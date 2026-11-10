TrevIQ | Analiz[ rezultate trimestriale (T3 2026). Prețul petrolului compensează scăderea producției

Occidental Petroleum a raportat pentru T3 2026 un profit ajustat cu aproape 31% peste estimările analiștilor, susținut de prețul mult mai ridicat al petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Veniturile au ratat însă ușor consensul, iar producția a scăzut din cauza opririlor temporare din Golful Mexic. Fluxul de numerar solid a permis reducerea datoriei principale la 10 mld. USD. Reacția pe bursă a fost moderată: acțiunile au urcat cu circa 1% după închiderea ședinței, mult sub mișcarea anticipată de piața opțiunilor.

Camp Detalii Companie (Ticker) Occidental Petroleum (US.OXY) Preț / variații Pret curent: 55.76 USD (+35.21% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 Data și ora 10.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

Occidental Petroleum a depășit estimările în cazul profitului, dar a ratat ușor estimările privind veniturile. Veniturile totale au fost de 6,77 mld. USD, în creștere cu 20,6% YoY, ușor sub consensul S&P de 6,82 mld. USD. Profitul net ajustat pe acțiune a fost de 1,91 USD, cu 30,8% peste estimarea LSEG de 1,46 USD și de aproape patru ori mai mare decât în T3 2025 (0,51 USD).

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Profitul net atribuibil acționarilor a urcat la 1,64 mld. USD (1,61 USD pe acțiune), de la 0,66 mld. USD cu un an în urmă. Diferența față de profitul ajustat (1,95 mld. USD) provine în principal din pierderi pe instrumente derivate.

Motorul trimestrului a fost prețul petrolului. Prețul mediu realizat de companie pentru țiței a urcat cu 32,6% YoY, la 85,91 USD pe baril, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu, aflat în a noua lună, a perturbat aprovizionarea cu energie și transportul prin Strâmtoarea Hormuz. Față de T2, prețul realizat a scăzut însă cu 11%, iar profitul ajustat pe acțiune a coborât de la 2,40 USD.

Pe partea operațională, producția medie a scăzut cu 2,6% YoY, la 1,43 mil. barili echivalent petrol pe zi (bep/zi), dar s-a situat peste mijlocul intervalului estimat de companie. Producția din Golful Mexic a coborât la 110.000 bep/zi, de la 139.000 bep, din cauza unei restricții pe un gazoduct operat de o terță parte și a lucrărilor de mentenanță, efect anunțat de companie înainte de raportare. Bazinul Permian a compensat parțial, cu 812.000 bep/zi (+1,5% YoY), în timp ce producția internațională (Algeria, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite) a scăzut cu 5,8%, la 224.000 bep/zi.

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Fluxul de numerar a fost cel mai solid semnal al trimestrului. Fluxul de numerar liber (înainte de variația capitalului circulant) a urcat cu 88% YoY, la 2,8 mld. USD, la cheltuieli de capital (capex) de 1,3 mld. USD (-10% YoY). Resursele au mers în principal către reducerea datoriei: datoria principală a coborât la 10,0 mld. USD, după rambursări de 1,8 mld. USD în trimestru și de 10,4 mld. USD de la începutul anului. Dividendul trimestrial a fost de 0,28 USD pe acțiune, față de 0,24 USD în T3 2025.

Indicator T3 2026 Consens vs. consens T3 2025 YoY Venituri 6.77 6.82 -0.7% 5.61 +20.6% Profit net (GAAP) 1.64 - - 0.66 +148% EPS GAAP (USD) 1.61 - - 0.65 +148% EPS ajustat (USD) 1.91 1.46 +30.8% 0.51 +275% Flux de numerar liber 2.78 - - 1.48 +88% Preț realizat țiței (USD/baril) 85.91 - - 64.78 +32.6% Producție (mil. bep/zi) 1.43 - - 1.47 -2.6%

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Note: Valori în mld. USD, cu excepția EPS (USD), a prețului realizat (USD/baril) și a producției (mil. bep/zi). Venituri = total venituri și alte câștiguri; profitul net este cel atribuibil acționarilor comuni și include activitățile întrerupte; fluxul de numerar liber este calculat înainte de variația capitalului circulant. Valorile T3 2025 sunt retratate de companie pentru operațiunile continue, după vânzarea diviziei de chimicale (raportată ca activitate întreruptă); inițial, pentru T3 2025 fuseseră raportate venituri de 6,72 mld. USD și un EPS ajustat de 0,64 USD (WSJ). Consens venituri: S&P (StockStory); consens EPS ajustat: LSEG (Reuters), S&P indicând 1,47 USD. Înainte de raportare, Investing.com indica un consens de 1,34 USD/acțiune și 6,61 mld. USD venituri. Surse: Occidental Petroleum (comunicat T3 2026), Reuters, StockStory/Yahoo Finance, WSJ, Investing.com.

Mesaje-cheie din conferința cu investitorii și perspective

Teleconferința cu investitorii are loc astăzi, la ora 20:00 (ora României); mesajele de mai jos provin din comunicatul companiei.

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CEO-ul Richard Jackson a pus accentul pe bilanț: „Am atins o etapă importantă în trimestrul al treilea, reducând datoria principală la 10,0 mld. USD, după ce am rambursat 10,4 mld. USD de la începutul anului.” Acesta a adăugat că „având un bilanț mai solid, avansăm cu planul de a adăuga peste 4,0 mld. USD flux de numerar sustenabil anual până în 2030”, ceea ce ar deschide calea către accelerarea returnării de capital către acționari.

Programul de 4 mld. USD vizează reducerea costurilor corporative, cheltuieli de capital mai mici și eficientizarea activității de exploatare. Cheltuielile cu dobânzile au scăzut deja la 78 mil. USD în T3, de la 266 mil. USD cu un an în urmă. Potrivit Investing.com, analiștii au încredere în economiile corporative și în reducerea dobânzilor, dar adoptă o poziție „wait and see” privind capex-ul și eficiența operațională.

Pentru T4, compania estimează o producție între 1,43 și 1,47 mil. bep/zi, din care Bazinul Permian ar urma să contribuie cu 820.000-840.000 bep/zi. Analiștii Piper Sandler au apreciat că prognoza de producție este ușor sub așteptări, iar costurile operaționale estimate pentru SUA, mai ridicate decât se anticipa.

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Separat, Occidental Petroleum a semnat acorduri pe termen lung pentru a achiziționa până la 2 mil. tone de dioxid de carbon (CO2) anual din două proiecte de captare a carbonului din Bazinul Delaware, cu livrări estimate din 2029. CO2-ul va susține operațiunile de recuperare avansată a țițeiului din Permian (injectarea gazului în zăcăminte pentru a crește extracția).

Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor rămâne moderat pozitiv. Prețul țintă mediu agregat de The Wall Street Journal este de 71,85 USD, ceea ce implică un potențial de apreciere de aproximativ 28,9% față de prețul curent, pe orizontul de 12 luni (ținta maximă 84 USD, minimă 60 USD).

Dintre analiștii care acoperă compania, 12 recomandă cumpărarea („Buy”) și 2 supraponderarea („Overweight”), 18 menținerea („Hold”), iar niciunul vânzarea; consensul este „Overweight”. Față de acum trei luni, numărul recomandărilor de cumpărare a crescut de la 8 la 12.

Înainte de raportare, majoritatea caselor de brokeraj și-au ajustat în sus țintele (între care Goldman Sachs, Susquehanna și UBS), iar Roth Capital a îmbunătățit recomandarea de la „Neutral” la „Buy”. Goldman Sachs a evidențiat expertiza companiei în recuperarea avansată a țițeiului și evaluarea redusă. Piper Sandler a inițiat acoperirea cu rating „Neutral” și o țintă de 69 USD.

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Data raport Firma de brokeraj Rating Preț țintă (USD) Upside 27.10.2026 Goldman Sachs Buy 69 -> 76 +36.3% 27.10.2026 Piper Sandler Initiere: Neutral 69 +23.7% 20.10.2026 Susquehanna Positive 70 -> 77 +38.1% 19.10.2026 Stephens Overweight 78 -> 80 +43.5% 16.10.2026 Roth Capital Upgrade: Neutral -> Buy 70 +25.5% 15.10.2026 Morgan Stanley Equal Weight 69 -> 71 +27.3% 15.10.2026 Truist Financial Hold 63 -> 64 +14.8% 14.10.2026 BMO Capital Markets Market Perform (reiterat) 68 +22.0% 14.10.2026 UBS Group Neutral 67 -> 73 +30.9% 13.10.2026 Weiss Ratings Upgrade: Hold -> Buy - -

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Upside raportat la prețul curent de 55,76 USD. Surse: MarketBeat, The Wall Street Journal.

Evaluare

Occidental Petroleum se tranzacționează la un discount față de mediana sectorului energetic pe majoritatea multiplilor relevanți pentru producătorii de petrol. P/E forward (non-GAAP) de 8,2x este cu circa 26% sub mediana sectorului (11,1x), iar EV/EBITDA forward de 4,2x, cu aproximativ 20% sub mediana (5,3x). În schimb, pe EV/Sales (2,72x vs. 2,07x, +32%) compania este peste sector, iar pe P/B (1,68x vs. 1,66x) este în linie.

Raportul PEG forward de 0,47, față de 0,85 mediana sectorului, sugerează o evaluare atractivă raportat la creșterea așteptată a profitului. Randamentul dividendului, de 1,84%, este însă aproximativ la jumătate față de mediana sectorului (3,62%).

Comparativ cu principalii competitori, Occidental Petroleum este mai ieftină decât Chevron, Exxon Mobil și ConocoPhillips pe P/E forward, dar ușor mai scumpă decât Diamondback Energy și Devon Energy, având totodată cel mai redus multiplu EV/EBITDA forward din grup.

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă în scenariul de bază (metoda multiplilor) este de 65,05 USD, față de un preț de piață de 55,76 USD, ceea ce indică o subevaluare de circa 14%.

Companie P/E EV/Sales EV/EBITDA P/B Occidental Petroleum 8.21 2.72 4.22 1.68 Chevron 11.55 1.77 5.87 2.13 Exxon Mobil 12.23 1.63 6.89 2.55 Diamondback Energy 7.76 3.48 4.83 1.28 Devon Energy 7.93 2.30 4.51 1.15 ConocoPhillips 11.50 2.31 5.03 2.44 Mediana sector 11.11 2.07 5.27 1.66

Multipli P/E (non-GAAP), EV/Sales și EV/EBITDA forward (FY1/FWD); P/B trailing (TTM). Mediana sectorului Energy. Sursa: Seeking Alpha.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunile Occidental Petroleum au avansat cu 35,21%, iar pe ultimele 12 luni cu 37,99%, depășind semnificativ indicele S&P 500 (+9,77% YTD și +12,75% în ultimele 12 luni). Pe orizontul de cinci ani, câștigul este de 62,99%, apropiat de cel al indicelui (+60,39%). Pe termen scurt însă, titlul a pierdut 6,93% în ultima lună, după ce la finalul lui octombrie se tranzacționa în jurul a 64 USD.

Comparativ cu marii competitori integrați, Occidental Petroleum (+35,21% YTD) s-a situat ușor sub Chevron (+38,52%) și Exxon Mobil (+37,17%).

Acțiunile au închis ședința de luni, înainte de publicarea rezultatelor, în scădere cu 1,10%, la 55,76 USD, în timp ce indicele S&P 500 a urcat cu 2,35%. După raportare, titlul a câștigat circa 1% în tranzacțiile after-hours (după închiderea ședinței), până la 56,36 USD, iar în tranzacțiile overnight se situa la 56,05 USD (+0,46%). Mișcarea a rămas mult sub intervalul anticipat de piața opțiunilor (expected move de +/-4,6%).

Reacția moderată reflectă faptul că depășirea estimărilor de profit era în mare parte anticipată, în condițiile în care și ceilalți mari producători (Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips sau Devon Energy) au raportat profituri peste consens pe fondul prețurilor ridicate ale țițeiului, iar prognoza de producție pentru T4 a fost ușor sub așteptări.

Din punct de vedere tehnic, acțiunea a coborât sub mediile mobile exponențiale de 8 și 21 de zile și sub media mobilă simplă de 50 de zile (circa 60 USD). Cotația se află acum ușor sub media mobilă de 200 de zile (circa 56,5 USD), pentru prima dată din luna iulie. Indicatorul RSI (indicele de forță relativă) a coborât la circa 32, aproape de zona de supravânzare.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Bilanț mai solid: reducerea datoriei principale la 10,0 mld. USD și scăderea costurilor cu dobânzile eliberează numerar pentru dividende și alte forme de returnare a capitalului.

reducerea datoriei principale la 10,0 mld. USD și scăderea costurilor cu dobânzile eliberează numerar pentru dividende și alte forme de returnare a capitalului. Programul de 4 mld. USD: creșterea fluxului de numerar sustenabil până în 2030, prin costuri și capex mai mici, poate susține profitabilitatea și la prețuri mai scăzute ale petrolului.

creșterea fluxului de numerar sustenabil până în 2030, prin costuri și capex mai mici, poate susține profitabilitatea și la prețuri mai scăzute ale petrolului. Recuperarea avansată a țițeiului: acordurile de aprovizionare cu CO2 și expertiza companiei în acest domeniu pot prelungi durata de exploatare a zăcămintelor din Permian.

Riscuri

Volatilitatea țițeiului: o detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea reduce rapid prețurile, cu impact direct asupra veniturilor și profitului.

o detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea reduce rapid prețurile, cu impact direct asupra veniturilor și profitului. Producție și costuri: opririle din Golful Mexic, prognoza pentru T4 ușor sub așteptări și costurile operaționale mai mari în SUA pot limita beneficiul prețurilor ridicate.

opririle din Golful Mexic, prognoza pentru T4 ușor sub așteptări și costurile operaționale mai mari în SUA pot limita beneficiul prețurilor ridicate. Expunere geopolitică: activitățile internaționale din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (circa 16% din producția din 2025) rămân expuse riscurilor regionale.

Concluzie

Occidental Petroleum a beneficiat în T3 de contextul favorabil al prețurilor petrolului, care a compensat scăderea producției și a permis o reducere accelerată a datoriei. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către mesajele din teleconferință, către revenirea producției din Golful Mexic și către execuția programului de îmbunătățire a fluxului de numerar. Volatilitatea poate persista atât timp cât evoluția țițeiului rămâne legată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Surse analiză: Occidental Petroleum rezultate T3 2026, Reuters, WSJ, Yahoo Finance (StockStory), Investing.com, Seeking Alpha, MarketBeat, Alpha Spread, MarketChameleon, TradingView.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 10.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

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