TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Rafinarea dublează rezultatul, statul temperează câștigul

OMV Petrom a raportat pentru T3 2026 un profit net atribuibil acționarilor de 2.26 mld. RON, în creștere cu 68% YoY, iar rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, s-a dublat, la 2.78 mld. RON. Motorul a fost rafinarea: indicatorul marjei de rafinare s-a triplat, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, cu rafinăria Petrobrazi la capacitate maximă.

Câștigul a fost temperat de intervențiile statului și de scăderea producției. După nouă luni, profitul net depășește deja bugetul anual, construit pe un Brent de 65 USD/baril. Acțiunea a închis la 1.3590 RON înaintea raportului, aproape de maximul ultimelor 52 de săptămâni.

Camp Detalii Companie (Ticker) OMV Petrom SA (BVB: SNP) Pret / variatii Pret curent: 1.3590 RON (+36.38% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 Data si ora 29.10.2026, ora 08:00

Ads

Rezultate financiare T3 2026

Rezultatele au fost în linie cu estimările BT Capital Partners (publicate pe BVB Research Hub înaintea raportării). Profitul net atribuibil acționarilor a depășit ușor estimarea (2,256 mil. RON, față de 2,216 mil. RON, +1.8%), în timp ce rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, a fost cu 1.8% sub cele 2,831 mil. RON anticipate.

Veniturile din vânzări consolidate au crescut cu 41% YoY, la 13,850 mil. RON, cu 19.8% peste estimarea BTCP (11,560 mil. RON), pe fondul prețurilor mai mari ale mărfurilor.

Rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale (indicatorul preferat de companie, fără efectele stocurilor și elementele nerecurente), s-a dublat, la 2,780 mil. RON, toate segmentele având rezultate mai bune. Profitul net atribuibil acționarilor a urcat cu 68%, la 2,256 mil. RON, peste jumătate din profitul pe nouă luni (4,057 mil. RON, +18% YoY), după ce în S1 era în scădere cu 14%.

Ads

Brentul a avut o medie de 96.99 USD/baril (+40% YoY), iar indicatorul marjei de rafinare a ajuns la 41.75 USD/baril, de aproape trei ori peste T3 2025, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al interdicției Rusiei la exportul de motorină. Rafinăria Petrobrazi a funcționat la 100% din capacitate.

Creșterea a fost temperată de intervențiile statului: potrivit ZF, contribuția de solidaritate a fost de 266 mil. RON în T3, iar Profit.ro precizează că noua contribuție calculată pe cotațiile motorinei a însumat 139 mil. RON. Plafonarea marjelor la carburanți, aplicată din august, a redus câștigurile din retail.

Producția de hidrocarburi a scăzut cu 5.8% YoY, la 98.8 mii bep/zi. Investițiile au urcat cu 51% în T3, la 2,890 mil. RON, în principal pentru Neptun Deep, iar pe nouă luni compania a investit 6,637 mil. RON (+27%) și a plătit dividende de 3,637 mil. RON.

BVC 2026 a fost construit pe un Brent mediu de 65 USD/baril și o marjă de rafinare de circa 9 USD/baril, mult sub mediile din primele nouă luni (circa 94, respectiv 26 USD/baril). Profitul net pe nouă luni acoperă astfel 143% din profitul anual bugetat, iar investițiile, 74%. BVC este însă stabilit la nivel individual, iar rezultatele sunt consolidate, deci gradul de realizare este orientativ.

Ads

Indicator T3 2026 T3 2025 YoY 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC Venituri din vanzari 13,850 9,809 +41% 35,160 30,891 114%* Rezultat din exploatare CCA excl. elemente speciale 2,780 1,368 +103% 5,749 - - Profit net atribuibil actionarilor 2,256 1,345 +68% 4,057 2,840 143% Investitii (CAPEX) 2,890 ~1,900 +51% 6,637 9,009** 74%

Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. Rezultate consolidate (IFRS). BVC 2026 = buget de venituri și cheltuieli aprobat de AGA din 28.04.2026, la nivel individual (OMV Petrom S.A.), valori anuale; % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual, cu caracter orientativ. *Veniturile consolidate includ filialele (inclusiv activitatea de retail), deci gradul de realizare este supraestimat față de nivelul individual. **Buget inițial; AGA din 06.11.2026 votează majorarea la 9,978 mil. RON (9L 2026 = 67% din bugetul rectificat). Rezultatul din exploatare bugetat (3,798 mil. RON) este raportat, nu CCA, deci nu este comparabil. 9L 2026 pentru rezultatul CCA = 2,969 (S1) + 2,780 (T3). CAPEX T3 2025 rotunjit conform raportului T3 2025. Surse: OMV Petrom (rezultate T3 2025, S1 2026, Buget 2026), ZF, Profit.ro, Financiarul.

Ads

Indicator operational T3 2026 T3 2025 Variatie Pret mediu Brent (USD/baril) 96.99 69.13 +40% Pret mediu realizat titei (USD/baril) 85.25 59.71 +43% Productie hidrocarburi (mii bep/zi) 98.8 104.8 -5.8% din care gaze naturale (mii bep/zi) 54.2 57.0 -4.9% Indicator marja de rafinare (USD/baril) 41.75 14.02 +198% Rata de utilizare a rafinariei 100% 96% +4 pp Vanzari produse rafinate (mil. tone) 1.65 1.50 +10% Curs mediu USD/RON 4.563 4.340 +5.1%

Sursa: OMV Petrom, Trading Update T3 2026 (BVB, 09.10.2026), Reuters/Platts, BNR. Variatii calculate de TradeVille pe baza valorilor raportate.

Ads

Mesaje-cheie și perspective

CEO-ul Christina Verchere a subliniat că, „cu piețele energetice sub presiune”, prioritatea a fost continuitatea aprovizionării și construirea de noi capacități. Centrala Brazi a furnizat 9% din energia electrică produsă în România în primele nouă luni, iar taxele și dividendele plătite au depășit 16 mld. RON.

Principala noutate vizează investițiile: compania estimează pentru 2026 investiții totale nete de până la 10.4 mld. RON (anterior, până la 9.4 mld. RON). Acționarii votează pe 6 noiembrie un buget de investiții rectificat de 9,978 mil. RON (+11%), suplimentarea venind din Explorare și Producție, pe fondul costurilor mai mari cu Neptun Deep și al deprecierii leului.

La S1, compania și-a menținut prognoza de Brent mediu de 85-95 USD/baril pentru 2026 și a majorat-o pe cea a marjei de rafinare la peste 15 USD/baril, avertizând că plafonarea marjelor reduce temporar relevanța indicatorului. Teleconferința cu investitorii are loc pe 29 octombrie, ora 15:00. Dividendul pentru 2025 (0.0578 RON brut/acțiune) a fost plătit, iar raportul T3 nu aduce o distribuție nouă.

Ads

Neptun Deep rămâne catalizatorul principal: primele gaze sunt așteptate în prima jumătate a anului 2027, iar producția la platou, până la finalul T3 2027. La actualizarea Strategiei 2030 (29 septembrie), compania a vizat un EBIT CCA, excluzând elementele speciale, de peste 1.5 mld. EUR în 2030 și distribuții de circa 50% din fluxul de numerar din exploatare, cu investiții în scădere la circa 1 mld. EUR/an în 2027-2030.

Contextul extern rămâne dominat de geopolitică: conflictul dintre SUA, Israel și Iran, declanșat la 28 februarie, și perturbările din Strâmtoarea Ormuz au ținut ridicate cotațiile țițeiului și ale distilatelor. Negocierile SUA-Iran rămân factorul principal pentru prețul țițeiului și marjele de rafinare.

Pe plan intern, Legea 162/2026 a introdus reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial la nivelul mediu din 2025 și o contribuție pe veniturile excepționale ale producătorilor de țiței. Guvernul a propus prelungirea măsurilor până la 31 ianuarie 2027, iar amendamente parlamentare vizează 31 martie 2027 și extinderea plafonării la rafinare și importuri. Leul mai slab susține veniturile denominate în USD, dar scumpește investițiile.

Ads

Sentimentul pieței și prețuri țintă

Potrivit Bloomberg (12 surse, la 29.10.2026), consensul analistilor ramane prudent: 1 recomandare de cumparare, 2 de mentinere si 4 de vanzare. Pretul tinta mediu pe 12 luni este de 1.05 RON/actiune, ceea ce implica un potential de scadere de circa 23% fata de pretul curent de 1.3590 RON.

Cea mai recenta recomandare apartine BT Capital Partners (27 octombrie): „Outperform”, cu tinta de 1.46 RON, singura peste cotatia actuala. Celelalte tinte din 2026 se situeaza intre 0.79 si 1.19 RON, multe stabilite inainte de T3 si de avansul recent al cotatiei.

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (RON) Upside/Downside 27.10.2026 BT Capital Partners Outperform 1.46 +7.4% 23.10.2026 BM Pekao Sell 1.19 -12.4% 09.10.2026 Oddo BHF Neutral 1.16 -14.6% 01.10.2026 Wood & Company Hold 1.00 -26.4% 09.09.2026 PKO BP Securities Downgrade: -> Sell 1.12 -17.6% 31.07.2026 Concorde Reduce 0.79 -41.9% 30.04.2026 Erste Group Downgrade: -> Sell 0.88 -35.2%

Upside/downside raportat la prețul curent de 1.3590 RON (închidere 28.10.2026). Ratingul anterior pentru recomandările marcate „Downgrade” nu este afișat în sursă. Sursa: Bloomberg (Analyst Recommendations, SNP RO Equity).

Evaluare

Comparativ cu marile companii integrate de petrol și gaze din Europa și din regiune, OMV Petrom se tranzacționează la o primă consistentă. Pe baza profitului din ultimele 12 luni raportat la S1 2026, P/E este de 30.6x, față de o mediană a grupului de 11.9x. După includerea rezultatului din T3, P/E (TTM) coboară la circa 23x, dar rămâne de aproape două ori peste mediană.

Pe EV/EBITDA (11.0x, față de 4.5x), prima este de circa 2.5 ori. Acest multiplu raportează valoarea întreprinderii (capitalizare plus datorii, minus numerar) la profitul operațional înainte de amortizare. Prima reflectă parțial o bază de profit comprimată de taxe speciale și deprecieri (T4 2025 s-a încheiat pe pierdere netă), dar și așteptările legate de Neptun Deep.

Pe rentabilitate, ROE de 8% și ROA de 5% (TTM la S1 2026) sunt sub mediana ROE a grupului (13.84%), iar P/BV de 2.3x arată o evaluare de peste două ori valoarea contabilă. În schimb, bilanțul este solid (datorie netă/EBITDA de 0.0, lichiditate curentă de 1.3), iar randamentul dividendului (4.25%) depășește mediana grupului (3.65%).

Companie P/E EV/EBITDA Marja Op Marja neta ROE Rand. div. OMV Petrom (SNP) 30.6x 11.0x 7% 7% 8% 4.25% OMV AG 15.6x 4.2x 14.86% 10.56% 8.79% 4.27% MOL 9.6x 3.5x - 4.23% 9.90% - Romgaz 20.8x 16.3x 45.67% 44.25% 20.36% 0.86% ENI 18.6x 4.5x 8.58% 7.90% 13.14% 1.02% TotalEnergies 11.8x 4.9x 12.79% 9.08% 14.48% 5.07% Repsol 8.4x 4.4x 15.28% 6.43% 13.34% 3.65% Shell 11.4x 4.6x 16.69% 8.76% 14.34% 3.94% Equinor 12.0x 2.3x 36.11% 7.97% 21.27% 0.36% Mediana peers 11.9x 4.5x 15.28% 8.37% 13.84% 3.65%

P/E și EV/EBITDA (TTM); marja operațională, marja netă, ROE și randamentul dividendului conform sursei. Indicatorii SNP sunt calculați pe date TTM la S1 2026; P/E TTM recalculat după T3 2026: circa 23.0x (capitalizare 84,682 mil. RON / profit net TTM de circa 3,682 mil. RON, calcul TradeVille). Peers = companii integrate de petrol și gaze din Europa și regiune, plus Romgaz (BVB); Turcas Petrol și Neste au fost excluse din grup (profil diferit). Mediana recalculată de TradeVille pe grupul selectat. Sursa: Investește la Bursă (SNP vs Peers, Indicatori).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea SNP a avansat cu 36.38%, sub indicele BET (circa +41.8% YTD). Pe ultimele 12 luni, creșterea este de 43.20%, iar pe cinci ani, de 198.20%. Capitalizarea companiei a ajuns la 84.7 mld. RON (15.8 mld. EUR).

Față de comparabile, SNP a rămas în urmă: Romgaz, partener în Neptun Deep, a crescut cu 84.38% YTD, iar MOL, cu 69.47% (în HUF), în contextul în care profitul SNP a fost afectat în S1 de contribuția de solidaritate și de plafonarea marjelor.

Raportul a fost publicat în dimineața elaborării analizei, astfel că reacția bursieră nu este încă vizibilă. Pe 28 octombrie, acțiunea a urcat cu 2.49%, la 1.3590 RON, iar indicele BET-NG, cu 2.02%. Apropierea de maximul ultimelor 52 de săptămâni sugerează că o parte din așteptări, alimentate de indicatorii operaționali din 9 octombrie, era deja în preț.

Din punct de vedere tehnic, după corecția din august-septembrie (minime în zona 1.14-1.15 RON), acțiunea a reluat trendul ascendent în octombrie și testează maximul din iulie, în jurul valorii de 1.36 RON, nivel care funcționează ca rezistență. Cotația se află peste toate mediile mobile relevante (EMA de 8 și 21 de zile, SMA de 50 și 200 de zile), o configurație pozitivă.

O închidere peste 1.36 RON ar marca ieșirea din intervalul 1.14-1.36 RON din iulie. Primele suporturi se află în zona mediilor exponențiale (1.31-1.33 RON), urmate de SMA de 50 de zile (1.238 RON) și de 1.174 RON.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Neptun Deep: primele gaze în prima jumătate a anului 2027 și platoul până la finalul T3 2027 ar urma să schimbe profilul producției, cu gazele peste 70% din mix până în 2030.

primele gaze în prima jumătate a anului 2027 și platoul până la finalul T3 2027 ar urma să schimbe profilul producției, cu gazele peste 70% din mix până în 2030. Model integrat în piețe tensionate: rafinăria la 100% din capacitate și marjele de rafinare record au compensat în T3 scăderea producției și efectul intervențiilor statului.

rafinăria la 100% din capacitate și marjele de rafinare record au compensat în T3 scăderea producției și efectul intervențiilor statului. Diversificare și dividende: peste 1.3 GW în proiecte regenerabile, 0.3 GW stocare și unitatea SAF/HVO (2028), cu o politică de distribuție de circa 50% din fluxul de numerar din exploatare.

Riscuri

Intervenția statului: plafonarea adaosului, reducerea accizei și contribuțiile de solidaritate ar putea rămâne în vigoare până în 2027, cu posibila extindere a plafonării la rafinare și importuri.

plafonarea adaosului, reducerea accizei și contribuțiile de solidaritate ar putea rămâne în vigoare până în 2027, cu posibila extindere a plafonării la rafinare și importuri. Volatilitatea mărfurilor și geopolitica: o detensionare în Orientul Mijlociu ar putea comprima rapid marjele de rafinare și prețul țițeiului, principalele surse ale creșterii din T3.

o detensionare în Orientul Mijlociu ar putea comprima rapid marjele de rafinare și prețul țițeiului, principalele surse ale creșterii din T3. Declin de producție, investiții și evaluare: producția a scăzut cu 5.8%, investițiile urcă spre 10.4 mld. RON, iar prima de evaluare față de peers și consensul înclinat spre „Sell” lasă puțin spațiu pentru dezamăgiri.

producția a scăzut cu 5.8%, investițiile urcă spre 10.4 mld. RON, iar prima de evaluare față de peers și consensul înclinat spre „Sell” lasă puțin spațiu pentru dezamăgiri. Riscul geopolitic în Marea Neagră: proximitatea conflictului din regiune și incidentele cu drone semnalate în 2026 în apropierea infrastructurii offshore expun Neptun Deep la riscuri operaționale, care ar putea afecta calendarul primelor gaze (prima jumătate a anului 2027) și costurile de securitate și asigurare.

Concluzie

OMV Petrom a livrat în T3 un trimestru puternic, cu profitul net în creștere cu 68% și rezultatul operațional dublat pe fondul marjelor de rafinare excepționale, în timp ce intervențiile statului și declinul producției au limitat o parte din câștig. Atenția investitorilor se mută către durabilitatea marjelor, prelungirea măsurilor din piața carburanților, votul AGA din 6 noiembrie și primele gaze din Neptun Deep. Evaluarea rămâne exigentă față de peers, cu cotația aproape de maximul ultimelor 52 de săptămâni.

Surse analiză: OMV Petrom (rezultate T3 2026, Trading Update T3 2026, raport S1 2026, Buget 2026, Strategia 2030), Ziarul Financiar, Profit.ro, Financiarul, Bursa, Capital, Gazeta de Sud, Ziare.com, Bloomberg, BT Capital Partners, Investește la Bursă, TradingView, BVB.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 29.10.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads