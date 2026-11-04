Ferrari a raportat pentru T3 2026 rezultate peste așteptări și și-a majorat prognoza pentru 2026 pentru al doilea trimestru consecutiv. Creșterea a venit din valoare, nu din volum: mixul de produse, susținut de supercar-ul F80, și personalizările au compensat o ușoară scădere a livrărilor, pe fondul schimbării gamei de modele. După o ezitare inițială, acțiunile au închis ședința de marți în creștere cu 2.9% la New York și cu 4.47% la Milano.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Ferrari N.V. (US.RACE) Preț / variații Preț curent: 414.77 USD (+17.92% YTD la Milano) Tip analiză Rezultate T3 2026 Data și ora 04.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

Ferrari a depășit estimările atât în cazul veniturilor, cât și în cazul profitului. Veniturile nete au totalizat 1.90 mld. EUR (circa 2.15 mld. USD), în creștere cu 7% YoY și cu 10% la curs valutar constant, ușor peste consensul LSEG de 1.89 mld. EUR. Profitul net pe acțiune (EPS) diluat a urcat cu 14%, la 2.44 EUR (2.77 USD), peste estimarea de 2.37 EUR, iar profitul net a crescut cu 13%, la 431 mil. EUR. Compania nu a raportat elemente nerecurente, astfel că indicatorii ajustați coincid cu cei raportați.

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EBITDA („profitul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare”) a crescut cu 12%, la 753 mil. EUR, peste consensul Reuters de 739 mil. EUR, iar marja EBITDA a urcat la 39.7% (+1.8 pp YoY). Profitul operațional (EBIT) a avansat tot cu 12%, la 563 mil. EUR (+23% la curs constant), cu o marjă de 29.7%. Creșterea a venit din mixul de produse, susținut în principal de F80 (circa 3.6 mil. EUR per unitate, potrivit Reuters), și din personalizări, compensate parțial de amortizări și costuri de marketing mai mari.

Livrările au scăzut ușor, la 3,368 de unități (-33 YoY), pe fondul schimbării planificate a gamei de modele. Scăderea s-a concentrat în China continentală, Hong Kong și Taiwan (143 de unități, față de 248), în timp ce EMEA („Europa, Orientul Mijlociu și Africa”), America și restul regiunii Asia-Pacific au înregistrat creșteri. Veniturile din mașini și piese de schimb au urcat cu 7%, la 1.59 mld. EUR, iar personalizările au depășit 21% din aceste venituri, cu o contribuție importantă din partea familiei 296 Speciale.

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Cel mai puternic semnal a venit din fluxul de numerar. Fluxul de numerar liber industrial (banii generați din activitatea principală - automobilele Ferrari) a urcat cu 43%, la 567 mil. EUR, iar în primele nouă luni a ajuns la 1.50 mld. EUR. La 30 septembrie, compania avea numerar net industrial de 219 mil. EUR, după răscumpărări de acțiuni de 173 mil. EUR în trimestru.

Indicator T3 2026 Consens vs. consens T3 2025 YoY Venituri nete 1,896 1,890 +0.3% 1,766 +7% EBITDA 753 739 +1.9% 670 +12% Marja EBITDA 39.7% - - 37.9% +1.8 pp Profit operațional (EBIT) 563 - - 503 +12% Profit net 431 - - 382 +13% EPS diluat (EUR) 2.44 2.37 +3.0% 2.14 +14% Flux de numerar liber industrial 567 - - 396 +43% Livrări (unități) 3,368 - - 3,401 -1.0%

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Note: valori în mil. EUR, cu excepția EPS (EUR), a marjelor și a livrărilor. Ferrari nu a raportat ajustări în T3 2026, deci indicatorii ajustați coincid cu cei raportați. Consens venituri și EPS: LSEG (sursa CNBC); FactSet indică un EPS estimat de 2.35 EUR (sursa Barron's). Consens EBITDA: sondaj Reuters. Fluxul de numerar liber industrial din T3 2025 a fost retratat de companie (include 32 mil. EUR, în principal impozite reținute la sursă). Conversie USD la cursul implicit CNBC (2.77/2.44 = circa 1.135 USD/EUR). Surse: Ferrari (comunicat T3 2026), CNBC, Reuters, Barron's.

Mesaje-cheie din conferința cu investitorii și perspective

Ferrari și-a majorat prognoza pentru 2026 pentru al doilea trimestru consecutiv: venituri de circa 7.65 mld. EUR (de la 7.60 mld. EUR), EBITDA ajustată de cel puțin 3.00 mld. EUR (de la 2.97 mld. EUR), EPS ajustat diluat de cel puțin 9.85 EUR (de la 9.68 EUR) și un flux de numerar liber industrial de până la 1.65 mld. EUR (față de cel puțin 1.55 mld. EUR). Revizuirea are la bază personalizări mai puternice decât se anticipa, un impact valutar mai redus, net de hedging, și locul al doilea în Campionatul Mondial de Formula 1. Noua prognoză depășește doar marginal așteptările analiștilor (EPS de 9.83 EUR și venituri de 7.64 mld. EUR, potrivit FactSet).

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Pentru T4, CFO-ul Antonio Picca Piccon anticipează o rată de personalizare la nivelul recent, dar și cheltuieli mai mari cu marketingul și amortizări în creștere. Impactul valutar negativ pe întregul an este estimat la 150-200 mil. EUR. CEO-ul Benedetto Vigna a confirmat că livrările din T4 vor crește YoY, iar prognoza pentru 2027 va fi prezentată în februarie.

Managementul a transmis un mesaj de încredere privind cererea. „Portofoliul nostru de comenzi acoperă acum și anul 2028, iar până la finalul anului mai avem două lansări”, a declarat Vigna, care a precizat că nu observă un impact al tensiunilor geopolitice asupra cererii. Pentru Luce, primul model complet electric al companiei, primele livrări au loc în T4, iar producția planificată pentru 2027 este deja integral alocată. Lansarea din mai a fost însă primită cu rezerve, unii analiști temându-se că designul ar putea afecta brandul (Barron's).

Tonul analiștilor în call a fost pozitiv, întrebările vizând ritmul livrărilor F80 (în jur de 50 de unități pe trimestru), hedging-ul valutar, prețul mediu de vânzare și perspectivele pentru 2027.

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Sentimentul pieței și prețuri țintă

Prețul țintă mediu agregat de WSJ este de 457.10 USD, ceea ce implică un potențial de apreciere de circa 10.2% față de prețul curent, pe orizontul de 12 luni (ținta maximă 520.54 USD, minimă 376.25 USD). Dintre analiștii care acoperă compania, 17 recomandă cumpărarea („Buy”), 2 supraponderarea („Overweight”) și 6 menținerea („Hold”), iar niciunul vânzarea. Consensul a coborât la „Overweight”, de la „Buy” în urmă cu trei luni.

Înainte de raportare, UBS și Morgan Stanley și-au redus țintele, păstrând ratingurile pozitive, iar Banca Akros a retrogradat acțiunea la „Neutral”. După rezultate, analistul RBC Capital Markets Tom Narayan a apreciat că „acțiunile ar putea fi sub o ușoară presiune, întrucât unii sperau la o majorare mai mare a prognozei”, dar că rezultatele sunt solide.

Data raport Firma de brokeraj Rating Preț tinta (USD) Upside/Downside 16.10.2026 Weiss Ratings Upgrade: Hold (C) -> Hold (C+) - - 05.10.2026 UBS Group Buy 490 -> 450 +8.5% 30.09.2026 Morgan Stanley Overweight 460 -> 456 +9.9% 29.09.2026 Deutsche Bank Buy (reiterat) - - 29.09.2026 Sanford C. Bernstein Buy (reiterat) - - 29.09.2026 JPMorgan Chase & Co. Buy (reiterat) - - 21.09.2026 Royal Bank of Canada Buy (reiterat) - - 24.08.2026 Banca Akros Downgrade: Neutral - -

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Upside raportat la prețul curent de 414.77 USD. Toate acțiunile din tabel sunt anterioare raportării din 03.11.2026. Surse: MarketBeat, The Wall Street Journal.

Evaluare

Ferrari se tranzacționează la un premium amplu față de mediana sectorului Consumer Discretionary pe toți multiplii relevanți. P/E forward de 36.6x este cu circa 129% peste mediana sectorului (16.0x), iar EV/EBITDA forward de 23.6x, cu circa 143% peste (9.7x); pe EV/Sales (9.3x față de 1.3x) și P/B (16.9x față de 2.0x), diferența este și mai mare. PEG forward de 3.65 (1.40 pentru sector) indică o evaluare pretențioasă raportat la creșterea așteptată, deși P/E forward este cu circa 15% sub media proprie pe cinci ani (43.3x).

Ferrari este mult mai scumpă decât producătorii auto tradiționali (Stellantis, Toyota Motor, Honda Motor, Volkswagen), dar mai ieftină decât Tesla pe toți cei patru multipli analizați.

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă în scenariul de bază, calculată prin metoda DCF („discounted cash flow”), este de 167.79 USD, față de un preț de piață de 419.13 USD, ceea ce indică o supraevaluare de circa 60%.

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Companie P/E EV/Sales EV/EBITDA P/B Ferrari 36.61 9.27 23.63 16.92 Tesla 232.25 14.54 105.56 17.88 Stellantis 9.70 0.26 4.52 0.22 Toyota Motor 10.68* 1.25 11.29 1.00 Honda Motor 13.01* 0.68 9.86 0.58 Volkswagen - 0.82 10.08 0.20 Mediana sector 15.98 1.26 9.72 1.99

Multipli P/E (non-GAAP), EV/Sales și EV/EBITDA forward; P/B trailing (TTM). Mediana sectorului Consumer Discretionary. Sursa: Seeking Alpha.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunile Ferrari listate la Milano au avansat cu 17.92%, iar pe ultimele 12 luni, cu 7.91%; pe orizontul de cinci ani, câștigul este de 74.42%. Potrivit Barron's, titlul a evitat încetinirea din sectorul de lux și datorită expunerii mai reduse la China. Comparativ cu alți producători auto, Ferrari s-a situat clar peste Tesla (-12.95% YTD) și Stellantis (-56.65% YTD, la Milano).

Reacția la rezultate a fost volatilă. Acțiunile au scăzut inițial, apoi au recuperat și au închis ședința de marți în creștere cu 2.9% la New York, la 414.77 USD, și cu 4.47% la Milano, la 375.00 EUR, după un minim intraday de 341.90 EUR (circa -4.8%). În aceeași ședință, Stellantis a scăzut cu 3.88% la Milano, iar Tesla cu 1.32% la New York, astfel că Ferrari s-a detașat de restul sectorului auto.

Mișcarea s-a încadrat în amplitudinea anticipată istoric de piața opțiunilor: potrivit MarketChameleon, în ultimele 12 trimestre, „expected move” (mișcarea implicită în prețul opțiunilor) a fost în medie de +/-6.1%, față de o mișcare efectivă medie de 5.9%.

Din punct de vedere tehnic, saltul de marți a propulsat cotația de la Milano peste maximele din august și peste toate mediile mobile urmărite, pe un volum de 1.16 mil. acțiuni, peste media recentă. Media mobilă simplă de 50 de zile se menține deasupra celei de 200 de zile încă de la finalul lui iulie. Indicatorul RSI („Relative Strength Index”) a urcat la 68.5, aproape de pragul de 70 asociat zonei de supracumpărare.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Grafic: Ferrari, Borsa Italiana (EUR). Sursa grafic: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Personalizări și pricing power: personalizările, care generează peste 21% din veniturile Ferrari din vânzarea de automobile și piese de schimb, alături de orientarea către modele și configurații cu valoare mai ridicată, permit companiei să crească veniturile și marjele de profit chiar și în condițiile unei ușoare scăderi a volumului de vânzări.

personalizările, care generează peste 21% din veniturile Ferrari din vânzarea de automobile și piese de schimb, alături de orientarea către modele și configurații cu valoare mai ridicată, permit companiei să crească veniturile și marjele de profit chiar și în condițiile unei ușoare scăderi a volumului de vânzări. Vizibilitate ridicată a cererii: portofoliul de comenzi acoperă și 2028, două lansări sunt programate până la finalul anului, iar producția Luce pentru 2027 este integral alocată.

portofoliul de comenzi acoperă și 2028, două lansări sunt programate până la finalul anului, iar producția Luce pentru 2027 este integral alocată. Generare de numerar și randamente pentru acționari: fluxul de numerar liber industrial în creștere cu 43%, poziția netă de numerar și programul de răscumpărare de circa 3.5 mld. EUR până în 2030 susțin remunerarea acționarilor.

Riscuri

Evaluare pretențioasă: un P/E forward de 36.6x și un PEG de 3.65 reflectă așteptări deja ridicate ale investitorilor, astfel că orice rezultat sub estimări ar putea fi penalizat de piață, iar Alpha Spread indică o supraevaluare de circa 60%.

un P/E forward de 36.6x și un PEG de 3.65 reflectă așteptări deja ridicate ale investitorilor, astfel că orice rezultat sub estimări ar putea fi penalizat de piață, iar Alpha Spread indică o supraevaluare de circa 60%. Normalizarea mixului: CFO-ul a precizat că 2026 concentrează un număr neobișnuit de mare de serii speciale, iar normalizarea acestora ar putea tempera creșterea prețului mediu de vânzare.

CFO-ul a precizat că 2026 concentrează un număr neobișnuit de mare de serii speciale, iar normalizarea acestora ar putea tempera creșterea prețului mediu de vânzare. Luce, China și cursul valutar: recepția rezervată a designului Luce, scăderea livrărilor în China continentală, Hong Kong și Taiwan și un impact valutar negativ estimat la 150-200 mil. EUR în 2026 pot pune presiune pe rezultate.

Concluzie

Ferrari a arătat în T3 că poate crește veniturile și marjele chiar și cu volume în ușoară scădere, pe baza mixului de produse, a personalizărilor și a unei cereri care oferă vizibilitate până în 2028. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către livrările din T4 și cele două lansări anunțate, către recepția comercială a Luce și către prognoza pentru 2027, așteptată în februarie. Volatilitatea poate persista atât timp cât piața evaluează ritmul de creștere după normalizarea seriilor speciale, în contextul unei evaluări ridicate.

Surse analiză: Ferrari rezultate T3 2026, CNBC, Reuters, Barron's, Seeking Alpha, WSJ, MarketBeat, Alpha Spread, MarketChameleon, TradingView, Stock Titan

Autor: Bosie Marius - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 04.11.2026, ora 08:00.

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