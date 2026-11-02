TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Rafinarea record propulsează profitul Chevron

Chevron Corporation a raportat pentru T3 2026 rezultate peste asteptari atat in cazul veniturilor, cat si in cazul profitului, sustinute de marje de rafinare la niveluri istorice si de preturi mai mari ale titeiului, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu si dintre Rusia si Ucraina. Profitul net ajustat aproape s-a triplat fata de anul trecut, iar compania a directionat numerarul suplimentar in principal catre reducerea datoriei, nu catre majorarea rascumpararilor de actiuni. Actiunile au urcat cu 1.75% in ziua raportarii, atingand un nou maxim istoric, in timp ce piata in ansamblu a scazut.

Camp Detalii Companie (Ticker) Chevron Corporation (US.CVX) Pret / variatii Pret curent: 235.52 USD (+54.78% YTD) Tip analiza Rezultate T3 2026 Data si ora 02.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

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Chevron a depasit estimarile atat in cazul veniturilor, cat si in cazul profitului. Veniturile totale au urcat la 67.80 mld. USD, in crestere cu 36.3% YoY, peste consensul LSEG de 61.60 mld. USD. Profitul net ajustat a fost de 10.36 mld. USD, sau 5.28 USD pe actiune (+185% YoY), peste estimarea de 4.89 USD. Potrivit Bloomberg, este al patrulea cel mai mare profit trimestrial din istoria companiei.

Profitul net contabil (GAAP) a fost de 9.92 mld. USD (5.06 USD pe actiune), de aproape trei ori mai mare decat in T3 2025. Diferenta provine din elemente nerecurente (o rezerva pentru litigii si o depreciere de active) si din efecte valutare negative. Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) a urcat la 17.7%, de la 7.6% cu un an in urma.

Motorul trimestrului a fost divizia downstream (rafinare si comercializare de produse petroliere), al carei profit a crescut de peste patru ori, la 4.93 mld. USD, cel mai ridicat nivel din istoria segmentului. Rafinariile din SUA au procesat un volum record de 1.09 mil. barili de titei pe zi, la un grad de utilizare de aproape 98%, iar randamentele de motorina si combustibil pentru aviatie au crescut cu peste 10%.

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Divizia upstream (explorare si productie) a generat un profit de 5.70 mld. USD (+73% YoY), sustinut de un pret mediu al titeiului Brent de 97 USD/baril, fata de 69 USD/baril cu un an in urma. Fata de T2, profitul upstream a scazut cu circa 30%, pe fondul preturilor mai mici (Brent mediu de 104 USD/baril in T2) si al volumelor livrate mai reduse.

Productia a fost de 3.98 mil. barili echivalent petrol pe zi (bep/zi), cu 2.6% sub nivelul din T3 2025, in principal din cauza contractelor de partajare a productiei (la preturi mai mari, cota companiei scade) si a impactului conflictului din Orientul Mijlociu.

Fluxul de numerar liber ajustat s-a dublat, la 14.24 mld. USD. Compania a platit dividende de 3.5 mld. USD, a rascumparat actiuni de 2.5 mld. USD si a redus datoria totala cu inca 3.5 mld. USD. Datoria neta a coborat la 20.7 mld. USD, de la 34.5 mld. USD la finalul anului 2025.

Indicator T3 2026 Consens vs. consens T3 2025 YoY Venituri totale 67.80 61.60 +10.1% 49.73 +36.3% Profit net (GAAP) 9.92 - - 3.54 +180.4% Profit net ajustat 10.36 - - 3.63 +185.7% EPS ajustat (USD) 5.28 4.89 +8.0% 1.85 +185.4% Profit upstream 5.70 - - 3.30 +72.6% Profit downstream 4.93 - - 1.14 +333.7% Flux de numerar liber ajustat 14.24 - - 6.95 +104.8% Productie (mil. bep/zi) 3.98 - - 4.09 -2.6%

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Note: Valori in mld. USD, cu exceptia EPS (USD) si a productiei (mil. bep/zi). Veniturile totale includ veniturile din vanzari si alte venituri. Consensul pentru venituri si EPS ajustat este LSEG (sursa CNBC, Reuters); Bloomberg raporteaza un consens EPS usor diferit (depasit cu 0.35 USD, respectiv circa 4.93 USD). Surse: Chevron (rezultate T3 2026), CNBC, Reuters, Bloomberg.

Mesaje-cheie din conferinta cu investitorii si perspective

Mesajul central a fost cel de continuitate: compania nu isi modifica prioritatile de alocare a capitalului, in pofida profiturilor ridicate. CFO Eimear Bonner a declarat pentru Bloomberg: „Nu reactionam la evolutiile pietei, nici in sus, nici in jos. Deocamdata, ramanem la prioritatile noastre financiare de lunga durata.” Rascumpararile au fost mentinute in intervalul de 2.5-3 mld. USD pe trimestru, iar dividendul ramane prima prioritate (majorat 39 de ani consecutiv).

Pentru T4, compania anticipeaza o crestere a cheltuielilor de capital (capex), dar estimeaza ca va incheia anul la limita inferioara a intervalului de prognoza. Bugetul pentru 2027 va fi prezentat in decembrie. Bugetul de explorare va creste cu 50% fata de 2025, pe fondul a 30 de noi prospecte identificate.

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Venezuela devine un pilon de crestere: Chevron estimeaza o productie bruta de aproximativ 300,000 de barili pe zi la finalul anului si dublarea acesteia, la circa 600,000 de barili pe zi, pana in 2031, cu costuri totale sub 20 USD/baril. Programul de investitii, de 7 mld. USD in cinci ani, ar urma sa se autofinanteze. CEO Mike Wirth a afirmat ca, in noile conditii fiscale, Venezuela „este acum mai competitiva in portofoliul nostru, cu efect pozitiv imediat asupra profitului si a fluxului de numerar liber”.

In Bakken, reducerea cu 50% a tarifelor de transport (midstream) permite trecerea de la trei la doua instalatii de foraj la final de an, cu mentinerea productiei la circa 180,000 bep/zi. La finalizarea tranzactiei cu Hess Midstream, la sfarsitul T4, compania va inregistra o pierdere contabila nerecurenta, fara impact in numerar, de 3-4 mld. USD. Pe agenda raman si prelungirea concesiunii Tengizchevroil (TCO) din Kazahstan, negocierile din Irak si proiectul energetic Kilby din Texas, cu un contract pe 20 de ani cu Microsoft.

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Vicepresedintele Mark Nelson estimeaza ca marjele de rafinare vor ramane ridicate pe termen scurt, circa 10% din capacitatea globala fiind indisponibila, dar anticipeaza o moderare pe masura ce fluxurile se normalizeaza. Wirth a avertizat, pentru CNBC, ca „sistemul este sub presiune” si ca mediul ramane „destul de fragil”.

Tonul analistilor in call a fost neutru spre pozitiv, cu intrebari despre Venezuela, TCO, Bakken, alocarea capitalului si achizitii. Pe acest ultim subiect, Wirth a amintit ca „istoria nu este plina de tranzactii excelente incheiate la un pret al petrolului de 100 USD”.

Sentimentul pietei si preturi tinta

Sentimentul analistilor ramane preponderent pozitiv, insa actiunea se tranzactioneaza practic la nivelul pretului tinta mediu. Pretul tinta mediu agregat de WSJ este de 235.29 USD, ceea ce implica un potential de scadere de aproximativ 0.1% fata de pretul curent, pe orizontul de 12 luni (tinta maxima 272 USD, minima 175 USD). Bloomberg indica o tinta medie apropiata, de 237.07 USD (+0.7%).

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Dintre analistii care acopera compania, 20 recomanda cumpararea („Buy”) si 3 supraponderarea („Overweight”), 6 mentinerea („Hold”), iar unul vanzarea („Sell”); consensul este „Overweight”, potrivit WSJ.

Dupa raportare, majoritatea caselor de brokeraj si-au reiterat ratingurile, iar unele si-au ajustat in sus tintele (Morgan Stanley 226 -> 230 USD, BMO Capital Markets 235 -> 240 USD). Cele mai optimiste tinte apartin Raymond James (272 USD) si Wells Fargo (268 USD).

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (USD) Upside/Downside 02.11.2026 Morgan Stanley Overweight 226 -> 230 -2.3% 02.11.2026 Evercore ISI Outperform 250 +6.1% 02.11.2026 Bernstein Market Perform 248 +5.3% 01.11.2026 Barclays Equal Weight 244 +3.6% 30.10.2026 Raymond James Outperform 272 +15.5% 30.10.2026 Wells Fargo Overweight 268 +13.8% 30.10.2026 Jefferies Buy 253 +7.4% 30.10.2026 BMO Capital Markets Outperform 235 -> 240 +1.9% 30.10.2026 TD Cowen Hold 225 -4.5%

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Upside/downside raportat la pretul curent de 235.52 USD. Tintele anterioare (Morgan Stanley, BMO) sunt cele publicate inainte de raportare. Surse: Bloomberg, MarketBeat, Benzinga, The Wall Street Journal.

Evaluare

Chevron se tranzactioneaza in linie cu mediana sectorului energetic pe P/E forward (12.9x fata de 12.5x, +3%), dar cu un premium pe EV/EBITDA forward (6.6x fata de 6.0x, +11%) si pe P/B (2.4x fata de 1.9x, +31%). In schimb, pe EV/Sales are un discount de 15%, iar raportul PEG forward de 0.65 (mediana 1.01) sugereaza o evaluare rezonabila raportat la cresterea asteptata a profitului. Randamentul dividendului, de 2.99%, este apropiat de mediana sectorului (3.03%).

Comparativ cu marile companii petroliere, Chevron este usor mai ieftina decat ExxonMobil Holdings Corporation (P/E 13.9x) si ConocoPhillips (13.5x), dar semnificativ mai scumpa decat grupurile europene BP plc (5.6x), TotalEnergies SE (7.7x) si Shell plc (7.9x).

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinseca in scenariul de baza (metoda multiplilor) este de 174.05 USD, fata de un pret de piata de 235.06 USD, ceea ce indica o supraevaluare de circa 26%.

Companie P/E EV/Sales EV/EBITDA P/B Chevron 12.91 1.98 6.61 2.43 ExxonMobil 13.91 1.94 7.64 2.87 ConocoPhillips 13.51 2.73 5.89 2.83 BP 5.62 0.76 3.23 2.10 Shell 7.92 1.00 4.22 1.56 TotalEnergies 7.71 1.12 4.17 1.59 Mediana sector 12.50 2.33 5.97 1.85

Multipli P/E (non-GAAP), EV/Sales si EV/EBITDA forward; P/B trailing (TTM). Mediana sectorului Energy. Sursa: Seeking Alpha.

Evolutia pretului si reactia pe bursa

De la inceputul anului, actiunile Chevron au avansat cu 54.78%, iar pe ultimele 12 luni cu 51.73%, depasind semnificativ indicele S&P 500 (+10.21% YTD si +10.49% in ultimele 12 luni). Chevron s-a situat usor sub ExxonMobil (+55.92% YTD) si ConocoPhillips (+64.54% YTD).

Rezultatele peste asteptari au fost primite pozitiv: actiunile au urcat cu 1.75% in ziua raportarii, la 235.52 USD, atingand un nou maxim istoric, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 1.82% in aceeasi sedinta. Miscarea a fost sectoriala: ExxonMobil, care a raportat in aceeasi zi, a urcat cu 2.16%, iar ConocoPhillips cu 2.67%. Reactia s-a incadrat in intervalul anticipat de piata optiunilor (expected move, miscarea estimata pe baza preturilor optiunilor, de +/-2.3%, fata de o miscare efectiva de +1.8%).

Din punct de vedere tehnic, actiunea se afla intr-un trend ascendent inceput in iulie si se tranzactioneaza peste toate mediile mobile urmarite, la circa 22% peste media mobila simpla de 200 de zile. Indicatorul RSI (indicele puterii relative) se situeaza in jurul valorii de 73, in zona de supracumparare (peste pragul de 70).

Note: liniile rosie si neagra reprezinta mediile mobile exponentiale (8 si 21 de zile); liniile mov si maro reprezinta mediile mobile simple de 50 si 200 de zile. Sursa grafic: TradingView.

Oportunitati si riscuri

Oportunitati

Marje de rafinare ridicate: capacitatea globala redusa cu circa 10% si rafinariile din SUA operand la niveluri record sustin profiturile din downstream cat timp persista dezechilibrul.

Portofoliu de crestere dupa 2030: Venezuela (dublarea productiei pana in 2031), prelungirea concesiunii TCO, Irakul si un buget de explorare in crestere cu 50% extind orizontul de productie.

Bilant solid si randamente pentru actionari: datoria neta redusa la 20.7 mld. USD, un raport datorie neta/flux de numerar operational de 0.4x si 39 de ani consecutivi de majorare a dividendului ofera flexibilitate.

Riscuri

Volatilitatea preturilor: titeiul a oscilat intre 68 si 132 USD/baril in T3, iar normalizarea fluxurilor comerciale poate reduce rapid marjele de rafinare si petrochimice.

Riscuri geopolitice si jurisdictionale: expunerea la Venezuela, Kazahstan si Orientul Mijlociu (productia internationala in scadere cu 109,000 bep/zi YoY) poate afecta volumele si termenii contractuali.

Presiune politica si evaluare: criticile presedintelui Donald Trump privind profiturile petroliere, in contextul alegerilor de la mijlocul mandatului, si o cotatie aflata la nivelul pretului tinta mediu lasa putin spatiu pentru surprize.

Concluzie

Chevron a livrat un trimestru solid, in care rafinarea a compensat scaderea profitului upstream fata de T2, iar numerarul suplimentar a fost directionat catre consolidarea bilantului. Pe termen scurt, atentia investitorilor se muta catre durabilitatea marjelor de rafinare, bugetul pentru 2027 (ce urmeaza a fi prezentat in decembrie), progresul din Venezuela si Kazahstan si finalizarea tranzactiei din Bakken. Volatilitatea poate persista atata timp cat preturile energiei raman legate de evolutia conflictelor.

Surse analiza: Chevron rezultate T3 2026, transcriptul conferintei T3 2026, CNBC, Reuters, Bloomberg, WSJ, Seeking Alpha, MarketBeat, Benzinga, Alpha Spread, MarketChameleon, TradingView

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborarii analizei: 02.11.2026, ora 08:00.

Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. TradeVille isi propune sa actualizeze raportul cel putin anual. Lista potentialelor conflicte si interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie si informatii importante privind modelele de Analiza Tehnica. Ghid privind analiza tehnica. Nu exista instrument financiar fara risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, Bucuresti, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizatia CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Grafice afisate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

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