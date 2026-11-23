Electro-Alfa International a raportat pentru T3 2026 cel mai puternic trimestru de la listare: veniturile au crescut cu 58% YoY, iar profitul net a fost de 2,3 ori mai mare, pe fondul exporturilor către SUA și Ucraina și al contribuției companiilor achiziționate în 2026. După nouă luni, compania a realizat 62% din veniturile și 64% din profitul brut bugetate pentru 2026 și își menține BVC-ul, avertizând însă că T3 nu reflectă un nivel trimestrial recurent. Acțiunea a închis vineri la 15,04 RON, cu circa 70% peste prețul din IPO, dar în corecție față de maximul din septembrie; reacția completă la raport se va vedea din ședința de luni.

Câmp Detalii Companie (Ticker) Electro-Alfa International SA (BVB: EAI) Preț / variații Preț curent: 15.04 RON (+46.02% de la listare; +69.94% fata de pretul din IPO) Tip analiză Rezultate T3 2026 (9L 2026) Dată și oră 23.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare T3 2026

Pe primele nouă luni, rezultatele se situează înaintea traiectoriei sezoniere din 2025: veniturile consolidate au urcat cu 32,3% YoY, la 634,1 mil. RON, EBITDA cu 34,8%, la 77,4 mil. RON, iar profitul net cu 52,6%, la 61,7 mil. RON.

Trimestrul al treilea a concentrat cea mai mare parte a creșterii. Veniturile din T3 au urcat cu 58,1% YoY, la 269,8 mil. RON, EBITDA aproape s-a dublat, la 40,2 mil. RON (marja 14,9%, +3,05 pp), iar profitul net a ajuns la 33,7 mil. RON (+130,2% YoY). Companiile achiziționate au contribuit cu 25,5 mil. RON (SPIACT Craiova 17,7 mil. RON, Elcomex IEA 7,8 mil. RON).

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Pe segmente, producția a rămas principalul motor: venituri externe de 343,0 mil. RON (+20,5% YoY) și profit operațional de 43,2 mil. RON (+41,1%), cu marja în urcare la 11,2% (de la 9,9%). Serviciile EPC au generat 272,4 mil. RON (+40,2%) și un profit operațional de 26,4 mil. RON (marja 9,5%). Noul segment de infrastructură feroviară a adus 17,7 mil. RON venituri, dar o pierdere operațională de 3,4 mil. RON.

Exportul a reprezentat circa 32% din vânzări: livrările către clienți privați din SUA au urcat la 111,5 mil. RON (de la 84,9 mil. RON), iar cele către Ucraina, prin licitații internaționale, la 73,0 mil. RON (de la 6,0 mil. RON). În sens opus, veniturile diviziei de energie verde au scăzut cu 71%, la 22,7 mil. RON.

Cheltuielile cu personalul s-au dublat (98,6 mil. RON), numărul mediu de angajați urcând la 1.004, de la 377, iar marja operațională a rămas stabilă, la 10,4%. Profitul net a crescut mai rapid decât cel operațional datorită dobânzilor: rezultatul financiar a devenit pozitiv (5,0 mil. RON), cu venituri din dobânzi de 9,0 mil. RON, din depozitele constituite cu banii atrași la IPO.

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Bilanțul este solid: lichidități de 458,3 mil. RON și o poziție de numerar net de 367,6 mil. RON la 30 septembrie, cu credite bancare în scădere cu 22%, la 75,6 mil. RON. În schimb, fluxul de numerar din exploatare a fost negativ (-18,5 mil. RON), pe fondul nevoii mai mari de capital de lucru: stocurile au crescut de 2,4 ori, la 111,8 mil. RON, pentru contractele aflate în execuție.

Față de BVC, compania a realizat 62,5% din veniturile, 58,2% din EBITDA și 64,3% din profitul brut prognozate pentru 2026. Pentru comparație, după nouă luni din 2025 compania realizase 57,6% din veniturile și 46,5% din EBITDA anului, astfel că gradul de realizare din 2026 este superior, chiar dacă activitatea rămâne concentrată în T4.

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Venituri 634.1 1,014.0 62.5% 479.2 +32.3% EBITDA 77.4 133.0 58.2% 57.4 +34.8% Profit din exploatare 66.1 - - 49.4 +34.0% Profit brut 71.4 111.0 64.3% 47.3 +50.9% Profit net 61.7 - - 40.4 +52.6% Marjă EBITDA 12.2% 13.1% - 12.0% +0.2 pp

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Valori în mil. RON, cu excepția marjelor; date consolidate. BVC 2026 = buget publicat de companie (valori anuale); bugetul nu include profitul din exploatare și profitul net. Marja EBITDA din BVC = EBITDA bugetat / venituri bugetate. % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. Surse: Electro-Alfa (Raport T3 2026, Buget 2026).

Indicator T3 2026 T3 2025 YoY Venituri 269.8 170.6 +58.1% EBITDA 40.2 20.2 +98.9% Profit din exploatare 35.0 17.5 +100.3% Profit net 33.7 14.7 +130.2% Marjă EBITDA 14.9% 11.9% +3.05 pp

Valori în mil. RON, cu excepția marjelor; date consolidate pentru trimestrul al treilea. Sursa: Electro-Alfa (Raport T3 2026).

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Mesaje-cheie și perspective

Managementul își menține bugetul pentru 2026: venituri consolidate de 1,01 mld. RON, EBITDA de 133 mil. RON și profit înainte de impozitare de 111 mil. RON. Potrivit raportului, portofoliul de contracte semnate acoperă activitatea estimată pentru restul anului, o parte urmând să fie executată la începutul lui 2027.

Compania avertizează însă că gradul de realizare la 30 septembrie nu poate fi extrapolat liniar și că „realizarea integrală a bugetului depinde în mare măsură de finalizarea la termen a proiectelor programate pentru ultimul trimestru”.

Gheorghe Ciubotaru, președintele Consiliului de Administrație, a descris primele nouă luni drept „o serie de transformări majore”, compania finalizând planul de achiziții prezentat la IPO și intrând în sectoarele nuclear, feroviar și de stocare a energiei.

Pentru T4, CEO-ul Ștefan Petrea a indicat ca priorități „execuția proiectelor din portofoliu, continuarea integrării companiilor achiziționate și valorificarea investițiilor realizate”. Raportul menționează și proiectul BESS Șelimbăr (51,44 MW), pentru care în septembrie a fost semnată o intenție de vânzare.

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Din fondurile nete atrase la IPO (peste 540 mil. RON), compania utilizase 121,4 mil. RON până la 30 septembrie, în principal pentru achiziții (93,7 mil. RON), și mai avea disponibile 431,5 mil. RON.

Teleconferința cu investitorii are loc pe 24 noiembrie, după data redactării analizei.

Evaluare

Multiplii EAI au fost calculați pe baza prețului de 15,04 RON și a rezultatelor pe ultimele 12 luni (TTM = 9L 2026 + T4 2025). La o capitalizare de 2,84 mld. RON, EAI se tranzacționează la un PER (TTM) de 23,4x, cu circa 6% sub mediana grupului de comparație (25,0x).

Grupul de comparație include producători europeni de echipamente electrice și companii de inginerie și execuție.

EV/EBITDA (17,3x) este cu circa 34% peste mediana (12,9x), iar P/S (2,9x) este aproape triplu față de mediana (1,0x).

Poziția de numerar net (367,6 mil. RON, circa 13% din capitalizare) contează în interpretare: excluzând-o din capitalizare, PER-ul coboară la circa 20,4x. În schimb, dobânzile la depozite se vor reduce pe măsură ce fondurile vor fi investite.

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Pe bilanț, P/BV este de 3,6x. ROE (TTM) de 15,2% este sub mediana peers (18,8%), iar ROA este de 9,9%; ambii indicatori sunt temporar diluați de lichiditățile din IPO încă neinvestite. Randamentul dividendului (0,21 RON brut, plătit în iulie) este de 1,4%.

Companie PER EV/EBITDA P/S Marjă netă ROE Electro-Alfa (EAI) 23.4x 17.3x 2.9x 12.3% 15.2% Schneider Electric 28.8x 17.7x 3.3x 11.27% 18.62% Legrand 25.0x 15.1x 3.2x 13.1% 18.98% Siemens Energy 27.0x 12.9x 2.2x 8.55% 36.88% Arteche Lantegi Elkartea 36.6x 21.3x 3.1x 9.98% 45.19% Apator 7.9x 4.4x 0.5x 6.8% 14.21% AS Harju Elekter 21.1x 8.8x 0.5x - - Elecnor 18.9x 7.3x 0.5x 2.93% 13.36% Elektrotim 24.3x 14.2x 1.0x 4.41% 20.84% SPIE 25.7x 10.5x 0.7x 2.83% 15.1% Mediana peers 25.0x 12.9x 1.0x 7.68% 18.80%

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EAI: multipli TTM calculați de TradeVille la prețul de 15,04 RON, pe baza rezultatelor 9L 2026 și 2025 (raportări Electro-Alfa); Peers: multipli (TTM) și indicatori conform sursei; mediana calculată pe grupul selectat. Sursa peers: Investește la Bursă (EAI vs Peers).

Indicator EAI Valoare PER (TTM) 23.4x PER (TTM) excluzând numerarul net 20.4x P/BV 3.6x EV/EBITDA (TTM) 17.3x EV/EBITDA pe BVC 2026 18.7x P/S (TTM) 2.9x ROE (TTM) 15.2% ROA (TTM) 9.9% Randament dividend 1.4%

Calcule TradeVille. Profit net TTM 121,0 mil. RON, EBITDA TTM 143,4 mil. RON, venituri TTM 987,1 mil. RON; capitaluri proprii atribuibile 781,5 mil. RON și total active 1.218,8 mil. RON la 30.09.2026; 188.544.307 acțiuni. ROE calculat pe capitalurile proprii totale (795,1 mil. RON).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

Acțiunile EAI se tranzacționează din 3 martie 2026. La 15,04 RON, cotația este cu 69,9% peste prețul din IPO (8,85 RON) și cu 46,0% peste nivelul de la listare, față de un avans de circa 27,7% al indicelui BET în aceeași perioadă (BET: +39,54% YTD).

Pe ultimele luni, trendul s-a inversat: EAI a scăzut cu 8,6% în ultima lună și cu 8,0% în ultimele trei luni, mai mult decât BET (-3,2%, respectiv -6,4%). Pe șase luni, acțiunea rămâne în creștere cu 31,2%, față de +10,7% pentru BET. Siemens Energy a scăzut cu 2,6% YTD.

Tehnic, după creșterea din luna iulie, acțiunea a consolidat între 15 și 17,8 RON (maximul de la listare, 8 septembrie). Din octombrie, cotația a format maxime descendente, iar în prezent se tranzacționează sub toate mediile mobile relevante: EMA de 8 zile (15,50 RON), EMA de 21 de zile (15,62 RON) și SMA de 50 de zile (16,03 RON).

Prețul testează zona de suport 15,0-15,1 RON, iar umbra lungă a lumânării de vineri arată cerere la niveluri mai joase.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Lichiditate pentru creștere: numerarul net permite achiziții și investiții fără îndatorare suplimentară.

numerarul net permite achiziții și investiții fără îndatorare suplimentară. Export și noi verticale: livrările către SUA și Ucraina (184,5 mil. RON în 9L 2026), plus nuclear (Elcomex) și feroviar (SPIACT), extind piața adresabilă.

livrările către SUA și Ucraina (184,5 mil. RON în 9L 2026), plus nuclear (Elcomex) și feroviar (SPIACT), extind piața adresabilă. Modernizarea rețelelor: potrivit companiei, cererea internă rămâne susținută de investițiile finanțate prin Fondul pentru Modernizare.

Riscuri

Concentrare în T4 și execuție: atingerea BVC depinde de finalizarea la termen a proiectelor din ultimul trimestru, iar unele livrări internaționale au caracter punctual.

atingerea BVC depinde de finalizarea la termen a proiectelor din ultimul trimestru, iar unele livrări internaționale au caracter punctual. Integrarea achizițiilor și costurile: segmentul feroviar este pe pierdere (-3,4 mil. RON), cheltuielile cu personalul s-au dublat, iar energia verde a scăzut cu 71%.

segmentul feroviar este pe pierdere (-3,4 mil. RON), cheltuielile cu personalul s-au dublat, iar energia verde a scăzut cu 71%. Capital de lucru și macro: cash flow-ul operațional negativ coincide cu recesiunea tehnică, consolidarea fiscală și finalul PNRR, care pot întârzia licitațiile și încasările.

Concluzie

Electro-Alfa a livrat în T3 2026 cel mai puternic trimestru de la listare, cu un grad de realizare a BVC superior celui din 2025 la aceeași dată. Compania dispune de un bilanț cu numerar net semnificativ, însă evaluarea rămâne exigentă pe EV/EBITDA și P/S față de peers. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către execuția din T4 și atingerea bugetului, integrarea achizițiilor, alocarea fondurilor din IPO și mesajele din teleconferința din 24 noiembrie.

Surse analiză: Electro-Alfa International Raport T3 2026, Buget 2026, Raport curent rezultate 2025, Ziarul Financiar, Investește la Bursă, TradingView, BVB.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 23.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/EAI-Raport-T3-2026/17E1F https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/electro-alfa-international-producatorul-echipamente-electrice-botosani-listat-bursa-martie-majorat-profitul-net-52-6-primele-luni-62-mil-lei-fondul-exporturilor-catre-sua-ucraina-23286297 https://electroalfa.ro/f//Buget-2026-RO.pdf https://bvb.ro/infocont/infocont26/EAI_20260428181140_EAI-Raport-Curent-11-2026-RO.pdf https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=EAI https://www.tradingview.com/symbols/BVB-EAI/ https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/ https://www.tradingview.com/symbols/XETR-ENR/

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