TrevIQ | Analiza rezultate trimestriale (T3 2026). Venituri în urcare, prognoza de profit redusă

TeraPlast a raportat pentru primele nouă luni din 2026 vânzări în creștere, susținute de export și de fabrica preluată în Spania, dar o profitabilitate în scădere, grupul încheind perioada pe pierdere. Costurile mai mari cu materiile prime, volumele mai mici și întârzierile la plata proiectelor publice au ținut rezultatele sub buget. Compania și-a revizuit în jos prognoza pentru 2026 și estimează acum o pierdere netă anuală. Acțiunea a intrat în raportare cu o scădere de circa 7% de la începutul anului, în timp ce indicele BET a urcat cu peste 40%.

Câmp Detalii Companie (Ticker) TeraPlast SA (BVB: TRP) Preț / variații Preț curent: 0.3995 RON (-7.09% YTD) Tip analiză Rezultate T3 / 9L 2026 Data si ora 05.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026

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TeraPlast a ratat bugetul propriu (BVC) pe profitabilitate, deși vânzările au rămas aproape de traiectoria planificată. Cifra de afaceri consolidată a crescut cu 10% YoY, la 943.3 mil. RON, în timp ce EBITDA a scăzut cu 15%, la 61.2 mil. RON, iar marja EBITDA s-a comprimat de la 8.4% la 6.5%. Grupul a înregistrat o pierdere netă de 10.3 mil. RON, față de un profit de 6.3 mil. RON în perioada similară din 2025.

Raportat la BVC 2026 aprobat de AGA în aprilie, compania a realizat 75% din veniturile anuale bugetate, dar doar 60% din EBITDA, iar profitul net bugetat (15.4 mil. RON) s-a transformat în pierdere. Față de bugetul cumulat pe primele trei trimestre, vânzările s-au situat la 96% din plan, iar EBITDA la 67%.

Trimestrul al treilea arată cel mai clar acest contrast: veniturile au urcat cu 21% YoY, la 369.3 mil. RON, peste bugetul trimestrial (346.8 mil. RON), susținute de consolidarea TeraPlast Iberia. EBITDA a scăzut însă cu 25%, la 18.7 mil. RON (circa jumătate din buget), iar rezultatul net a fost o pierdere de 6.3 mil. RON. Fără contribuția Iberia (7.6 mil. RON), EBITDA din T3 ar fi fost de circa 11 mil. RON.

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Marja brută a crescut cu 12%, la 356.8 mil. RON (38% din venituri), dar a fost erodată de cheltuieli: salariile +15%, transportul +21%, utilitățile +14% și alte cheltuieli de exploatare +44%. Rezultatul include și costuri cu achiziția din Spania și cu lucrările Aquatica Experience. Volumele vândute au scăzut cu 3%, la aproape 96,000 de tone, față de o țintă anuală de peste 145,000 de tone. Rezultatul financiar net s-a deteriorat la -23.4 mil. RON, pe fondul diferențelor de curs (-7.8 mil. RON) și al dobânzilor.

Pe divizii, Instalațiile (75% din venituri) au crescut cu 14%, la 710.2 mil. RON, dar EBITDA diviziei a scăzut cu 19% (marja 7.3%, de la 10.3%), pe fondul finanțării neregulate a proiectelor publice și al concurenței prin preț. Ambalajele au revenit la EBITDA pozitivă (7.9 mil. RON) datorită unui T2 foarte bun, în timp ce Granulele și Ferestrele (EBITDA de -4.7 mil. RON, cu costuri nerecurente de reorganizare) au rămas sub presiune.

Fluxul de numerar din exploatare a fost negativ (-21.8 mil. RON), pe fondul creșterii creanțelor cu circa 150 mil. RON. Investițiile (40.5 mil. RON) și achiziția din Spania (21.2 mil. RON) au fost finanțate prin trageri nete de credite de 74 mil. RON, astfel că datoria netă (credite și leasing financiar minus numerar) a urcat la circa 426 mil. RON, de la 346 mil. RON la finalul lui 2025. Lichiditatea curentă a coborât la 1.08.

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Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Cifra de afaceri 943.3 1,260.7 75% 857.4 +10% Marjă brută 356.8 - - 319.8 +12% EBITDA 61.2 101.9 60% 71.8 -15% Marjă EBITDA 6.5% 8.1% - 8.4% -1.9 pp Rezultat operațional 16.7 49.6 34% 29.4 -43% Rezultat înainte de impozitare -6.7 25.2 n/m 10.6 n/m Rezultat net -10.3 15.4 n/m 6.3 n/m

Valori în mil. RON, cu excepția marjelor. Date consolidate, neauditate. BVC 2026 = buget de venituri și cheltuieli consolidat aprobat de AGA (29.04.2026), valori anuale. % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual; n/m = nesemnificativ (rezultat negativ). Surse: TeraPlast (situații financiare consolidate 9L 2026, comunicat de presă 05.11.2026), Prezentare Buget 2026 AGA.

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Divizie Venituri 9L 2026 YoY % BVC venituri EBITDA 9L 2026 Marjă EBITDA (9L 2025) % BVC EBITDA Instalații 710.2 +14% 80% 52.1 7.3% (10.3%) 68% Ambalaje 140.5 +14% 64% 7.9 5.7% (-0.9%) 63% Granule 62.0 -11% 62% 5.8 9.3% (11.7%) 68% Ferestre 30.6 -23% 54% -4.7 -15.2% (1.5%) n/m Total grup 943.3 +10% 75% 61.2 6.5% (8.4%) 60%

Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. % BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual pe divizie din Prezentarea Buget 2026 (AGA); n/m = nesemnificativ. Surse: TeraPlast, calcule TradeVille.

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Mesaje-cheie și perspective

Principalul mesaj al raportării este revizuirea prognozei pentru 2026: compania estimează acum venituri de circa 1.2 mld. RON, o EBITDA de aproape 70 mil. RON (-19% YoY) și o pierdere netă de 25 mil. RON, față de o EBITDA de 101.9 mil. RON și un profit net de 15.4 mil. RON în bugetul din aprilie. Managementul anticipează pentru T4 presiune pe prețuri și o cerere temperată sezonier; prognoza implică o pierdere netă de circa 14.7 mil. RON în ultimul trimestru.

Estimările nu includ ajustările pozitive din finalizarea alocării prețului de achiziție pentru fabrica din Spania, care vor fi înregistrate în T4. Prețul provizoriu plătit a fost de 4 mil. EUR, pentru o fabrică de 16,000 de tone/an, cu afaceri de 29.4 mil. EUR în 2025.

Indicator 2025 BVC 2026 (aprilie) Prognoză revizuită (noiembrie) Revizuire vs. BVC Cifra de afaceri 1,083.7 1,260.7 ~1,200 -5% EBITDA 86.7 101.9 ~70 -31% Marjă EBITDA 8.0% 8.1% ~5.8% -2.3 pp Rezultat net 1.2 15.4 -25.0 n/m

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Valori în mil. RON, cu excepția marjelor. Prognoza revizuită (05.11.2026) nu include ajustările pozitive din alocarea prețului de achiziție pentru fabrica din Spania. Compania prezintă cifra de afaceri estimată drept o creștere de 14% față de 2025; raportat la 1,083.7 mil. RON, nivelul de 1.2 mld. RON corespunde unei creșteri de circa 11% (diferența poate proveni din rotunjire). Surse: TeraPlast, calcule TradeVille.

Directorul financiar Bogdan Crăciunaș a descris achiziția drept „o decizie inspirată”, precizând că fabrica din Okondo „performează mai bine decât înainte de preluare”. Pentru TeraPlast Iberia, compania estimează până la finalul anului o EBITDA de 1.7 mil. EUR. Vânzările în afara României au urcat cu 16%, la 345.7 mil. RON (37% din total), iar certificările în curs în Germania ar urma să susțină vânzări suplimentare din 2027.

Pe plan strategic, la 30 iulie, Consiliul de Administrație a anunțat evaluarea opțiunilor pentru linia de ambalaje flexibile (TeraBio Pack, TeraPlast Recycling și Optiplast), cu obiectivul declarat de a diversifica baza de capital și de a reduce gradul de îndatorare. Procesul este într-o etapă incipientă, fără garanția unei tranzacții.

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Pe costuri, războiul din Iran a dus prețurile polimerilor din Europa aproape de vârfurile din pandemie: Flexible Packaging Europe a raportat pentru T2 scumpiri de 38% la HDPE și 31% la LDPE, urmate de o detensionare a prețurilor spot din a doua parte a lui mai. Pe cerere, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 15.4% în primele opt luni (INS), dar autorizațiile rezidențiale au scăzut cu 38.2% YoY în septembrie, iar constructorii reclamă întârzieri la plata proiectelor publice (PNRR, Anghel Saligny). Dobânda BNR de 6.50% păstrează ridicat costul finanțării.

Notă: TeraPlast nu beneficiază în prezent de acoperire activă din partea analiștilor (consens sau prețuri țintă publice), motiv pentru care secțiunea de sentiment al pieței și prețuri țintă nu este inclusă în această analiză.

Evaluare

Din cauza pierderii nete pe ultimele 12 luni (circa 15.3 mil. RON), P/E nu este relevant pentru TeraPlast, iar ROE (circa -3.6%) și ROA (circa -1.3%) sunt negative, față de un ROE median de 8.6% la peers.

Pe EV/EBITDA (TTM), TeraPlast se tranzacționează la 21.7x, de circa 3.5 ori mediana grupului de comparație (6.2x), o primă explicată de EBITDA comprimată și de datoria ridicată (datorie netă/EBITDA de 5.9x, inclusiv leasingul). Pe P/S (1.0x), compania cotează la dublul medianei (0.5x), deși marja operațională TTM (2%) este mult sub cea a peers (10.1%).

P/BV este de 2.9x, un nivel ridicat pentru o companie cu rentabilitate negativă a capitalului. ROCE (3%) și ROIC (2%) rămân sub costul mediu al datoriei, de circa 5% anualizat. Randamentul dividendului este de 0.43% (0.0017 RON/acțiune distribuit în 2026).

Pe scurt, P/E compară prețul cu profitul net, EV/EBITDA raportează valoarea întreprinderii (capitalizare plus datorie netă) la profitul operațional înainte de amortizare, P/S compară capitalizarea cu vânzările, iar P/BV cu capitalurile proprii; ROE și ROA arată profitul generat de capitaluri, respectiv de active. Grupul de comparație reunește producători europeni de conducte și produse din PVC (Genuit, Geberit, Deceuninck, Epwin, Eurocell) și de ambalaje (Flexopack, Korporacja KGL, Promateris).

Companie P/E EV/EBITDA P/S Marjă op. Marjă netă ROE TeraPlast (TRP) n/m 21.7x 1.0x 2.0% neg. -3.6% Genuit Group 21.4x 8.5x 1.1x 11.70% 5.60% 5.25% Geberit 29.2x 20.9x 7.0x 24.62% 19.41% 54.10% Deceuninck 9.6x 4.2x 0.4x 9.85% 4.51% 11.49% Epwin Group 9.9x 5.4x 0.5x 10.42% 5.12% 16.03% Eurocell 25.7x 5.5x 0.4x 0.83% 1.35% 5.55% Flexopack 7.7x 3.9x 0.5x 8.25% 7.13% 8.64% Korporacja KGL n/d 6.9x 0.1x 6.25% n/d n/d Promateris 52.6x 10.2x 1.4x 11.25% 2.73% 4.30% Mediana peers 21.4x 6.2x 0.5x 10.14% 5.12% 8.64%

Multipli și indicatori TTM conform sursei; n/m = nesemnificativ (pierdere), neg. = negativ, n/d = nedisponibil. TeraPlast: P/BV 2.9x, ROCE 3%, ROIC 2%, datorie netă/EBITDA 5.9x (Investește la Bursă); ROE TTM calculat de TradeVille (rezultat net total raportat la media capitalurilor proprii). Mediana calculată de TradeVille pe grupul selectat; din lista sursei au fost excluse Nolato (componente polimerice pentru industria medicală și electronică) și Coral Products (multipli atipici: P/E de 1.2x, P/S de 0.0x). Sursa nu publică P/BV pentru peers. Cost mediu al datoriei = dobânzi 9L anualizate / sold mediu al creditelor bancare. Sursa: Investește la Bursă (TRP vs Peers), calcule TradeVille.

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea TRP a scăzut cu 7.09%, în timp ce indicele BET a urcat cu 43.15%. Pe 12 luni, scăderea este de 7.31% (BET +54.51%), iar pe cinci ani, de 56.72% (BET +172.77%). Capitalizarea este de circa 1.2 mld. RON. Dintre peers, Geberit a avut o evoluție apropiată (-5.88% YTD).

Rezultatele au fost publicate pe 5 noiembrie, înaintea ședinței de tranzacționare. La ultima închidere anterioară, acțiunea cota 0.3995 RON (+0.88%), după un avans de 6.11% în ultima lună.

Din punct de vedere tehnic, acțiunea se află într-un trend descendent pe termen mediu, de la maximul de 0.550 RON din februarie, cu maxime tot mai joase în aprilie și iulie. După minimul de la finalul lui septembrie (circa 0.355 RON), cu RSI sub 20 (supravânzare), cotația a revenit cu aproximativ 15% și se consolidează în intervalul 0.395-0.41 RON.

Prețul se află ușor peste mediile exponențiale de 8 și 21 de zile (circa 0.398 RON) și peste SMA de 50 de zile (0.394 RON), dar rămâne sub SMA de 200 de zile (0.4465 RON), aflată în scădere. Suporturile sunt la 0.394, 0.375 și 0.355 RON, iar rezistențele la 0.41 și 0.438 RON, apoi SMA de 200 de zile. RSI (52.7) este în zona neutră, ușor peste pragul median.

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile; sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Extinderea în Europa de Vest: TeraPlast Iberia a contribuit pozitiv încă din primul trimestru de consolidare, iar exporturile în creștere și certificările pentru Germania diversifică cererea dincolo de România.

TeraPlast Iberia a contribuit pozitiv încă din primul trimestru de consolidare, iar exporturile în creștere și certificările pentru Germania diversifică cererea dincolo de România. Opțiuni strategice pentru ambalaje: o eventuală tranzacție pe linia de ambalaje flexibile ar putea aduce capital și reduce datoria, deși procesul este abia la început.

o eventuală tranzacție pe linia de ambalaje flexibile ar putea aduce capital și reduce datoria, deși procesul este abia la început. Ajustări pozitive în T4: finalizarea alocării prețului de achiziție pentru fabrica din Spania poate îmbunătăți rezultatul anual față de prognoza comunicată.

Riscuri

Îndatorare și lichiditate: datoria netă de circa 426 mil. RON, creditele pe termen scurt de 300.8 mil. RON și lichiditatea curentă de 1.08 cresc sensibilitatea la dobânzi și la cursul EUR/RON.

datoria netă de circa 426 mil. RON, creditele pe termen scurt de 300.8 mil. RON și lichiditatea curentă de 1.08 cresc sensibilitatea la dobânzi și la cursul EUR/RON. Cererea din infrastructura publică: întârzierile la plata proiectelor și scăderea autorizațiilor rezidențiale pot afecta comenzile diviziei de Instalații.

întârzierile la plata proiectelor și scăderea autorizațiilor rezidențiale pot afecta comenzile diviziei de Instalații. Volatilitatea materiilor prime: prețurile polimerilor rămân legate de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, iar transferul lor în prețurile de vânzare este limitat de concurență.

Concluzie

TeraPlast traversează un an de presiune pe profitabilitate: vânzările cresc, susținute de export și de achiziția din Spania, dar costurile mai mari, volumele mai mici și cheltuielile financiare au dus grupul pe pierdere și au impus revizuirea prognozei pentru 2026. Pe termen scurt, atenția se mută către rezultatul din T4 și ajustările aferente achiziției, către evoluția datoriei și către procesul de evaluare a diviziei de ambalaje, într-un context de evaluare exigentă pe multiplii bazați pe EBITDA.

Surse analiză: TeraPlast - situații financiare consolidate și comunicat de presă 9L 2026, Prezentare Buget 2026 (AGA), comunicate curente BVB, Ziarul Financiar, Investește la Bursă, TradingView, INS, BNR, Flexible Packaging Europe, ChemOrbis, StartupCafe.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 05.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

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