TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Centrele de date aproape se dublează, prognoza peste așteptări

Advanced Micro Devices (AMD) a raportat pentru T3 2026 cel mai mare și cel mai profitabil trimestru din istoria sa, depășind estimările atât în cazul veniturilor, cât și în cazul profitului, pe fondul unei creșteri de 97% a diviziei de centre de date. Compania anticipează o creștere a veniturilor de peste 80% în 2027. Într-o piață îngrijorată de un exces de investiții în inteligența artificială (AI), acțiunile au urcat cu până la 8% după închidere.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Advanced Micro Devices (US.AMD) Preț / variații Preț curent: 483.90 USD (+121.06% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 Data și ora 04.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

AMD a depășit estimările atât în cazul veniturilor, cât și în cazul profitului. Veniturile au urcat la un nivel record de 13.38 mld. USD, în creștere cu 45% YoY și cu 16% QoQ, peste consensul LSEG („London Stock Exchange Group”) de 13.09 mld. USD și peste limita superioară a prognozei proprii. Profitul net ajustat pe acțiune (EPS) a fost de 2.09 USD (+74% YoY), față de o estimare de 1.95 USD.

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Vedeta trimestrului a fost divizia Data Center (centre de date), cu venituri record de 8.55 mld. USD, +97% YoY, peste estimarea de 8.20 mld. USD, ajungând la 64% din veniturile totale (47% cu un an în urmă). Vânzările de procesoare pentru servere (CPU, „Central Processing Unit”) s-au mai mult decât dublat, susținute de agentic AI, iar acceleratoarele AI (GPU, „Graphics Processing Unit”) Instinct au generat venituri record, odată cu livrările în volum ale MI455X.

Profitul operațional al diviziei Data Center a crescut cu 168%, la 2.9 mld. USD (marjă 34%, de la 25%). Segmentul Client & Gaming a scăzut cu 8%, la 3.72 mld. USD, ușor sub estimarea de 3.79 mld. USD: procesoarele pentru PC au crescut cu 7%, dar Gaming a coborât cu 40%, la 773 mil. USD, pe fondul ciclului consolelor. Segmentul Embedded a avansat cu 29%, la 1.1 mld. USD.

Marja brută ajustată a urcat la 56% (+1.9 pp YoY), iar profitul operațional ajustat a crescut cu 75%, la un record de 3.9 mld. USD (marjă 29%). EPS GAAP a fost de 1.46 USD, afectat de o cheltuială fără impact în numerar de 1.1 mld. USD, legată de reevaluarea warrant-urilor (drepturi de a cumpăra acțiuni AMD) acordate unui client.

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Semnalul de precauție vine din fluxul de numerar: fluxul de numerar liber a fost de doar 554 mil. USD, pe fondul investițiilor în capacitate și al creșterii stocurilor cu circa 3 mld. USD QoQ, la 11.5 mld. USD. AMD avea la final de trimestru numerar și investiții pe termen scurt de 15.8 mld. USD.

Indicator T3 2026 Consens vs. consens T3 2025 YoY Venituri 13.38 13.09 +2.2% 9.25 +45% Data Center 8.55 8.20 +4.3% 4.34 +97% Client & Gaming 3.72 3.79 -1.8% - -8% Embedded 1.10 - - - +29% Profit operațional (ajustat) 3.90 - - - +75% Marja brută (ajustată) 56.0% - - - +1.9 pp EPS ajustat (USD) 2.09 1.95 +7.2% 1.20 +74% EPS GAAP (USD)* 1.46 - - - -

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Note: Valori în mld. USD, cu excepția EPS (USD) și a marjelor. Profitul operațional și marja brută sunt ajustate (non-GAAP). *EPS GAAP include o cheltuială fără impact în numerar de 1.1 mld. USD, legată de reevaluarea warrant-urilor acordate unui client. Consensul de venituri și EPS ajustat este LSEG (sursa CNBC, Reuters); consensul Bloomberg (sursa Yahoo Finance) a fost de 13.08 mld. USD, respectiv 1.97 USD. Consensul Data Center și Client & Gaming: Reuters. Surse: AMD (teleconferința T3 2026), CNBC, Reuters, Yahoo Finance.

Mesaje-cheie din conferința cu investitorii și perspective

Elementul central al teleconferinței a fost prognoza pentru 2027: AMD anticipează o creștere a veniturilor de peste 80%, peste estimarea de 77% a analiștilor (LSEG). Compania se așteaptă ca veniturile din servere să se dubleze, ca acceleratoarele AI să crească și mai rapid decât prognoza de acum 90 de zile și ca centrele de date să depășească 80% din venituri.

Pentru T4, AMD estimează venituri de circa 17 mld. USD (+/-3%), peste consensul de 16.23 mld. USD (+66% YoY la mijlocul intervalului). Divizia de centre de date ar urma să avanseze cu circa 50% QoQ, iar acceleratoarele AI vor depăși, pentru prima dată, veniturile din procesoare pentru servere. Marja brută ajustată este estimată la circa 55%, în linie cu așteptările (55.27%).

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CEO-ul Lisa Su a afirmat: „Am lucrat pe întregul lanț de aprovizionare pentru a ne asigura plachetele de siliciu, substraturile, ambalarea avansată, memoria și celelalte componente-cheie necesare pentru a susține o creștere mult mai mare anul viitor.” Ea a recunoscut însă că cererea depășește în continuare oferta, adăugând că, în cazul agenților AI, „adopția abia începe”.

Sistemele rack Helios (acceleratoare MI455X și procesoare Venice) funcționează deja la clienți precum Anthropic, Meta Platforms, Microsoft, OpenAI și Oracle, iar livrările ar urma să crească substanțial în T4.

CFO-ul Jean Hu a precizat că, în 2027, cheltuielile operaționale ar urma să crească cu mai puțin de jumătate din ritmul veniturilor. În schimb, AMD estimează o scădere cu două cifre a livrărilor de PC-uri în 2027, pe fondul scumpirii memoriei.

Tonul analiștilor în call a fost pozitiv, întrebările vizând constrângerile de aprovizionare, finanțarea centrelor de date ale clienților, concurența cipurilor proprii ale acestora (ASIC, „Application-Specific Integrated Circuit”) și costurile memoriei HBM („High Bandwidth Memory”).

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Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor rămâne preponderent pozitiv. Prețul țintă mediu agregat de WSJ este de 651.97 USD, ceea ce implică un potențial de apreciere de aproximativ 34.7% față de prețul curent, pe orizontul de 12 luni (ținta maximă 1,250 USD, minimă 500 USD). Dintre analiștii care acoperă compania, 40 recomandă cumpărarea („Buy”) și 8 supraponderarea („Overweight”), 10 menținerea („Hold”), iar niciunul vânzarea; consensul a urcat în ultima lună la „Buy”, de la „Overweight”.

Înainte de raportare, majoritatea caselor de brokeraj și-au ajustat în sus țintele (Citigroup 575 -> 800 USD, Mizuho 580 -> 705 USD), inclusiv Morgan Stanley (465 -> 510 USD), care a păstrat un rating neutru („Equal Weight”). După raportare, Hendi Susanto (Gabelli Funds) a apreciat că rezultatele confirmă poziția AMD de a câștiga cotă de piață.

Data raport Firma de brokeraj Rating Preț tinta (USD) Upside 02.11.2026 Morgan Stanley Equal Weight 465 -> 510 +5.4% 29.10.2026 Jefferies Buy (reiterat) - - 28.10.2026 Susquehanna Positive 620 -> 650 +34.3% 20.10.2026 Wedbush Outperform (reiterat) 600 +24.0% 19.10.2026 TD Cowen Buy (reiterat) - - 08.10.2026 Weiss Ratings Upgrade: Hold -> Buy - - 06.10.2026 Citigroup Buy 575 -> 800 +65.3% 06.10.2026 Mizuho Outperform 580 -> 705 +45.7% 05.10.2026 Cantor Fitzgerald Overweight (reiterat) - - 05.10.2026 Stifel Nicolaus Buy 635 -> 700 +44.7%

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Upside raportat la prețul curent de 483.90 USD. Surse: MarketBeat, The Wall Street Journal.

Evaluare

AMD se tranzacționează la un premium consistent față de mediana sectorului IT: P/E forward (ajustat) de circa 61.3x este cu aproximativ 190% peste mediană (21.1x), iar pe EV/Sales și EV/EBITDA premium-ul depășește 300%. În schimb, raportul PEG forward de 0.91 se află sub mediana sectorului (1.12). Compania nu distribuie dividend (randament median al sectorului de 1.09%).

Comparativ cu alți mari producători de cipuri, AMD este cea mai scumpă pe P/E și EV/EBITDA forward (P/E de 61.3x, față de 21.7x pentru Nvidia și 27.6x pentru Broadcom), la nivelul Broadcom pe EV/Sales, dar mai ieftină decât Nvidia și Broadcom pe P/B. Pe estimările pentru următorul an fiscal, P/E-ul AMD coboară la circa 29.2x, rămânând peste Nvidia (12.7x) și Broadcom (16.6x).

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă în scenariul de bază (metoda multiplilor) este de 300.66 USD, față de un preț de piață de 487 USD, acțiunea fiind supraevaluată cu circa 38%.

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Companie P/E EV/Sales EV/EBITDA P/B AMD 61.27 14.77 56.04 11.33 Nvidia 21.70 11.80 17.79 21.31 Broadcom 27.62 14.85 21.81 15.43 Micron Technology 4.72 3.18 3.54 6.81 Intel 40.34 5.36 15.12 2.77 Qualcomm 15.40 4.20 12.08 6.19 Mediana sector IT 21.10 3.32 13.19 3.53

Multipli P/E (non-GAAP, FY1), EV/Sales și EV/EBITDA forward; P/B trailing (TTM). Mediana sectorului Information Technology. Sursa: Seeking Alpha.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunile AMD au avansat cu 121.06%, iar pe ultimele 12 luni, cu 86.60%, depășind detașat indicele S&P 500 (+10.04% YTD și +9.98% în ultimele 12 luni). Titlul a corectat însă cu 23.91% în ultima lună, pe fondul temerilor privind cheltuielile cu AI.

Contrastul cu Intel, ale cărei acțiuni s-au prăbușit cu aproape 29% într-o singură ședință după prognoza slabă de săptămâna trecută, arată că piața premiază expunerea la centrele de date și la AI, nu la piața PC. Comparativ cu principalii competitori, AMD conduce detașat din perspectiva performanței bursiere de la începutul anului, peste Intel (+60.31%), Nvidia (+8.88%) și Qualcomm (-5.39%).

Din punct de vedere tehnic, după maximul din octombrie, media mobilă exponențială de 8 zile a coborât sub cea de 21 de zile. La închiderea de ieri, cotația se afla sub mediile de 8, 21 și 50 de zile, dar peste media de 200 de zile.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa grafic: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Agentic AI și procesoarele pentru servere: cererea de CPU generată de agenții AI, dublarea estimată a veniturilor din servere în 2027 și o piață adresabilă estimată de companie la circa 220 mld. USD până în 2030 susțin creșterea.

cererea de CPU generată de agenții AI, dublarea estimată a veniturilor din servere în 2027 și o piață adresabilă estimată de companie la circa 220 mld. USD până în 2030 susțin creșterea. Extinderea Helios și MI455X: primele sisteme rack aflate în funcțiune la Anthropic, Meta Platforms, Microsoft, OpenAI și Oracle, cu un salt așteptat în T4 și în 2027, consolidează poziția AMD ca alternativă la Nvidia.

primele sisteme rack aflate în funcțiune la Anthropic, Meta Platforms, Microsoft, OpenAI și Oracle, cu un salt așteptat în T4 și în 2027, consolidează poziția AMD ca alternativă la Nvidia. Levier operațional: cheltuielile operaționale în creștere mai lentă decât veniturile și ponderea tot mai mare a centrelor de date (peste 80% în 2027) pot extinde semnificativ marjele.

Riscuri

Evaluare ridicată: un P/E forward de circa 61x și o supraevaluare de circa 38% față de valoarea intrinsecă (Alpha Spread) lasă puțin spațiu de eroare la execuție.

un P/E forward de circa 61x și o supraevaluare de circa 38% față de valoarea intrinsecă (Alpha Spread) lasă puțin spațiu de eroare la execuție. Ofertă și costuri: cererea depășește oferta, iar scumpirea memoriei HBM și a altor componente poate presa marjele și ritmul livrărilor, în timp ce creșterea stocurilor comprimă fluxul de numerar liber.

cererea depășește oferta, iar scumpirea memoriei HBM și a altor componente poate presa marjele și ritmul livrărilor, în timp ce creșterea stocurilor comprimă fluxul de numerar liber. Concentrare și piața PC: dependența de câțiva mari clienți din AI (inclusiv capacitatea lor de a finanța centrele de date), concurența cipurilor proprii ale acestora și scăderea așteptată a pieței PC în 2027 pot afecta rezultatele.

Concluzie

AMD traversează cea mai puternică perioadă din istoria sa, cu venituri din centrele de date aproape dublate și o prognoză pentru 2027 peste așteptări. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către ritmul livrărilor Helios în T4, către asigurarea componentelor și către evoluția marjelor în contextul scumpirii memoriei. Volatilitatea poate persista atât timp cât piața evaluează sustenabilitatea cererii de AI și evaluarea ridicată a acțiunii.

Surse analiză: AMD rezultate T3 2026 (teleconferință), CNBC, Reuters, Yahoo Finance, Seeking Alpha, WSJ, MarketBeat, Alpha Spread, MarketChameleon, TradingView

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 04.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

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