TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Creditare solidă, profit frânat de costul riscului

Joi, 29 Octombrie 2026, ora 15:54
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TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Creditare solidă, profit frânat de costul riscului
FOTO: shutterstock.com

BRD Groupe Societe Generale a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net de 1.17 mld. RON, în creștere cu 1.5% YoY, un ritm apropiat de cel din primul semestru. Activitatea comercială a rămas solidă, cu creditele nete în avans cu 12.4% YoY, iar disciplina costurilor a îmbunătățit raportul cost/venit. Câștigul operațional a fost însă absorbit în mare parte de costul riscului, care s-a dublat în T3, astfel că profitul trimestrial a stagnat.

Companie (Ticker)BRD Groupe Societe Generale (BVB: BRD)
Pret / variatiiPret curent: 32.35 RON (+20.26% YTD)
Tip analizaRezultate T3 2026 (9 luni)
Data si ora29.10.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

Rezultatele confirmă tiparul din primul semestru: venituri în creștere moderată, costuri stabile și un profit net aproape plat. În lipsa unui consens public și a unui buget cu ținte numerice, comparația se face cu aceeași perioadă a anului trecut.

Venitul bancar net a crescut cu 2.7% YoY, la 3.34 mld. RON. Venitul net din dobânzi, peste 70% din total, a urcat cu 2.8%, la 2.37 mld. RON: veniturile din dobânzi au avansat cu 6%, iar cheltuielile cu dobânzile, cu 11.3%, pe fondul concurenței pentru depozite. Comisioanele nete au scăzut cu 0.7%, la 671 mil. RON.

Cheltuielile operaționale au rămas practic neschimbate, la 1.63 mld. RON. Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 7.4%, iar lipsa contribuțiilor la FGDB și Fondul de Rezoluție în 2026 a compensat taxa pe cifra de afaceri, urcată la 209 mil. RON de la 133 mil. RON, după dublarea cotei la 4% din iulie 2025.

Rezultatul operațional brut a crescut cu 5.5%, la 1.7 mld. RON, iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 49.1% (-1.3 pp), respectiv 42.8%, excluzând taxa pe cifra de afaceri.

Elementul care a limitat profitul a fost costul net al riscului, în creștere cu 29.9%, la 254 mil. RON, explicat de bancă prin riscurile anticipate într-un context macroeconomic dificil. Profitul net a crescut cu 1.5%, la 1.17 mld. RON, iar ROE a coborât la 14.6% (de la 15.9%); excluzând taxa pe cifra de afaceri, ar fi fost de 16.9%.

Trimestrul al treilea a adus o dinamică operațională mai bună, dar un profit plat. Venitul bancar net a crescut cu 4.6% YoY, iar rezultatul operațional brut, cu 8%, însă costul riscului s-a dublat, la 106 mil. RON, echivalentul a circa 72% din costul riscului din întregul prim semestru. Profitul net al T3 a fost de 392 mil. RON (-0.4% YoY).

Activitatea comercială a rămas dinamică. Creditele nete, inclusiv leasingul, au ajuns la 60.1 mld. RON (+12.4% YoY), conduse de companii (+17.8%), în timp ce creditele retail au crescut cu 8.6%, pe cererea pentru locuințe. Depozitele au avansat doar cu 2%, la 73.5 mld. RON: cele ale persoanelor fizice au crescut cu 8.1%, iar cele ale companiilor au scăzut cu 6.8%.

Calitatea portofoliului rămâne solidă: rata NPL de 2.7%, sub media sistemului (2.9%), și un grad de acoperire cu provizioane de 67.4%. Rata de adecvare a capitalului a coborât la 21.1% (preliminar, la nivelul băncii), de la 26% în septembrie 2025, pe fondul creșterii activelor ponderate la risc cu 14.6% și al încetării tratamentelor tranzitorii de reglementare din ianuarie 2026.

Indicator9L 20269L 2025YoYT3 2026T3 2025YoY
Venit net din dobanzi2,378.32,313.7+2.8%830.2787.5+5.4%
Venituri nete din comisioane670.6675.2-0.7%218.3222.5-1.9%
Venit bancar net3,341.03,252.1+2.7%1,135.01,084.8+4.6%
Cheltuieli operationale1,639.11,638.4+0.0%545.1538.6+1.2%
Profit operational brut1,701.81,613.8+5.5%589.9546.2+8.0%
Cost net al riscului253.6195.2+29.9%106.353.3+99.3%
Profit inainte de impozitare1,448.21,418.5+2.1%483.6492.9-1.9%
Profit net1,175.61,157.7+1.5%391.7393.2-0.4%
Rezultat pe actiune (RON)1.68691.6612+1.5%0.56210.5642-0.4%
Raport cost/venit49.1%50.4%-1.3 pp---

Note: Valori în mil. RON la nivel de Grup (IFRS), cu excepția rezultatului pe acțiune (RON) și a raportului cost/venit. T3 = trei luni încheiate la 30 septembrie. Bugetul 2026 aprobat de AGA este comunicat calitativ, fără ținte numerice, astfel că tabelul nu include coloana BVC. Sursa: BRD (raport trimestrial T3 2026).

Mesaje-cheie și perspective

Conducerea a pus accentul pe reziliența modelului de afaceri. Maria Rousseva, CEO al BRD, a declarat: „Într-un context marcat de consolidare fiscală și de un mediu operațional tot mai provocator, Grupul BRD a înregistrat rezultate reziliente în primele nouă luni ale anului 2026.”

Raportat la bugetul pe 2026 aprobat de AGA, care prevede o creștere cu o cifră mică-medie a venitului bancar net și o creștere cu o cifră mică a profitului net, evoluția la nouă luni (+2.7%, respectiv +1.5%) se încadrează în prognoză, spre capătul inferior al intervalului.

Finanțările sustenabile cumulate din 2021 au ajuns la 2.8 mld. EUR, peste ținta de 2.4 mld. EUR stabilită pentru 2027, inclusiv prin participarea în T3 la finanțarea parcului fotovoltaic Dama Solar și a parcului eolian Gurbănești.

Prin YOU BRD (1.9 mil. utilizatori) s-au efectuat 34 mil. plăți (+22% YoY), iar BRD Asset Management a ajuns la active administrate de 11 mld. RON (de la 8.1 mld. RON), consolidând din 30 septembrie Patria Asset Management.

Un element de urmărit este amenda de 412.5 mil. RON (circa 79.3 mil. EUR) aplicată de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR. Banca a primit motivarea pe 28 septembrie și a contestat decizia în instanță pe 16 octombrie, cerând suspendarea și anularea ei. BRD nu a constituit provizion, considerând că o ieșire de resurse nu este probabilă în acest moment; suma echivalează cu circa 35% din profitul net la nouă luni.

Pe partea de finanțare, BRD a convocat acționarii pe 10 decembrie pentru aprobarea unui program de obligațiuni de până la 1.5 mld. EUR, cu o primă emisiune de până la 350 mil. EUR. Ratingurile Baa1 (Moody's) și BBB+ (Fitch) au perspectivă negativă, aliniată ratingului suveran.

Sectorul bancar românesc: profitabil, într-o economie fragilă

Sistemul bancar românesc a obținut în 2025 un profit record de peste 3 mld. EUR (15.4 mld. RON), conform datelor BNR. Un raport Raiffeisen Bank International estimează că profitul anual al sectorului ar putea depăși 4 mld. EUR până în 2030.

În S1 2026, Banca Transilvania, BCR și Raiffeisen au totalizat câștiguri de peste 4 mld. RON, aproape 60% din profitul sistemului, iar BT și CEC Bank au raportat cele mai mari creșteri (21%, respectiv 38% YoY), potrivit ZF. BRD a raportat în aceeași perioadă un avans de 2.5%.

Creditarea încetinește ușor. Creditul brut din sistem a crescut în medie cu 9.5% YoY în ianuarie-august 2026 (9.7% în 9L 2025), susținut de companii (+11.2%), în timp ce creditarea populației a încetinit la 7.2%, pe fondul creditelor de consum (+9%, de la 14.9%). Depozitele au încetinit la +6.7%, de la +10.7%.

Rata NPL a sistemului a urcat la 2.89% în august (2.71% în decembrie 2025), iar capitalizarea (23.6%) și lichiditatea (LCR 237%) rămân confortabile.

Pe 8 octombrie, BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6.50%, nivel neschimbat în 2026. Inflația a coborât la 6.17% în august, de la 10.42% în iunie, dar BNR anticipează o traiectorie ascendentă până la finalul anului, pe fondul energiei, combustibililor și cursului de schimb.

Economia a stagnat în T2 2026 (-0.4% YoY), iar FMI estimează o contracție a PIB de 0.5% în 2026, urmată de o creștere de 2.2% în 2027. Pentru bănci, dobânzile ridicate susțin veniturile, însă creșterea economică slabă poate pune presiune pe calitatea activelor.

Presiunea fiscală și de reglementare rămâne ridicată: pe lângă taxa de 4% pe cifra de afaceri, Consiliul Concurenței a amendat în iunie zece bănci cu un total de 3.73 mld. RON în dosarul ROBOR, băncile anunțând contestarea în instanță.

Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor s-a deteriorat în ultimele luni. Potrivit Bloomberg, din șase recomandări active, patru sunt de vânzare („Sell”) și două de menținere („Hold”), fără nicio recomandare de cumpărare. Prețul țintă mediu pe 12 luni este de 27.67 RON, cu circa 14.5% sub prețul curent. Consensul LSEG este tot „Sell”, pe baza a patru recomandări, cu o țintă medie de 26.38 RON (-18.5%) și un interval de 24.50-30.00 RON.

Data raportFirma de brokerajRatingPret tinta (RON)Upside/Downside
27.10.2026BT Capital PartnersUnder Review--
21.10.2026Trigon Dom MaklerskiHold32.00-1.1%
24.09.2026Oddo BHFUnderperform26.01-19.6%
05.08.2026Ipopema SecuritiesDowngrade: Hold -> Sell25.00-22.7%
20.07.2026PKO BP SecuritiesDowngrade: Hold -> Sell30.00-7.3%
12.03.2026Erste GroupSell24.50-24.3%
ConsensBloomberg0 Buy / 2 Hold / 4 Sell27.67-14.5%
ConsensLSEGSell (4 recomandari)26.38-18.5%

Upside/downside raportat la prețul curent de 32.35 RON (închidere 28.10.2026). Surse: Bloomberg, LSEG.

Evaluare

Raportat la băncile listate din Europa Centrală și de Est, BRD se tranzacționează la un P/E de 14.4x, cu circa 47% peste mediana grupului (9.8x), și la un P/BV de 2.1x, cu circa 50% peste mediana (1.4x).

În ceea ce privește rentabilitatea: BRD înregistrează ROE de 14.6%, sub mediana grupului (16.72%) și mult sub cel al Băncii Transilvania (21.6%), care cotează la un P/E de 8.6x și un P/BV de 1.86x. Randamentul dividendului (3.32%) este apropiat de mediană (3.47%); ultimul dividend, de 1.0752 RON/acțiune, a reprezentat 50% din profitul anului 2025.

CompanieP/EP/BVROEROARand. div.
BRD14.4x2.1x14.6%1.6%3.32%
Banca Transilvania (TLV)8.6x1.86x21.6%2.2%3.58%
OTP Bank9.7x2.1x20.67%2.67%2.57%
UniCredit10.5x1.7x15.78%1.18%4.27%
Santander Bank Polska9.7x1.8x18.68%1.98%-
Raiffeisen Bank8.1x0.8x12.17%1.3%2.97%
Piraeus Bank8.4x0.9x11.55%1.37%3.69%
Alior Bank8.6x1.4x16.83%2.67%-
Mediana sector bancar9.8x1.4x16.72%1.20%3.47%

Multipli P/E (TTM) și P/BV la prețul curent; ROE, ROA și randamentul dividendului conform sursei. Tabelul prezintă o selecție din grupul de bănci comparabile; mediana este calculată de sursă pe întregul grup. Sursa: Investește la Bursă (BRD vs peers).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunile BRD au avansat cu 20.26%, iar pe ultimele 12 luni, cu 49.77% (74.86% pe cinci ani), închizând ședința din 28 octombrie la 32.35 RON (+0.62). BRD a rămas în urma indicelui BET (+41.82% YTD, +53.22% pe 12 luni) și a Băncii Transilvania (+37.38% YTD, +48.18% pe 12 luni).

Din punct de vedere tehnic, cotația se tranzacționează sub media mobilă simplă de 50 de zile, dar peste media mobilă simplă de 200 de zile, un prim suport important regăsindu-se în zona 28–29 RON.

Note: liniile mov si maro reprezinta mediile mobile simple de 50 si 200 de zile; liniile albastre au fost trasate de autorul acestei analize in zonele unde s-au semnalat formatiuni pe grafic, sau in zone de suport si rezistenta. Sursa grafic: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

  • Creditare dinamică: creșterea de 12.4% a portofoliului, condusă de companiile mari și de proiectele de energie regenerabilă, susține veniturile din dobânzi pe termen mediu.
  • Eficiență operațională: scăderea cheltuielilor cu personalul (-7.4%) a menținut costurile plate, iar raportul cost/venit de 42.8% fără taxa pe cifra de afaceri oferă spațiu de protecție a marjelor.
  • Diversificarea veniturilor: administrarea de active și plățile digitale pot compensa parțial stagnarea comisioanelor bancare.

Riscuri

  • Costul riscului și economia: costul riscului a crescut cu 29.9% la nouă luni și s-a dublat în T3, într-o economie estimată de FMI în contracție în 2026, cu NPL în ușoară creștere la nivel de sistem.
  • Presiune fiscală și juridică: taxa pe cifra de afaceri (209 mil. RON la nouă luni) și amenda ROBOR de 412.5 mil. RON, neprovizionată, pot afecta profitul în funcție de deciziile instanțelor.
  • Finanțare și evaluare: depozitele cresc mult mai lent decât creditele (+2% față de +12.4%), iar prima de evaluare față de bănci comparabile, alături de un consens „Sell”, lasă puțin spațiu pentru surprize negative.

Concluzie

BRD încheie primele nouă luni din 2026 cu un profit aproape plat, susținut de creditare și de disciplina costurilor, dar frânat de costul riscului și de taxa pe cifra de afaceri. Pe termen scurt, atenția investitorilor se îndreaptă către costul riscului într-o economie fragilă, litigiul ROBOR, programul de obligațiuni supus aprobării pe 10 decembrie și sustenabilitatea primei de evaluare față de băncile din regiune.

Surse analiză: BRD, raport trimestrial T3 2026, convocări AGA BRD, BNR, Ziarul Financiar, Bursa, Curs de Guvernare, Financial Intelligence, Investește la Bursă, Bloomberg, LSEG, TradingView, BVB.

Autor: Luciana Simion, PhD – Senior Equity Research Associate. Data elaborării analizei: 29.10.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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