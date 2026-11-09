TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Profit surpriză și prognoză de venituri majorată

Moderna a raportat pentru T3 2026 rezultate mult peste așteptări, revenind pe profit după o creștere a veniturilor de 29% YoY, susținută de vaccinurile anti-COVID vândute pe piețele internaționale. Compania și-a majorat prognoza de creștere a veniturilor pentru 2026 la 15%-25% (de la până la 10%) și și-a redus din nou cheltuielile estimate. Raportarea vine după un avans de peste 750% de la începutul anului, alimentat în principal de datele pozitive de Faza 3 pentru terapia oncologică intismeran. Acțiunile au înregistrat o creștere de 5,27% până la 254,19 USD post-raportare.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Moderna (US.MRNA) Preț / variații Preț curent: 254.19 USD (+752.13% YTD) Tip analiză Rezultate T3 2026 Data și ora 09.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

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Moderna a depășit estimările atât în cazul veniturilor, cât și în cazul profitului. Veniturile totale au urcat cu 29% YoY, la 1,31 mld. USD, cu circa 48% peste consensul LSEG de 885,1 mil. USD. Compania a raportat un profit net de 162 mil. USD (0,38 USD pe acțiune, diluat), față de o pierdere de 200 mil. USD în T3 2025, în timp ce analiștii anticipau o pierdere de aproximativ 1,10 USD pe acțiune.

Creșterea a fost determinată în principal de vânzările mai mari de vaccinuri anti-COVID pe piețele internaționale, susținute de livrările din parteneriatele guvernamentale pe termen lung cu Marea Britanie, Canada și Australia. Vânzările nete de produse au urcat cu 31%, la 1,27 mld. USD. Pe regiuni, SUA au generat 780 mil. USD (circa 60% din total), iar piețele internaționale 533 mil. USD. De la începutul anului, veniturile cumulate au ajuns la 1,85 mld. USD (+46% YoY).

Profitul a beneficiat de disciplina costurilor. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au scăzut cu 27% YoY, la 583 mil. USD, iar cheltuielile operaționale totale s-au redus cu 7%, la 1,18 mld. USD. Costul vânzărilor a crescut cu 54%, la 318 mil. USD, în linie cu volumele mai mari. Profitul operațional a fost de 130 mil. USD, față de o pierdere de 260 mil. USD cu un an în urmă, iar cheltuielile în numerar au scăzut cu 10% YoY.

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Numerarul și investițiile au urcat la 8,0 mld. USD la 30 septembrie, de la 6,9 mld. USD la finalul lui iunie, susținute de cele 2,6 mld. USD nete atrase prin emisiunea de obligațiuni convertibile cu cupon de 0% și scadența în 2032 (3 mld. USD valoare nominală). Efectul a fost parțial compensat de plata de 950 mil. USD pentru soluționarea unui litigiu și de faptul că cea mai mare parte a vânzărilor din trimestru nu fusese încă încasată.

Indicator T3 2026 Consens vs. consens T3 2025 YoY Venituri totale 1,313 885.1 +48.3% 1,016 +29% Vânzări nete de produse 1,273 - - 973 +31% Cheltuieli operaționale totale 1,183 - - 1,276 -7% Profit (pierdere) operațional 130 - - (260) n.s. Profit (pierdere) net 162 - - (200) n.s. Marjă netă 12.3% - - (19.7%) n.s. EPS diluat (USD) 0.38 (1.10) depasit (0.51) n.s.

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Note: Valori în mil. USD, cu excepția EPS (USD) și a marjelor. n.s. = nesemnificativ (trecere de la pierdere la profit). Consensul de venituri este LSEG (sursa CNBC); consensul EPS este MarketBeat/FiscalAI – estimările variază între -1,09 și -1,25 USD în funcție de furnizor. Surse: Moderna (comunicat și prezentare T3 2026), CNBC, MarketBeat.

Mesaje-cheie din conferința cu investitorii și perspective

Elementul central a fost majorarea prognozei de creștere a veniturilor pentru 2026 la 15%-25%, de la „până la 10%” anterior, echivalentul unor venituri de circa 2,2-2,4 mld. USD, peste estimarea anuală a analiștilor dinaintea raportării (circa 2,10 mld. USD). CFO Jamey Mock a explicat că majorarea este generalizată, iar parteneriatele strategice reprezintă peste jumătate din veniturile externe. În remarcile finale, CEO-ul a menționat un interval de 15%-20%, diferența nefiind clarificată în call; prognoza oficială din comunicat rămâne 15%-25%.

Pe partea de costuri, compania și-a redus din nou estimarea de cheltuieli de cercetare-dezvoltare, la circa 2,7 mld. USD (de la 2,9 mld. USD), astfel încât cheltuielile operaționale GAAP sunt estimate la circa 4,5 mld. USD (excluzând cheltuiala de 0,9 mld. USD legată de litigiu), iar prognoza de numerar la finalul anului a fost majorată la 8,1-8,3 mld. USD (de la 4,7-5,2 mld. USD), respectiv 5,5-5,7 mld. USD, excluzând sumele atrase prin obligațiunile convertibile.

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CEO Stephane Bancel a declarat că „am înregistrat o creștere a veniturilor de 29% în trimestrul al treilea, alături de aprobarea în SUA a mFLUSIVA, al cincilea nostru produs aprobat la nivel global, și de rezultate pozitive de Faza 3 pentru intismeran în melanom”. Într-un interviu acordat CNBC, el a atribuit performanța noilor produse și diversificării geografice.

În oncologie, Moderna și Merck lucrează la depunerea cererii de autorizare BLA („Biologics License Application”) pentru intismeran în melanom până la finalul anului, iar președintele Stephen Hoge a afirmat că, dacă procesul decurge bine, aprobarea ar putea veni în 2027. Studiul de Faza 3 INTerpath-001 a arătat o reducere cu 42% a riscului de recidivă sau deces pentru combinația intismeran + KEYTRUDA față de KEYTRUDA în monoterapie, cu o rată de supraviețuire fără recidivă la 24 de luni de 82,2%, față de 70,0%.

În vaccinuri, mFLUSIVA a primit aprobarea FDA („Food and Drug Administration”) în august și are o lansare limitată în SUA în acest sezon, iar pentru norovirus (mRNA-1403), compania a renunțat la o cohortă suplimentară și discută pașii următori cu autoritățile. Următoarele repere sunt Ziua Analistului din 12 noiembrie, prezentarea mRNA-2808 la congresul ASH din 12 decembrie și datele pivot în acidemia propionică (PA).

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Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor rămâne prudent, iar consensul se află mult sub prețul de piață. Prețul țintă mediu agregat de MarketBeat este de 107,10 USD, ceea ce implică un potențial de scădere de aproximativ 58% față de prețul curent, pe orizontul de 12 luni. Media calculată de TipRanks, care include și revizuirile de după raportare, este de 132,38 USD (circa -48%).

Dintre analiștii care acoperă compania, 6 recomandă cumpărarea („Buy”), 15 menținerea („Hold”), iar 4 vânzarea („Sell”); consensul este „Hold” (MarketBeat). După raportare, BofA, RBC Capital și TD Cowen și-au majorat țintele, păstrând ratinguri neutre; doar ținta BofA (260 USD) depășește prețul curent. Înainte de raportare, William Blair a retrogradat acțiunea la „Market Perform”.

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (USD) Upside/Downside 06.11.2026 BofA Securities Neutral (reiterat) 220 -> 260 +2.3% 06.11.2026 RBC Capital Sector Perform (reiterat) 130 -> 145 -43.0% 06.11.2026 TD Cowen Hold (reiterat) 90 -> 110 -56.7% 03.11.2026 Goldman Sachs Neutral (reiterat) 137 -46.1% 27.10.2026 William Blair Downgrade -> Market Perform - - 26.10.2026 Piper Sandler Overweight (reiterat) 167 -> 230 -9.5% 07.10.2026 Morgan Stanley Equal Weight 89 -> 95 -62.6%

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Upside/downside raportat la prețul curent de 254,19 USD. Surse: MarketBeat, TipRanks, Investing.com, Ticker Nerd.

Evaluare

Fiind abia la primul trimestru profitabil după o perioadă lungă de pierderi, Moderna nu poate fi evaluată relevant pe baza multiplului P/E. Moderna se tranzacționează la un P/S (preț/vânzări) de circa 39,9x pe ultimele 12 luni și la un EV/Sales forward de 41,9x, de peste 11 ori mediana sectorului de sănătate (circa 3,5x) și mult peste propria medie pe cinci ani (5,3x pe EV/Sales forward).

Comparativ cu peers, Moderna este cea mai scumpă companie din grup pe multiplii raportați la vânzări, cu un P/S de aproape patru ori peste Vertex Pharmaceuticals (10,7x) și de cinci ori peste BioNTech (8,0x). Evaluarea reflectă în mare măsură așteptările legate de pipeline-ul oncologic, nu fundamentele curente.

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă în scenariul de bază este de 18,44 USD (medie între metoda DCF, 12,85 USD, și metoda multiplilor, 24,03 USD), ceea ce, raportat la prețul curent, indică o supraevaluare de circa 93%.

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Companie P/E P/S EV/Sales EV/EBITDA P/B Moderna NM 39.92 41.89 NM 15.02 BioNTech NM 7.99 3.18 NM 1.08 Novavax NM 4.29 3.11 53.93 NM Gilead Sciences NM 6.69 7.18 45.20 15.88 Vertex Pharmaceuticals 30.19 10.72 10.21 24.09 6.63 Regeneron Pharmaceuticals 13.15 5.51 3.97 8.74 2.71 Mediana sector 20.01 3.47 3.48 13.48 2.53

Multipli P/E (non-GAAP), EV/Sales și EV/EBITDA forward; P/S și P/B trailing (TTM). Mediana sectorului Health Care. NM = nesemnificativ. Sursa: Seeking Alpha.

Evolutia pretului si reactia pe bursa

De la începutul anului, acțiunile Moderna au avansat cu 752,13%, iar pe ultimele 12 luni cu 907,09%, în timp ce indicele S&P 500 a crescut cu 7,25% YTD și cu 8,68% pe 12 luni. Cea mai mare parte a avansului s-a produs în ultimele trei luni (+363,94%), pe fondul datelor de Faza 3 pentru intismeran. Comparativ cu peers, Moderna a depășit detașat Vertex Pharmaceuticals (+20,41% YTD) și BioNTech (-9,24% YTD).

Rezultatele au fost publicate înainte de deschiderea pieței. Acțiunile au urcat cu până la 10% în pre-market (în jurul a 267 USD), au cedat o parte din câștig în timpul ședinței și au închis în creștere cu 5,27%, la 254,19 USD, un maxim al ultimilor peste patru ani. Mișcarea s-a încadrat în intervalul anticipat de piața opțiunilor (expected move de circa +/-6%).

Din punct de vedere tehnic, acțiunea se tranzacționează mult peste mediile mobile simple de 50 de zile și de 200 de zile.

Note: liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Oncologie și intismeran: primul studiu de Faza 3 pozitiv pentru o terapie individualizată cu neoantigene, cu BLA planificat pentru 2026 și studii în alte tipuri de cancer.

primul studiu de Faza 3 pozitiv pentru o terapie individualizată cu neoantigene, cu BLA planificat pentru 2026 și studii în alte tipuri de cancer. Portofoliu de vaccinuri extins: cinci produse aprobate, inclusiv mFLUSIVA și vaccinul combinat gripă/COVID, plus acorduri guvernamentale pe termen lung (Marea Britanie, Canada, Australia, Mexic) care aduc venituri recurente.

cinci produse aprobate, inclusiv mFLUSIVA și vaccinul combinat gripă/COVID, plus acorduri guvernamentale pe termen lung (Marea Britanie, Canada, Australia, Mexic) care aduc venituri recurente. Disciplina costurilor și bilanț consolidat: reducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, profitul operațional din T3 și numerarul estimat de 8,1-8,3 mld. USD la final de an oferă flexibilitate pentru lansări.

Riscuri

Evaluare și volatilitate: după un avans de peste 750% YTD, acțiunea se tranzacționează la aproape 40x vânzările, iar consensul analiștilor se află cu circa 58% sub prețul curent.

după un avans de peste 750% YTD, acțiunea se tranzacționează la aproape 40x vânzările, iar consensul analiștilor se află cu circa 58% sub prețul curent. Sezonalitate și dependență de COVID: veniturile rămân concentrate în a doua jumătate a anului și dependente de vaccinurile anti-COVID, iar o parte din depășirea din T3 ține de momentul livrărilor între T3 și T4.

veniturile rămân concentrate în a doua jumătate a anului și dependente de vaccinurile anti-COVID, iar o parte din depășirea din T3 ține de momentul livrărilor între T3 și T4. Execuție în oncologie și diluție: aprobarea, producția la scară, prețul și rambursarea unei terapii individualizate rămân incerte, iar obligațiunile convertibile pot genera diluție (430 mil. acțiuni diluate, față de 401 mil. de bază).

Concluzie

Moderna a livrat cel mai solid trimestru din ultimii ani, cu revenire pe profit, prognoză de venituri majorată și costuri în scădere, în timp ce pipeline-ul oncologic a devenit principalul motor al evaluării. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către Ziua Analistului din 12 noiembrie, depunerea BLA pentru intismeran, datele în acidemia propionică și execuția din T4. Volatilitatea poate persista atât timp cât piața evaluează distanța dintre o evaluare foarte ridicată și un model de business încă în tranziție.

Surse analiză: Moderna rezultate T3 2026 (comunicat și prezentare), CNBC, Seeking Alpha, MarketBeat, TipRanks, Investing.com, GuruFocus, 24/7 Wall St, Ticker Nerd, Schaeffer's, Alpha Spread, TradingView.

Autor: Luciana Simion, PhD - Senior Equity Research Associate. Data elaborării analizei: 09.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

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