este apropiat de venitul operațional net (NOI) estimat în BVC (2,1 mil. EUR pe an, circa 0,89 mil. RON pe lună), iar utilitățile și impozitele pe proprietate sunt recuperate de la chiriași.

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Cheltuielile de exploatare, de 21,70 mil. RON, includ valoarea contabilă a activelor vândute (18,98 mil. RON), comisionul de administrare REIT Capital (0,67 mil. RON), costuri one-off de 0,58 mil. RON pentru majorarea de capital și achiziție și o amortizare de 0,55 mil. RON.

Rezultatul financiar a fost o pierdere de 0,57 mil. RON: dobânzi de 0,33 mil. RON la creditul bancar al companiei Polona 68 și diferențe de curs nefavorabile de 0,49 mil. RON, din reevaluarea creditului în EUR și din plățile pentru achiziție. După un impozit pe profit de 0,97 mil. RON, pierderea netă consolidată a fost de 2,59 mil. RON, față de 0,70 mil. RON în 9L 2025.

Pierderea are o explicație tehnică: rezultatul din vânzare se calculează față de ultima evaluare, nu față de costul de achiziție, iar câștigul acumulat în rezerva din reevaluare (6,94 mil. RON) a trecut direct în rezultatul reportat. Față de costul istoric, compania estimează un câștig economic din vânzări de circa 5,86 mil. RON, peste cei 3,57 mil. RON bugetați pentru vânzarea terenului.

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Ca urmare, profitul distribuibil consolidat (rezultat reportat plus rezultatul exercițiului) a crescut cu 45%, la 4,55 mil. RON. Polona 68 a contribuit în două luni cu circa 0,71 mil. RON, respectiv 0,98 mil. RON fără pierderea nerealizată din curs.

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Venituri totale 20.91 10.71 n.c. 5.65 +270% - din care chirii Polona 68 1.80 7.14* 25% 0.00 - - din care cedarea activelor 17.90 - - 5.65 +217% Câștig economic din vânzări** 5.86 3.57 164% - - Comision de administrare 0.67 1.05 64% - - Dobânzi la credite 0.33 1.36 24% 0.00 n/m Amortizare 0.55 1.02 54% 0.15 +262% Rezultat brut -1.61 7.29 n/m -0.46 n/m Impozit pe profit 0.97 1.17 83% 0.25 +295% Rezultat net -2.59 6.12 n/m -0.70 n/m

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor; date consolidate RAS, neauditate. BVC 2026 = buget aprobat de AGA din 30.03.2026 (valori anuale), publicat în EUR și convertit de companie la 5,10 RON/EUR. * NOI pro-rata pe 8 luni, reper orientativ pentru chiriile brute. ** Calculat de companie față de costul istoric; include și apartamentul, și locurile de parcare, în timp ce BVC include doar terenul. Comisionul raportat este cel datorat REIT Capital. n.c. = necomparabil (BVC pe bază netă, raportarea include încasările brute din vânzări); n/m = nerelevant. Surse: Star Invest Imobiliare (raport T3 2026, BVC 2026).

Activele totale au ajuns la 137,25 mil. RON, de la 26,38 mil. RON la finalul lui 2025, din care clădirea Polona 68 reprezintă 117,42 mil. RON.

Numerarul de 14,15 mil. RON și o lichiditate curentă de 4,72 oferă confort pe termen scurt. Pasivul include un fond comercial negativ de 24,70 mil. RON, deoarece prețul plătit pentru Polona 68 (59,02 mil. RON) a fost sub valoarea activelor nete preluate (84,06 mil. RON).

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Mesaje-cheie și perspective

David Canta, președintele Consiliului de Administrație al REIT Capital, administratorul unic, descrie primele nouă luni drept „o perioadă de transformare” și subliniază că pierderea contabilă „nu reflectă activitatea economică a companiei”.

Potrivit raportului, distribuirea către acționari se va face, cel mai probabil, în a doua parte a lui 2027, după un an de deținere a Polona 68, pentru ca dividendele filialei să fie scutite de impozit. Actul constitutiv prevede returnarea a cel puțin 90% din profitul net distribuibil, prin dividende și/sau răscumpărări.

Ilustrativ, profitul distribuibil de la 30 septembrie ar corespunde unei valori de circa 0,0165 RON pe acțiune, înainte de rezultatul din T4, de diluția din noua majorare și de decizia AGA.

După încheierea trimestrului, AGEA din 12 noiembrie a aprobat achiziția, prin share deal, a unei a doua clădiri de birouri din zona centrală a Bucureștiului, la o valoare a proprietății de până la 12,1 mil. EUR și un randament estimat de circa 9%. Finanțarea va combina majorarea de capital, surse proprii și credit bancar, iar datele proprietății vor fi comunicate după semnarea contractului.

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Majorarea aprobată vizează până la 40 mil. de acțiuni noi la 0,27 RON, pentru până la 10,8 mil. RON (circa 2 mil. EUR), oferite întâi acționarilor înregistrați la 3 decembrie 2026. Tot în noiembrie, Ernst & Young a fost numit auditor pentru 2026-2028, iar acțiunile au trecut pe noua Piață de Creștere a BVB.

Pentru T4, prioritățile sunt finalizarea noii achiziții și o nouă evaluare a clădirii Polona 68, reflectată în situațiile anuale. Ultima evaluare Colliers (31.12.2024) indică 24,68 mil. EUR, peste valoarea tranzacției, de circa 19 mil. EUR.

Piața de birouri din București

Contextul sectorial este mixt, dar favorabil clădirilor bine poziționate. Potrivit Cushman & Wakefield Echinox, chiria prime pentru birourile din București a ajuns la 23 EUR/mp/lună în T3 2026 (+9,5% YoY), ritmul de creștere fiind aproape dublu față de media europeană (+5%).

Cererea rămâne prudentă: CBRE a consemnat în T3 tranzacții de 36.550 mp (-41% YoY), iar gradul de neocupare a urcat la 11,6%. Zona Centru are însă o rată de neocupare de 3,9%, față de 21,4% în Nord-Vest.

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Pe nouă luni, Crosspoint estimează că cererea netă (relocări și extinderi) a crescut cu 6%, iar ESOP indică un volum al contractelor noi mai mare cu 13%. Colliers observă revenirea interesului noilor multinaționale, cu efecte vizibile din 2027.

Pe investiții, Crosspoint raportează 654 mil. EUR în 9L 2026 (+48% YoY) și un randament prime pentru birouri de 7,5% (CBRE: 7,75%).

Evaluare

La 0,252 RON, capitalizarea REIT este de 69,36 mil. RON, iar P/BV, de 1,02x, apropiat de cel al ONE (0,96x), dar peste cel al IMP (0,42x) și peste mediana sectorului (0,6x).

Pe baza activului net ajustat (NAV ajustat) calculat de companie, care include fondul comercial negativ, imaginea se schimbă: 92,49 mil. RON, respectiv 0,336 RON pe acțiune, iar prețul reprezintă 0,75x din această valoare, un discount de circa 25%. Cu evaluarea clădirii recalculată la cursul de la 30 septembrie, NAV-ul ar urca la 0,363 RON pe acțiune (0,69x), fără impozitul amânat.

Companie P/E P/BV EV/EBITDA Marjă op. ROE Rand. div. Star Invest (REIT) n/m 1.02x n/m n/m n/m n/m One United Properties (ONE) 22.4x 0.96x 18.3x 20% 4% 1.36% Impact Developer (IMP) 16.5x 0.42x - 24% 3% - Mediana sector 9.2x 0.6x 9.9x 48.55% 6.93% 5.55%

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Multipli TTM. REIT: calcul TradeVille la 0,252 RON și 275.256.543 de acțiuni; P/BV pe baza capitalurilor proprii consolidate la 30.09.2026 (67,79 mil. RON); n/m = nerelevant (pierdere, EBITDA negativă, dividend plătit înainte de majorarea de capital). Peers și mediană (19 dezvoltatori și proprietari imobiliari europeni) conform sursei. Surse: Investește la Bursă (ONE vs. Peers, IMP vs. Peers), Star Invest Imobiliare (raport T3 2026).

Indicator REIT Valoare Capitalizare (mil. RON) 69.36 NAV ajustat (mil. RON) 92.49 NAV ajustat / acțiune (RON) 0.336 P/NAV ajustat 0.75x NAV ajustat cu efect de curs / acțiune (RON) 0.363 P/NAV ajustat cu efect de curs 0.69x Grad de îndatorare (credit / capitaluri proprii ajustate) 42.3% Lichiditate curentă 4.72

NAV ajustat = capitaluri proprii consolidate (67,79 mil. RON) + fond comercial negativ (24,70 mil. RON), conform companiei. Efect de curs: evaluarea Colliers (24,68 mil. EUR) recalculată de companie la 5,2780 RON/EUR (30.09.2026), fără impozit amânat. Calcule TradeVille pe acțiune.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea REIT a urcat cu 26%, de peste trei ori mai mult decât indicele BETAeRO (+7,40% YTD), dar sub BET (+41,77%). Pe 12 luni, avansul este de 24,75%, față de 6,62% pentru BETAeRO. Pe ultimele trei luni, titlul a pierdut 4,55%, mai puțin decât BETAeRO (-9,07%).

Dintre companiile imobiliare comparate, REIT are cea mai bună evoluție YTD, peste ONE (+14,45%) și IMP (-16,44%).

Prețul de subscriere din majorarea de capital (0,27 RON) este cu circa 7% peste ultima cotație.

Note: liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Venituri recurente în linie cu ipotezele: chiriile din Polona 68 (circa 0,90 mil. RON pe lună) sunt apropiate de NOI-ul bugetat, la un grad de ocupare de 100% la achiziție.

chiriile din Polona 68 (circa 0,90 mil. RON pe lună) sunt apropiate de NOI-ul bugetat, la un grad de ocupare de 100% la achiziție. Discount față de activul net ajustat: prețul reprezintă 0,75x din NAV-ul ajustat raportat de companie, iar noua evaluare a clădirii poate clarifica valoarea portofoliului.

prețul reprezintă 0,75x din NAV-ul ajustat raportat de companie, iar noua evaluare a clădirii poate clarifica valoarea portofoliului. Scalare și distribuții: a doua achiziție (randament estimat de 9%) și politica statutară de distribuire a cel puțin 90% din profitul distribuibil susțin modelul de tip REIT.

Riscuri

Concentrare și piața de birouri: Polona 68 este singurul activ generator de venituri, într-o piață cu cerere prudentă și un grad de neocupare de 11,6%.

Polona 68 este singurul activ generator de venituri, într-o piață cu cerere prudentă și un grad de neocupare de 11,6%. Curs valutar și finanțare: creditul în EUR a generat diferențe de curs nefavorabile, iar noua achiziție va crește îndatorarea și sensibilitatea la dobânzi.

creditul în EUR a generat diferențe de curs nefavorabile, iar noua achiziție va crește îndatorarea și sensibilitatea la dobânzi. Diluție și costuri de administrare: majorările de capital diluează participațiile acționarilor care nu subscriu, iar comisionul de succes al administratorului (20% din randamentul peste 6%) reduce partea acționarilor.

Concluzie

Star Invest Imobiliare încheie nouă luni în care pierderea contabilă acoperă o transformare reală: primele chirii din Polona 68, în linie cu ipotezele de achiziție, un câștig economic din vânzări peste buget și un profit distribuibil de 4,55 mil. RON. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către finalizarea celei de-a doua achiziții, majorarea de capital din decembrie, noua evaluare a clădirii și calendarul primei distribuții din noul model.

Surse analiză: Star Invest Imobiliare - raport T3 2026, BVC 2026, rapoarte curente BVB (finalizarea achiziției Polona 68, hotărâri AGA 30.03.2026), CBRE, Cushman & Wakefield Echinox, Crosspoint Real Estate, ESOP (via Radar Imobiliar), Colliers (via Wall-Street.ro), Investește la Bursă, TradingView.

Autor: Luciana Simion, PhD - Senior Equity Research Associate. Data elaborării analizei: 27.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF TradeVille SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/info/Raportari/REIT/REIT_20261126174143_Raport-financiar-T3-2026-Star-Invest-f.pdf

https://bvb.ro/info/Raportari/REIT/REIT_20260730180641_RO-Raport-curent--Finalizare-achizi-ie-cladire-Polon.pdf

https://bvb.ro/info/Raportari/REIT/REIT_20260331073541_31-03-2026-Raport-curent-Hota-ra-ri-AGA-O-E-30-03-2026.pdf

Star Invest Imobiliare - Buget de Venituri si Cheltuieli 2026 (document pus la dispozitie de emitent)

https://www.cbre.ro/insights/figures/cbre-bucharest-office-figures-q3-2026

https://cwechinox.com/bucharests-prime-headline-office-rent-increased-by-9-5-year-on-year-nearly-twice-the-average-european-growth-pace/

https://crosspoint.com.ro/en/resources/market-reports/market-in-minutes-q3-2026

https://radarimobiliar.ro/2026/companiile-au-inchiriat-circa-100-000-mp-de-birouri-noi-in-bucuresti-in-primele-noua-luni/

https://www.colliers.com/en-ro/news/interest-from-new-multinational-companies-in-bucharest-returns-to-its-highest-post-pandemic-levels

https://www.wall-street.ro/articol/real-estate/colliers-interesul-noilor-companii-multinationale-pentru-bucuresti-revine.html

https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=ONE

https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=IMP

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-REIT/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-ONE/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-IMP/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/

https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BETAERO/

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