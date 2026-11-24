Transgaz a încheiat primele nouă luni din 2026 cu un profit net consolidat de 254,7 mil. RON, în scădere cu 63% YoY, iar T3 a fost al doilea trimestru consecutiv pe pierdere. Presiunea vine din amortizarea și dobânzile aferente proiectelor puse în funcțiune și dintr-un venit mult mai mic din actualizarea cu inflația a bazei de active. Față de bugetul propriu pe 9 luni, profitul net individual este însă cu 28% mai mare, iar de la 1 octombrie se aplică un venit reglementat majorat. Raportul a fost publicat luni seara, după închiderea ședinței.

Camp Detalii Companie (Ticker) SNTGN Transgaz SA (BVB: TGN) Pret / variatii Pret curent: 86.30 RON (+30.96% YTD) Tip analiza Rezultate T3 / 9L 2026 Data si ora 24.11.2026, ora 08:00

Rezultate financiare 9L 2026 (T3 2026)

Rezultatele au ratat comparația cu anul trecut, dar au depășit bugetul propriu (BVC) pe 9 luni la nivel de profit. La nivel consolidat (include subsidiarele din Republica Moldova și Petrostar), veniturile din exploatare, înainte de echilibrare și construcții, au fost de 2.078,6 mil. RON (-0,9% YoY), EBITDA a scăzut cu 12%, la 882,6 mil. RON, iar profitul net a coborât la 254,7 mil. RON (-63% YoY).

La nivel consolidat, T3 2026 s-a încheiat cu o pierdere netă de circa 49 mil. RON (profit de 163 mil. RON în T3 2025), dar mai mică decât cea din T2 (83 mil. RON). La nivel individual, veniturile din exploatare din T3 au crescut cu 5% YoY, la 503,7 mil. RON, însă rezultatul din exploatare a trecut pe pierdere (-47,5 mil. RON, față de +42,6 mil. RON), iar rezultatul brut a fost de -35,4 mil. RON.

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Cantitatea transportată a crescut cu 3,6%, la 117,2 TWh, dar veniturile din rezervarea de capacitate au scăzut cu 76,6 mil. RON, pe fondul unui tarif mediu mai mic și al primelor de licitație reduse (16,6 mil. RON, față de 54,8 mil. RON). Scăderea a fost parțial compensată de veniturile din fonduri nerambursabile (+45,8 mil. RON). În T3, volumele au scăzut cu 7,7% YoY.

Presiunea principală a venit din costuri. Cheltuielile de exploatare individuale au urcat cu 17%, la 1.626,3 mil. RON, amortizarea fiind mai mare cu 169,2 mil. RON, după punerea în funcțiune a proiectelor de investiții. Cheltuielile financiare s-au dublat (+106%, la 175,8 mil. RON), pe seama dobânzilor necapitalizate la creditele pentru investiții.

Venitul din actualizarea cu inflația a bazei de active reglementate a fost de 76,3 mil. RON, față de 229,7 mil. RON în 9L 2025, deoarece ajustarea a scăzut la 2,29% pentru nouă luni (de la 8,45%), pe baza ratei de 3,01% pe an aprobate de ANRE. Ca urmare, rezultatul financiar net individual a coborât de la 213,8 la 17,4 mil. RON.

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Raportat la BVC, imaginea este mai bună. Față de bugetul pe 9 luni, profitul brut a fost realizat în proporție de 118%, iar profitul net de 128% (+45,1 mil. RON), deși veniturile din exploatare au rămas la 95% din plan. Diferența vine din cheltuieli de exploatare cu 238,2 mil. RON sub buget. Pe întregul an, compania a realizat 54% din profitul net bugetat (378,7 mil. RON), astfel că T4 ar trebui să aducă circa 175 mil. RON pentru atingerea țintei.

Indicator 9L 2026 BVC 2026 % realizat BVC 9L 2025 YoY Venituri din exploatare* 1,864.3 2,817.1 66% 1,902.6 -2% Rezultat din exploatare* 238.0 312.4** 76% 515.6 -54% Profit brut 255.4 449.9 57% 729.4 -65% Profit net 203.9 378.7 54% 626.7 -67%

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Valori în mil. RON, cu excepția procentelor. Cifrele din tabel sunt la nivel individual (societatea-mamă), nivel la care este publicat BVC. * Înainte de activitatea de echilibrare și de construcții (IFRIC 12). ** Calculat ca diferență între veniturile (2.817,1 mil. RON) și cheltuielile de exploatare (2.504,6 mil. RON) bugetate. BVC 2026 = buget anual aprobat prin HAGOA nr. 2 din 26 mai 2026; % realizat BVC = 9L 2026 raportat la bugetul anual. La nivel consolidat, profitul net a fost de 254,7 mil. RON (-63% YoY), iar profitul brut de 315,8 mil. RON (-60%). Surse: Transgaz (raport trimestrial la 30.09.2026), Referat BVC 2026, Investește la Bursă.

Mesaje-cheie și perspective

Potrivit raportului trimestrial, creșterea amortizării „va fi compensată începând cu luna octombrie 2026”, prin venituri mai mari din rezervarea de capacitate, din contractele de capacitate incrementală în Sistemul Național de Transport.

Prin Ordinul nr. 18 din 3 iunie 2026, ANRE a aprobat pentru perioada 1 octombrie 2026 – 30 septembrie 2027 un venit reglementat corectat de 2.644,9 mil. RON, cu circa 15% peste cel din anul gazier anterior (2.301,7 mil. RON). Rata reglementată a rentabilității capitalului este de 6,94% din octombrie 2025 (de la 6,39%).

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BVC-ul a fost construit pentru un an de tranziție: profitul net bugetat (378,7 mil. RON) este cu 52% sub cel din 2025, pentru a încorpora amortizările și dobânzile mai mari. Pentru 2027 și 2028, compania estimează profituri nete de 320,3, respectiv 561,4 mil. RON.

Estimările presupun creșterea cantităților transportate de la 176,3 TWh în 2026 la 372,3 TWh în 2028, la un tarif mediu în scădere (de la 14,39 la 7,62 RON/MWh), pe seama capacității din punctul Tuzla de la 1 octombrie 2026.

Pe investiții, în primele nouă luni au fost puse în funcțiune active de 2,69 mld. RON, în timp ce cheltuielile de investiții au fost de 315,9 mil. RON, circa 24% din investițiile bugetate pe an (1,33 mld. RON). Creanțele restante au ajuns la 658,5 mil. RON, peste nivelul planificat, iar planul de investiții 2026–2028 (5,37 mld. RON) se bazează pe credite bancare de 3,56 mld. RON.

Evaluare

Față de operatorii europeni de rețele, Transgaz se tranzacționează la o primă consistentă pe toți multiplii. În comparație intră operatorii de transport și distribuție de gaze (Snam, Enagas, Fluxys, Italgas, Ascopiave) și de rețele electrice (Terna, Elia, National Grid), excluzând Hera (multiutilități) și Aygaz (GPL).

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P/E (TTM) este de 34,4x, de peste două ori mediana grupului (16,3x). Pe profitul net bugetat pentru 2026, P/E ar urca la circa 43x.

P/BV de 3,3x este cu circa 65% peste mediană (2,0x): investitorii plătesc de 3,3 ori valoarea contabilă a capitalurilor proprii. Pe EV/EBITDA, care ține cont și de datorie, compania cotează la 16,1x, cu 53% peste mediana de 10,5x.

ROE (profitul raportat la capitalurile proprii) este de 10%, sub mediana peers (12,2%), iar ROA (profitul raportat la totalul activelor) este de 4%; ROCE și ROIC sunt de 5%. Marja operațională (18%) este la jumătate față de mediană (36,4%), iar randamentul dividendului (2,47%) este sub jumătate din cel al grupului (5,15%).

Datoria financiară netă consolidată este de circa 3,7 mld. RON (datorie netă/EBITDA de 3,1x), iar lichiditatea curentă, de 1,25.

Companie P/E P/BV EV/EBITDA Marja op. ROE Rand. div. Transgaz (TGN) 34.4x 3.3x 16.1x 18% 10% 2.47% Snam 16.6x 2.1x 12.1x 47.71% 12.47% 5.15% Enagas 12.5x 1.9x 10.0x 21.19% 11.88% 5.80% Fluxys Belgium 16.4x 2.6x 4.6x 20.14% 16.19% 6.83% Italgas 12.4x 2.3x 9.7x 35.13% 18.13% - Ascopiave 16.2x 0.6x 8.4x 37.60% 4.20% 5.68% Terna Rete 17.3x 2.1x 11.0x 43.73% 13.83% 2.44% Elia 22.1x 1.5x 14.6x 43.31% 8.39% 1.37% National Grid 15.6x 1.6x 12.4x 31.02% 10.31% 3.91% Mediana peers 16.3x 2.0x 10.5x 36.37% 12.18% 5.15% TGN vs mediana +111% +65% +53% -18.4 pp -2.2 pp -2.7 pp

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P/E, P/BV și EV/EBITDA (TTM); marja operațională, ROE și randamentul dividendului conform sursei. Mediana recalculată pe cei 8 peers din tabel (fără Hera și Aygaz); mediana publicată de sursă pentru toate cele 10 companii este de 15,9x P/E, 1,7x P/BV și 9,9x EV/EBITDA. Sursa: Investește la Bursă (TGN vs Peers).

Evoluția prețului și reacția pe bursă

De la începutul anului, acțiunea TGN a avansat cu 30,96%, sub indicele BET (+38,99%). Pe ultimele 12 luni, creșterea este de 34,21% (BET: +46,81%), iar pe cinci ani, de 496,46%, mult peste BET (+169,07%). Capitalizarea este de 16,26 mld. RON.

Comparativ cu alte companii de energie din BET, TGN a avut o evoluție apropiată de cea a Transelectrica (+34,40% YTD), dar mult sub Electrica (+93,14% YTD).

Acțiunea a închis la 86,3 RON (+0,94%) înaintea publicării, astfel că reacția pieței se va vedea în ședința de azi.

Din punct de vedere tehnic, după maximul istoric din iulie 2026 (circa 102 RON), acțiunea a intrat într-o corecție care a coborât-o în zona 70–72 RON la finalul lui septembrie.

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Poziționarea față de mediile mobile este neutră spre negativă: prețul se află ușor sub mediile exponențiale de 8 și 21 de zile (86,4 și 86,7 RON) și sub media simplă de 200 de zile (88,9 RON), dar peste media de 50 de zile (84,2 RON).

Note: liniile roșie și neagră reprezintă mediile mobile exponențiale (8 și 21 de zile); liniile mov și maro reprezintă mediile mobile simple de 50 și 200 de zile. Sursa graficului: TradingView.

Oportunități și riscuri

Oportunități

Venit reglementat majorat: pentru anul gazier 2026–2027, ANRE a aprobat un venit reglementat corectat cu circa 15% mai mare, iar capacitatea incrementală contractată ar trebui să compenseze amortizarea mai mare.

pentru anul gazier 2026–2027, ANRE a aprobat un venit reglementat corectat cu circa 15% mai mare, iar capacitatea incrementală contractată ar trebui să compenseze amortizarea mai mare. Baza de active în extindere: activele de 2,69 mld. RON puse în funcțiune în 9L 2026 intră în baza pe care se calculează profitul reglementat, remunerat la o rată de 6,94%.

activele de 2,69 mld. RON puse în funcțiune în 9L 2026 intră în baza pe care se calculează profitul reglementat, remunerat la o rată de 6,94%. Disciplina pe costuri: cheltuielile de exploatare cu 238,2 mil. RON sub buget au dus profitul net la 128% din BVC-ul pe 9 luni.

Riscuri

Evaluare exigentă: un P/E de 34,4x, de peste două ori mediana peers, și un randament al dividendului sub jumătate din cel al grupului lasă spațiu pentru surprize negative.

un P/E de 34,4x, de peste două ori mediana peers, și un randament al dividendului sub jumătate din cel al grupului lasă spațiu pentru surprize negative. Îndatorare și costuri financiare: cheltuielile financiare s-au dublat, iar planul 2026–2028 prevede credite bancare de 3,56 mld. RON, la un raport datorie netă/EBITDA de 3,1x.

cheltuielile financiare s-au dublat, iar planul 2026–2028 prevede credite bancare de 3,56 mld. RON, la un raport datorie netă/EBITDA de 3,1x. Inflație și reglementare: veniturile financiare depind de rata de actualizare a bazei de active, iar mecanismul ANRE redistribuie către consumatori o parte din economiile realizate; creanțele restante (658,5 mil. RON) rămân ridicate.

Concluzie

Transgaz traversează un an de tranziție: proiectele puse în funcțiune au crescut amortizarea și dobânzile înaintea veniturilor aferente, cu două trimestre consecutive pe pierdere, deși profitul rămâne peste buget. Pe termen scurt, atenția investitorilor se mută către T4, primul trimestru cu venitul reglementat majorat și cu veniturile din capacitatea incrementală, către ținta de profit din BVC și către îndatorare. Evaluarea rămâne exigentă, cu o primă semnificativă față de peers și un randament al dividendului redus.

Surse analiză: Transgaz – raport trimestrial la 30.09.2026 și raport curent BVB, Referat BVC 2026, Ziarul Financiar, Investește la Bursă, TradingView, BVB.

Autor: Bosie Marius - Constantin - Equity Research Analyst. Data elaborării analizei: 24.11.2026, ora 08:00.

Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. TradeVille își propune să actualizeze raportul cel puțin anual. Lista potențialelor conflicte și interese, Research-uri din ultimele 12 luni. Metodologie și informații importante privind modelele de analiză tehnică. Ghid privind analiza tehnică. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3–5, Office Building, lot 3/1, etaj 3–4, sector 2, București, 021901, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Surse:

1. https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Raport-trim-3-2026/38C0B

2. https://bvb.ro/infocont/infocont26/TGN_20261123170948_Raport-trimestrial-la-30-09-2026.pdf

3. https://www.transgaz.ro/sites/default/files/Art.12_1.pdf

4. http://www.transgaz.ro/ro/investitori/raportari_financiare

5. https://www.zf.ro/zf-24/transgaz-a-incheiat-primele-noua-luni-din-2026-cu-un-profit-net-de-255-mil-lei-la-venituri-din-exploatare-de-2-1-mld-lei-23288153

6. https://investestelabursa.ro/raport-companie/?simbol=TGN

7. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-TGN/

8. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-BET/

9. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-TEL/

10. https://www.tradingview.com/symbols/BVB-EL/

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