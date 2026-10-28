TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T4 2026). An record, prognoză mai prudentă pentru 2027

Visa a raportat pentru T4 al anului fiscal 2026 (iulie-septembrie) rezultate peste așteptări atât în cazul veniturilor, cât și în cazul profitului, susținute de volumele de plăți, de tranzacțiile procesate și de plățile transfrontaliere. Anul fiscal s-a încheiat cu venituri nete record de 45.9 mld. USD (+15%), cel mai rapid ritm din ultimii peste 15 ani, excluzând revenirea post-pandemie și achizițiile. Prognoza pentru 2027 indică însă o temperare a creșterii. Acțiunile au scăzut cu 1.1% în tranzacțiile after-hours (după închiderea ședinței), o mișcare mult sub cea anticipată de piața opțiunilor.

Camp Detalii Companie (Ticker) Visa Inc. (US.V) Pret / variatii Pret curent: 401.86 USD (+14.86% YTD) Tip analiza Rezultate T4 2026 (an fiscal incheiat la 30 septembrie) Data si ora 28.10.2026, ora 08:00

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Rezultate financiare T4 2026

Visa a depășit estimările atât în cazul veniturilor, cât și în cazul profitului. Veniturile nete au urcat la 12.14 mld. USD, în creștere cu 13% YoY, peste consensul FactSet de 12.09 mld. USD. Profitul net ajustat pe acțiune (EPS non-GAAP) a fost de 3.48 USD (+17% YoY), peste estimarea de 3.44 USD. Potrivit companiei, depășirea s-a datorat în principal unei rate de impozitare mai reduse decât cea anticipată (18.4%), susținută de beneficii fiscale legate de soluționarea unor litigii.

Profitul net contabil (GAAP) a crescut cu 18%, la 6.0 mld. USD (3.19 USD/acțiune, +22%), fiind diminuat de un provizion de 469 mil. USD pentru litigiul privind comisioanele interbancare din SUA și de o donație de 282 mil. USD către Visa Foundation.

Volumul plăților a crescut cu 9% la curs constant, până la 4,080 mld. USD, cu SUA în avans cu 10% (credit +11%, debit +9%). Volumul transfrontalier, excluzând tranzacțiile din interiorul Europei, a urcat cu 14%, cu peste 2 pp mai rapid decât în T3, susținut de călătorii (+13%), de comerțul electronic (+17%) și de Campionatul Mondial de fotbal FIFA. Tranzacțiile procesate au ajuns la 74.2 mld. (+10%).

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Veniturile din servicii (+14%) și cele din procesarea datelor (+16%) au crescut peste ritmul volumelor, datorită majorărilor de preț. Veniturile din tranzacții internaționale au avansat doar cu 8%, ușor sub estimări, din cauza volatilității valutare mai reduse. Client incentives (deduse din venituri) au crescut cu 21%, pe fondul noilor contracte.

Segmentul CMS („Commercial and Money Movement Solutions”) a crescut cu 16%, iar VAS („Value-Added Services”) cu 31%, la 4.0 mld. USD, ambele la curs constant.

Cheltuielile operaționale ajustate au crescut cu 12%, iar marja operațională ajustată s-a menținut la circa 66.6% (66.3% în T4 2025, calcul TradeVille). Fluxul de numerar liber a fost de 6.9 mld. USD în trimestru, iar compania a majorat dividendul trimestrial cu 16%, la 0.78 USD/acțiune. Pe întregul an fiscal, EPS ajustat a urcat cu 16%, la 13.27 USD, iar VAS cu 30%, la 14 mld. USD.

Indicator T4 2026 Consens vs. consens T4 2025 YoY Venituri nete 12.14 12.09 +0.4% 10.72 +13% Venituri din servicii 5.26 5.18 +1.4% 4.60 +14% Venituri din procesarea datelor 6.25 6.20 +0.7% 5.39 +16% Venituri din tranzactii internationale 4.12 4.14 -0.6% 3.80 +8% Alte venituri 1.65 1.55 +6.3% 1.18 +40% Client incentives* (5.12) (4.98) +2.9% (4.25) +21% Profit net (GAAP) 6.00 - - 5.09 +18% EPS ajustat (USD) 3.48 3.44 +1.2% 2.98 +17% EPS GAAP (USD) 3.19 - - 2.62 +22%

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Note: Valori în mld. USD, cu excepția EPS (USD). Valorile T4 2025 pentru liniile de venit și pentru client incentives sunt derivate din variațiile YoY raportate. *Client incentives sunt deduse din venituri; o valoare peste consens reduce veniturile nete. Consens venituri nete și EPS ajustat: FactSet (sursa WSJ; Bloomberg indică tot 3.44 USD pentru EPS); Zacks indică 12.08 mld. USD, respectiv 3.43 USD. Consens pe linii de venit: Zacks (medie a opt analiști). Surse: Visa (rezultate T4 2026), WSJ, Bloomberg, Yahoo Finance.

Mesaje-cheie din conferința cu investitorii și perspective

Pentru anul fiscal 2027, Visa estimează (pe baza ajustată, la curs constant) o creștere a veniturilor nete „low-double-digit”, cu T2 fiscal ca punct minim, pe fondul bazei de comparație ridicate. Cheltuielile operaționale ar urma să crească tot „low-double-digit”, ușor sub ritmul veniturilor, iar pentru EPS ajustat compania estimează o creștere „low-double-digit to low-teens”.

Pentru T1 fiscal 2027 (octombrie-decembrie), compania estimează o creștere a veniturilor „low-double-digit”, cu puțin sub 1 pp sub ritmul din T4, în absența efectului FIFA, și o creștere a EPS ajustat ușor mai lentă decât în T4. Datele arată o continuare a ritmului (volumul plăților în SUA +10%, volumul transfrontalier +15%).

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Aproximativ 25% din volumul de plăți urmează să fie renegociat în 2027 (față de circa 20% în 2026), ceea ce implică o accelerare a client incentives, iar efectul majorărilor de preț va fi concentrat în a doua parte a anului. CFO-ul Chris Suh a subliniat: „Gestionăm afacerea pentru a genera creștere a veniturilor nete”, adăugând că client incentives asigură relații pe termen lung cu clienții.

CEO-ul Ryan McInerney a descris trimestrul drept un punct de cotitură pentru agentic commerce (agenți AI care cumpără în numele utilizatorilor), precizând însă că acesta este „încă foarte la început”. Volumul decontărilor în stablecoin-uri a depășit echivalentul a 25 mld. USD pe an, de 10 ori mai mult YoY. „Încrederea este următorul vector de creștere pentru Visa”, a declarat McInerney.

Visa a primit aprobarea Băncii Populare a Chinei pentru a pregăti procesarea plăților domestice, iar achiziția BioCatch (2.4 mld. USD, prevenirea fraudei) ar urma să fie finalizată până la sfârșitul T2 fiscal 2027. Tonul analiștilor în call a fost pozitiv, întrebările vizând momentul în care agentic commerce va deveni vizibil în rezultate și efectul prețurilor și al client incentives asupra EPS.

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Sentimentul pieței și prețuri țintă

Sentimentul analiștilor rămâne preponderent pozitiv. Prețul țintă mediu agregat de WSJ este de 435.97 USD, ceea ce implică un potențial de apreciere de aproximativ 8.5% față de prețul curent, pe un orizont de 12 luni (ținta maximă 480 USD, minimă 375 USD). Dintre analiștii care acoperă compania, 31 recomandă cumpărarea („Buy”), 7 supraponderarea („Overweight”), 4 menținerea („Hold”), unul subponderarea („Underweight”), iar niciunul vânzarea; consensul este „Buy”.

Înainte de raportare, casele de brokeraj și-au ajustat, în general, în sus țintele, pe fondul raliului din octombrie (Susquehanna 427 -> 480 USD, Truist 406 -> 443 USD), iar Weiss Ratings a îmbunătățit ratingul la „Buy (B+)”.

Data raport Firma de brokeraj Rating Pret tinta (USD) Upside 26.10.2026 Susquehanna Positive 427 -> 480 +19.4% 23.10.2026 Truist Financial Buy 406 -> 443 +10.2% 15.10.2026 BMO Capital Markets Outperform (reiterat) 425 +5.8% 13.10.2026 Weiss Ratings Upgrade: Buy (B) -> Buy (B+) - - 12.10.2026 Robert W. Baird Outperform 420 -> 430 +7.0% 31.08.2026 Royal Bank of Canada Outperform (reiterat) 412 -> 466 +16.0% 25.08.2026 Wolfe Research Outperform (reiterat) 435 -> 460 +14.5% 17.08.2026 President Capital Buy 411 -> 474 +18.0%

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Upside raportat la prețul curent de 401.86 USD. Toate acțiunile din tabel sunt anterioare raportării din 27.10.2026. Surse: MarketBeat, The Wall Street Journal.

Evaluare

Visa se tranzacționează la un premium consistent față de mediana sectorului financiar pe toți multiplii relevanți. P/E forward (non-GAAP) de 30.6x este cu aproximativ 175% peste mediana sectorului (11.1x) și cu circa 10% peste media proprie pe cinci ani (27.7x), iar pe EV/Sales și P/B premium-ul este și mai mare, reflectând marjele ridicate ale modelului de rețea. Raportul PEG forward de 2.10 (vs. 1.08 sector) arată că investitorii plătesc un preț ridicat raportat la creșterea așteptată a profitului.

Comparativ cu alte nume din plăți, Visa se tranzacționează practic la același multiplu P/E ca Mastercard Incorporated (30.7x), dar mult peste American Express (17.7x), Corpay (14.6x), PayPal Holdings (10.2x) și Global Payments (6.0x).

Potrivit Alpha Spread, valoarea intrinsecă în scenariul de bază (metoda DCF) este de 349.79 USD, față de un preț de piață de 399.97 USD, ceea ce indică o supraevaluare de circa 13%. Modelul presupune o creștere a veniturilor de circa 11% pe an; la un ritm de 13% (media ultimilor cinci ani), estimarea ar urca la circa 428 USD.

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Companie P/E EV/Sales EV/EBITDA P/B Visa 30.55 16.44 23.37 21.42 Mastercard 30.74 14.76 23.34 95.91 American Express 17.73 NA NA 5.91 Corpay 14.58 6.42 12.32 7.41 PayPal Holdings 10.20 1.44 7.40 2.39 Global Payments 6.00 3.29 7.04 0.94 Mediana sector financiar 11.10 2.79 9.69 1.38

Multipli P/E (non-GAAP), EV/Sales și EV/EBITDA forward (FY1); P/B trailing (TTM). NA = indisponibil (multiplii EV nu sunt relevanți pentru American Express, emitent de tip financiar). Mediana sectorului financiar. Sursa: Seeking Alpha.

Evolutia prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunile Visa au avansat cu 14.86%, iar în ultimele 12 luni, cu 15.15%, peste performanța indicelui S&P 500 (+12.28% YTD și +12.81% în ultimele 12 luni). Pe un orizont de cinci ani, câștigul este de 78.80%. În ultima lună, titlul a urcat cu 9.79%, atingând niveluri record înaintea raportării.

Rezultatele peste așteptări nu au prelungit raliul: acțiunile au scăzut cu 1.1% în tranzacțiile after-hours, până la 397.26 USD, după o închidere la 401.86 USD (-0.57%). Reacția moderată poate reflecta așteptările deja ridicate după avansul din octombrie și prognoza mai temperată pentru 2027. Mișcarea s-a încadrat larg în intervalul anticipat de piața opțiunilor (expected move, amplitudinea estimată prin prețurile opțiunilor: +/-3.1%).

Spre deosebire de PayPal Holdings (-4.40% YTD) și American Express (circa -15% YTD), Visa intră în sezonul de raportări al sectorului aproape de maximul istoric, iar Mastercard Incorporated, care publică rezultatele pe 29 octombrie, va oferi următorul reper pentru segmentul plăților.

Din punct de vedere tehnic, acțiunea se află într-un trend ascendent, accelerat la începutul lunii octombrie, și a atins un maxim istoric înaintea raportării. Cotația se tranzacționează în jurul mediei mobile exponențiale de 8 zile (circa 403 USD), deasupra celei de 21 de zile (circa 399 USD) și mult peste mediile simple de 50 și 200 de zile (circa 379 USD, respectiv 341 USD).

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

VAS și CMS: VAS a crescut cu 30%, la 14 mld. USD în 2026, iar compania anticipează un ritm de peste 20% și în 2027, susținut de produsele de securitate cibernetică și de consultanță.

VAS a crescut cu 30%, la 14 mld. USD în 2026, iar compania anticipează un ritm de peste 20% și în 2027, susținut de produsele de securitate cibernetică și de consultanță. Agentic commerce și stablecoin-uri: aproape 50 de parteneri AI activi și decontări în stablecoin-uri de peste 25 mld. USD pe an poziționează Visa în noile fluxuri de plăți.

aproape 50 de parteneri AI activi și decontări în stablecoin-uri de peste 25 mld. USD pe an poziționează Visa în noile fluxuri de plăți. Extindere și securitate: aprobarea preliminară în China și achiziția BioCatch extind piața adresabilă și oferta de prevenire a fraudei.

Riscuri

Client incentives și reînnoiri: renegocierea a circa 25% din volumul de plăți în 2027 poate accelera client incentives și poate tempera creșterea veniturilor nete.

renegocierea a circa 25% din volumul de plăți în 2027 poate accelera client incentives și poate tempera creșterea veniturilor nete. Evaluare ridicată: un P/E forward de 30.6x, un PEG de 2.10 și o supraevaluare de 13% în modelul Alpha Spread cresc sensibilitatea acțiunii la eventuale rezultate sub așteptări.

un P/E forward de 30.6x, un PEG de 2.10 și o supraevaluare de 13% în modelul Alpha Spread cresc sensibilitatea acțiunii la eventuale rezultate sub așteptări. Reglementare, litigii și geopolitică: presiunile asupra comisioanelor (provizioane de 1.7 mld. USD pentru litigii în 2026), blocarea agenților AI de către unele bănci din SUA și conflictul din Orientul Mijlociu pot afecta volumele și costurile.

Concluzie

Visa a încheiat anul fiscal 2026 cu cea mai rapidă creștere a veniturilor din ultimii peste 15 ani (excluzând perioada post-pandemie și achizițiile) și cu o pondere în creștere a VAS și CMS în venituri. Prognoza pentru 2027 indică însă un ritm mai temperat, pe fondul reînnoirii unor contracte importante. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către dinamica client incentives și a prețurilor, către volumele transfrontaliere și către momentul în care agentic commerce și stablecoin-urile vor deveni vizibile în rezultate.

Surse analiză: Visa rezultate T4 2026, Bloomberg, WSJ, Yahoo Finance (Zacks), Seeking Alpha, MarketBeat, Alpha Spread, MarketChameleon, TradingView, 24/7 Wall St, Mastercard IR

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 28.10.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de Analiză Tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse

1. Visa - comunicat, prezentare si date operationale T4 2026: https://investor.visa.com

2. Bloomberg - Visa earnings beat estimates: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-27/visa-earnings-beats-estimates-as-payments-volume-rises-9

3. Bloomberg - US banks block AI agents: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-16/us-banks-block-ai-agents-attempting-to-move-money-for-customers

4. WSJ - Visa reports higher profit: https://www.wsj.com/business/earnings/visa-reports-higher-profit-on-payment-volumes-transactions-growth-f07ed804

5. Yahoo Finance (Zacks) - Visa Q4 key metrics: https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/visa-v-q4-earnings-taking-000002871.html

6. Seeking Alpha - transcript T4 2026: https://seekingalpha.com/article/4958245-visa-inc-v-q4-2026-earnings-call-transcript

7. Seeking Alpha - multipli de evaluare: https://seekingalpha.com/symbol/V/valuation/metrics

8. Seeking Alpha - comparatie peers: https://seekingalpha.com/symbol/V/peers/comparison

9. WSJ - recomandari analisti: https://www.wsj.com/market-data/quotes/V/research-ratings

10. MarketBeat - preturi tinta: https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/V/forecast/

11. Alpha Spread - valoare intrinseca: https://www.alphaspread.com/security/nyse/v/summary

12. MarketChameleon - expected move: https://marketchameleon.com/Overview/V/Earnings/Earnings-Charts/

13. TradingView - Visa: https://www.tradingview.com/symbols/NYSE-V/

14. TradingView - S&P 500: https://www.tradingview.com/symbols/SPX/

15. TradingView - PayPal: https://www.tradingview.com/symbols/NASDAQ-PYPL/

16. 24/7 Wall St - Mastercard Q3 preview (performanta AXP YTD): https://247wallst.com/investing/2026/10/25/mastercard-near-all-time-highs-3-crucial-metrics-that-will-make-or-break-q3-earnings-on-oct-29/

17. Mastercard IR - data raportare T3 2026: https://s25.q4cdn.com/479285134/files/doc_news/Mastercard-Incorporated-to-Host-Conference-Call-on-Third-Quarter-2026-Financial-Results-2026.pdf

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