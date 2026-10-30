TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Profit în creștere, prognoză majorată din nou

Erste Group Bank AG a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net de 3.10 mld. EUR, în creștere cu 20.6% YoY, susținut de consolidarea Erste Bank Polska și de o creștere organică solidă în celelalte piețe. Trimestrul al treilea a adus un nou maxim trimestrial al profitului, de 1.12 mld. EUR, ușor peste estimările analiștilor, iar banca și-a majorat pentru a doua oară prognoza pentru 2026. Atenția se mută acum către oferta pentru majorarea participației în Erste Bank Polska, lansată pe 2 noiembrie.

Companie (Ticker) Erste Group Bank AG (BVB: EBS) Pret / variatii Pret curent: 579.00 RON (BVB) / 107.40 EUR (Viena, +4.37% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 (9 luni) Data si ora 30.10.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

Erste a depășit estimările în cazul profitului net și s-a aliniat consensului în cazul veniturilor operaționale. Profitul net atribuibil acționarilor a urcat în T3 la 1.12 mld. EUR (+24.4% YoY), cu circa 3% peste consensul MarketScreener (1.08 mld. EUR), iar veniturile operaționale (4.07 mld. EUR) au fost în linie cu estimările. Profitul pe acțiune din T3, de 2.74 EUR, s-a situat însă sub consensul Investing.com (2.81 EUR).

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Comparația anuală este influențată de prima consolidare a Erste Bank Polska, din 9 ianuarie 2026, care a adus un profit net atribuibil de 326 mil. EUR. Pe o bază comparabilă (fără Polonia), profitul net a crescut cu 7.9%.

Venitul net din dobânzi a urcat cu 43.4%, la 8.26 mld. EUR (+7% fără Polonia), pe fondul creșterii creditării în Cehia și Ungaria și al costurilor mai mici cu depozitele în Austria. Comisioanele nete au crescut cu 24%, la 2.90 mld. EUR (+9.5% fără Polonia), susținute de administrarea de active și de serviciile de plăți.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 30.1%, la 5.29 mld. EUR, dar doar cu 3.1% fără Polonia, în linie cu prognoza, incluzând 100 mil. EUR costuri de integrare. Rezultatul operațional a urcat cu 49.1%, la 6.74 mld. EUR, iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 44%, de la 47.4%.

Costul riscului a ajuns la 753 mil. EUR (37 de puncte de bază din creditele brute), din care 302 mil. EUR reprezintă un provizion unic, cerut de standardul contabil IFRS 9 la preluarea portofoliului polonez. Fără acest element, costul riscului a fost de 21 de puncte de bază, iar rata creditelor neperformante (NPL, „non-performing loans”) s-a îmbunătățit ușor, la 2.3%.

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Presiunea fiscală a crescut: taxele specifice sectorului bancar au urcat cu 86%, la 529 mil. EUR, pe fondul majorărilor din Ungaria (224 mil. EUR) și România (59 mil. EUR) și al primei înregistrări a taxei bancare din Polonia (148 mil. EUR). Rentabilitatea capitalurilor proprii tangibile (ROTE, „return on tangible equity”) a urcat la 20.9%, de la 16.8%.

Creditele nete au crescut cu 23.9% de la începutul anului, la 287.4 mld. EUR (+5.8% fără Polonia), iar depozitele clienților, cu 28.1%, la 324.1 mld. EUR (+4.5% fără Polonia). Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază (CET1, „Common Equity Tier 1”) a coborât la 14.6% (15% pro-forma, cu profitul din T3), de la 19.3% în decembrie 2025, achiziția din Polonia reducând indicatorul cu 4.55 pp.

În România, profitul net al segmentului Banca Comercială Română (BCR) a scăzut cu 31.6%, la 268 mil. EUR. Venitul net din dobânzi a coborât cu 6.5%, pe fondul costurilor mai mari cu depozitele, iar taxa bancară a urcat la 59 mil. EUR, de la 41 mil. EUR, după dublarea cotei la 4% din iulie 2025. Comisioanele nete au crescut însă cu 14.3%.

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Indicator 9L 2026 9L 2025 YoY T3 2026 T3 2025 YoY Consens T3 Venit net din dobanzi 8,258 5,761 +43.4% 2,872 1,975 +45.4% - Venituri nete din comisioane 2,903 2,340 +24% 974 798 +22.1% - Venituri operationale 12,031 8,587 +40.1% 4,072 2,919 +39.5% 4,068 Cheltuieli operationale 5,293 4,068 +30.1% 1,756 1,362 +28.9% - Rezultat operational 6,737 4,519 +49.1% 2,316 1,556 +48.8% - Cost net al riscului 753 318 +136.8% 170 136 +25.0% - Profit inainte de impozitare 5,489 3,978 +38.0% 1,984 1,395 +42.2% - Profit net atribuibil 3,095 2,566 +20.6% 1,121 901 +24.4% 1,088 Profit pe actiune (EUR) 7.37 6.13 +20.2% 2.74 2.20 +24.5% 2.81 Raport cost/venit 44.0% 47.4% -3.4 pp 43.1% 46.7% -3.6 pp - ROTE 20.9% 16.8% +4.1 pp 23.8% 18.0% +5.8 pp -

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Note: Valori în mil. EUR la nivel de Grup (IFRS), cu excepția profitului pe acțiune (EUR) și a indicatorilor procentuali. 9L 2026 include Erste Bank Polska (consolidată din 9 ianuarie 2026); 9L 2025 nu include Polonia. Consens T3: MarketScreener (venituri operaționale, profit net), Investing.com (profit pe acțiune). ROTE conform tabelului de sinteză; textul raportului interimar indică 21% (9L) și 24.4% (T3). Surse: Erste Group (Investor information și raport interimar T3 2026), MarketScreener, Investing.com.

Mesaje-cheie și perspective

Pe baza evoluției din primele trei trimestre, Erste și-a majorat din nou prognoza pentru 2026. Fără Polonia, banca estimează acum o creștere a venitului net din dobânzi de peste 6% (de la circa 5%), a comisioanelor de circa 10% (de la 7-9%) și un raport cost/venit sub 46% (de la sub 47%). Ținta pentru creditele nete a fost ridicată la peste 290 mld. EUR.

La nivel consolidat, compania menține estimarea unui profit net de peste 4 mld. EUR în 2026, a unui ROTE de peste 20% și a unei creșteri a profitului pe acțiune de peste 20% față de profitul ajustat din 2025. Pe termen lung, ambiția este dublarea profitului pe acțiune până în 2030, la peste 15 EUR.

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Peter Bosek, CEO al Erste Group, a declarat: „Ambiția noastră de a crește portofoliul de credite la peste 290 mld. EUR reflectă atât încrederea noastră în regiune, cât și angajamentul de a-i finanța viitorul.”

Elementul de urmărit pe termen scurt este oferta publică voluntară pentru acțiunile Erste Bank Polska, care se lansează pe 2 noiembrie, cu o perioadă de subscriere de 30 de zile. Erste vrea să își majoreze participația de la 49% la peste 50%, fără a depăși 75%, cu finanțare integrală din resurse proprii și o rată CET1 de peste 14.25% după tranzacție.

Propunerea finală de dividend și prognoza oficială pentru 2027 vor fi publicate abia după rezultatul ofertei. Potrivit CEO-ului, nivelul de capital permite revenirea la ratele anterioare de distribuire, dar numai dacă alternativele de investiții nu oferă randamente mai mari acționarilor.

Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor rămâne preponderent pozitiv. Potrivit Bloomberg, dintre cele 24 de recomandări active, 16 sunt de cumpărare („Buy”), 6 de menținere („Hold”) și 2 de vânzare („Sell”). Prețul-țintă mediu pe 12 luni este de 707.02 RON, cu circa 22.1% peste prețul curent de la BVB. Consensul LSEG este tot „Buy”, pe baza a 19 recomandări (13 de cumpărare), cu o țintă medie de 647.10 RON (+11.8%) și un interval de 397.11-779.31 RON.

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Înainte de raportare, majoritatea brokerilor și-au reiterat ratingurile pozitive, iar Trigon Dom Maklerski a îmbunătățit recomandarea la „Buy”, în timp ce Keefe, Bruyette & Woods a retrogradat acțiunea la „Market Perform”.

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (RON) Upside/Downside 29.10.2026 BNP Paribas Neutral 640.61 +10.6% 23.10.2026 Morgan Stanley Overweight 732.56 +26.5% 23.10.2026 J&T Banka Hold 481.24 -16.9% 21.10.2026 Keefe, Bruyette & Woods Downgrade -> Market Perform 672.92 +16.2% 21.10.2026 Autonomous Research Outperform 729.15 +25.9% 21.10.2026 Trigon Dom Maklerski Upgrade -> Buy 686.80 +18.6% 16.10.2026 Deutsche Bank Buy 697.46 +20.5% 16.10.2026 Goldman Sachs Buy 834.82 +44.2% 16.10.2026 Citi Buy 798.62 +37.9% 16.10.2026 Barclays Overweight 724.08 +25.1% 15.10.2026 UBS Buy 677.41 +17.0% Consens Bloomberg 16 Buy / 6 Hold / 2 Sell 707.02 +22.1% Consens LSEG Buy (19 recomandari) 647.10 +11.8%

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Upside/downside raportat la prețul curent de 579.00 RON (închidere BVB 29.10.2026); țintele sunt afișate de Bloomberg în RON. LSEG calculează un potențial de 21.23% față de un preț de referință diferit. Surse: Bloomberg, LSEG.

Evaluare

Raportat la băncile listate din Europa Centrală și de Est, Erste se tranzacționează la un P/E de 11.6x, cu circa 17% peste mediana grupului (9.9x), dar la un P/BV de 1.1x, cu circa 21% sub mediana (1.4x). Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) de 9.2%, calculată de sursă, este sub mediana de 16.25%. Indicatorul diferă însă mult de ROTE-ul de 20.9% raportat de bancă. Diferența ține probabil de metodologie: capitalurile totale ale grupului includ interese minoritare semnificative (casele de economii austriece și participația de 51% din Erste Bank Polska care nu aparține Erste).

Erste este mai scumpă decât Banca Transilvania, OTP Bank, UniCredit și Raiffeisen Bank pe P/E, dar mai ieftină decât BRD; pe P/BV, se tranzacționează sub toate băncile din selecție, cu excepția Raiffeisen Bank.

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă în scenariul de bază (metoda DCF) este de 105.8 EUR/acțiune, foarte aproape de prețul de închidere de 107.40 EUR de la Viena (circa 1.5% sub acesta), ceea ce indică o acțiune corect evaluată.

Companie P/E P/BV ROE ROA Erste Group (EBS) 11.6x 1.1x 9.2% 0.8% BRD 14.5x 2.1x 14.4% 1.6% Banca Transilvania (TLV) 8.6x 1.86x 21.6% 2.2% OTP Bank 9.7x 2.1x 20.67% 2.67% UniCredit 10.5x 1.7x 15.78% 1.18% Raiffeisen Bank 8.1x 0.8x 12.17% 1.3% Mediana sector bancar 9.9x 1.4x 16.25% 1.18%

Multipli P/E (TTM) și P/BV la prețul curent; ROE și ROA conform sursei. Tabelul prezintă o selecție din grupul de bănci comparabile; mediana este calculată de sursă pe întregul grup. Sursa: Investește la Bursă.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

La bursa de la Viena, acțiunile Erste au avansat cu doar 4.37% de la începutul anului, după o scădere de 14.56% în ultima lună, de la maximul istoric de închidere de 126.40 EUR, atins pe 28 septembrie. Pe 12 luni, câștigul este de 28.62%. La BVB, titlul a închis ședința din 29 octombrie la 579.00 RON, cu un randament de 35% pe ultimele 12 luni.

La finalul lui septembrie, Erste (+17.7% YTD) evolua în linie cu indicele băncilor europene Euro Stoxx Banks (+18.0%). Corecția din octombrie a lăsat însă acțiunea în urma băncilor din regiune, precum Piraeus Bank (+45.54% YTD), Banca Transilvania (+35.94%) și BRD (+21.00%), dar și a indicelui BET (+36.67%), cotația EBS tranzacționându-se atât sub media mobilă simplă de 50 de zile, cât și sub cea de 200 de zile.

Note: liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Creștere organică și prognoză majorată: creditarea (+5.8%) și comisioanele (+9.5%) fără Polonia susțin traiectoria spre un profit net de peste 4 mld. EUR în 2026.

creditarea (+5.8%) și comisioanele (+9.5%) fără Polonia susțin traiectoria spre un profit net de peste 4 mld. EUR în 2026. Polonia, motor de creștere: oferta pentru Erste Bank Polska ar ridica participația peste 50%, crescând partea din profit care revine acționarilor Erste; la nouă luni, interesele minoritare din Polonia au absorbit 318 mil. EUR.

oferta pentru Erste Bank Polska ar ridica participația peste 50%, crescând partea din profit care revine acționarilor Erste; la nouă luni, interesele minoritare din Polonia au absorbit 318 mil. EUR. Dobânzi mai mari și ambiția 2030: majorările de dobândă ale BCE și randamentele în creștere susțin veniturile din dobânzi, iar banca țintește dublarea profitului pe acțiune până în 2030.

Riscuri

Taxe bancare în creștere: taxele specifice au urcat cu 86%, la 529 mil. EUR, iar noi majorări în piețele-cheie ar putea limita profitabilitatea.

taxele specifice au urcat cu 86%, la 529 mil. EUR, iar noi majorări în piețele-cheie ar putea limita profitabilitatea. Capital și dividende: rata CET1 a coborât la 14.6%, iar oferta din Polonia, finanțată din resurse proprii, amână decizia privind dividendul și prognoza pentru 2027.

rata CET1 a coborât la 14.6%, iar oferta din Polonia, finanțată din resurse proprii, amână decizia privind dividendul și prognoza pentru 2027. Context macroeconomic și geopolitic: prețurile energiei, războiul din Ucraina și tensiunile comerciale SUA-UE pot afecta creșterea și calitatea activelor.

Concluzie

Erste încheie primele nouă luni din 2026 cu un profit în creștere, susținut de dinamica organică și de Erste Bank Polska, și cu o prognoză majorată din nou. Pe termen scurt, atenția investitorilor se îndreaptă către rezultatul ofertei pentru Erste Bank Polska, decizia privind dividendul și prognoza pentru 2027, precum și către evoluția taxelor bancare din regiune.

Surse analiză: Erste Group (Investor information și raport interimar T3 2026), comunicat EQS 30.10.2026, Bloomberg, LSEG, Alpha Spread, Investește la Bursă, MarketScreener, Investing.com, TradingView.

Autor: Luciana Simion, PhD - Senior Equity Research Associate. Data elaborării analizei: 30.10.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

1. Erste Group - Investor information, 30.10.2026 (rezultate 9L 2026)

2. Erste Group - Interim Report Q3 2026

3. https://www.eqs-news.com/news/corporate/erste-group-grows-customer-business-and-increases-loan-target-to-over-e290bn/8c6c0952-f2eb-405e-b420-f6acc3780e08_en

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5. https://www.marketscreener.com/quote/stock/ERSTE-GROUP-BANK-AG-6491110/calendar/

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13. Bloomberg Terminal - EBS RO Equity, Analyst Recommendations (30.10.2026)

14. LSEG - Erste Group Bank AG, Analyst Ratings (30.10.2026)

15. TrevIQ BRD - Rezultate T3 2026 (29.10.2026): [OFFICIAL_LINK]

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