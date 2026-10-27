TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Abonați record, umbriți de riscul SpaceX

Verizon Communications a raportat pentru T3 2026 cel mai bun trimestru din ultimii cinci ani în ceea ce privește abonații noi de telefonie, un profit peste așteptări și o prognoză anuală majorată pentru al treilea trimestru consecutiv. Veniturile au ratat însă ușor consensul, pe fondul scăderii vânzărilor de telefoane. În pofida rezultatelor solide, acțiunile au scăzut cu 3.49%, investitorii concentrându-se pe riscul intrării SpaceX pe piața de telefonie mobilă din SUA.

Camp Detalii Companie (Ticker) Verizon Communications (US.VZ) Pret / variatii Pret curent: 43.10 USD (+5.71% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 Data si ora 27.10.2026, ora 08:00

Verizon Communications a raportat pentru T3 2026 cel mai bun trimestru din ultimii cinci ani în ceea ce privește abonații noi de telefonie, un profit peste așteptări și o prognoză anuală majorată pentru al treilea trimestru consecutiv. Veniturile au ratat însă ușor consensul, pe fondul scăderii vânzărilor de telefoane. În pofida rezultatelor solide, acțiunile au scăzut cu 3.49%, investitorii concentrându-se pe riscul intrării SpaceX pe piața de telefonie mobilă din SUA.

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Rezultate financiare T3 2026

Verizon a depășit estimările atât în cazul profitului, cât și în cazul abonaților noi, dar a ratat ușor consensul privind veniturile. Veniturile au totalizat 34.31 mld. USD, în creștere cu 1.5% YoY, sub consensul LSEG de 34.74 mld. USD. Profitul net ajustat pe acțiune (EPS ajustat) a fost de 1.31 USD (+8.3% YoY), peste estimarea de 1.28 USD compilată de Bloomberg, iar profitul net consolidat a urcat cu 5.2%, la 5.32 mld. USD.

Veniturile din servicii mobile și broadband (internet de mare viteză) au crescut cu 2.9%, la 23.49 mld. USD, accelerând de la 2.8% în T2 și 1.6% în T1. Creșterea a fost însă compensată de scăderea cu 9% a veniturilor din vânzarea de echipamente, la 5.12 mld. USD, deoarece clienții își păstrează telefoanele mai mult timp, iar compania a redus subvențiile pentru terminale.

Venitul mediu pe cont postpaid (ARPA - "Average Revenue Per Account") a scăzut cu 1.9%, la 168.08 USD, efect al renunțării la majorările anuale de preț, potrivit TIKR.

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Pe partea operațională, Verizon a adăugat 406,000 de abonați noi de telefonie postpaid (cu plată lunară), aproape dublu față de estimarea Visible Alpha de 209,439, precum și 137,000 de conturi noi, cel mai bun rezultat din ultimul deceniu. Rata de plecare a clienților (churn) s-a îmbunătățit cu 0.04 pp, la 0.94%. Pe segmentul broadband, compania a adăugat 314,000 de clienți, sub estimarea de 379,100 (Bloomberg), din care 159,000 prin FWA ("Fixed Wireless Access", internet fix livrat prin rețeaua mobilă).

Profitabilitatea a atins niveluri record: EBITDA ajustat (profitul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare) a crescut cu 8%, la 13.80 mld. USD, iar marja EBITDA ajustată a urcat cu 2.4 pp, la 40.2%, ambele cele mai ridicate raportate vreodată de companie. Costurile promoționale de atragere și de retenție a clienților au scăzut cu 41%, respectiv 30%.

Fluxul de numerar liber (free cash flow) a fost de 7.80 mld. USD (+12.1% YoY), cel mai ridicat nivel trimestrial din 2020, iar gradul de îndatorare (datoria netă negarantată/EBITDA ajustat) a coborât la 2.3x, de la 2.5x în T2.

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Indicator T3 2026 Consens vs. consens T3 2025 YoY Venituri 34.31 34.74 -1.2% 33.82 +1.5% Servicii mobile si broadband 23.49 - - 22.84 +2.9% Echipamente 5.12 - - 5.62 -9.0% EBITDA ajustat 13.80 - - 12.78 +8.0% Marja EBITDA ajustata 40.2% - - 37.8% +2.4 pp Profit net 5.32 - - 5.06 +5.2% EPS ajustat (USD) 1.31 1.28 +2.3% 1.21 +8.3% Free cash flow 7.80 - - 6.96 +12.1% Abonati noi telefonie postpaid (mii) 406 209.4 +93.9% 44 +823% Abonati noi broadband (mii) 314 379.1 -17.2% 322 -2.5%

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Note: Valori în mld. USD, cu excepția EPS (USD), a marjelor și a abonaților noi (mii). Veniturile din servicii mobile și broadband reprezintă suma segmentelor Consumer și Business. Profitul net este consolidat (inclusiv interesele minoritare). Consens: venituri - LSEG (sursa CNBC); EPS ajustat și abonați broadband - Bloomberg; abonați telefonie postpaid - Visible Alpha (sursa CNBC; Bloomberg indică un consens de 202,000). Surse: Verizon (rezultate T3 2026), CNBC, Bloomberg.

Mesaje-cheie din conferința cu investitorii și perspective

Pe baza rezultatelor din T3, Verizon și-a majorat prognoza pentru 2026 pentru al treilea trimestru consecutiv. Compania estimează acum 1.1-1.2 mil. abonați noi de telefonie postpaid (față de jumătatea superioară a intervalului de 750,000-1 mil.), un EPS ajustat de 5.04-5.06 USD (creștere de 7%-7.5%, de la 6%-7%) și o creștere a fluxului de numerar liber de aproape 12% (de la 9%-10%).

Veniturile din servicii mobile și broadband ar urma să crească în jumătatea superioară a intervalului de 2.5%-3%, cu o accelerare la aproximativ 4% în T4. Bugetul de investiții (capex) rămâne la 16-16.5 mld. USD, iar răscumpărările de acțiuni la maximum 4.5 mld. USD.

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CEO-ul Dan Schulman, la un an de la preluarea mandatului, a sintetizat noua abordare: „Nu cumpărăm clienți. Îi câștigăm în condiții care aduc venituri și îi păstrăm mai mult timp.” El a sugerat că există loc pentru eventuale ajustări de tarife.

Un element nou este segmentul AI Connect. Verizon a anunțat un acord de peste 2 mld. USD cu AWS („Amazon Web Services”) pentru conectarea centrelor de date prin fibră optică, după acordul de peste 1 mld. USD semnat în iulie cu Alphabet. Contractele semnate însumează circa 4 mld. USD, au marje atractive, iar veniturile vor începe să se reflecte în rezultate din 2027.

Tema dominantă a întrebărilor analiștilor a fost SpaceX. Schulman a declarat că pleacă „de la ipoteza că tot ce spune SpaceX că va face, va face și că va executa impecabil”. El estimează că o rețea terestră proprie ar costa SpaceX 300-500 mld. USD în 7-8 ani și ar necesita minimum 4-6 ani, a exclus închirierea rețelei Verizon către operatori prin satelit și a avertizat că, odată intrată pe piață, SpaceX va găsi un Verizon „extrem de competitiv”.

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Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor este mixt spre pozitiv. Prețul țintă mediu agregat de WSJ este de 50.86 USD, ceea ce implică un potențial de apreciere de circa 18% față de prețul curent, pe orizontul de 12 luni (ținta maximă 62 USD, minimă 45 USD). Dintre analiștii care acoperă compania, 9 recomandă cumpărarea („Buy”), 3 supraponderarea („Overweight”), 16 menținerea („Hold”), iar niciunul vânzarea; consensul este „Overweight”.

Înainte de raportare, majoritatea caselor de brokeraj și-au ajustat în sus țintele (TD Cowen 54 -> 56 USD, Wells Fargo 43 -> 47 USD), în timp ce MoffettNathanson (56 -> 49 USD) și Scotiabank (51.50 -> 50 USD) le-au redus. După raportare, Citi Research a notat că atenția pieței va rămâne pe posibila intrare a SpaceX ca un concurent direct.

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (USD) Upside 09.10.2026 Scotiabank Sector Outperform 51.50 -> 50.00 +16.0% 26.08.2026 Weiss Ratings Buy (reiterat) - - 27.07.2026 TD Cowen Buy 54.00 -> 56.00 +29.9% 27.07.2026 Morgan Stanley Equal Weight 50.00 -> 52.00 +20.6% 27.07.2026 Royal Bank of Canada Sector Perform 46.00 -> 47.00 +9.0% 27.07.2026 Wells Fargo Equal Weight 43.00 -> 47.00 +9.0% 27.07.2026 Barclays Equal Weight 45.00 -> 46.00 +6.7% 20.07.2026 MoffettNathanson Neutral 56.00 -> 49.00 +13.7% 14.07.2026 BNP Paribas Exane Neutral 46.00 -> 44.00 +2.1%

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Upside raportat la prețul curent de 43.10 USD. Toate acțiunile din tabel sunt anterioare raportării din 26.10.2026. Surse: MarketBeat, The Wall Street Journal.

Evaluare

Verizon se tranzacționează la un discount consistent față de mediana sectorului Communication Services pe multiplii de profit și de flux de numerar. P/E forward (non-GAAP) de 8.9x este cu circa 28% sub mediana sectorului (12.4x), iar pe P/CF forward (4.95x vs. 7.73x) discountul ajunge la 36%. În schimb, pe EV/Sales (2.69x vs. 1.89x), compania are un premium de 42%, reflectând nivelul ridicat al datoriei. Randamentul dividendului, de 6.30%, este cu 80% peste mediana sectorului (3.50%).

Potrivit TIKR, P/E forward a coborât la 8.8x, de la 10.5x în martie, pe fondul riscului concurențial. Comparativ cu principalii operatori din America de Nord, Verizon este ușor mai scumpă decât AT&T (P/E 8.7x), dar mai ieftină decât T-Mobile US (11.8x), BCE (11.1x), Rogers Communications (9.6x) și TELUS (17.8x).

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă în scenariul de bază (metoda DCF - „Discounted Cash Flow”) este de 53.03 USD, față de un preț de piață de 43.20 USD, acțiunea fiind subevaluată cu circa 19%. Modelul presupune însă o creștere a marjei nete la 16% până în 2031; la media pe cinci ani (13%), estimarea ar fi de circa 50 USD.

Companie P/E EV/Sales EV/EBITDA P/B Verizon 8.90 2.69 7.07 1.79 AT&T 8.74 2.53 6.81 1.33 T-Mobile US 11.83 2.91 7.36 2.80 BCE 11.14 2.88 6.66 1.31 Rogers Communications 9.57 3.27 7.41 1.51 TELUS 17.77 2.53 7.11 1.48 Mediana sector 12.41 1.89 7.38 1.88

Multipli P/E (non-GAAP), EV/Sales și EV/EBITDA forward; P/B trailing (TTM). Mediana sectorului Communication Services. Sursa: Seeking Alpha.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunile Verizon au avansat cu 5.71%, iar pe ultimele 12 luni, cu 11.67%, subperformând indicele S&P 500 (+11.61% YTD și +13.36% în ultimele 12 luni). Față de competitori, Verizon a avut totuși cea mai bună evoluție în 2026: T-Mobile US a scăzut cu 27.35% YTD, iar AT&T se afla pe minus (-5.7% YTD înaintea raportării din 21 octombrie, urmată de noi scăderi).

Rezultatele au fost publicate luni, înainte de deschiderea pieței. Acțiunile au închis ședința în scădere cu 3.49%, la 43.10 USD, mișcare care s-a încadrat în intervalul anticipat de piața opțiunilor (expected move de +/-4.6%). În tranzacțiile overnight, cotația a recuperat ușor, la 43.30 USD.

La fel ca în cazul AT&T, ale cărei acțiuni au scăzut săptămâna trecută în pofida unor rezultate peste așteptări și a majorării prognozei, investitorii au pus accentul pe amenințarea SpaceX, nu pe cifrele trimestrului. Presiunea a fost alimentată de informațiile Bloomberg potrivit cărora SpaceX caută numeroase amplasamente pentru antene și de votul FCC („Federal Communications Commission”) din 29 octombrie privind conectarea directă satelit-telefon.

Din punct de vedere tehnic, acțiunea a format un dublu vârf în zona 51.5-52 USD (martie și septembrie), urmat de gap-ul descendent din 9 octombrie, când achiziția unui portofoliu de spectru de către SpaceX a declanșat vânzări în sectorul telecom. Cotația se tranzacționează sub toate mediile mobile relevante (EMA de 8 și 21 de zile, la 44.2-44.5 USD, SMA de 200 de zile, la 46.7 USD, și SMA de 50 de zile, la 47.4 USD). Cel mai apropiat suport se află în zona 41-42 USD (minimele din iulie și octombrie), iar prima rezistență, în dreptul mediilor exponențiale.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Creștere profitabilă a bazei de clienți: abonații noi fără linii gratuite, costurile de atragere mai mici și churn-ul în scădere susțin marjele record.

abonații noi fără linii gratuite, costurile de atragere mai mici și churn-ul în scădere susțin marjele record. AI Connect: contractele de circa 4 mld. USD cu AWS și Alphabet deschid, din 2027, o nouă sursă de creștere.

contractele de circa 4 mld. USD cu AWS și Alphabet deschid, din 2027, o nouă sursă de creștere. Flux de numerar și randament pentru acționari: fluxul de numerar liber în creștere susține dividendul (randament de 6.30%), răscumpărările de acțiuni și reducerea datoriei.

Riscuri

Concurența SpaceX: planurile pentru o rețea proprie de telefonie mobilă, vizată pentru 2028, și deciziile de reglementare privind spectrul pot apăsa pe evaluarea întregului sector.

planurile pentru o rețea proprie de telefonie mobilă, vizată pentru 2028, și deciziile de reglementare privind spectrul pot apăsa pe evaluarea întregului sector. Presiune pe venituri: scăderea veniturilor din echipamente și a ARPA (-1.9%) limitează creșterea veniturilor totale, care au avansat doar de la 134 mld. USD în 2021 la 138 mld. USD în 2025.

scăderea veniturilor din echipamente și a ARPA (-1.9%) limitează creșterea veniturilor totale, care au avansat doar de la 134 mld. USD în 2021 la 138 mld. USD în 2025. Îndatorare ridicată: datoria totală de 166.23 mld. USD și cheltuielile cu dobânzile (+17.2% YoY în T3) reduc flexibilitatea financiară.

Concluzie

Transformarea Verizon începe să se vadă în cifre: abonați noi la cel mai bun nivel din ultimii ani, marje record și flux de numerar în creștere. Piața rămâne însă concentrată pe riscul SpaceX. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către accelerarea veniturilor din servicii în T4, prognoza pentru 2027, conversia contractelor AI Connect și deciziile de reglementare privind spectrul. Volatilitatea poate persista cât timp piața evaluează poziția competitivă a operatorilor tradiționali.

Surse analiză: Verizon rezultate T3 2026, Bloomberg, CNBC, Yahoo Finance (TIKR), Seeking Alpha, WSJ, MarketBeat, Alpha Spread, MarketChameleon, TradingView, Finviz

Autor: Bosie Marius - Constantin - Analist Financiar. Data elaborării analizei: 27.10.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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