TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Boom-ul rafinării dublează profitul ExxonMobil

ExxonMobil Holdings a raportat pentru T3 2026 rezultate peste asteptari atat in cazul veniturilor, cat si in cazul profitului, iar profitul net s-a dublat fata de anul trecut. Motorul a fost divizia de rafinare, care a beneficiat de marje record dupa ce conflictul din Orientul Mijlociu si atacurile asupra rafinariilor din Rusia au scos din functiune o parte importanta din capacitatea globala de productie a carburantilor. Compania a majorat dividendul pentru al 44-lea an consecutiv si a anuntat rascumparari de actiuni de 20 mld. USD pentru 2027. Actiunile au urcat cu 2.16% in ziua raportarii, la un nou maxim istoric, intr-o sedinta de scadere pentru piata larga.

Camp Detalii Companie (Ticker) ExxonMobil Holdings (US.XOM) Pret / variatii Pret curent: 187.25 USD (+55.92% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 Data si ora 02.11.2026, ora 08:00

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Rezultate financiare T3 2026

ExxonMobil a depasit estimarile atat in cazul veniturilor, cat si in cazul profitului. Veniturile totale au urcat la 113.16 mld. USD, in crestere cu 32.7% YoY, peste consensul LSEG de 103.1 mld. USD. Profitul net ajustat a fost de 17.51 mld. USD, respectiv 4.23 USD pe actiune, peste estimarea de 4.08 USD si de peste doua ori mai mare decat in T3 2025 (1.88 USD).

Profitul net contabil (GAAP) a crescut cu 104% YoY, la 15.41 mld. USD (3.72 USD pe actiune). Diferenta fata de cifra ajustata provine in principal din efectele de sincronizare (-2.54 mld. USD), decalaje temporare legate de reevaluarea instrumentelor derivate, care se reiau in perioadele urmatoare.

Vedeta trimestrului a fost segmentul Energy Products (rafinare), cu un profit ajustat record de 9.05 mld. USD, de peste doua ori mai mare decat in T2 si de aproape cinci ori peste nivelul de acum un an. Marja indicativa de rafinare a urcat la 50.3 USD/baril, de la 29.0 USD/baril in trimestrul anterior, iar rafinariile de pe Coasta Golfului SUA au functionat la o utilizare de 100%.

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In schimb, segmentul Upstream (explorare si productie) a raportat un profit ajustat de 7.31 mld. USD, in scadere cu 20% QoQ, pe fondul preturilor mai mici ale titeiului (Brent mediu de 97.0 USD/baril, fata de 104.5 USD/baril in T2). Productia a fost de 4.50 mil. barili echivalent petrol pe zi, stabila fata de T2, dar cu 5.7% sub nivelul din T3 2025, afectata de conflictul din Orientul Mijlociu.

Fluxul de numerar operational a fost de 25.65 mld. USD, iar fluxul de numerar liber a atins 19.11 mld. USD, dupa cheltuieli de capital de 7.0 mld. USD. Compania a distribuit actionarilor 9.4 mld. USD si a redus datoria neta la 22.1 mld. USD. Potrivit Bloomberg, cele cinci mari companii petroliere occidentale au raportat un profit ajustat cumulat de 56.3 mld. USD in trimestru.

Indicator T3 2026 Consens vs. consens T3 2025 YoY Venituri totale 113.16 103.10 +9.8% 85.29 +32.7% Profit net ajustat 17.51 16.60 +5.5% 8.10 +116% Profit net (GAAP) 15.41 - - 7.55 +104% EPS ajustat (USD) 4.23 4.08 +3.7% 1.88 +125% EPS GAAP (USD) 3.72 - - 1.76 +111% Productie (mil. bep/zi) 4.50 - - 4.77 -5.7%

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Note: Valori in mld. USD, cu exceptia EPS (USD) si a productiei (mil. barili echivalent petrol pe zi). Veniturile reprezinta veniturile totale si alte venituri. Profitul ajustat exclude elementele identificate si efectele de sincronizare. Consensul de venituri, profit net ajustat si EPS ajustat: LSEG (surse CNBC, Reuters); consensul Bloomberg pentru EPS ajustat era usor mai ridicat (4.13 USD). Valorile ajustate si productia din T3 2025: Zacks. Surse: ExxonMobil (rezultate T3 2026), CNBC, Reuters, Bloomberg, Zacks.

Mesaje-cheie din conferinta cu investitorii si perspective

CEO-ul Darren Woods a declarat ca „acestea sunt imbunatatiri durabile, nu doar rezultatul unor preturi si marje favorabile”, amintind economiile structurale de costuri de 16.9 mld. USD obtinute din 2019 si cresterea cu circa 40% a productiei de distilate pe Coasta Golfului in aceeasi perioada.

Pe partea de distributii, ExxonMobil a majorat dividendul trimestrial cu 4%, la 1.07 USD pe actiune, si a anuntat rascumparari de 20 mld. USD pentru 2027, acelasi nivel ca in 2026. Woods a explicat ca strategia urmareste distributii constante de-a lungul ciclului: „In vremurile bune, nu devenim exuberanti si nu ne angajam la lucruri pe care nu le putem sustine pe termen lung.” Analistul RBC Capital Markets Biraj Borkhataria a apreciat ca reticenta reflecta, probabil, perceptia publica asupra unor rascumparari masive in plina criza energetica.

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Indicatorii-cheie pentru 2027 vor fi reconfirmati printr-un comunicat in acest trimestru, in locul evenimentului anual din decembrie. Pentru T4, impactul estimat al conflictului asupra productiei ramane de circa 350,000 barili pe zi, concentrat in Qatar, unde instalatiile de gaz natural lichefiat (LNG) au fost avariate.

Intrebat cand s-ar putea normaliza marjele de rafinare, Woods a estimat ca revenirea spre normal va dura cu siguranta o buna parte din anul viitor, posibil si mai mult. Variabilele-cheie sunt redeschiderea Stramtorii Hormuz, refacerea rafinariilor din Rusia (circa jumatate din capacitate fiind scoasa din uz, potrivit estimarii sale) si eventuale exporturi suplimentare din China.

Printre proiectele din calendar se numara pornirea Uaru, a cincea dezvoltare din Guyana, in T4, Trenul 2 de la Golden Pass LNG (substantial finalizat pana in decembrie) si decizia finala de investitie pentru Rovuma LNG (Mozambic), asteptata pana la finalul anului.

Tonul analistilor in call a fost constructiv, intrebarile vizand durabilitatea marjelor de rafinare, sustenabilitatea rascumpararilor la preturi mai mici ale petrolului si oportunitatile din Venezuela sau prin achizitii.

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Sentimentul pietei si preturi tinta

Sentimentul analistilor este mai degraba prudent. Pretul tinta mediu agregat de WSJ este de 179.17 USD, sub pretul curent, ceea ce implica un potential de depreciere de circa 4.3% pe orizontul de 12 luni (tinta maxima 206 USD, minima 142 USD). Dintre analistii care acopera compania, 8 recomanda cumpararea („Buy”), 2 supraponderarea („Overweight”), 20 mentinerea („Hold”), unul subponderarea („Underweight”) si niciunul vanzarea; consensul este „Overweight”.

Bloomberg indica o tinta medie apropiata, de 180.68 USD (-3.5%). Dupa raportare, tintele actualizate de casele de brokeraj acopera un interval larg: de la 206 USD (Jefferies, „Buy”) si 200 USD (Evercore ISI, Barclays) pana la 155 USD (Citi, „Neutral”).

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (USD) Upside/Downside 02.11.2026 Morgan Stanley Overweight 187 -0.1% 02.11.2026 Bernstein Outperform 193 +3.1% 02.11.2026 HSBC Hold 180 -3.9% 02.11.2026 Evercore ISI Outperform 200 +6.8% 30.10.2026 Jefferies Buy 206 +10.0% 30.10.2026 UBS Buy 199 +6.3% 30.10.2026 Barclays Overweight 200 +6.8% 30.10.2026 Wells Fargo Equal Weight 189 +0.9% 30.10.2026 BMO Capital Markets Market Perform 180 -3.9% 30.10.2026 Citi Neutral 155 -17.2%

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Upside/downside raportat la pretul curent de 187.25 USD. Sursa: Bloomberg (Analyst Recommendations, 02.11.2026), WSJ.

Evaluare

ExxonMobil se tranzactioneaza la un premium fata de mediana sectorului Energy pe majoritatea multiplilor. P/E forward de 13.9x este cu circa 11% peste mediana sectorului (12.5x) si cu circa 8% peste media proprie pe cinci ani (12.9x). Premium-ul este mai mare pe EV/EBITDA forward (7.6x vs 6.0x, +28%) si pe P/B (2.9x vs 1.9x, +55%), in timp ce pe EV/Sales forward actiunea este cu 17% sub mediana (1.94x vs 2.33x). Randamentul dividendului, de 2.20%, este sub mediana sectorului (3.03%).

Comparativ cu marile companii petroliere integrate, ExxonMobil are cel mai ridicat multiplu P/E forward din grup, fiind mai scumpa decat Chevron (US.CVX, 12.9x) si ConocoPhillips (US.COP, 13.5x) si semnificativ mai scumpa decat BP (5.6x), Shell (7.9x) si TotalEnergies (7.7x).

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinseca in scenariul de baza (metoda DCF) este de 117.7 USD, ceea ce indica o supraevaluare de circa 37% fata de pretul curent. Modelul presupune insa o crestere a veniturilor de 13% in 2026 si de doar 1.1% pe an in urmatorii cinci ani; la ritmul istoric de 13%, estimarea ar urca la circa 181 USD.

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Companie P/E EV/Sales EV/EBITDA P/B ExxonMobil 13.91 1.94 7.64 2.87 Chevron 12.91 1.98 6.61 2.43 ConocoPhillips 13.51 2.73 5.89 2.83 BP 5.62 0.76 3.23 2.10 Shell 7.92 1.00 4.22 1.56 TotalEnergies 7.71 1.12 4.17 1.59 Mediana sector Energy 12.50 2.33 5.97 1.85

Multipli P/E (non-GAAP), EV/Sales si EV/EBITDA forward; P/B trailing (TTM). Mediana sectorului Energy. Sursa: Seeking Alpha.

Evolutia pretului si reactia pe bursa

De la inceputul anului, actiunile ExxonMobil au avansat cu 55.92%, iar in ultimele 12 luni cu 60.83%, depasind semnificativ indicele S&P 500 (+10.21% YTD si +10.49% in ultimele 12 luni). Pe cinci ani, castigul este de 187.86%. Comparativ cu principalii competitori americani, ExxonMobil s-a situat intre ConocoPhillips (+64.54% YTD) si Chevron (+54.78% YTD).

Actiunile au urcat cu 2.16% in ziua raportarii, la 187.25 USD, dupa ce au atins un nou maxim istoric in timpul sedintei. Miscarea s-a incadrat in intervalul anticipat de piata optiunilor („expected move”, amplitudinea estimata a miscarii dupa raportare) de +/-2.3%.

Avansul s-a produs intr-o sedinta in care indicele S&P 500 a scazut cu 1.82%, in timp ce Chevron (+1.75%) si ConocoPhillips (+2.67%) au urcat in paralel, sustinute de cresterea preturilor petrolului.

Din punct de vedere tehnic, actiunea se afla intr-un trend ascendent inceput in prima parte a lunii iulie, din zona 136 USD, si se tranzactioneaza peste toate mediile mobile relevante. In octombrie, cotatia a depasit maximul de la finalul lunii martie. Indicatorul RSI („Relative Strength Index”) a urcat la circa 73, peste pragul de 70, in zona de supracumparare.

Note: liniile rosie si neagra reprezinta mediile mobile exponentiale (8 si 21 de zile); liniile mov si maro reprezinta mediile mobile simple de 50 si 200 de zile. Sursa grafic: TradingView.

Oportunitati si riscuri

Oportunitati

Rafinare in context de oferta restransa: marja indicativa de 50.3 USD/baril, utilizarea de 100% pe Coasta Golfului si estimarea conducerii ca normalizarea va dura o buna parte din anul viitor sustin profitabilitatea segmentului.

Proiecte de crestere: Uaru (Guyana), Golden Pass LNG, pozitiile majorate in Papua LNG si Rovuma LNG si tehnologiile din bazinul Permian sustin productia viitoare.

Bilant si distributii: un flux de numerar liber de 19.11 mld. USD in trimestru, datoria neta redusa la 22.1 mld. USD, 44 de ani consecutivi de majorare a dividendului si rascumparari planificate de 20 mld. USD in 2027.

Riscuri

Normalizarea marjelor si a preturilor: profitul depinde puternic de marjele de rafinare si de pretul titeiului; scaderea Brent a redus deja profitul din Upstream cu 20% QoQ.

Expunerea la Orientul Mijlociu: ExxonMobil are o pondere mai mare a productiei in regiune decat rivalii, iar avariile din Qatar si intarzierea livrarilor din Emiratele Arabe Unite afecteaza volumele si vanzarile.

Presiune politica si evaluare: pretul diesel-ului in SUA (6.32 USD/galon, +70% YoY) alimenteaza critici la adresa profiturilor in an electoral, iar actiunea se tranzactioneaza peste pretul tinta mediu al analistilor si cu premium fata de sector.

Concluzie

ExxonMobil a livrat un trimestru exceptional, in care marjele record din rafinare au compensat scaderea preturilor titeiului si impactul conflictului asupra productiei, iar compania a ales sa consolideze bilantul in loc sa accelereze rascumpararile. Pe termen scurt, atentia investitorilor se indreapta catre ritmul de normalizare a marjelor de rafinare, situatia din Stramtoarea Hormuz, pornirea proiectelor Uaru si Golden Pass si reconfirmarea indicatorilor pentru 2027. Volatilitatea poate persista atata timp cat rezultatele raman dependente de un context geopolitic dificil de anticipat.

Surse analiza: ExxonMobil rezultate T3 2026, Reuters, CNBC, Bloomberg, Seeking Alpha, WSJ, Alpha Spread, MarketChameleon, TradingView, Zacks

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborarii analizei: 02.11.2026, ora 08:00.

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. TradeVille isi propune sa actualizeze raportul cel putin anual. Lista potentialelor conflicte si interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie si informatii importante privind modelele de Analiza Tehnica. Ghid privind analiza tehnica. Nu exista instrument financiar fara risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, Bucuresti, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizatia CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Grafice afisate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

ExxonMobil - Form 8-K, rezultate T3 2026 (30.10.2026) https://www.reuters.com/business/energy/exxonmobil-beats-third-quarter-profit-estimates-refining-boom-2026-10-30/ https://www.cnbc.com/2026/10/30/chevron-exxon-cvx-xom-earnings-q3-2026.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-30/exxon-reaps-record-oil-refining-profits-on-war-driven-gasoline-diesel-spikes https://seekingalpha.com/article/4960281-exxonmobil-holdings-corporation-xom-q3-2026-earnings-call-transcript https://seekingalpha.com/symbol/XOM/valuation/metrics https://seekingalpha.com/symbol/XOM/peers/comparison https://www.wsj.com/market-data/quotes/XOM/research-ratings https://www.alphaspread.com/security/nyse/xom/summary https://marketchameleon.com/Overview/XOM/Earnings/Earnings-Charts https://www.tradingview.com/symbols/NYSE-XOM/ https://www.tradingview.com/symbols/NYSE-CVX/ https://www.tradingview.com/symbols/NYSE-COP/ https://www.tradingview.com/symbols/SPX/?exchange=SP https://www.zacks.com/stock/news/2782864/exxonmobil-beats-q3-earnings-estimates-boosts-dividend-again Bloomberg Terminal - Analyst Recommendations (XOM US Equity), 02.11.2026

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